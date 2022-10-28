Эксперт: В России создаются условия для получения профессий людьми с инвалидностью и ОВЗ

В Москве состоялась пресс-конференция по чемпионату «Абилимпикс»

В Москве прошла пресс-конференция чемпионата «Абилимпикс», участники отметили важность его для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Участники отметили важность и актуальность проведения чемпионата «Абилимпикс», так как он имеет колоссальное значение для формирования инклюзивный культуры и развитии общества в целом, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Благодаря ему у людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) повышается возможность проявить себя и свои таланты. Среди участников школьники и студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, а также педагоги, сотрудники образовательных учреждений, наставники. Директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Виктор Неумывакин говорит, что возрастной планки у мероприятия нет. Участие в чемпионате могут принимать люди с инвалидностью и ОВЗ, независимо от возраста.

В рамках чемпионата с 28 по 31 октября в рамках национального чемпионата пройдут соревнования по 40 основным компетенциям. В нем примут участие 1098 участников в трех категориях: 393 школьника, 406 студентов, 299 специалистов. В категории «школьники» минимальный возраст участников – 14 лет. В чемпионате примут участие команды из 78 регионов. Оценивать участников будут более 200 экспертов. Помогать участникам – более 700 волонтеров.

«Российская система среднего профессионального образования создает все условия для того, чтобы люди с инвалидностью и ОВЗ могли получить ту профессию, которая им будет интересна и которая поможет им в дальнейшем самореализовываться. Мы стараемся увеличить эти возможности», – отметил Неумывакин.

Он напомнил, что в России движение «Абилимпикс» развивается с 2015 года. По словам участников пресс-конференции, за это время движение стало эффективной моделью комплексной профессиональной реабилитации и стало важнейшим инструментом формирования единого инклюзивного образовательного пространства, доступного для людей с инвалидностью и ОВЗ. Всего к движению примкнули более 30 тысяч человек по всей стране. Абсолютно все регионы России присоединились к чемпионатному движению, во всех субъектах РФ созданы центры развития движения «Абилимпикс».

В прошлом году из-за нестабильной эпидемиологической ситуации чемпионат был перенесен на 2022 год, поэтому мероприятие проводится в объединенном формате, одновременно проходят VII и VIII чемпионат «Абилимпикс». В каждой из категорий призеры будут награждены двумя комплектами наград. Участники, которые показали первый и второй, третий и четвертый, пятый и шестой результаты в каждой компетенции и категории, получают соответственно 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Таким образом, по итогам чемпионата призерами станут 707 человек (244 школьника, 239 студентов и 224 специалиста).