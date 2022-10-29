Российская авиация сбила украинский МиГ-29 в Николаевской области

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29 октября, суббота  |  Последнее обновление — 15:14  |  vz.ru
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Монополия доллара начала разрушаться

Сечин заявил о закате американского господства в мировой экономике Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters
Гегемония американских ФРС и доллара на глобальном рынке подходит к концу. С таким тезисом выступил Игорь Сечин на экономическом форуме в Баку. Он привел ряд аргументов, почему так происходит и почему эти процессы необратимы. США так заигрались, что сами подтолкнули другие страны отказываться от доллара.  Подробности...
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Мировые СМИ: Путин разделил Запад надвое

The Washington Post: США следует вернуться к дипломатии в отношениях с Россией kremlin.ru
В преддверии конфликта на Украине Владимир Путин требовал от НАТО гарантий безопасности. Теперь дипломаты должны возобновить эту дискуссию, чтобы украинский конфликт не перерос в нечто большее. К такому выводу пришли зарубежные СМИ, анализируя выступление Владимира Путина на «Валдае». Они отмечают миролюбивый тон российского лидера, «чего не было в последние месяцы», и не исключают союз Москвы с западными консерваторами.  Подробности...
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Севастополь оказался не по зубам Украине и НАТО

Севастополь отразил массированную воздушную атаку, которой руководители британские специалисты Сергей Мамонтов/РИА Новости
Севастопольская бухта подверглась многочасовому массированному террористическому налету украинских беспилотников. Их целью стали корабли Черноморского флота. Атака была отбита, но пострадал тральщик «Иван Голубец». Кроме того, был уничтожен вражеский подводный дрон. Пока шел бой, в нейтральных водах над Черным морем кружил американский беспилотник-разведчик Global Hawk, который, как считают эксперты, имеет прямое отношение к атаке на Севастополь. Подробности...
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Пентагон обновляет ядерное оружие в Европе

Первая модель термоядерной бомбы B83 была принята на вооружение в 1983 году fas.org
Пентагон отправляет в утиль свою самую мощную термоядерную бомбу – В83. Созданная в 1970-х бомба теперь бесполезна. При современной ПВО ни один бомбардировщик не успеет донести ее до цели. Но расставшись с В83, США тут же пообещали ускоренно перебросить в Европу другую, более современную ядерную авиабомбу – B61. Пентагон этим шагом хочет напугать Россию или успокоить Европу? Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Германия объявила Франции экономическую войну

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
За океаном, как можно предположить, не исключают и распада Евросоюза, а, возможно, к тому и ведут. Хаотизация и распад региона-мишени – любимый геополитический прием англосаксов. Подробности...

Диверсия на «Северных потоках» может навредить США

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Одно лишь предположение, высказанное на официальном уровне, о возможной причастности к акту войны, направленному против ЕС, Соединенных Штатов, Великобритании или Польши, вызовет мощнейший кризис в трансатлантической коммуникации. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Россия создает новый международный порядок

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Для России во внешней политике противостояние с Западом само по себе – это не самое важное в стратегическом отношении. Намного более значимо то, как Россия будет выстраивать отношения с Мировым большинством. Подробности...
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Товарищ Си получил абсолютную власть

Что Россия должна вернуть Польше

Обходной путь в НАТО для Украины

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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
  • Донбасское

  • Запорожское

  • Харьковское

  • Херсонское
Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
  • Меньше недели

  • Меньше месяца

  • Меньше полугода

  • Меньше года

  • У меня были только длительные сроки работы на одном месте
До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
  • Полностью

  • Выборочно, с минимальным ущербом для мирного населения

  • Отказаться от подобных ударов
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Российская армия отбила пять атак на Николаево-Криворожском направлении
    Развожаев раскрыл подробности атаки дронов на Севастопольскую бухту Предсказавший кризис 2008 года экономист заявил о начале Третьей мировой Минобороны раскрыло детали террористической атаки против кораблей ЧФ в Севастополе В Херсонской области предупредили Киев о возможности контрнаступления на Николаев
    Российские войска отбили попытку наступления Киева у Кременной Немецкую армию назвали «голой» из-за поставок вооружений Киеву Республиканцы выступили против передачи Киеву изъятых у России активов Освобожденный военный рассказал, как украинцы держали пленных в клетках на улице
    Рогов заявил о взрыве в лагере наемников в Запорожье В США оценили шансы Украины противопоставить резервы российской мобилизации В США заявили об истощении военных запасов из-за помощи Украине Байден напугал Харрис желанием прыгнуть со сцены

    Главная тема


    Севастополь оказался не по зубам Украине и НАТО

    самая масштабная


    Названа цель атаки дронов ВСУ на Севастопольскую бухту

    «мы что, русские?»


    Китайцы пришли в восторг от анекдота Путина про немцев

    мать собчак


    Нарусова отреагировала на слухи об уходе с поста сенатора

    Видео

    речь на «Валдае»


    Путин против американофобии и еврофобии

    Карибский кризис


    Почему Хрущев убрал ракеты от американских границ

    глобальный рынок


    Монополия доллара начала разрушаться

    альтернативное членство


    Киев копает обходной путь в НАТО

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    выстраивать отношения


    Тимофей Бордачёв: Россия создает новый международный порядок

    лишь предположение


    Глеб Простаков: Диверсия на «Северных потоках» может навредить США

    уровень безумия


    Марина Хакимова-Гатцемайер: Быть ненормальным стало модно

    на ваш взгляд


    Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?

    Российская авиация сбила украинский МиГ-29 в Николаевской области

    Минобороны: Российские истребители сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области

    29 октября 2022, 15:12

    Текст: Вера Басилая

    Истребительной авиацией в районе населенного пункта Пришиб Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    По данным в Telegram-канале Минобороны, российские истребители сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Пришиб Николаевской области. Кроме того, авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены девять пунктов управления ВСУ в  районах Петропавловки, Ивановки Харьковской области, Доброполье, Звановки, Торском, Водяном ДНР, Трифоновки, Андреевки, Давыдов Брод Херсонской области, а также 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189-ти районах, сообщили в военном ведомстве.

    По словам Конашенкова, в Новоалександровке Херсонской области и Колодези ДНР уничтожены два склада боеприпасов, а средствами ПВО за сутки уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Араповка, Сватово, Раевка, Рудово Луганской Народной Республики, Еленовка, Шевченко Донецкой Народной Республики, Бурчак Запорожской области, Новокаменка, Мыловое, Клапая и Чаривное Херсонской области.

    «Сбиты в воздухе девять снарядов американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Новая Каховка, Ольгино и Отрадокаменка Херсонской области, а также восемь американских противорадиолокационных ракет «HARM» в районах населенных пунктов Зеленовка, Антоновка Херсонской области и Свистуновка Луганской народной республики», – отметили в Минобороны.

    Всего с начала проведения СВО уничтожены: 327 самолетов, 164 вертолета, 2370 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6162 танка и других боевых бронированных машин, 878 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3536 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6863 единицы специальной военной автомобильной техники.

    Ранее российская армия отбила пять атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.


    Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов во время артобстрела в Херсонской области
    Глава Чечни Кадыров заявил о гибели 23 чеченских бойцов и 58 раненых во время артобстрела в Херсонской области
    		    28 октября 2022, 00:33
    Фото: Елена Афонина/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Во время артобстрела в Херсонской области погибли 24 чеченских бойца, 58 раненых, у четырех человек тяжелые травмы, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что во время обстрела в Херсонской области в начале недели погибли 23 чеченских бойца, 58 военнослужащих были ранены, из них четверо получили тяжелые травмы, но их жизни ничего не угрожает. Также он добавил, что все спасательные работы на месте завершены.

    «Тезет (похоронный обряд. – прим.ВЗГЛЯД.) в эти дни не только в ваших домах, он по всей Чеченской Республике. Мы все глубоко скорбим вместе с вами», – написал он, обратившись к родственникам погибших.

    Кадыров сообщил, что в тот день потери были большие, он также пообещал, что власти окажут помощь семьям погибших.

    Ранее Кадыров заявил, что Россия слабо отвечает на обстрелы своей территории. Он считает, что в ответ нужно «стирать с лица земли города», чтобы «понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону».

    Коментарии (62)
    Путин рассказал о потерях войск Украины
    Путин заявил, что потери войск Украины всегда доходят до соотношения один к семи или восьми
    		    27 октября 2022, 20:33
    Фото: Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Киевский режим не жалеет своих граждан, поэтому вооруженные силы Украины несут большие потери, иногда соотношение доходит до 1 к 10 (один военный союзных сил к 10 военным Украины), заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Не жалеют и борются с Россией до последнего украинца. Потери там местами, знаете, – это я говорю об этом с сожалением, – потери бывают 1 к 10, 1 к 8, последнее время почти всегда – 1 к 7, 1 к 8. Людей не жалеют совсем», – передает РИА «Новости» слова Путина. 

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Россия скоро выставит против ВСУ больше высококачественных бойцов, а Украине, как сейчас, будет уже нечего противопоставить.

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    Летчик МиГ-31 ВКС России рассказал об уничтожении украинского Су-24 в воздухе
    Минобороны показало работу МиГ-31 в зоне спецоперации
    		    27 октября 2022, 11:21
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны показало видео работы истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31 в зоне спецоперации. Украинский летчик безуспешко пытался уклониться от атаки российского самолета.

    Как говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале, в ходе патрулирования в зоне спецоперации российский МиГ-31 обнаружил Су-24 противника и выпустил по нему ракету «воздух – воздух». Украинский пилот пытался уклониться от атаки, но был сбит.

    Ранее Минобороны показало уничтожение Су-25 замаскированных украинских позиций.

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    Политолог объяснил причины народной популярности генерала Суровикина
    Эксперт Данилин объяснил причины народной популярности генерала Суровикина
    		    27 октября 2022, 08:30
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Олеся Отрокова

    Запрос общества был не на определенную фигуру во главе российских войск в Донбассе. Народ уже давно ждал результата, твердого ответа на ту войну, которую ведут против России страны западной коалиции. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Павел Данилин, объясняя феномен популярности командующего украинской спецоперацией Сергея Суровикина.

    «Вопрос не в том, успел ли что-то сделать генерал Суровикин, чтобы заслужить какую бы то ни было популярность. Начались масштабные бомбардировки инфраструктуры городов, находящихся под властью киевского режима. И не имеет значения, стоит ли за этим лично Суровикин, или то, что происходит, – просто реализация давно разработанного плана. В любом случае общество ассоциирует фронтовые новости с фигурой этого генерала, и народ они удовлетворяют», – объясняет директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

    «В Донбассе и раньше убивали русских людей. Сейчас и в Донбассе, и в Запорожье, и в Херсоне убивают наших солдат. Естественно, что наше общество требует решительного ответа на такие действия», – добавляет политолог.

    Причем на уровень популярности генерала слабо повлияло недавнее телеинтервью Суровикина, добавляет эксперт. «Генерал вообще-то не должен блистать красноречием. Задачи генерала четко и верно обозначать военные задачи, одерживать победы на фронте, а не строить сложносочиненные предложения. У генерала совсем другая работа», – резюмировал эксперт.

    Напомним, что источник в британской военной разведке заявил изданию Politico: после назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим спецоперацией на Украине в действиях ВС РФ произошли заметные изменения, в частности – повысилась тактическая слаженность. «Как военный стратег Суровикин известен своей эффективностью, какой бы жестокой она ни была», – добавил британский офицер.

    Ранее эксперты отмечали, что тезисы, прозвучавшие в телеинтервью командующего СВО Суровикина, ценны как для нашей армии, так и для всех россиян, желающих сформировать для себя целостную картину происходящего в зоне спецоперации. По мнению экспертов, назначение Суровикина означает новый виток в проведении спецоперации.

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    Арестович заявил об ухудшении ситуации под Херсоном для ВСУ
    Советник главы офиса президента Украины Арестович: Ситуация в Херсонской области меняется в неприятную для ВСУ сторону
    		    27 октября 2022, 03:55
    Фото: YouTube/Alexey Arestovych
    Текст: Антон Никитин

    Ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для украинских вооруженных сил сторону, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина (признан в России СМИ-иноагентом).

    Арестович сообщил, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для вооруженных сил Украины сторону. По словам украинского чиновника, на этот участок фронта дополнительно переброшено около шести батальонно-тактических групп ВС России. По имеющимся у него данным, всего их там уже под 30 или за 30. Он отметил, что это огромная военная сила, которую будет очень-очень тяжело «смолоть», передает РИА «Новости».

    Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы России отразили все попытки ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод, в результате украинским войскам пришлось откатиться на прежние рубежи с большими потерями в личном составе и в бронетехнике.

    В тот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные готовятся дать отпор ВСУ под Херсоном, на место прибывает все больше мобилизованных, все больше людей вступают в добровольческие отряды.

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    Cерия взрывов прогремела ночью в Запорожье
    Ночью в городе Запорожье прогремели шесть взрывов
    		    27 октября 2022, 08:21
    Фото: t.me/vrogov
    Текст: Александра Юдина

    Шесть взрывов произошли ночью в подконтрольном Киеву городе Запорожье, после чего произошла детонация боеприпасов, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    В своем Telegram-канале он уточнил, что взрывы были слышны в нескольких районах Запорожья и южном пригороде. На данный момент известно, что всего было шесть взрывов, на два из которых сработала ПВО, а оставшиеся долетели до огневых позиций украинских военных.

    По словам Рогова, в четверг наблюдаются небольшие перебои с электричеством. Он также подчеркнул, что население города понимает, что наибольшую опасность им несут действия украинских сил ПВО, которые сбивают ракеты над жилыми кварталами.

    Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что город Запорожье и его промышленные предприятия становятся укрепрайоном наподобие Мариуполя и «Азовстали».

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    Предотвращен прорыв «Кракена» и иностранного легиона под Сватово
    Полковник МВД ЛНР Киселев: Иностранный легион и «Кракен» пытались прорваться под Сватово
    		    27 октября 2022, 12:58
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения 92-й бригады украинских войск, подразделения «Кракен» и иностранный легион пытались прорвать оборону на Сватовском направлении, сообщил полковник полиции Луганской народной республики Виталий Киселев.

    По его словам, за последние несколько суток прорвать оборону русских войск пытались иностранный легион, 92-я бригада и националистическое подразделение ВСУ, причем «Кракен» предпринимал попытку прорвать позиции войск ЛНР на Сватово и Кременной, а наемники из Восточной Европы атаковали район Сватово, передает РИА «Новости».

    Киселев рассказал, что артиллерийским ударом из гаубиц «Мста-С» российские войска нанесли предупреждающий удар, и украинские силы понесли потери в технике и личном составе.

    Он уточнил, что еще одна группа была уничтожена у Берестового силами российской авиации.

    Ранее Киселев рассказал, что украинские военные пытаются организовать хаотичное наступление под Лисичанском, союзные силы успевают отбивать атаки.

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    Российские войска уничтожили плацдарм ВСУ на восточном берегу Жеребца
    		    27 октября 2022, 13:58
    Фото: Александр Река/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Плацдарм украинских силовиков на Краснолиманском направлении, откуда они пытались контролировать трассу Кременная – Сватово, был уничтожен на восточном берегу реки Жеребец, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    По словам Пушилина, на восточном берегу реки Жеребец был уничтожен плацдарм противника, откуда проводились мероприятия на трассу Кременная – Сватово, передает ТАСС.

    Он добавил, что на этом направлении союзные силы смогли перейти в конрнаступление и выбить украинских военных из населенных пунктов Новосадовая и Макеевка Краснолиманского района.

    Ранее полковник полиции Луганской народной республики Виталий Киселев сообщил, что подразделения 92-й бригады украинских войск, подразделения «Кракен» и иностранный легион пытались прорвать оборону на Сватовском направлении.

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    Появились данные о погибшем на Украине наемнике из США
    CNN: Тело погибшего на Украине американского наемника опознали по татуировкам

    27 октября 2022, 06:59

    Текст: Антон Никитин

    Тело погибшего в ходе боевых действий на стороне вооруженных сил Украины американского наемника удалось опознать по татуировкам, сообщил телеканал CNN.

    Американский телеканал сообщил, что имя погибшего Джошуа Джонс, ему было 24 года, останки были обнаружены в ДНР. По имеющихся у телеканала данным, тело Джонса удалось опознать по татуировкам и другим внешним признакам, передает РИА «Новости».

    Отец Джошуа подтвердил, что Госдепартамент США уведомил его о передаче тела сына, уточняется, что это произошло неподалеку от Васильевки в Запорожской области. В американском внешнеполитическом ведомстве пообещали вернуть останки семье.

    Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайс сообщил, что Россия передала Украине останки американского наемника.

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    Власти Херсонской области объявили о перемещении администрации региона
    Стремоусов: Администрация Херсонской области перемещена на левый берег реки Днепр
    		    27 октября 2022, 06:30
    Фото: t.me/Stremousov_Kirill
    Текст: Антон Никитин

    Администрация Херсонской области перемещена на левобережную часть, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

    Как сообщил Стремоусов РИА «Новости», администрация Херсонской области перемещена из Херсона на левобережную часть.

    Вместе с этим он заверил, что все стоящие перед администрацией Херсонской области задачи по обеспечению жизнедеятельности региона выполняются, снабжение правобережной части Херсонской области и регионального центра необходимыми товарами, включая продукты питания и медикаменты, не прекращается. Он также сообщил, что выплаты зарплат оставшимся бюджетникам, пенсий и соцпособий продолжаются.

    Заместитель главы администрации региона заверил, что Херсон готов к отопительному сезону, городские службы работают в специальном режиме.

    Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы России отразили все попытки ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод. В тот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные готовятся дать отпор ВСУ под Херсоном, на место прибывает все больше мобилизованных, люди вступают в добровольческие отряды.

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    В США одобрили идею Маска по поводу решения конфликта на Украине
    Экс-сенатор штата Вирджиния признал правоту Маска по поводу решения конфликта на Украине

    26 октября 2022, 21:40

    Текст: Кристина Цыцура

    Бывший сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк во время своего интервью немецкому аналитическому центру «Институт Шиллера» заявил, что переговоры – ключевой способ выхода из конфликта на Украине, как это ранее предложил предприниматель Илон Маск.

    «Илон Маск, один из самых богатых людей на Земле, опубликовал в Twitter замечательное предложение о начале мирных переговоров по Украине», – передает РИА «Новости» слова спикера.

    Блэк оценил и роль ООН в предложениях Маска, он добавил, что народ имел право на проведение референдума, чтобы решить, в каком стране хочет жить.

    Спикер отмечает, что Россия была готова на проведение референдума под эгидой ООН, но «Украина наотрез отказалась поднимать данный вопрос о праве народа на самоопределение, не желая учитывать мнение этнических русских, проживающих на этой территории». 

    Напомним, Маск предложил собственный вариант урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и новыми референдумами под контролем ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.

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    Путин назвал главную цель специальной военной операции

    27 октября 2022, 18:43

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин заявил, что главная цель российской специальной военной операции – помощь населению Донбасса.

    «План был и цель одна – помощь людям, которые проживают на Донбассе. Вот из этого мы исходим», – сказал Путин, выступая в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

    О конкретных действиях Генерального штаба глава страны сообщать не стал, добавив, что об этом в деталях не говорят. 

    Коментарии (42)
    Останки князя Потемкина вывезли из Херсона
    Сальдо: Из Екатерининского собора в Херсоне вывезли останки Потемкина

    26 октября 2022, 16:40

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Останки основателя Херсона князя Григория Потемкина, который был похоронен на территории Екатерининского собора, вывезли из города, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    Как рассказал Сальдо телеканалу «Крым 24», власти области перевезли на левый берег памятник и те останки князя Потемкина, которые хранились в Екатерининском храме, передает ТАСС.

    Ранее Сальдо заявил, что принудительной эвакуации нежелающих уезжать с правого берега Днепра не будет.

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    Освобожденный боец рассказал, как ВСУ добили его раненых сослуживцев
    Освобожденный из плена боец ЛНР Чупра рассказал, как ВСУ добивали его раненых сослуживцев

    27 октября 2022, 09:38

    Текст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ при взятии в плен убили двух раненых военнослужащих Народной милиции Луганской народной республики, когда у группы попавших в окружение бойцов не осталось возможностей к сопротивлению, сообщил освобожденный из украинского плена боец ЛНР Александр Чупра.

    По его словам, отряд ЛНР занял круговую оборону, но как оказалось, все безуспешно, поскольку боекомплект закончился. Чупра рассказал, что к нему подошел солдат ВСУ, который добивал раненых, и сначала хотел его пристрелить, но увидел, что тот живой, передает РИА «Новости».

    «Сначала хотели добить, я (сказал): «Я живой, не надо убивать, все нормально, не стоит». Он мне ответил: «Поднимайся, ты уже в плену». И в этот момент я вижу, как другого парня, который не возле меня лежал, а в метре от меня – его в голову добили. Нам завязали руки за спиной, другим скотчем обмотали лица. Попало в плен нас шесть человек. Два «двести» (убили украинские силовики, чтобы не брать в плен раненых)», – рассказал военнослужащий об обстоятельствах пленения украинскими войсками.

    Ранее украинские военные из 25-й бригады в видеообращении, после того как их бросили на передовой с приказом добить раненых, чтобы не проводить эвакуацию, заявили, что командиры отдают им приказы о расстреле мирных жителей при заходе в населенные пункты.

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    При отражении атак ВСУ на трех направлениях за сутки уничтожено более 240 украинских военных
    		    27 октября 2022, 14:08
    Фото: vk.com/mil

    Противник силами двух ротных групп, усиленных наемниками, на Купянском направлении предпринял попытку напасть на позиции российских подразделений у населенных пунктов Орлянка и Николаевка Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Однако все атаки были отражены, уничтожено до 60 украинских военнослужащих, танк, шесть бронемашин, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Батальонная тактическая группа ВСУ предприняла попытку наступления на Краснолиманском направлении возле населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР). Но действиями подразделений российских войск подразделения противника остановлены.

    В результате ликвидированы более 120 украинских военнослужащих, три танка, четыре бронемашины, отчитались в Минобороны.

    Две усиленные ротные тактические группы ВСУ атаковали позиции российских войск на Николаево-Криворожском направлении у населенных пунктов Малая Александровка Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области.

    Ответным огнем наступление противника было сорвано. Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, шесть бронемашин.

    Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ рядом с населенными пунктами Степовая Новоселовка Харьковской области, Трифоновка, Андреевка Херсонской области, Колодези Донецкой народной республики, а также 62 артподразделения, живая сила и военная техника в 186 районах.

    Кроме того, в районе Павлограда Днепропетровской области уничтожено украинское оборонное предприятие по производству твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ.

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