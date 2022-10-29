Российская авиация сбила украинский МиГ-29 в Николаевской области

Минобороны: Российские истребители сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области

Истребительной авиацией в районе населенного пункта Пришиб Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным в Telegram-канале Минобороны, российские истребители сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Пришиб Николаевской области. Кроме того, авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены девять пунктов управления ВСУ в районах Петропавловки, Ивановки Харьковской области, Доброполье, Звановки, Торском, Водяном ДНР, Трифоновки, Андреевки, Давыдов Брод Херсонской области, а также 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189-ти районах, сообщили в военном ведомстве.

По словам Конашенкова, в Новоалександровке Херсонской области и Колодези ДНР уничтожены два склада боеприпасов, а средствами ПВО за сутки уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Араповка, Сватово, Раевка, Рудово Луганской Народной Республики, Еленовка, Шевченко Донецкой Народной Республики, Бурчак Запорожской области, Новокаменка, Мыловое, Клапая и Чаривное Херсонской области.

«Сбиты в воздухе девять снарядов американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Новая Каховка, Ольгино и Отрадокаменка Херсонской области, а также восемь американских противорадиолокационных ракет «HARM» в районах населенных пунктов Зеленовка, Антоновка Херсонской области и Свистуновка Луганской народной республики», – отметили в Минобороны.

Всего с начала проведения СВО уничтожены: 327 самолетов, 164 вертолета, 2370 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6162 танка и других боевых бронированных машин, 878 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3536 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6863 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее российская армия отбила пять атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.