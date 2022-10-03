Москва готова взять на себя оплату садиков для детей мобилизовнных

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3 октября, понедельник | Последнее обновление — 16:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии четырех регионов в состав России
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Больше всего распространено такое настроение: «Я думаю, что мы можем спокойно забыть об этом. Если это был не Путин, а США, Польша, Украина или кто бы то ни было, мы никогда не узнаем правду».
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Если бы не поколение, исполненное праведного гнева за преданное Отечество, за чудовищное по своим масштабам надругательство над культурой и историей нашего народа, никто бы не решился на открытый конфликт в обозримом будущем.
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Мы должны показать полную решимость сражаться. Так мы сможем избежать большой войны. Никому не рассказывайте, что на самом деле мы мирные люди. Это наша военная тайна.
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На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Москва готова взять на себя оплату садиков для детей мобилизовнных
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Траты за посещение детьми мобилизованных граждан детских садов, групп продленного дня в школах столица может взять на себя, если будет соответствующее заявление от семьи мобилизованного, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он пояснил, что столичные власти могут взять на себя траты за посещение детского сада вплоть до дополнительного питания, дополнительного нахождения в школе, продленку, кружки – весь этот блок, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что мобилизованные и их семьи получат масштабную поддержку.
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Мэр Красного Лимана выступил с обращением после захвата города ВСУ
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Глава городской администрации Красного Лимана Александр Петрикин выступил с обращением к жителям города и Краснолиманского района, пообещав, что союзные войска вернутся и освободят оставленные территории от укронацистов.
Как сообщило интернет-издание «Украина.ру» в своем Telegram-канале, мэр Красного Лимана все эти тяжелые недели оставался в городе, ежедневно сообщая об обстановке вокруг населенного пункта, но в итоге вынужден был покинуть город, записав перед этим видеообращение к жителям города и Краснолиманского района.
Как подчеркнул Петрикин в своем видеообращении, Красный Лиман и Краснолиманский район – это русская земля, деды и прадеды жителей города еще в годы Великой Отечественной Войны сражались с нацистами. Сегодня же, сказал Петрикин, обращаясь к соотечественникам, большое бремя уничтожение нацистов лежит «на наших плечах».
«Мы сражаемся за Красный Лиман и Краснолиманский район: Авдеевку, Артёмосвк, Краматорск, Константиновку, Дружковку – все русские города. Мы вернемся. Укронацисты будут уничтожены. Победа [будет] за нами! Правда на нашей стороне», – заявил Петрикин.
В минувшую субботу в Минобороны РФ заявили, что в связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи. Как пояснил российский военный корреспондент Александр Коц, российской армии и союзным силам пришлось оставить Красный Лиман, чтобы не попасть в окружение противника.
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Стремоусов: В Херсонской области нацисты продвинулись вдоль Днепра и получили «люлей» от ВКС России
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Пресечены попытки прорыва украинской армии в Херсонской области, ситуация находится под контролем, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Он написал в своем Telegram-канале, что на Николаевском направлении все под контролем, несмотря на попытки укронацистов прорвать оборону. Стремоусов добавил, что украинские войска продвинулись вдоль Днепра в направлении Дудчан и там «получили люлей» от ВКС России. По его словам, на данный момент ситуация полностью контролируема.
Стремоусов признал, что «нацисты прорвались немного вглубь», но «оборона работает без какой-либо паники» и «мы отражаем все атаки». Замглавы Херсонской области призвал всех тех, кто «сегодня паникует в социальных сетях» «приостановиться»: «Здесь не Харьков, здесь не Лиман – оборону держим».
При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил
с утверждением, что ВСУ якобы заняли село Миролюбовка и поселок Архангельское в Херсонской области.
Воссоединение Херсонской области с Россией в ходе референдума поддержали 87,05% избирателей. В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
Шарий: НАТО вновь унижает Зеленского
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Заявления Владимира Зеленского после вхождения в состав России четырех регионов стали большим позором для украинского президента, заявил блогер Анатолий Шарий. Ранее Зеленский сообщил о подаче заявления на вступление Украины в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Однако в НАТО к этой инициативе отнеслись прохладно.
«Очевидно, что Зеленский следил за выступлением Владимира Путина. Именно поэтому он в попытках перебить слова российского президента выдал свое заявление. Он хотел продемонстрировать уровень своего «величия», – заявил на своем YouTube-канале украинский блогер Анатолий Шарий.
«Все ожидали, что Зеленский решит выйти из Будапештского меморандума, но нет. Во-первых, от этого его отговаривали западные партнеры. Во-вторых, это развязало бы руки Москве еще больше», – рассуждает эксперт.
«Вместо этого он заявляет об отказе вести переговоры с Россией до тех пор, пока там не сменится глава государства. Позиция достаточно резкая, если забыть о том, что раньше он просил то встречи, то телефонного разговора с Путиным. Простите, но никак иначе, кроме как тупыми, эти выступления я назвать не могу», – замечает блогер.
«Такие слова могут сработать только на внутреннюю публику, которой мозг уже забили пропагандой. На деле же Зеленский плюнул в лицо Эрдогану и другим крупным политикам, которые давали понять, что могут организовать встречу с российским президентом», – говорит Шарий.
«Еще одно заявление – вступление в НАТО в ускоренном порядке. В этом тоже нет ничего удивительного. С этим Зеленского подгонял еще Порошенко. Но подобная заявка подавалась еще в 2008 году. И ничего с того момента не произошло. У Украины уже даже есть конституция, где зафиксировано стремление вступить в НАТО. И все равно ничего не меняется», – иронизирует эксперт.
Шарий также утверждает: если бы генсек альянса Йенс Столтенберг подтвердил готовность принять Украину в НАТО, другие участники блока эту идею бы не поддержали. «Им потом придется как-то объяснять своим гражданам, зачем они отправляют их на убой», – пояснил он.
«Затем следует заявление Андерса Фог Расмуссена, который вроде как не против принятия в НАТО только подконтрольных Киеву территорий. Но и это не могло сработать, поскольку тогда Зеленскому пришлось бы подтвердить территориальные уступки», – замечает блогер.
Он также обратил внимание на голосование в ООН, где треть Совбеза отказалась поддержать проект резолюции против референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Среди них – Индия, Китай и Бразилия. «Это те самые быстрорастущие монстры второго мира, на которых долго не обращали внимание. Вероятно, сейчас назревает изменение однополярности мира, о котором так часто говорил Путин», – говорит он.
«В Москве также обратили внимание на выступление Зеленского. И если Слуцкий усмотрел в нем прямой призыв к войне с Россией, то сенатор Джабаров назвал это домашней заготовкой украинского президента», – акцентирует Шарий.
«В итоге мы увидели отхлестывание Зеленского вонючими тряпками со стороны НАТО. Зеленскому по факту унизительно сказали, что дверь открыта, и указали на эту самую дверь. Ему напомнили, что он лишь подчиняющаяся личность, а не генералиссимус, каким он себя возомнил», – замечает блогер.
«Конечно, сейчас жестом доброй воли со стороны альянса была бы передача Киеву каких-то истребителей, но они максимально от этого уклоняются, продолжая просто напитывать страну обычным оружием», – заключил Шарий.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. По этому поводу генсек НАТО заявил, что решение о расширении альянса принимается 30 странами-участниками единогласно.
В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что власти Соединенных Штатов привержены политике «открытых дверей» НАТО, однако решение о расширении должны принимать все страны альянса.
В то же время помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан считает, что возможное вступление Украины в НАТО «следует обсудить в другое время».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова после заявления Зеленского сказала, что украинские власти выбрали свой кровавый путь в «натовскую помойку». До этого глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о заявке на вступление в НАТО звучит как приглашение альянса к конфликту с Россией.
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Определены границы новых территорий при вхождении в состав России
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ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области войдут в состав России в границах, существовавших на день их образования и вхождения в Российскую Федерацию, указывается в международных договорах, внесенных в Госдуму на ратификацию.
В документе указано, что пределы территории Запорожской области определяются границами территории Запорожской области, существовавшими на день ее образования и день принятия в Российскую Федерацию Запорожской области и образования в составе Российской Федерации нового субъекта, передает РИА «Новости».
То же самое указывается в договоре и для Херсонской области, в договорах с ЛНР и ДНР.
Ранее президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о новых территориях.
До этого Конституционный суд (КС) одобрил пакет документов о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Как заявил председатель Думы Вячеслав Володин, Госдума рассмотрит проекты конституционных законов и договоры ратификации по новым территориям в понедельник.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.
В пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
В тот же день Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади. Как отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог, эксперт НОМ Владимир Шаповалов, Путин очень откровенно обозначил недопустимость американской гегемонии.
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Макрон оценил расширение границ России
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским назвал незаконным вхождение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, отметив, что Киеву будет оказана помощь в восстановлении суверенитета, сообщил телеканал BFM со ссылкой на Елисейский дворец.
В администрации Макрона отметили, что президент республики подтвердил свое твердое осуждение незаконного присоединения Россией четырех украинских регионов, передает ТАСС.
В Елисейском дворце добавили, что «Франция привержена помощи Украине в восстановлении полного суверенитета и территориальной целостности».
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.
В пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
Позже президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. По этому поводу генсек НАТО заявил, что решение о расширении альянса принимается 30 странами-участниками единогласно.
В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что власти Соединенных Штатов привержены политике «открытых дверей» НАТО, однако решение о расширении должны принимать все страны альянса.
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В Турции спустили на воду первый корвет для Украины
Первый корвет для Военно-морских сил Украины, получивший название «Гетман Иван Мазепа», был спущен на воду в воскресенье в Турции, где идет его строительство. Об этом сообщила жена президента Украины Елена Зеленская, которая принимала участие в церемонии спуска корабля на воду.
Противолодочный корвет типа Ada «Гетман Иван Мазепа» (это имя избрал для него президент Украины еще в 2021 году, когда начиналось строительство) будет первым кораблем такого класса для Военно-морских сил Украины, передает ТАСС.
Напомним, 7 сентября 2021 года делегация Украины во главе с командующим Военно-морских сил Алексеем Неижпапой приняла участие в торжественной церемонии закладки корвета класса ADA в Турции для нужд военно-морских сил ВС Украины.
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Эксперты Онуфриенко и Малькевич оценили данные о продвижении ВСУ в Херсонской области
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ВС Украины формируют ударный кулак для продвижения вдоль Днепра в районах Херсонской области. И хотя ВКС России удалось остановить продвижение ВСУ, ситуация в регионе остается сложной, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты. Ранее поступали сообщения о том, что ВСУ захватили некоторые населенные пункты в Херсонской области.
«Вооруженные силы Украины заняли серую зону в районе населенного пункта Шевченково и перекресток дороги Петровка – Оскоровка на Бериславском направлении. То есть создана угроза группировке союзных сил в направлении Александровка – Дудчаны и далее к Мыловому и Бериславу. В случае прорыва у них откроется выход к Новой Каховке», – рассказал член Общественной палаты России Александр Малькевич.
«Гарнизон союзников в Бериславе хорошо укреплен, боевая обстановка без изменений со вчерашнего вечера. Противник продолжает беспорядочно обстреливать направление, работают диверсионные группы, летают беспилотники. По всей видимости, украинская армия накапливает штурмовой «кулак» для продвижения, поскольку их силы понесли очень большие потери на южном направлении», – полагает он.
«В настоящий момент идет очень плотное информационное давление об активных наступательных действиях ВСУ. Кроме того, прибывают беженцы из населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. Им оказывается всевозможное содействие в размещении, питании, а также оказывается помощь в решении вопросов первой необходимости. Сейчас одна из наших первоочередных задач – организация кол-центра, чтобы централизовать помощь нуждающимся», – отметил собеседник.
«В целом обстановка относительно стабильная, насколько это возможно в таких условиях. Вместе с тем врагом брошены огромные ресурсы на нагнетание паники и ее распространение не только в Бериславе, но и по всей Херсонской области и даже далеко за ее пределами», – подчеркнул эксперт.
«Я неоднократно говорю о том, что для противодействия такой тактике противника нам катастрофически не хватает спикеров. Помимо официального представителя Минобороны и нескольких спикеров по конкретным территориям, в медиа больше практически никого нет. Мы пытаемся как-то менять ситуацию, на протяжении двух месяцев проводим ежедневные стримы по территориям. Кроме того, есть еще одна большая наша проблема – это то, что далеко не все готовы публично обсуждать сложные вопросы», – отметил политолог.
В свою очередь военный аналитик Михаил Онуфриенко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «после ударов с севера региона нашим войскам пришлось оставить населенные пункты Любимовка в Бериславском районе, Осокоровку, Золотую Балку».
«Противник дошел вдоль Днепра до Дудчан и был остановлен. Судя по всему, дальше пройти уже не дадут, поскольку начала работать наша авиация, подтянулись танковые подкрепления», – рассказал эксперт.
«Были попытки флангового удара в районе Давыдова Брода и южнее. Но обе попытки закончились провалом. В случае удачи ВСУ могли отрезать нашу группировку и развивать направление на Берислав. Пока же успехи украинской армии остались на уровне тактических, не имея возможности дальнейшего развития», – отметил он.
«В ближайшие пару суток станет окончательно понятно соотношение сил. Пока нам приходилось отступать по той же причине, о которой мы говорили ранее – недостаток личного состава, происходит очаговая оборона. И если где-то противнику удается ее продавить, то он продвигается до следующего населенного пункта. Сейчас вроде бы подошли подкрепления, есть надежда на то, что дальнейшее наступление ВСУ будет остановлено» – рассуждает собеседник.
«Потери, которые ВСУ понесли раньше на этом направлении, никак не сказываются на происходящем на фронте сейчас. Благодаря успехам в Харьковской области, у них есть возможность резко поднять морально-психологическое настроение бойцов. При этом данных о собственных потерях сейчас у них нет. Просто вводятся в действие другие части, которые не имеют связи друг с другом, а разбитые объединения отводят на переформирование», – утверждает Онуфриенко.
В понедельник утром замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что пресечены попытки прорыва украинской армии в Херсонской области. В своем Telegram-канале он написал, что на Николаевском направлении все под контролем, несмотря на попытки укронацистов прорвать оборону. Стремоусов добавил, что украинские войска продвинулись вдоль Днепра в направлении Дудчан и там «получили люлей» от ВКС России.
Стремоусов признал, что «нацисты прорвались немного вглубь», но «оборона работает без какой-либо паники» и «мы отражаем все атаки». Замглавы Херсонской области призвал всех тех, кто «сегодня паникует в социальных сетях», «приостановиться»: «Здесь не Харьков, здесь не Лиман – оборону держим».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы заняли село Миролюбовка и поселок Архангельское в Херсонской области.
В воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что авиация и артиллерия ВС РФ поразили пункты временной дислокации 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Архангельское Херсонской области.
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Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области
Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По словам Рогова, Киевский режим заблокировал выезд в освобожденную часть Запорожской области через контрольно-пропускные пункты. Людей не выпускают с той стороны по различным надуманным причинам и угрозам– передает РИА «Новости».
По его словам, число желающих уехать из территории, подконтрольной киевской власти, исчисляются тысячами.
В пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
В тот же день Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади. Как отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог, эксперт НОМ Владимир Шаповалов, Путин очень откровенно обозначил недопустимость американской гегемонии.
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Политолог Дудаков: Украина опустошила арсеналы НАТО
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В год США производят не более 30 тыс. 155-мм снарядов, но Украина столько же прожигает за две недели, рассказал американист Малек Дудаков. По его словам, американскому ВПК придется перейти на военные рельсы, чтобы нарастить объемы выпускаемого оружия. Ранее телеканал CNBC сообщил, что у США и Европы заканчивается оружие для отправки на Украину.
«США с марта поставили Киеву 840 тыс. 155-мм снарядов. Если не считать того, что нужно самой армии США для тренировок, их в резерве Пентагона практически не осталось. При этом годовое производство этих снарядов в Америке не превышает 30 тыс. штук. Украина же прожигает такой объем за каждые две недели конфликта», – рассказал в своем Telegram-канале американист Малек Дудаков.
«Также давно проявляется и ракетный голод. Киев уже получил 8500 единиц Javelin. Это почти все, что хранилось в резервах США. Более того, для пополнения запасов понадобится не менее 10 лет, поскольку в год Штаты могут выпускать не более 800 ракет», – замечает эксперт.
Этим объясняется тот факт, что в недавних траншах Украине отсутствовали как 155-мм гаубицы и снаряды к ним, так и Javelin и Stinger, продолжает политолог. «Упор же делался на артиллерию меньшего калибра, 105 мм, и системы HIMARS. Однако и они нынче числятся в документах Пентагона как «заканчивающиеся», – поясняет Дудаков.
«В последнем пакете военной помощи США пообещали выдать Киеву еще 18 HIMARS. Но не сразу, а в течение двух лет, пока их произведут. И только на смену потерянных машин. Америка планирует производить от 24 до 96 HIMARS в год. Это в лучшем случае – если по ним не ударит нехватка редкоземельных металлов, которая уже заставила приостановить выпуск истребителей F-35», – подчеркнул американист.
«Американские военные эксперты в интервью CNBC говорят, что без перевода ВПК на военные рельсы резко нарастить выпуск оружия невозможно. Пока же ВПК не справляется с заказами. И он не в силах закрыть потребности Украины, где американский «арсенал демократии» быстро истрачивается» – заключил Дудаков.
Ранее американский телеканал CNBC заявил, что у США и Европы заканчивается вооружения для поставок на Украину. Быстро восполнить запасы не получится, сообщает издание, поскольку для этого нужны высококвалифицированные рабочие.
Также отмечается, что у США фактически закончились 155-мм гаубицы, в разряд «ограниченных» попали пусковые установки HIMARS, ракеты Javelin, ракеты Stinger, гаубицы M777 и 155-мм боеприпасы. Аналогичная ситуация складывается и в европейских странах.
CNBC в качестве альтернативы предлагает Украине «поискать поставщиков в других местах», например, в Южной Корее. Ранее военный эксперт Илья Крамник также говорил о потенциальной проблеме исчерпывания арсеналов НАТО.
Между тем, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что боевые действия на Украине входят в критическую фазу, а «единство и солидарность» западных стран ждут серьезные испытания.
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Очевидцы раскрыли обстоятельства убийства беженцев в Запорожской области
Украинские боевики расстреляли мирную колонну в Запорожской области с целью помешать гражданам выехать на освобожденные территории и принять участие в референдуме, рассказали выжившие после удара очевидцы.
По словам очевидца событий, за день до обстрела, 29 сентября, жители организовали митинг с требованием выехать из Запорожской области. «Денег, воды и еды уже не было, они (протестующие) ложились на дорогу», – приводит слова очевидца РИА «Новости».
«Там были люди вроде бы из нашего района, так вот, они должны были уже давным-давно выехать к нам, на Мелитополь. Люди начали уже бунтовать, что их не выпускают. Сначала приехали военные их успокоить, но только народ завели, потом приехали СБУ, но у них тоже ничего не вышло и, когда они уходили, сказали людям: «Ну, хорошо, уедете вы завтра». Далеко и уехали. На утро, по-моему, прилетело от них (украинских боевиков), там девушка еще с грудным ребенком погибла, возможно, из нашего района», – рассказал он.
По словам очевидцев, в понедельник утром украинская администрация в подконтрольной ей части Запорожской области захотела собрать по спискам всех выживших из числа тех, кто был в колонне, ехавшей на освобожденные территории. «На собрании люди будут просить, чтобы их выпустили. У большинства нет денег на бензин, но они стараются уехать (на освобожденные Россией территории Запорожской области)», – отметил он.
Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов обвинил Киев в блокировании выезда в освобожденную часть Запорожья. По этому поводу глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий обвинил Киев в захвате заложников.
Напомним, в прошлую пятницу ВСУ нанесли артиллерийский удар по колонне машин с беженцами, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области, в результате погибли 30 человек, еще 88 граждан пострадали.
Напомним, воссоединение Запорожской области с Россией в ходе референдума поддержали 93,11% избирателей. В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России. В тот же день власти Запорожской области объявили Мелитополь временным областным центром.
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Минобороны: ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли свыше 1400 человек
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На Купянском направлении в районе населенных пунктов Купянск, Двуречная и Куриловка Харьковской области ракетными ударами по районам сосредоточения живой силы и военной техники 14-й механизированной бригады ВСУ уничтожено свыше 140 военнослужащих и 19 единиц специальной военной техники, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Общие потери противника на Купянском направлении за трое суток боевых действий составили более 500 военнослужащих и около 60 единиц военной техники.
На Краснолиманском направлении в районе Славянска нанесено массированное огневое поражение резервам противника, а также подразделениям 66-й механизированной бригады ВСУ. За сутки уничтожено до 100 военнослужащих, шесть единиц бронетехники и две боевые машины РСЗО «Град». Общие потери подразделений 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на данном направлении за трое суток боевых действий составили более 900 украинских военнослужащих, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
На Артемовском направлении в районе населенного пункта Калиновка в результате ракетного удара по районам сосредоточения живой силы и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено свыше 260 боевиков и 14 единиц военной техники.
На Донецком направлении в результате отражения союзными войсками попытки наступления противника в районе населенного пункта Первомайское уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих 21-го батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ, отчитались в Минобороны.
На Николаево-Криворожском направлении российские войска продолжали вести боевые действия по отражению наступления противника. На Николаевском и Андреевском тактических направлениях все атаки ВСУ успешно отражены. В результате удара ВКС России по подразделениям 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области уничтожено до 60 боевиков и семь единиц военной техники.
Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка – Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение. Потери украинских боевиков в этом районе составили около 130 человек личного состава и 23 единицы военной техники, перечислили в Минобороны.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии нанесено поражение 47 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и военной технике противника в 146 районах.
Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Краматорск, Артемовск, Опытное, Ямполь Донецкой народной республики (ДНР) и Добрянка Херсонской области», – сообщил Конашенков.
«В районе населенного пункта Никифоровка ДНР ВКС России уничтожена радиолокационная станция украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.
В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены три украинские реактивные батареи РСЗО «Град» в районах населенных пунктов Цветковое, Святопетровка и Яблоково Запорожской области.
Средствами противовоздушной обороны сбито три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Валерьяновка Донецкой народной республики, Купянск Харьковской области и Борозенское Херсонской области. Кроме того, в воздухе уничтожены 15 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Новая Каховка, Веселое и Новая Збурьевка Херсонской области», – отчитались в Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 310 самолетов, 155 вертолетов, 2137 беспилотных летательных аппаратов, 378 зенитных ракетных комплексов, 5292 танка и других боевых бронированных машин, 860 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3444 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 6189 единиц специальной военной автомобильной техники, подытожили в оборонном ведомстве.
В конце прошлой недели в Минобороны сообщили, что ВКС России уничтожили цеха «Южмаша» по сборке ракет «Точка-У» в Днепропетровске.
Полпред ЛНР Мирошник рассказал об обстановке возле Кременной
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Украина сконцентрировала довольно мощные силы в приграничных с ЛНР районах, поэтому нашим военным приходится возводить оборонительные рубежи, рассказал газете ВЗГЛЯД полпред ЛНР Родион Мирошник, комментируя военную обстановку в республике после отвода российских войск из Красного Лимана.
«На севере – северо-западе республики сейчас особенно напряженная ситуация. Прямо у границ региона идут активные боевые действия. После того, как наши войска отошли из Красного Лимана, серьезным обстрелам подвергается Кременная и целый ряд других городов Кременского района», – рассказал полномочный представитель ЛНР Родион Мирошник.
По его словам, ситуацию осложняют ландшафтные особенности местности. «Это заповедные леса, здесь очень много «зеленки». И там достаточно активно работают диверсионно-разведывательные группы. Военные действия идут в основном за контроль над дорогой Торское – Кременная. И с нашей стороны на этом направлении возводятся мощные оборонительные укрепления», – пояснил собеседник.
«Непросто и в районе Сватово, на Купянском направлении. Мы наблюдаем усиление потока беженцев. Люди пытаются уйти вглубь республики или на другие российские территории. При этом со стороны Харьковской области проезжать в Белгород очень тяжело, учитывая и большое скопление людей, и непрекращающиеся массированные обстрелы со стороны ВСУ», – уточняет дипломат.
Как отметил Мирошник, республика готова отразить атаку ВСУ. «На обеспечение оборонительных рубежей силы есть. На территории республики находятся резервы, которые были подведены за последние недели. Опять же, из Красного Лимана и близлежащих населенных пунктов вооруженные подразделения перевели к нам», – заметил он.
«И сейчас нам надо усилить артиллерийское давление, активнее использовать силы ВКС. Мы понимаем, что все происходящее имеет скорее политический мотив. Украина пытается всячески продемонстрировать, что оборонительные возможности и гарантии безопасности России для них ничего не значат», – заключил Мирошник.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские боевики пытаются прорвать линию боевого соприкосновения в районе Кременной, но им пока это не удается. По словам офицера Андрея Марочко, на некоторых направлениях ведется маневренная оборона – в районе населенного пункта Кременная.
Напомним, в субботу в Минобороны сообщили, что из-за угрозы окружения было принято решение отвести войска из Красного Лимана. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, массированными огневыми ударами по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено более двухсот украинских военнослужащих, пять танков и девять боевых машин пехоты.
Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении. В связи с этим войска отвели на более выгодные рубежи, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Военный эксперт Андрей Прокаев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД ранее рассказал, что основные усилия ВСУ будут направлены на то, чтобы закрепиться на правом берегу реки Оскол и атаковать Лиман. Затем, по мнению собеседника, украинские войска предпримут попытку прорыва на север Луганщины – через города Кременная, Сватово и Старобельск.
Об осложнении военной ситуации сообщили и в ДНР. Как рассказали в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинские силовики с полуночи обстреляли Донецк, Александровку и Каштановое в ДНР из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм
Накануне донецкий депутат Владислав Бердичевский рассказал газете ВЗГЛЯД, что под ударом в скором времени могут оказаться город Ясиноватая, а также Лисичанск и Северодонецк в ЛНР.
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Милиция ЛНР сообщила о попытках ВСУ прорвать оборону в районе Кременной
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Украинские военные не оставляют попыток прорвать линию боевого соприкосновения в районе города Кременная в Луганской народной республике, но союзным силам удается сдержать их продвижение, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире канала «Соловьев Live».
По его словам, на некоторых направлениях ведется маневренная оборона – в районе населенного пункта Кременная. При этом после того как пришлось выйти из населенного пункта [Красный] Лиман, военнослужащие закрепились на подступах к Кременной, и сейчас там «довольно-таки горячо». Марочко уточнил, что противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону, но наши герои справляются с задачами на данный момент, передает ТАСС.
Марочко добавил, что ВСУ ведут постоянный обстрел Кременной из всех типов вооружения, местные жители вынуждены укрываться в подвалах. По его словам, Кременная вновь стала таким прифронтовым населенным пунктом, действительно обстреливается регулярно из всех видов и типов вооружения со стороны вооруженных формирований Украины.
По мнению офицера, украинские войска при попытках атаковать союзные силы и прорвать их оборону несут колоссальные потери, однако руководство в Киеве это не волнует. Марочко подчеркнул, что ситуация в зоне боевых действий неоднозначная, но контролируемая.
Военный эксперт Андрей Прокаев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД ранее рассказал, что основные усилия ВСУ будут направлены на то, чтобы закрепиться на правом берегу реки Оскол и атаковать Лиман. Затем, по мнению собеседника, украинские войска предпримут попытку прорыва на север Луганщины – через города Кременная, Сватово и Старобельск.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на каких направлениях ВСУ готовят наступление. «Российские военкоры сообщают о подготовке мощного удара ВСУ по Сватово», – отметил украинский политик и блогер Анатолий Шарий и дал прогноз: «Полагаю, до 14 октября мы увидим как минимум два наступления на как минимум двух направлениях. Подготовка идет полным ходом и идет вполне успешно».
Министр обороны Германии Ламбрехт пообещала Киеву поставки нового оружия
Украине предоставят произведенные Словакией и профинансированные Германией, Данией и Норвегией 16 единиц самоходной артиллерийской установки Zuzana в 2023 году, заявила глава министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт на передаче Bericht aus Berlin на телеканале Das Erste.
Ламбрехт отметила, что ФРГ будет продолжать содействовать Украине в различных формах, как и прежде – совместно с партнерами. По ее словам, поэтому в следующем году страна сможет поставить на Украину 16 систем самоходных гаубиц Zuzana, финансируемых Германией совместно с Данией и Норвегией и произведенных в Словакии, передает РИА «Новости».
Накануне Ламбрехт прибыла в Одессу с необъявленным визитом, она пообещала Киеву в ближайшее время поставить системы ПВО IRIS-T.
Ранее она заявила, что на встрече министров обороны стран Североатлантического альянса в октябре Берлин намерен договориться с партнерами по НАТО о создании совместной системы противоракетной обороны.
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Посла России в Германии вызвали в МИД ФРГ
Посол России в Германии Сергей Нечаев вызван в МИД ФРГ, сообщило агентство DPA со ссылкой на германское внешнеполитическое ведомство.
По информации агентства, правительство Германии тем самым отреагировало на вступление в состав России четырех новых регионов. Как отмечается в сообщении, посла ожидают в МИД ФРГ «в самое ближайшее время», передает ТАСС.
В пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
В тот же день Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади. Как отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог, эксперт НОМ Владимир Шаповалов, Путин очень откровенно обозначил недопустимость американской гегемонии.
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