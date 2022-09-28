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28 сентября, среда  |  Последнее обновление — 13:37  |  vz.ru
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Кто мог взорвать оба «Северных потока»

Восстановить поврежденные газопроводы «Северный поток» быстро не получится Reuters
Вывод из строя трех из четырех ниток газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» – это уникальный случай в истории Европы. Называется несколько версий случившегося, но основная – это подрыв. Как можно было подорвать газовые трубы на дне Балтийского моря и остаться незамеченным? Кому нужна была такая диверсия и что ждет оставшиеся маршруты доставки российского газа в Европу?  Подробности...
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Мобилизованные и их семьи получат масштабную поддержку

Власти подготовили пакет социальной поддержки для тех, кого призывают на СВО Александр Щербак/ТАСС
Парламент России одобрил целый пакет поправок о социальной помощи мобилизованным согражданам. За ними сохраняется рабочее место, банки обязаны предоставить им «кредитные каникулы». Оставшиеся в тылу семьи военных освобождаются от уплаты штрафов по платежкам ЖКХ. Какие дополнительные меры помощи своим героям должно еще принять государство в ближайшее время? Подробности...
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На чем ФСБ поймала неопытного японского консула

Тацунори Мотоки теперь должен вернуться в Японию ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Япония возмущена – консул этой страны во Владивостоке задержан ФСБ и объявлен персоной нон-грата. Однако российская контрразведка сработала безупречно, имеются видеодоказательства шпионской работы, которой занимался японский дипломат. Что именно его интересовало и как удалось его отследить? Подробности...
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Диверсия против «Северного потока» указывает на американцев

Так выглядит поверхность Балтийского моря над местом взрыва Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Все больше свидетельств того, что оба газопровода «Северный поток» намеренно взорваны. Целый ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США. Каким именно образом могла быть устроена диверсия и почему была оставлена неповрежденной последняя нитка газопровода «Северный поток – 2»? Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Украине от конфискованных у России денег полагается аж целое ничего

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Когда итогом станет наша победа, вопрос о заблокированных активах придется решать. И российские чиновники спросят не с американских и европейских властей, а с тех банков, с которыми заключали договоры. Подробности...
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Западу придется учиться воспринимать слова России всерьез

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если эскалация на Украине не будет остановлена Западом, мы будем вынуждены на деле демонстрировать реалии изменяемой «розы ветров», принуждая украинский режим к капитуляции. То есть приведем конфликт к ситуации, явно превышающей желание Запада в нем участвовать. Подробности...
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Нужно ли опасаться смены элит в Европе

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Одним из важнейших факторов, сделавших неизбежным военно-политический кризис в Европе, стала эволюция европейских политических элит после завершения холодной войны. Правильнее было бы, конечно, назвать этот процесс деградацией. Подробности...
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Чем ответят США на мобилизацию в РФ

Перегибы мобилизации. Кто виноват?

Диверсия на «Северных потоках»

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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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    Мобилизованные и их семьи получат масштабную поддержку

    Власти подготовили пакет социальной поддержки для тех, кого призывают на СВО
    		   28 сентября 2022, 13:06
    Фото: Александр Щербак/ТАСС
    Текст: Олеся Отрокова

    Парламент России одобрил целый пакет поправок о социальной помощи мобилизованным согражданам. За ними сохраняется рабочее место, банки обязаны предоставить им «кредитные каникулы». Оставшиеся в тылу семьи военных освобождаются от уплаты штрафов по платежкам ЖКХ. Какие дополнительные меры помощи своим героям должно еще принять государство в ближайшее время?

    Во вторник Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки к Трудовому кодексу. Они предполагают, что за мобилизованными гражданами и добровольцами сохранятся их рабочие места. При этом на период воинской службы трудовые договоры с этими людьми будут приостанавливаться. Новая норма Трудового кодекса будет распространяться на тех, кто был мобилизован, поступил на службу по контракту или пошел добровольцем с 21 сентября.

    Добавим, что принятые Госдумой поправки также подразумевают – те, кто заключил контракты о прохождении военной службы с 24 февраля по 21 сентября, получат преимущественное право трудоустройства на работу по ранее занимаемой должности у работодателя, если ранее договоры с этими работниками были расторгнуты.

    «Закон еще не вступил в силу, он только одобрен у нас в третьем чтении. Но уже сегодня есть те, кого мобилизовали. И чтобы трудовые контракты таких граждан не разрывались, правительство ввело временную меру и зафиксировало возможность и гарантию возвращения мобилизованных на рабочее место. Так что рабочие места за мобилизованными сохраняются в любом случае», – пояснил газете ВЗГЛЯД глава профильного комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

    «Фактически человек, который получил повестку, должен уведомить своего работодателя об этом, чтобы тот приостановил действие трудового договора. Но если люди уже мобилизовались или не успели сообщить об этом работодателю по каким-то причинам, за них это могут сделать члены семьи. Для работодателя самое главное – наличие повестки», – дал разъяснение депутат.

    Нилов также указал, что предусмотрены дополнительные гарантии для семей мобилизованных. Без согласия их не смогут направить в служебные командировки, привлечь сверхурочно, в ночное время, в выходные и праздничные дни.

    Кроме того, депутаты приняли (также сразу во втором и третьем чтениях) законопроект, согласно которому мобилизованные, а также члены их семей – до прекращения действия военного контракта – освобождаются от пеней в случае несвоевременной оплаты услуг ЖКХ.

    Во вторник Госдума рассмотрела и другой документ, который нацелен на помощь мобилизованным – закон о кредитных каникулах, но он пока прошел в нижней палате только первое чтение, добавил Нилов. «По этому проекту подлежащий мобилизации гражданин России или его близкие, которые находятся на его иждивении, могут обратиться в банк до 31 декабря 2023 года и выбрать себе варианты кредитных каникул. Это может быть либо приостановка выплат по кредиту на время военной службы, либо уменьшение платежей. В банк тоже необходимо предоставить или повестку, или контракт о прохождении военной службы. Тому, кто находится на иждивении, требуется документально подтвердить этот факт. В банк можно обратиться даже по телефону, но банк, конечно, будет проверять, действительно ли заемщик оказался на военной службе», – пояснил депутат.

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    Обсуждается в нижней палате и документ о кредитной амнистии, добавил Нилов. «Во вторник в первом чтении был принят законопроект о том, что в случае гибели военнослужащего наступает кредитная амнистия, то есть кредит полностью списывается. Предлагается, что платить кредит за военного в таком случае будет государство, хотя бы в определенных лимитах. Депутатами обсуждаются различные версии, но пока окончательных решений не принято», – заключил депутат.

    Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев пояснил, что принятый закон устранил пробелы в трудовом законодательстве. Политик подчеркнул, что депутаты постарались максимально учесть все пожелания профсоюзов. Напомним, на прошлой неделе председатель ФНПР Михаил Шмаков заявил: тема рабочих мест граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, будет обсуждаться на всех уровнях. «Безусловно, все гарантии будут сохранены и усилены», – цитировало Шмакова РИА Новости.

    «Закон успокаивает людей – они не потеряют свое рабочее место, 

    – продолжает депутат Исаев. – Но, с другой стороны, на что меньше обращают внимание, закон вводит целый ряд гарантий для членов семьи мобилизованных. Это их преимущественное право оставаться на работе при сокращении производства, запрет направлять в командировки или привлекать сверхурочно или в выходные дни без личного согласия. У остающихся супруг мобилизованных возрастает объем семейных обязанностей – и это было учтено».

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что решения о гарантиях для мобилизованных граждан по кредитным каникулам и сохранению рабочих мест будут приниматься в приоритетном порядке, эти вопросы находятся на контроле.

    В начале недели в правительстве обещали сохранить рабочие места за сотрудниками в случае их мобилизации. Более того, призванным работникам также присваивается статус военнослужащих, в связи с чем они получают те же льготы, что и контрактники. Это прежде всего бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение, жилищное обеспечение, обязательное государственное личное страхование, преимущественное право на поступление после увольнения в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования.

    Во вторник премьер-министр Михаил Мишустин призвал бизнес, профсоюзы и экспертов подключаться к совместной работе по обеспечению мобилизованных граждан оптимальными условиями и достойной поддержкой. Об этом глава правительства сказал в своем видеообращении к участникам VII Всероссийской недели охраны труда. По словам премьера, человек, «который служит Родине, должен быть уверен, что его организационные вопросы решены».

    Также во вторник президент России Владимир Путин во время совещания о ходе сезонных полевых работ заявил, что губернаторы и руководители сельхозпредприятий должны оказать помощь семьям призываемых работников сельского хозяйства.

    Также напомним, что призванные в рамках частичной мобилизации россияне будут получать не менее 195 тысяч рублей в месяц. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок.

    Одновременно главы субъектов Федерации на своем уровне активно вводят различные программы по оказанию помощи семьям тех, кто попал под частичную мобилизацию.

    Так, в Москве призывникам будут ежемесячно начислять по 50 тысяч рублей. В случае ранения столица выплатит от 500 тысяч до одного миллиона рублей в зависимости от тяжести. Если военнослужащий погибнет, из столичного бюджета семье выплатят 3 млн рублей, сообщает РИА Новости. В Ленинградской области региональные власти постановили начислять при ранении, как и в Москве, от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

    В Белгородской области и в Адыгее мобилизованные получат по 100 тысяч, а в Крыму и Севастополе – по 200 тысяч рублей. В Якутии, по решению главы республики Айсена Николаева, семьям мобилизованных выплатят по 200 тысяч рублей единовременной помощи. Кроме того, семьи якутских мобилизованных освободили от платы детских садов, обеспечат бесплатным питанием детей – школьников 5–11-х классов в общеобразовательных организациях.

    Кировский губернатор Александр Соколов поручил создать до 29 сентября при областной призывной комиссии службу помощи семьям мобилизованных. По его словам, нужно выяснить нужды каждой семьи мобилизованного. «Социальные работники будут откликаться на любые просьбы таких семей: от починки крана до устройства ребенка в детский сад. Мы не оставим без помощи жен и матерей, которые проводили на специальную военную операцию своих родных», – заверил Соколов в своем Теlegram-канале. Выяснить потребности семей призываемых начнут органы соцзащиты Владимирской области. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Авдеев, помощь будет оказывать и государство, и общественность. «Предприниматели также хотят участвовать», – заверил губернатор.

    В Забайкальском крае региональное Минэкономразвития создало мобильную бригаду, которая со среды начнет помогать мобилизованным предпринимателям переоформлять бизнес на гражданских знакомых. В ее состав вошли нотариус и сотрудник многофункционального центра «Мои документы». Они будут выезжать в воинские части и оформлять нужные бумаги на месте.

    Решения о поддержке мобилизованных и их родственников принимаются и на уровне городских властей. Так, например, сити-менеджер Читы Александр Сапожников поручил создать рабочую группу для помощи семьям мобилизованных горожан. Члены группы помогут собрать неубранный урожай или наколоть дрова. 

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