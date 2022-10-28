Минцифры анонсировало вход на «Госуслуги» по биометрии

Минцифры России: Вход на «Госуслуги» по биометрии станет доступен для граждан с февраля 2023 года

В феврале 2023 года на портал «Госуслуги» можно будет войти при помощи биометрии, сообщили в пресс-службе Минцифры.

По сообщению Минцифры России, на «Госуслуги» уже в феврале 2023 года можно будет войти с помощью биометрии, передает ТАСС. Отмечается, что россияне смогут использовать биометрию по собственному желанию, при этом пароль и логин также сохраняются, а биометрические данные будут служить дополнительным способом аутентификации. Войти через биометрию на Госуслуги смогут пользователи, зарегестрированные в Единой биометрической системе (ЕБС) и давшие согласие на использование данного сервиса.

Зарегистрироваться в ЕБС можно в отделениях банков, а впоследствии – в МФЦ и через специальное мобильное приложение для саморегистрации (для этого нужны будут смартфон с NFC-модулем и загранпаспорт нового поколения).

Ранее заместитель комитета Государственной думы по информполитике Антон Горелкин внес в палату проект федерального закона о единой биометрической системе (ГИС ЕБС).