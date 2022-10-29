В США заговорили о пересмотре стратегии на Украине

Военный эксперт Касс призвал США значительно сократить поставки оружия Украине

США должны пересмотреть стратегию по Украине, урезать финансовую и военную помощь Киеву и решить конфликт дипломатическим путем, поскольку Россия победит, заявил эксперт в сфере обороны Харрисон Касс.

В статье для 19Fortyfive Каас указал, что новый пакет помощи Киеву в размере 50 млрд долларов только затянет конфликт и Украина не одержит в нем победу, передает РИА «Новости».

Он считает, что США, решив поддерживать Украину на неопределенный срок, подпирают конфликт, в котором невозможно победить.

«Не разумнее ли вступить в дипломатический процесс и добиться мирного урегулирования? Какова альтернатива – уничтожение? И почему (территории к востоку от Украины) жизненно важны для интересов и гордости США?» – пишет автор.

По мнению Касса, демократам нужно пересмотреть общую стратегию и добиться прекращения огня. Он предложил в качестве альтернативы отправке неограниченной помощи ВСУ инициировать переговорный процесс.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты выдадут украинским властям новый пакет помощи на 275 млн долларов.

Обозреватель американского телеканала CNN Стивен Коллинсон заявил, что письмо конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Москвой для прекращения конфликта на Украине стало первым признаком ослабления позиции Вашингтона. По его мнению, произошедшее стало «политической катастрофой».

Между тем, американский морпех в отставке Дакота Вуд отметил, что поставки вооружения на Украину со стороны Вашингтона снизили обороноспособность Соединенных Штатов и истощили их военные запасы.