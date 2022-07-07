Путин: Экономика России оказалась устойчивее, чем думали «за бугром» Путин призвал сформировать общенациональную повестку поддержки ВС России 7 июля 2022, 21:32 Текст: Ольга Иванова

Российские воины «пашут под пулями», когда страна живет мирной жизнью, они должны чувствовать нашу поддержку, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы в четверг. «На что хотел бы обратить внимание. Ведь страна живет обычной мирной жизнью. Лето, курортный сезон, культурная жизнь, выставки. А ребята пашут там по пулями, жизнью рискуют и товарищей своих теряют в бою, ради Родины. Я к вам обращаясь как к депутатам: нужна общенациональная повестка поддержки вооруженных сил. Это важно, чтобы наши воины чувствовали эту поддержку, это будет придавать им сил, это очень важно для достижения конечного результата», – приводит его слова ТАСС. Путин добавил, что результат «в любом случае будет достигнут, здесь нет никаких сомнений, но ребятам легче будет работать, выполнять боевые задачи, если они будут чувствовать за своей спиной поддержку народа и дыхание Родины». Ране Путин поддержал идею приравнять военнослужащих ЛНР и ДНР в статусе к российским коллегам.

Путин объяснил, как Россия создает передовое вооружение при скромном бюджете 7 июля 2022, 18:14

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

У России получилось при скромном военном бюджете достичь необходимых результатов в передовом вооружении, заявил президент Владимир Путин. «Меня, во всяком случае раньше, много раз спрашивали коллеги, как это с учетом объема бюджета Минобороны России удается добиться таких результатов, которые у нас есть, с точки зрения создания современных образцов уникального оружия, которого до сих пор ни у одной страны мира нет», – цитирует Путина ТАСС. Он пояснил, что российский военный бюджет весьма скромен по сравнению с военными расходами ведущих держав, Россия занимает лишь 7-8 место по этому показателю. «Ответ очень простой: мы сосредотачиваем усилия – и бюджетные, и политические, административные ресурсы – на достижении основных результатов на главных направлениях. И это дает возможность добиться того результата, к которому мы стремились, в том числе благодаря экономике военного ведомства», – заключил глава государства. В 2018 году российский лидер заявлял об успешном испытании новейших российских систем стратегических вооружений. В 2022 году он отмечал, что для создания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» применялись только российские детали, что ускорит ее передачу на вооружение. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: На Украине мы по большому счёту всерьёз пока ещё ничего и не начинали 7 июля 2022, 20:09

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин в четверг в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы прокомментировал спецоперацию, идущую с 24 февраля на Украине. «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, всё к этому и идёт. Но все должны знать, что мы-то по большому счёту всерьёз пока ещё ничего и не начинали», – сказал президент, сообщает официальный сайт главы государства. «При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться», – добавил Путин. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в конфликте между Россией и Украиной необходимо избежать «навязанного мира». Шольц сказал, что Запад сможет «поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо». Говоря о завершении конфликта к концу года, Шольц подчеркнул, что «крайне сложно судить, реалистичны ли они», «это решается на поле боя». Путин о вернувшихся в Россию IT-специалистах: Там хорошо, но дома лучше 7 июля 2022, 17:04

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Россияне, в частности IT-специалисты, которые решили уехать из страны, но потом вернулись, поняли, что дома лучше, заявил президент Владимир Путин. «То, что уезжают, ничего необычного тут нет. Люди... кто-то напуган, кто-то сомневался в том, что здесь можно будет эффективно работать. Но ведь успех работы складывается из очень многих компонентов – и поддержка государства, и бытовые условия, их очень много. Поэтому кто-то поехал, мы никому не препятствовали. Многие вернулись. Потому что одно дело жить в Москве, Петербурге, Саратове и Ханты-Мансийске, а другое дело… Не буду называть, у наших соседей. Там тоже хорошо, но дома лучше!» – передает его слова РИА «Новости». Ранее глава Ассоциации электронных коммуникаций РАЭК Сергей Плуготаренко заявил газете ВЗГЛЯД, что ИТ-специалисты видят новые возможности и перспективы для ускорения собственного профессионального развития, для создания новых проектов и продуктов. Путин заявил о начале кардинального слома миропорядка по-американски 7 июля 2022, 20:43

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Кристина Цыцура

Западные страны проиграли с самого начала спецоперации на Украине, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы. «Они должны были бы понять, что уже проиграли с самого начала нашей специальной военной операции, потому что ее начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски. Это начало перехода от либерально-глобалистского американского эгоцентризма к действительно многополярному миру – миру, основанному не на придуманных кем-то для себя эгоистических правилах, за которыми нет ничего, кроме как стремления к гегемонии, не на лицемерных двойных стандартах, а на международном праве, на подлинном суверенитете народов и цивилизаций, на их воле жить своей исторической судьбой, своими ценностями и традициями и выстраивать сотрудничество на основе демократии, справедливости и равноправия», – сказал Путин, сообщает официальный сайт главы государства. «И надо понимать, что этот процесс остановить уже невозможно», – добавил он.



По словам главы государства, «ход истории неумолим, и попытки этого коллективного Запада навязать свой миропорядок обречены на неудачу». Ранее, говоря о военных действиях на территории Украины, Владимир Путин отметил, что «всерьез» там еще ничего не начинали. Путин назвал выпуск «Москвича» непростым вызовом 7 июля 2022, 17:24

Фото: Агентство «Москва»

Текст: Кристина Цыцура

Проект по выпуску автомобилей «Москвич» – это непростой вызов, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с победителями конкурса «Лидеры России». «Вы сказали о проекте предприятия «Москвич». Это вызов непростой. Вся страна ждет результатов вашей работы», – сказал Путин, передает пресс-служба Кремля. Глава государства напомнил о выпуске машин Aurus, назвав это хорошей базой. «Правда, мы делали это с партнерами, но приобрели и собственные компетенции, и собственную инженерную школу. Там все: и двигатель, и трансмиссия, я уж не говорю про краску и так далее. Все можно сделать. Все!» – сказал Путин. Путин отметил, что необходимо стремиться не к импортозамещению, а к приобретению своих собственных передовых и перспективных технологий. Ранее правительство Москвы и «КамАЗ» подписали соглашение о сотрудничестве. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что стартовала разработка платформы для создания электромобилей «Москвич», работы начаты одновременно с запуском производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Путин: Войну на Украине развязал коллективный Запад 7 июля 2022, 20:34 Текст: Алексей Дегтярев

Война на Украине развязана западными странами, они виновники того, что происходит, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций. «Нам говорят, что мы начали войну в Донбассе, на Украине. Нет, ее развязал этот самый коллективный Запад, организовав и поддержав на Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году, а затем поощряя и оправдывая геноцид в отношении людей в Донбассе. Вот этот самый коллективный Запад и есть прямой зачинщик, виновник того, что сегодня происходит», – сказал Путин, сообщает официальный сайт главы государства. Он добавил, что «если этот самый Запад хотел спровоцировать конфликт для того, чтобы перейти к новому этапу борьбы с Россией, к новому этапу сдерживания нашей страны, то можно сказать, что это в известной степени удалось». «И война развязана, и санкции введены. В нормальных условиях, наверное, трудно было бы это и сделать», – констатировал глава государства. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. Путин заявил о восьмилетнем геноциде и изоляции в Донбассе 7 июля 2022, 17:33 Текст: Елизавета Булкина

Власти Украины устроили в Донбассе изоляцию и геноцид, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с победителями конкурса «Лидеры России». «Это и есть изоляция и геноцид, если иметь в виду сопровождающееся в течение восьми лет давление военное», – передает его слова РИА «Новости». Путин перечислил несколько принципиальных сфер, в которых оказывалось давление на население Донбасса. «Люди там (в Донбассе) в течение долгого времени – восемь лет – оказались, что называется, между небом и землей. Понимаете, в чем проблема? У них же не было никаких паспортов – ни украинских, ни российских. Они даже не могли купить билет на самолет, чтобы путешествовать по России. Не могли послать своих детей учиться. Даже в российские вузы. Квота существует! Значит, связи с Украиной утрачены, а с Россией не возникло. Я уж не говорю про обстрелы и прочее!» – сказал глава государства. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Путин: Важно повышать транспортную доступность Калининграда 7 июля 2022, 16:36 Текст: Ольга Иванова

Повышение транспортной доступности Калининградской области, в том числе с точки зрения автобусных и туристических перевозок, является важной задачей, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с победителями конкурса «Лидеры России». «Для Калининградской области, конечно, транспортная доступность чрезвычайно важна. Очень важно, конечно, развитие в самой Калининградской области в том числе и автобусного движения, имея в виду привлекательность туристического кластера Калининградской области», – приводит его слова ТАСС. Ранее Путин выразил благодарность победителям конкурса «Лидеры России» за помощь жителям республик Донбасса, глава государства подчеркнул, что сейчас важно «проявлять собранность и солидарность». Путин объяснил, на чем основывались пророчества Жириновского 7 июля 2022, 21:08

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский был выдающимся политиком и разносторонним человеком, а его пророчества сбываются потому, что они были основаны на знаниях, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами думских фракций. «Владимир Вольфович был не просто выдающимся политическим деятелем нашей страны, а человеком очень разносторонним, с большими, глубокими знаниями. Отсюда и его некоторые пророчества, которые сбываются. Они же не на голом месте, не на картах игральных выстроены, а на знаниях, на понимании развития ситуации», – отметил Путин, сообщает ТАСС. Ранее о пророчестве Жириновского о том, что Владимир Зеленский станет последним президентом Украины, рассказал член ЛДПР, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет. В Госдуме почтили его память минутой молчания. Президент Владимир Путин принес соболезнования в связи со смертью Жириновского. Путин указал на необходимость создавать собственные технологии в России 7 июля 2022, 17:15 Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо стремиться не к импортозамещению, а к созданию собственных технологий, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России». «Нужно, конечно, стремиться не к импортозамещению, а к приобретению новых, своих собственных передовых и перспективных технологий и своих ключей технологических», – заявил глава государства, передает ТАСС. Президент затронул ситуацию в автомобильной отрасли страны, он подчеркнул, что у России есть «хорошая база» в этой сфере. «Вот Aurus сделали, хорошую машину. Правда, мы делали это с партнерами, но приобрели и собственные компетенции, и собственную инженерную школу. Там все: и двигатель, и трансмиссия, я уж не говорю про краску и так далее. Все можно сделать», – сказал он. Путин также высказался на тему возрождения марки «Москвич», отметив, что это «непростой» вызов. Ранее был представлен примерный модельный ряд новых «Москвичей», среди которых был и электромобиль. Технологический партнер столичного завода «КамАЗ» сообщал, что планируется выпускать четыре кроссовера и седан. До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что стартовала разработка платформы для создания электромобилей «Москвич», работы начаты одновременно с запуском производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Кремль спросили об отпуске Путина 7 июля 2022, 13:03 Текст: Дмитрий Зубарев

Полноценных каникул у президента России Владимира Путина не бывает, не ожидается их и в этом году, но, возможно, ему все же удастся «урвать деньки» для отдыха, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент пока продолжает работать. Вы знаете, что таких прямо каникул у него нет, да и у депутатов тоже особых каникул не будет, как вы знаете. Если какие-то деньки удастся урвать, будем вас информировать. Но пока таких планов нет», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, не собирается ли глава государства взять передышку на фоне закрытия весенних сессий в палатах парламента. Ранее Песков сообщил, что не знает, сможет ли глава государства Владимир Путин посетить таежную отшельницу Агафью Лыкову, позвавшую его в гости. Победитель конкурса «Лидеры России» назначен заместителем министра образования ДНР 7 июля 2022, 17:39 Победитель конкурса «Лидеры России» Олег Трофимов станет заместителем министра образования Донецкой народной республики, об этом он сам рассказал во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Путин в свою очередь отметил, что выбор Трофимова достоин уважения, сообщается в Telegram-канале проекта «Лидеры России». «То, что вы приняли это решение, говорит о том, что вы не стремитесь к какой-то дешевой карьере, а стремитесь именно к тому, чтобы послужить Отечеству, послужить людям. Это достойно уважения. Я желаю вам успехов, работа там непростая, мягко говоря. Поэтому удачи, она не помешает», – сказал Путин. Ранее генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров сообщил в интервью ТАСС о работе победителей и финалистов «Лидеров России» в ДНР и ЛНР. «Кто-то уже начал там работать, например, председателем правительства ДНР назначен Виталий Хоценко, победитель конкурса «Лидеры России», выпускник президентского кадрового резерва, который реализуется в Высшей школе госуправления РАНХиГС. Первый заместитель председателя правительства ЛНР Владислав Кузнецов – это тоже наш выпускник. Уже есть такие назначения, и я уверен, что еще многие из наших победителей себя попробуют. Здесь важно учитывать не только желание и готовность, но и тот опыт и компетенции, которые у них есть, в тех областях, которые важны людям. Есть база людей, которые готовы помогать, и я уверен, что она будет востребована», – сказал Комиссаров. Путин поблагодарил «Лидеров России» за помощь Донбассу 7 июля 2022, 16:27

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин выразил благодарность победителям конкурса «Лидеры России» за помощь жителям республик Донбасса, глава государства подчеркнул, что сейчас важно «проявлять собранность и солидарность». «Знаю, что некоторые из вас, может быть, даже многие, занимаются волонтерской деятельностью, в период пандемии [коронавируса] помогали врачам справляться с этой заразой. Сейчас некоторые участвуют в помощи жителям Донбасса. Хочу вас за это поблагодарить. Это важно, особенно сейчас, проявлять такую собранность и солидарность», – цитирует Путина ТАСС. Президент выразил надежду, что победители «Лидеров России» смогут применить свои наилучшие качества для решения главной задачи – повышения суверенитета страны, особенно «в области новейших технологий, в области госуправления». «Без этого ни компания не может эффективно функционировать, ни государство – эффективно работать», – заключил Путин. «Лидеры России» – всероссийский конкурс управленцев, проводящийся АНО «Россия – страна возможностей». Основной задачей конкурса является «поиск наиболее перспективных и талантливых управленцев со всей страны». Путин: Самое главное удовольствие в жизни приносит самореализация 7 июля 2022, 18:48 Текст: Алексей Дегтярев

Больше всего в жизни приносит удовольствие самореализация, но она невозможна без служения людям и Родине, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса «Лидеры России». «Жизнь скоротечна. Нам кажется, что она бесконечна, но на самом деле это не так. И очень важно уметь сконцентрировать все свои навыки, интеллектуальные возможности, чтобы получать удовольствие от этой жизни, а самое главное удовольствие – в самореализации», – цитирует Путина ТАСС. По его словам, самореализация невозможна без служения людям и Отечеству, а само служение может быть самым разным. «Если каждый на своем участке, стремясь к самореализации, будет добиваться успехов, из этого будет состоять успех страны в целом», – заключил глава государства. Ранее президент в ходе встречи с молодыми бизнесменами на ВДНХ перечислил несколько лидерских качеств, которые должны помочь в работе. К ним он причислил умение работать в команде. Путин: Власти будут делать все для помощи жителям Донбасса 7 июля 2022, 18:04 Текст: Ольга Иванова

Россия и ее руководство намерены делать все для того, чтобы помочь людям, которые живут и работают в Донбассе, заявил глава государства Владимир Путин в ходе общения с победителями конкурса «Лидеры России». «Россия и российское правительство, российское руководство все будет делать для того, чтобы помочь людям, которые там живут и которые там [в Донбассе] работают», – приводят его слова ТАСС. Он высоко оценил намерение одного из победителей конкурса занять должность заместителя министра образования и науки Донецкой народной республики. Ранее сообщалось, что глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назначил опытных российских управленцев на должности четырех министерств региона. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД