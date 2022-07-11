Солдаты сражаются за то, чтобы мы жили, как привыкли

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11 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:43  |  vz.ru
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Европа срочно готовится к тяжелейшей зиме без российского газа

Европейские власти предвидят тяжелую зиму imago images/REUTERS
Власти разных стран ЕС заговорили об «энергетическом кризисе», о том, что «зима будет очень трудной», и о том, что «людям необходимо копить на зиму, чтобы расплатиться за отопление», и «затягивать пояса». Граждан стран ЕС готовят к тем лишениям, которые им предстоит перенести ради «победы над Путиным». Насколько европейцы готовы к таким лишениям и что делает ЕС, чтобы попробовать их уменьшить?  Подробности...
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Россия принудила Европу к важным уступкам

В ЕС не хотят загонять свою экономику в рецессию и вынуждены идти навстречу России Stefan Sauer/Global Look Press
Иллюзии Европы и США о победе над Россией на поле боя начинают рассеиваться. Усталость ЕС от украинского кризиса побуждает Брюссель сесть за стол переговоров и искать компромиссы с Москвой. О том, что ответное давление России оказалось эффективным, говорит несколько уступок, на которые вынужден был пойти Запад. Подробности...
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Спецоперация раскрыла планы биологических атак США против России

Добытые на Украине трофейные документы приобщат к «военно-биологическому досье» США Waltraud Grubitzsch/dpa/picture-alliance/ТАСС
Украинских солдат США готовили к выполнению боевых задач в условиях биологического заражения. Это стало известно в результате обследования попавших в плен военных ВСУ. Американцы тестировали на них гепатит и лихорадку Западного Нила. Кроме того, США и союзники по НАТО проводили на Украине эксперименты с конго-крымской лихорадкой и вирусом Эбола. Как эти опасные заболевания могли быть использованы против России? Подробности...
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«Зеленые» эксперименты привели в ярость фермеров Евросоюза

Фермеры протестуют по всей Европе Peter Dejong/AP/ТАСС
Уходящая неделя запомнилась для Европы массовыми протестами производителей продуктов питания. Фермеры Польши, Италии и других стран вышли на улицы, будучи возмущенными действиями своих правительств. Конкретные причины протестов разные в разных странах, но самая парадоксальная оказалась в Нидерландах – власти этого государства решили бороться с навозом. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Солдаты сражаются за то, чтобы мы жили, как привыкли

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Поддержка армии – без надрыва и всеобщей мобилизации, но деятельная, живая и конкретная – является точкой пересечения между людьми, сидящими в кондиционированном офисе, и солдатами, в эту секунду рискующими и жертвующими своими жизнями. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Почему до сих пор не уничтожена украинская ПВО

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
Украинская ПВО после больших потерь перешла к засадным действиям, используя американскую систему контроля воздушного пространства. Подробности...
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Узбекистан может пойти по пути империи

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Волнения в Каракалпакии показали, что построение национального государства для Узбекистана связано с серьезной проблемой, которую могут использовать против Ташкента внешние силы. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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Кто ссорит Россию и Израиль

Япония вернулась на век назад

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Следующая цель – Северск

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Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
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Синдзо Абэ расстреляли в спину

В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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Ушедший в отставку Борис Джонсон прославился эпатажными фото

О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как изменятся российско-британские отношения после отставки Бориса Джонсона?
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    Солдаты сражаются за то, чтобы мы жили, как привыкли

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		11 июля 2022, 11:54

    На днях Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы сказал слова, которые не просто очень широко разошлись, но и вызвали довольно оживленную общественную дискуссию: «Страна живет обычной, мирной жизнью. Лето, курортный сезон, культурная жизнь, выставки. А ребята пашут там под пулями, понимаете? Жизнью рискуют и товарищей своих теряют в бою ради Родины! Консолидация общества очень важна, но нужна общенациональная повестка поддержки Вооруженных сил. Это чрезвычайно важно, чтоб воины наши чувствовали эту поддержку», – сказал президент.

    С самого начала специальной военной операции внутри российского общества существуют некоторые дискуссии относительно того, как наше общество должно относиться к происходящему. Причем наиболее громкоголосыми являются вовсе не пресловутые «пацифисты». Те как раз практически не слышны после начального этапа, когда они попытались раскачать ситуацию в стране, но быстро осознали, насколько малой поддержкой пользуются.

    Нет, наиболее громкими и даже несколько агрессивными являются носители так сказать турбо-патриотических взглядов. По их мнению, спецоперация и военные действия на Украине являются настолько значимыми, что жизнь страны в целом и каждого гражданина России в частности должна быть подчинена событиям там. Не время для праздников, развлечений и житейской обывательщины. Происходящее требует национальной мобилизации – как социально-экономической, так и буквальной военной.

    Неудивительно, что носители подобных убеждений поспешили разглядеть в высказывании президента критику этой самой «обычной, мирной жизни», а заодно «лета, курортного сезона, культурной жизни, выставок». На самом деле, вполне очевидно, что Путин не имел в виду ничего такого. Но он поднял действительно очень сложную тему, по отношению к которой наше общество только нащупывает новый для себя и соответствующий нынешним реалиям подход. Современная Россия уже практически изжила жесткую дихотомию, где на одном полюсе находилась мантра «лишь бы не было войны», а на другом – та самая национально-мобилизующая установка «все для фронта, все для победы».

    За последние два десятилетия страна практически беспрерывно участвовала в достаточно большом количестве военных конфликтов – вторая чеченская, 08.08.08, операция в Сирии, плюс присутствие российских военных (как регулярных, так и из «музыкальных коллективов») в самых разных горячих точках планеты. Так что это в определенном смысле стало привычным фоном нашей жизни, вызывая острый интерес людей на короткий период, а в остальном оставаясь в фокусе внимания очень небольшой части общества. Специальная военная операция обнажила как достоинства, так и недостатки такого подхода.

    Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

    Практически весь 20 век стал для России чередой национальных катастроф, которые требовали той самой мобилизации, сверхусилий и преодоления. Страна каждый раз успешно справлялась с вызовом, вот только за перенапряжением всегда следовал откат в виде общественной усталости и разочарования, что ослабляло внутреннюю стабильность и способствовало накату следующего кризиса.

    Как следствие, в российском обществе сложился и по сей день существует мощнейший запрос на покой и благополучие: «дайте нам возможность спокойно жить, работать и растить детей». В этом смысле путинская стабильность стала абсолютно точным ответом на потребность «глубинного народа». А вот постоянные истошные призывы к национальной мобилизации – сделанные даже из самых лучших побуждений – в этом смысле вредны и опасны, поскольку идут поперек общественного тренда.

    В то же время наивные иллюзии наших граждан позднесоветского и постсоветского периода о дружбе с Западом давно развеялись, и российскому обществу стало ясно, что спокойной жизни нам не дадут. И тут возник забавный парадокс. Наверное, сохранение и упрочение вот этого внутреннего равновесия в стране – что который год неприятно удивляет западных экспертов – тоже является своего рода ответом нашего народа на попытки обрушить Россию в очередную пропасть. Чем сильнее попытки нас расшатывать, тем устойчивее, спокойнее и более консолидированным становится российское общество, а любые геополитические бури, которых так много в последнее время, задевают его по касательной. И это замечательно. Вот только недостатки у этой позиции тоже есть – и именно об этом сказал Путин.

    Все-таки Украина – это не Южная Осетия, не Сирия и не Центрально-Африканская Республика. Во всех отношениях масштабы нынешних событий не сравнимы с предыдущими испытаниями – ни в геополитическом смысле, ни в военном, ни в контексте потерь. Россия в очередной раз борется за свое выживание.

    Фактически Запад объявил нам войну, что реализуется в боевых действиях, сравнимого размаха которых не было со Второй мировой войны. Правда, есть серьезные опасения, что процесс этот пока находится только в самом начале, а впереди нас ждут куда более суровые вызовы. Кстати, это еще одна причина не нагнетать раньше времени патриотическую экзальтацию – физические, моральные, душевные и духовные силы нам еще пригодятся. Не стоит их тратить попусту раньше времени, если для них действительно придет время.

    Однако в нынешней ситуации российское общество все-таки должно найти новую для себя точку равновесия между сохранением внутренней стабильности и сопричастностью тяжелой работе армии, подвигу военных, которые на Украине защищают нас и нашу возможность жить вот этой самой спокойной благополучной жизнью. 

    Поддержка армии – без надрыва и всеобщей мобилизации, но деятельная, живая, активная и конкретная – как раз и является той точкой пересечения между людьми, сидящими в кондиционированном офисе, собирающими на даче созревшую смородину или загорающими на сочинском пляже, и солдатами, в эту самую секунду рискующими и жертвующими своими жизнями ради того, чтобы мы продолжали жить. И не просто жить, а так, как мы хотим и как сами выбрали. 

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