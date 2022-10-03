Путин провел встречу с главой Минкультуры Любимовой

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром культуры Ольгой Любимовой.

Глава государства попросил рассказать о программе по развитию сети краеведческих музеев. В свою очередь Любимова доложила о работе по модернизации библиотек, о новой премии для лучших преподавателей в области музыкального искусства, детском культурном форуме, сообщает ТАСС.

Также она рассказала о работе министерства с Донбассом, рассказала о выставке «Наши традиции» в Луганске и гастролях артистов и творческих коллективов.

Любимова рассказала, что лучшие 25 преподавателей вузов и 25 преподавателей училищ в области музыкального искусства в вузах и училищах получат премию в размере 1 млн рублей, лучшие преподаватели детских школ искусств получат по полмиллиона рублей.

С этого года в России будут вручаться премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства. Они учреждены по указу президента России. Претендовать на такие премии смогут учителя, чей стаж педагогической работы в области музыкального искусства составляет не менее трех лет. Выплаты победителям будут осуществлены до 1 декабря.

Ранее Путин поздравил с профессиональным праздником преподавателей, студентов и выпускников учреждений среднего профессионального образования, отметив, рост престижа такого образования за последнее время.