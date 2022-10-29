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29 октября, суббота | Последнее обновление — 12:08 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Развожаев раскрыл подробности атаки дронов на Севастопольскую бухту
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В США заявили об истощении военных запасов из-за помощи Украине
19fortyfive: Военные запасы США истощились из-за помощи Украине, на их пополнение уйдут годы
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Поставки вооружения на Украину со стороны Вашингтона снизили обороноспособность Соединенных Штатов и истощили их военные запасы, считает американский морпех в отставке Дакота Вуд.
В течение около 20 лет в операциях американских военных используется техника, боеприпасы и оборудование, которые предназначались еще для борьбы с Советским Союзом, пишет Вуд в статье для издания 19fortyfive.
По его словам, военные запасы не восполнялись современными аналогами в том же темпе. В результате Штаты остались с устаревшей техникой и столкнулись с проблемой сокращения вооружения, объясняет морпех, добавляя, что поддержка Украины со стороны Америки лишь усугубила эту проблему.
«Запасы приближаются к уровню военного резерва, а на их пополнение уйдут годы», – приводит его слова РИА «Новости».
С такими военными запасами, рассуждает автор статьи, США окажутся не в силах участвовать в еще одном конфликте. Так, Штаты не смогут поддержать Израиль, Тайвань, Японию, Южную Корею или кого-либо еще, если будут вынуждены защищать кого-то из партнеров по НАТО в Европе, считает Вуд. По его мнению, подобная ситуация «придает смелости оппонентам Вашингтона и повышает риски».
«Какую еще оценку можно дать нашей армии в таком состоянии, если не назвать ее слабой?» – поинтересовался морпех.
Ранее обозреватель американского телеканала CNN Стивен Коллинсон заявил, что письмо конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Москвой для прекращения конфликта на Украине стало первым признаком ослабления позиции Вашингтона. По его мнению, произошедшее стало «политической катастрофой».
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Пушилин сообщил об успехах по всей линии соприкосновения
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об успехах по всей линии соприкосновения
Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об успехах союзных сил почти по всей линии соприкосновения.
Продвижение сейчас проходит где-то на 50-100 метров, освобождаются какие-то улицы, где-то дома, занимаются определенные позиции, передает ТАСС слова Пушилина. Заявление прозвучало в эфире канала «Россия 24».
Он сообщил, что на Авдеевском направлении в районе населенного пункта Первомайское союзные силы продвинулись, сейчас ведутся бои за поселок Невельское.
Ранее в пресс-службе народной милиции ДНР заявили, что одним из самых напряженных в настоящее время является Марьинское направление в Донецкой народной республике.
Историк: В вопросе перевода часовых стрелок Киев стремился досадить Москве
Историк Корнилов: В вопросе перевода времени Украина игнорировала здравый смысл
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Власти Украины всегда были готовы действовать вопреки здравому смыслу и экономическим расчетам в вопросе перехода на зимнее время. Им было важно лишь одно – не жить в одном часовом поясе с Москвой. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД историк Владимир Корнилов. Ранее стало известно, что на новых российских территориях, в отличие от Украины, не будут переходить на зимнее время.
«Москва и Донецк находятся на одном и том же меридиане. Но я вспоминаю, как на заре независимости Украины, в начале 1990-х, началась кампания по переводу стрелок «ближе к Европе», – рассказывает обозреватель МИА «Россия сегодня», директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.
«Это делалось наперекор не только здравому смыслу, но и всем экономическим расчетам. Основной лозунг был таким: «Почему это степь донецкая, а время московское?» Мол, неправильно жить в Донбассе по российскому времени», – продолжил он.
До сих пор данный вопрос используется Киевом именно для того, чтобы продемонстрировать свою независимость, сетует эксперт. «Когда Москва перестала переводить часы, то каждые полгода возникала ситуация, что ее летнее время совпадало с киевским. Тогда в Верховную раду внесли законопроект с требованием переводить стрелки часов на Украине и на лето, только чтобы не жить в одном часовом поясе с «москалями», – вспоминает собеседник.
«Впрочем, сейчас основное негодование у Киева вызывает тот факт, что теперь Запорожье – часть России, но и вопрос времени остается. Правда, он отходит на второй план», – заключил Корнилов.
Власти Украины использовали перевод часов на летнее и зимнее время как политический инструмент, навязывая его русскоязычным восточным регионам. Об этом заявил ТАСС в пятницу председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Рогов пояснил, что перевод часов создавал неудобства для населения Восточной Украины.
«Нам было навязано время, нехарактерное для нашей долготы. Астрономическое и природное время у нас соответствует московскому часовому поясу, но нам навязали время, которое на час и на два отличалось от московского», – подчеркнул он. По его словам, можно было найти компромиссное решение и ввести два часовых пояса, но власти на это не пошли.
Ранее в пятницу врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе больше не будет перевода часов на зимнее время. По московскому времени с 2014 года живут также жители Крыма, ДНР и ЛНР.
Глава Энергодара Александр Волга напомнил, что город и весь регион как часть России теперь живут по московскому времени. «Киевский режим пытается убедить вас, что Энергодар и Запорожская область переходят на зимнее время. Это кривотолки, которые я прошу игнорировать», – сказал в видеообращении по этому поводу глава Энергодара Александр Волга.
Напомним, на территории России перевод часов был отменен в 2014 году. На Украине перевод часов с летнего на зимнее время и наоборот остался до сих пор, поэтому в ночь на ближайшее воскресенье в республике переводят стрелки на час назад.
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Украинский десант попытался высадиться в районе Запорожской АЭС
Рогов сообщил о попытке украинского десанта высадиться в районе Запорожской АЭС
Вооруженные силы Украины предприняли в субботу утром попытку высадки десанта в районе Запорожской атомной электростанции, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале он сообщил со ссылкой на очевидцев, что «боевики Зеленского» пытались высадить десант в Энергодаре.
Ранее в субботу Рогов сообщил, что сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы от киевских властей.
Сотрудникам Запорожской АЭС поступили угрозы из Киева
Власти Запорожской области сообщили о поступающих от Киева угрозах сотрудникам ЗАЭС
Сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы от киевских властей, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, киевский режим, стремясь усложнить работу Запорожской АЭС, распространяет угрозы в адрес сотрудников атомной станции, запугивая их тюрьмой и расправой, передает РИА «Новости» слова Рогова.
Он добавил, что из Киева поступают сообщения о том, что как только Украина возьмет под контроль атомную станцию, все ее сотрудники будут подвергнуты репрессиям. Рогов подчеркнул, что все сотрудники ЗАЭС находятся сейчас под надежной защитой России.
Ранее в МАГАТЭ заявили, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС остается нестабильной.
Путин поручил Шойгу скорректировать развитие армии в соответствии с опытом СВО
Министру обороны Сергею Шойгу предстоит в декабре представить предложения о корректировках в развитии ВС России, соответствующее поручение ему дал президент Владимир Путин.
Глава государства на встрече с главой ведомства поручил из опыта специальной военной операции на Украине продумать коррективы в работу ВС России, передает РИА «Новости».
«Многое сделано для строительства Военно-морского флота, тем не менее исходя из опыта специальной военной операции, нам нужно продумать и внести коррективы в строительство всех компонентов Вооруженных сил, включая Сухопутные войска», – цитирует Путина ТАСС.
Ранее в пятницу министр доложил президенту, что частичная мобилизация в стране окончена.
Предсказавший кризис 2008 года экономист заявил о начале Третьей мировой
Spiegel: Экономист Рубини заявил о фактическом начале Третьей мировой войны
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Американский экономит Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, заявил в интервью немецким СМИ, что Третья мировая война уже фактически началась. По его словам, ее действия разворачиваются в киберпространстве и на Украине.
Советники по национальной безопасности обеспокоены тем, что НАТО вмешивается в конфликт на Украине, а между Ираном и Израилем наблюдаются острые разногласия, отметил Рубини в интервью Spiegel.
«И вот утром я читаю, что администрация Байдена ожидает, что в скором времени Китай нападет на Тайвань», – добавил он.
«Честно говоря, третья мировая война уже фактически началась, и ее действия разворачиваются в киберпространстве и на Украине», – констатировал американский экономист.
Рубини добавил, что, когда он рос в Италии в 1970-х годах, ему не приходилось беспокоиться о войне между великими державами или ядерной зиме, он никогда не слышал словосочетаний «изменение климата» и «глобальная пандемия». «А теперь мне приходится беспокоиться обо всех этих вещах, как и всем остальным» – приводит его слова РИА «Новости».
Говоря об экономической ситуации в мире, он отметил, что еврозона уже находится в рецессии, а дела в Великобритании, по его оценке, идут еще хуже. Он добавил, что США оказывают давление на Европу в вопросе экономического взаимодействия с Китаем.
Рубини также поделился мнением, когда китайский юань сможет заменить доллар. Это займет время, но китайцы умеют мыслить в долгосрочной перспективе, отметил он.
Ранее политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский также заявил, что Третья мировая война уже идет, и ее промежуточная задача – ликвидация России.
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В Запорожье ликвидировали боевиков – выходцев из Чечни
Рогов: В Запорожье уничтожили группу боевиков – выходцев из Чечни
В Запорожье уничтожили группу боевиков – выходцев из Чечни, воевавших на стороне украинских националистов, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Группа чеченских боевиков, выходцев из преступных террористических банд, была уничтожена в Запорожье при нанесении точечного удара по военным объектам, приводит его слова РИА «Новости».
Кроме того, сообщил Рогов, среди наемников в Запорожье оказалось много представителей Польши и Грузии.
По последним данным, освобождено более 70% территории Запорожской области. При этом под контролем ВСУ остается областной центр – город Запорожье.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что во время артобстрела в Херсонской области погибли 24 чеченских бойца, 58 раненых, у четырех человек тяжелые травмы.
Российские войска отбили попытку наступления Киева у Кременной
В ЛНР сообщили об отбитой попытке наступления Киева у Кременной
Российские войска отбили попытку наступления Киева у Кременной, заявил представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник.
По его словам, была остановлена настойчивая попытка ВСУ прорваться к дороге Сватово – Кременная.
«Тактика просачивания была отброшена, в сторону Краснопоповки от Невского двинулись плотным строем», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Мирошник.
Он отметил, что украинские войска не только не достигли цели, но и «понесли огромные потери». Также Мирошник добавил о сообщениях жителей Кременной, которые рассказали об активных перестрелках в стороне Белогоровки и Северска.
«Фронт немного отодвинулся в сторону вражеских позиций», – также написал он.
Ранее в ЛНР рассказали, что подразделения 92-й бригады украинских войск, подразделения «Кракен» и иностранный легион пытались прорвать оборону на Сватовском направлении.
США объявили о новых поставках оружия Украине
США объявили о новом пакете военной помощи Украине
Соединенные Штаты выдадут украинским властям новый пакет помощи на 275 млн долларов, об этом заявило американское министерство обороны.
«Министерство объявляет об одобрении 24-го президентского пакета помощи по безопасности на сумму до 275 млн долларов для удовлетворения потребностей Украины в области критической безопасности и обороны», – цитирует сообщение Пентагона РИА «Новости».
В новый пакет включены боеприпасы РСЗО HIMARS и 500 управляемых артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 2 тыс. снарядов калибра 155 мм для дистанционной противотанковой системы минирования, свыше 1,3 тыс. противотанковых систем, 125 бронемашин Humvee, стрелковое оружие, свыше 2,75 млн боеприпасов и четыре спутниковые антенны, сообщила замсекретаря Пентагона Сабрина Сингх, сообщает ТАСС.
Напомним, гендиректор американской компании Raytheon Technologies Грег Хейес заявлял, что на Украине началось развертывание двух первых комплексов NASAMS, которые компания пару недель назад передала правительству США.
Задержанный в Италии по запросу США сын губернатора Усса заочно арестован в России
Сын красноярского губернатора Артем Усс заочно арестован в Москве по подозрению в отмывании денег
Мещанский суд Москвы санкционировал заочный арест сына губернатора Красноярского края Артема Усса в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе суда. Ему грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей.
Источник ТАСС сообщила, что в отношении Артема Александровича Усса избрана мера пресечения в виде заочного ареста, ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в составе организованной группы в особо крупном размере).
Уточняется, что решение не обжаловано и пока не вступило в законную силу.
Как уточнили в правоохранительных органах, Усс объявлен в розыск.
19 октября в Минюсте США заявили, что двое граждан России арестованы в Германии и Италии по американскому запросу. Среди них оказался сын губернатора Красноярского края Артем Усс. Ему предъявлены обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. От экстрадиции из Италии в США Артем Усс отказался.
Кремль осудил практику арестов россиян за рубежом и заверил, что будет защищать их интересы.
Дрон-разведчик США заметили вблизи Севастополя
Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk замечен неподалеку от Севастополя
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В момент атаки беспилотников на Севастопольскую бухту вблизи границ Крыма, в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем, замечен американский стратегический беспилотник-разведчик RQ-4B-40 Global Hawk, сообщают СМИ.
В настоящее время другой летательный аппарат – самолет ДЛРО патрулирует западное побережье Черного моря, сообщает Telegram-канал «Два майора».
«Задачами разведывательной авиации является вскрытие районов ПВО, получение данных о сигналах боевого управления ВС России, фиксация реакции наших сил на боевые ситуации. Данные в части касающейся передаются Украине», – добавляет автор публикации.
Данные о нахождении американского дрона вблизи Севастополя подтверждает также портал Flightradar24. По его информации, беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk уже несколько часов кружит на высоте 17 километров над нейтральными водами Черного моря неподалеку от Крыма.
Уточняется, что разведывательный беспилотник вылетел с аэродрома Катания на итальянском острове Сицилия в 05.44 мск. Дрон набрал высоту более 15 километров и проследовал через воздушное пространство Греции и Болгарии к Черному морю, передает РИА «Новости».
Согласно данным сервиса, воздушное судно принадлежит ВВС США и имеет регистрационный номер 11-2046, позывной Forte-10.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что корабли Черноморского флота утром в субботу отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты города не поражены. Рейд в Севастополе перекрыт, паромы и катера через бухту временно не ходят. Для сообщения с северной стороной Севастополя задействованы автобусы.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как беспилотники открыли новую эпоху в военном деле.
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Российские средства ПВО в Херсонской области сбили Ми-8 ВВС Украины
Средствами ПВО у населенного пункта Новая Каменка Херсонской области был сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В районах населенных пунктов Никольское и Берислав Херсонской области перехвачены три беспилотника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В воздухе сбиты шесть снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган» возле населенных пунктов Токаревка, Новая Каховка Херсонской области и Покровское ДНР, сообщил Конашенков.
В итоге с начала СВО были уничтожены 326 самолетов, 164 вертолета, а также 2356 беспилотников, 383 зенитных ракетных комплекса, 6130 танков и т. д., подытожили в оборонном ведомстве.
США решили не вводить потолок цен на нефть из России до выборов в Конгресс
Соединенные Штаты не намерены вводить потолок цен для закупок нефти у России до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 8 ноября, пишут СМИ со ссылкой на источники в американской администрации.
«Официальные лица не планируют установить уровень потолка цен до проведения промежуточных выборов в США 8 ноября», – цитирует сообщение Wall Street Journal РИА «Новости».
Это связано с тем, что на мировом рынке нефти может сохраняться волатильность в ожидании 5 декабря, когда вступят в силу ограничения по закупкам нефти у России.
До этого СМИ сообщали, что Вашингтон намерен пересмотреть условия по введению потолка цен на российскую нефть в сторону смягчения.
СК установил личность приказывавшего убивать женщин и детей в Мариуполе генерала ВСУ
Российские следователи установили личность украинского генерала, отдававшего приказ о блокировке гуманитарных коридоров из Мариуполя и использовании жителей города в качестве живого щита, сообщили в СК России.
«Установлена личность командующего группировкой войск «Юг» и «Восток» генерал-лейтенанта Павлюка, которым отдавались приказы о блокировке гуманитарных коридоров в целях недопущения выхода из города мирного населения и использования жителей в качестве живого щита», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Павлюк поручал подчиненным уничтожать всех, кто перемещается по территории города, включая женщин и детей, не представлявших угрозы для ВСУ.
Павлюку присвоен статус обвиняемого, принимаются меры по его розыску и аресту.
В начале октября следователи нашли в бывшем мясоперерабатывающем цеху в ЛНР пыточную тюрьму украинского нацбатальона «Айдар», в ней содержалось не менее 30 человек.
В Херсонской области завершили эвакуацию мирного населения
Власти Херсонской области объявили об окончании эвакуации с правобережья Днепра
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Организованная эвакуация мирного населения с правого берега Херсонской области закончена, сообщил замгубернатора региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, отправка мирного населения с линии обстрелов закончилась, эвакуация была добровольной, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва украинских войск, чтобы защититься и отбить атаки в черте города.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для вооруженных сил Украины сторону. По словам украинского чиновника, на этот участок фронта дополнительно переброшено около шести батальонно-тактических групп ВС России. По имеющимся у него данным, всего их там уже под 30 или за 30. Он отметил, что это огромная военная сила, которую будет очень-очень тяжело «смолоть».
До этого замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы России отразили все попытки ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод, в результате украинским войскам пришлось откатиться на прежние рубежи с большими потерями в личном составе и бронетехнике.
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