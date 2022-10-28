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В Госдепе заявили о согласовании встречи США и России по возобновлению инспекций Договора о СНВ
В США заявили о приверженности к продолжению имплементации нового Договора о СНВ
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США надеются, что придет момент для переговоров с РФ о соглашении нового Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, пока рассматривают даты для обсуждения возобновления инспекций, сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.
Заместитель госсекретаря отметила, что США привержены исполнению СНВ-3 и видят интерес со стороны России делать это, передает РИА «Новости».
Дженкинс подчеркнула, что российская сторона в рамках соблюдения договоренностей уведомляет о действиях, подпадающих под нее.
«Мы сейчас изучаем даты, чтобы встретиться с россиянами и обсудить возобновление инспекций. Таким образом, мы привержены продолжению имплементации нового ДСНВ», – приводит ТАСС слова Дженкинс.
Ранее Россия и США передали друг другу данные о количествах стратегических наступательных вооружений (СНВ) в рамках соответствующего Договора.
Захарова раскрыла детали «исхода» Собчак из России
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Телеведущая Ксения Собчак покинула Россию в марте 2022 года, когда получила израильский паспорт, а в октябре российскую территорию покинуло лишь «физическое тело», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Как написано на иврите в «паспорте, которого нет», «страна исхода – Россия; статус эмигранта получен 28 марта 2022 года», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она прикрепила к посту фотографии израильского паспорта журналистки, опубликованные телеведущей Тиной Канделаки.
По словам Захаровой, Собчак на самом деле покинула Россию семь месяцев назад, а на днях российскую территорию покинуло «лишь физическое тело».
Ранее источник сообщал, что следователи могут начать доследственную проверку в отношении Собчак, если выяснится, что она не уведомляла миграционную службу об израильском паспорте.
Также Собчак якобы подозревается в вымогательстве у госкорпорации «Ростех».
Режиссер и худрук Театра на Бронной, супруг Собчак Константин Богомолов опроверг сообщения о том, что у него изъяли технику после обысков.
Сама Собчак заявила, что не верит в обвинения против своего коммерческого директора Кирилла Суханова, задержанного ранее по тому же делу.
Еще одним задержанным стал экс-главред журнала «Татлер» Ариан Романовский. Адвокат Александр Добровинский рассказал газете ВЗГЛЯД, что может грозить подозреваемым.
Песков заявил, что выступление Путина на «Валдае» будут читать и перечитывать
В Кремле заявили, что запланированную речь российского лидера на «Валдае» будут читать и перечитывать
Речь президента Владимира Путина, с которой он выступит в четверг на дискуссионном клубе «Валдай», еще несколько дней будут анализировать, читать и перечитывать, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что в четверг состоится главное событие дня, которое позже предстоит анализировать, а его содержание – изучать, читать и перечитывать, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Путин примет участие в панельном обсуждении.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года.
Путин рассказал о потерях войск Украины
Путин заявил, что потери войск Украины всегда доходят до соотношения один к семи или восьми
Киевский режим не жалеет своих граждан, поэтому вооруженные силы Украины несут большие потери, иногда соотношение доходит до 1 к 10 (один военный союзных сил к 10 военным Украины), заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Не жалеют и борются с Россией до последнего украинца. Потери там местами, знаете, – это я говорю об этом с сожалением, – потери бывают 1 к 10, 1 к 8, последнее время почти всегда – 1 к 7, 1 к 8. Людей не жалеют совсем», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Россия скоро выставит против ВСУ больше высококачественных бойцов, а Украине, как сейчас, будет уже нечего противопоставить.
Названы причины «пробуксовки» ВСУ на Херсонском направлении
Военный аналитик Онуфриенко: Противник теряет свое превосходство в Херсонской области
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У ВСУ еще сохраняется численное преимущество на Херсонском направлении, но мы начинаем восстанавливать баланс сил. Кроме того, Россия учла свои прошлые ошибки в подобных вопросах, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для ВСУ сторону.
«Это тот случай, когда Арестович решил сказать правду или почти правду. ВСУ буксуют. Если посмотреть на обстановку в регионе, то окажется, что за последний месяц у ВСУ нет никаких серьезных успехов. А они им просто необходимы. Дело даже не в предстоящих выборах в американский Конгресс, в рамках которых ВСУ пытаются сделать подарок для Демпартии. Зеленскому надо что-то говорить гражданам. А говорить, по сути, нечего», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«При этом живой силы у противника на этом направлении пока достаточно, но мы учли все ранее допущенные ошибки. Так, вместо отдельных опорных пунктов, которые рассчитаны исключительно на наступление со стороны России, стала появляться полноценная эшелонированная оборона», – продолжает эксперт.
«И теперь все понимают, что тактика ВСУ, в рамках которой небольшие группы прорывались между очагами нашей обороны, а затем создавалась угроза окружения наших подразделений, уже не сработает. Ошибки учтены и исправляются по всем ключевым направлениям ведения боев», – отмечает собеседник.
Серьезную роль сыграла и частичная мобилизация. «Мы видим, как происходит постепенное выравнивание численности наших войск и сил противника. Многие дыры Россия уже закрыла, что позволило переломить очевидное превосходство в живой силе врага», – пояснил военный аналитик.
«В ближайшие месяцы все мобилизованные пройдут боевое слаживание, обучение и будут распределены по направлениям. По идее, это произойдет в районе зимы. Так что до этого момента не стоит ожидать с нашей стороны серьезного продвижения вперед», – заключил Онуфриенко.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для вооруженных сил Украины сторону. По словам украинского чиновника, на этот участок фронта дополнительно переброшено около шести батальонно-тактических групп ВС России. По имеющимся у него данным, всего их там уже под 30 или за 30. Он отметил, что это огромная военная сила, которую будет очень-очень тяжело «смолоть».
Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы России отразили все попытки ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод, в результате украинским войскам пришлось откатиться на прежние рубежи с большими потерями в личном составе и в бронетехнике. Он также отметил, что администрация Херсонской области перемещена на левобережную часть. Вместе с тем все стоящие перед властями задачи по обеспечению жизнедеятельности региона выполняются, снабжение правобережной части Херсонской области и регионального центра необходимыми товарами, включая продукты питания и медикаменты, не прекращается, утверждает Стремоусов.
В тот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные готовятся дать отпор ВСУ под Херсоном, на место прибывает все больше мобилизованных, все больше людей вступают в добровольческие отряды. Кроме того, в регионе сформирован и уже работает штаб территориальной обороны.
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Стало известно об отказе немецких солдат служить из-за ситуации на Украине
Spiegel: Немецкие солдаты отказываются служить из-за ситуации на Украине
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С начала конфликта на Украине все больше солдат бундесвера хотят уволиться со службы, сообщили СМИ.
Как пишет Der Spiegel, число лиц, отказывающихся служить по соображениям совести, увеличилось с 209 в 2021 году до 810 за первые восемь месяцев 2022 года, передает РИА «Новости».
По информации издания, немецкий политик Севим Дагделен связал происходящее со стратегией правительства в отношении Украины.
«Цифры отражают опасения немцев по поводу курса Бундестага и военной эскалации на Украине», – приводит издание его слова.
Ранее портал Business Insider сообщил, что бундесвер располагает запасами боеприпасов, которых в случае начала войны хватит на один-два дня боевых действий, для их восполнения требуется не менее 20 млрд евро.
При этом бундесвер планирует обучить 5 тыс. украинских военнослужащих в рамках тренировочной миссии ЕС для Вооруженных сил Украины, сообщил телеканал N-TV.
По сообщению N-TV, украинские новобранцы должны будут пройти базовую подготовку, а имеющих боевой опыт ждет специальная программа, направленная на использование переданной Украине системы ПВО IRIS-T SLM.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на саммите ЕС в Праге попросил лидеров стран сообщества оказать Украине военную помощь Украине и создать тренировочные миссии для украинской армии.
В Литве разъяснили право Собчак въехать в страну
Власти Литвы: У журналистки Ксении Собчак есть право въезда по израильскому гражданству
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Российская телеведущая Ксения Собчак имела право въехать в Литву, так как имеет израильский паспорт, сообщил в эфире радиостанции «Жиню радияс» директор департамента госбезопасности балтийской республики Дарюс Яунишкис.
Он пояснил, что Собчак является гражданкой Израиля, в этом качестве по израильскому паспорту она может въехать в Литву без визы и находиться в стране в течение 90 суток.
Яунишкис подтвердил, что в данный момент Собчак находится в Литве, и добавил, что пока не располагает данными, несет ли ее пребывание в Литве угрозу для нацбезопасности.
По данным РБК, в апреле уже появлялась информация об отъезде скандальной телеведущей. Так, израильская газета Haaretz написала, что не только Собчак, но и ее сын получили израильское гражданство и находятся в Израиле. Тогда же издание отметило, что дедушка Собчак по материнской линии, а также отец ее сына Максим Виторган – евреи.
В ответ журналистка записала видеоролик, на кадрах которого отчетливо видно Подмосковье. При этом Собчак пошутила, что находится «на великой реке Иордан в районе Рублево-Успенского шоссе», а неподалеку отметила «ресторан «Причал», очень похожий на подмосковный ресторан Аркадия Новикова».
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил о том, что телеведущая Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех».
Напомним, в загородном доме Собчак в подмосковном коттеджном поселке Горки-8 провели обыски по делу коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова. Самого Суханова задержали во вторник.
Летчик МиГ-31 ВКС России рассказал об уничтожении украинского Су-24 в воздухе
Минобороны показало работу МиГ-31 в зоне спецоперации
Минобороны показало видео работы истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31 в зоне спецоперации. Украинский летчик безуспешко пытался уклониться от атаки российского самолета.
Как говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале, в ходе патрулирования в зоне спецоперации российский МиГ-31 обнаружил Су-24 противника и выпустил по нему ракету «воздух – воздух». Украинский пилот пытался уклониться от атаки, но был сбит.
Ранее Минобороны показало уничтожение Су-25 замаскированных украинских позиций.
Эксперт объяснил спешку США при размещении в Европе тактических атомных бомб B61-12
Генерал-майор Золотарев: Европа будет настаивать на сохранении у себя новых ядерных бомб США
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Вашингтон заменит старые бомбы на более современные, которые в чем-то даже безопаснее. Но сам факт такого размещения вызовет у России немалые опасения из-за растущей геополитической напряженности в Европе, заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор в отставке Павел Золотарев. Ранее газета Politico сообщила, что США решили ускорить размещение в Европе атомных бомб B61-12.
«Возможное сокращение сроков замены ядерных бомб B61 на B61-12 диктуется геополитической обстановкой. К сожалению, мы все еще наблюдаем эскалацию конфликта на Украине и обострение отношений с Западом», – сказал замдиректора Института США и Канады РАН, руководитель Фонда поддержки военной реформы, генерал-майор в отставке Павел Золотарев.
По словам собеседника, новая модификация бомб серьезно отличается от своей предшественницы. «Основное различие заключается в том, что она обладает большей возможностью в части регулирования мощности заряда. Помимо этого, снаряд оснащен хвостовым оперением, которое позволяет сделать бомбу более управляемой и точной. Так что это, скорее, повышает общий уровень безопасности, как бы странно это не звучало», – рассуждает он.
«Другое дело, что оружие будет размещено в Европе. А мы всегда настаивали на том, что его вовсе надо оттуда убрать. Штаты сохранили его даже после 1991 года, когда было принято решение о ликвидации подобного вида вооружения в Европе. Тогда они были вынуждены прислушаться к мнению европейцев, которые просили оставить его для «большего спокойствия». В нынешних условиях эта поддержка останется», – уверен эксперт.
«Сам факт наличия ядерного вооружения в Европе, будь то старая или новая модификация, для нас тревожен. Но изменить ситуацию будет очень непросто, поскольку мы с НАТО являемся противниками. При этом отмечу, что в наших доктринальных документах об этом не говорится, а вот у них – да», – акцентирует собеседник.
«Вместе с тем я не думаю, что России стоит как-то реагировать на действия Вашингтона. Увеличивать численность тактического ядерного оружия или его перебазировать ближе к границам НАТО с военной точки зрения нецелесообразно, поскольку сделает наш арсенал более уязвимым», – заключил Золотарев.
Ранее газета Politico со ссылкой на дипломатическую телеграмму и источники сообщила, что США решили ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе. Изначально планировалось, что они будут доставлены не раньше весны 2023 года, однако сейчас речь идет о декабре.
В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сказал изданию, что США «не собираются обсуждать в деталях вопрос о ядерном арсенале», и отметил, что модернизация B61 ведется много лет. По его словам, старые вооружения заменяются на более современные «в качестве давно запланированных усилий по модернизации».
Тем не менее Politico считает, что решение Вашингтона по замене вооружений, которые находятся на европейских складах для потенциального использования, происходит на фоне усиления напряженности Запада и России.
Газета ВЗГЛЯД писала, что американские термоядерные свободнопадающие бомбы семейства B61 хранятся на шести авиабазах в пяти странах: Бельгии, Германии, Нидерландах, Турции и Италии (в последней – две базы). Общая емкость специализированных хранилищ на них порядка 350 бомб, но непосредственно развернуто сейчас, по неофициальным оценкам, в районе ста бомб.
Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что Польша также готова к размещению на своей территории американского ядерного оружия.
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Арестович заявил об ухудшении ситуации под Херсоном для ВСУ
Советник главы офиса президента Украины Арестович: Ситуация в Херсонской области меняется в неприятную для ВСУ сторону
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Ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для украинских вооруженных сил сторону, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина (признан в России СМИ-иноагентом).
Арестович сообщил, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для вооруженных сил Украины сторону. По словам украинского чиновника, на этот участок фронта дополнительно переброшено около шести батальонно-тактических групп ВС России. По имеющимся у него данным, всего их там уже под 30 или за 30. Он отметил, что это огромная военная сила, которую будет очень-очень тяжело «смолоть», передает РИА «Новости».
Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы России отразили все попытки ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод, в результате украинским войскам пришлось откатиться на прежние рубежи с большими потерями в личном составе и в бронетехнике.
В тот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные готовятся дать отпор ВСУ под Херсоном, на место прибывает все больше мобилизованных, все больше людей вступают в добровольческие отряды.
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Политолог объяснил причины народной популярности генерала Суровикина
Эксперт Данилин объяснил причины народной популярности генерала Суровикина
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Запрос общества был не на определенную фигуру во главе российских войск в Донбассе. Народ уже давно ждал результата, твердого ответа на ту войну, которую ведут против России страны западной коалиции. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Павел Данилин, объясняя феномен популярности командующего украинской спецоперацией Сергея Суровикина.
«Вопрос не в том, успел ли что-то сделать генерал Суровикин, чтобы заслужить какую бы то ни было популярность. Начались масштабные бомбардировки инфраструктуры городов, находящихся под властью киевского режима. И не имеет значения, стоит ли за этим лично Суровикин, или то, что происходит, – просто реализация давно разработанного плана. В любом случае общество ассоциирует фронтовые новости с фигурой этого генерала, и народ они удовлетворяют», – объясняет директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
«В Донбассе и раньше убивали русских людей. Сейчас и в Донбассе, и в Запорожье, и в Херсоне убивают наших солдат. Естественно, что наше общество требует решительного ответа на такие действия», – добавляет политолог.
Причем на уровень популярности генерала слабо повлияло недавнее телеинтервью Суровикина, добавляет эксперт. «Генерал вообще-то не должен блистать красноречием. Задачи генерала четко и верно обозначать военные задачи, одерживать победы на фронте, а не строить сложносочиненные предложения. У генерала совсем другая работа», – резюмировал эксперт.
Напомним, что источник в британской военной разведке заявил изданию Politico: после назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим спецоперацией на Украине в действиях ВС РФ произошли заметные изменения, в частности – повысилась тактическая слаженность. «Как военный стратег Суровикин известен своей эффективностью, какой бы жестокой она ни была», – добавил британский офицер.
Ранее эксперты отмечали, что тезисы, прозвучавшие в телеинтервью командующего СВО Суровикина, ценны как для нашей армии, так и для всех россиян, желающих сформировать для себя целостную картину происходящего в зоне спецоперации. По мнению экспертов, назначение Суровикина означает новый виток в проведении спецоперации.
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Эксперты оценили возможности России сбить американские спутники над Украиной
Эксперты рассказали о негативных последствиях российских ударов по спутникам-шпионам над Украиной
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Поскольку американские коммерческие спутники имеют критически важное значение для ВСУ, мы вправе наносить по ним удары. Однако у таких действий будут не только позитивные последствия, но и негативные. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, комментируя сообщения МИД РФ о готовности Москвы поразить спутники США в космическом пространстве.
«Основным космическим компонентом, используемым в рамках конфликта на Украине, является сеть спутников Starlink. Эта система исключительно важна для ВСУ. Спутники позволяют им в реальном времени получать разведывательную информацию и доводить ее до исполнителей, управлять беспилотниками. Использование этой системы в военных целях, безусловно, важный фактор, который требует противодействия с нашей стороны», – отметил член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
По его словам, сейчас на орбиту выведено чуть более тысячи спутников Starlink. «Сбивать их традиционными средствами и противоспутниковой ракетой вряд ли удастся ввиду их огромного количества. Необходимо разрабатывать новые средства и способы борьбы с такими целями», – считает эксперт.
Иной точки зрения придерживается эксперт в области космоса, руководитель сообщества «Советский космос» Максим Цуканов. Он напомнил, что Россия в 2020 году провела испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата (системы DA-ASAT). «Кроме того, у нас есть противоспутниковые самолеты разработки еще советских времен. Суть в том, что самолет входит в стратосферу, запускает ракету, которая достигает спутника противника и уничтожает цель», – рассказал Цуканов.
При этом последствия такого шага могут быть как позитивными, так и негативными. «Очевидно, что сейчас спутники США и их союзников помогают ВСУ, передавая точные координаты для нанесения ударов. Более того, на Украине применяется новая методика ведения войны, когда артиллерия ВСУ, управляемая через спутниковую систему, наносит удары по ближайшим целям. Навигационно-спутниковая система и система связи позволяет украинским военным ускорить процесс наведения и нанесения ударов. Поэтому уничтожение спутников, работающих над Украиной, позволит снизить количество ударов противника по нашей инфраструктуре и городам», – заметил собеседник.
Однако уничтожение спутников несет и негативные последствия. Среди них, например, образование космического мусора, продолжил эксперт. «Если спутники находятся достаточно низко, на стационарной орбите, то никаких страшных последствий это не несет. Обломки спутников просто сгорят в слоях атмосферы», – указал Цуканов.
«Другое дело, если спутники находятся чуть выше. В таком случае возникает вероятность создания неконтролируемого перемещения космического мусора. Если облако космического мусора будет нарастать в геометрической прогрессии по мере уничтожения соседних спутников с помощью мусора, то тогда орбита будет необитаемой для полетов человека», – добавил собеседник.
Более того, использование оружия в космосе против космических аппаратов будет нарушением международного права, напомнил в свою очередь Бартош. «Мы пока воздерживаемся от уничтожения американских спутников. Но не исключено, что в будущем ситуация может развиваться по-другому», – считает военный эксперт.
К тому же, в истории уже были случаи сбивания спутников. «Военные учения по уничтожению спутников проводили США, Южная Корея, Япония, Китай, Россия, – напомнил Цуканов. – К страшным последствиям это не привело. И сейчас, если военным руководством нашей страны будет принято такое решение, то будут учтены все возможные последствия».
Ранее замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Константин Воронцов заявил, что коммерческие спутники США в случае их задействования в рамках конфликта на Украине могут стать законными целями для удара.
«Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара. В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах», – заявил Воронцов.
При этом накануне Россия предложила всем государствам обсудить космическую безопасность. В Москве убеждены, что запуск переговоров о международной договоренности, запрещающей размещение любых видов вооружений в космосе, применение или угрозу применения силы в отношении космических объектов или с их помощью – это верный путь к снижению напряженности и снятию озабоченностей государств в контексте обеспечения безопасности космической деятельности.
В МИД России также призвали государства взять на себя обязательства не задействовать космические объекты в качестве средства поражения любых целей на земле, в воздушном и в космическом пространстве, не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств.
Кроме того, Москва предлагает не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в том числе для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств для использования против целей на земле или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы.
В то же время американский предпринимать Илон Маск заявлял, что Россия «пытается убить» систему спутникового интернета Starlink на Украине. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что системы Starlink имеют критическое значение для вооруженных сил Украины.
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Cерия взрывов прогремела ночью в Запорожье
Ночью в городе Запорожье прогремели шесть взрывов
Шесть взрывов произошли ночью в подконтрольном Киеву городе Запорожье, после чего произошла детонация боеприпасов, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале он уточнил, что взрывы были слышны в нескольких районах Запорожья и южном пригороде. На данный момент известно, что всего было шесть взрывов, на два из которых сработала ПВО, а оставшиеся долетели до огневых позиций украинских военных.
По словам Рогова, в четверг наблюдаются небольшие перебои с электричеством. Он также подчеркнул, что население города понимает, что наибольшую опасность им несут действия украинских сил ПВО, которые сбивают ракеты над жилыми кварталами.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что город Запорожье и его промышленные предприятия становятся укрепрайоном наподобие Мариуполя и «Азовстали».
МИД предупредил о возможности удара по спутникам США
МИД: Спутники США могут стать законными целями удара при их применении в конфликте на Украине
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Коммерческие спутники США в случае их задействования в рамках конфликта на Украине могут стать законными целями для удара, заявил замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Константин Воронцов, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.
Воронцов, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, рассказал о чрезвычайно опасном задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в ходе конфликта на Украине, передает ТАСС.
«Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара. В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах», – заявил Воронцов.
Ранее глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что американский предприниматель Илон Маск официально сохранил статус спонсора террористического украинского режима, причем себе в убыток.
Разработчик ПД-8 назвал количество собранных образцов двигателя
Генконструктор ОДК Шмотин сообщил об успешном прохождении испытаний первых трех опытных образцов двигателя ПД-8
Первые три опытных образца перспективного двигателя ПД-8 успешно прошли испытания, сообщил заместитель генерального директора – генеральный конструктор АО «ОДК» Юрий Шмотин в рамках Международного форума двигателестроения.
Генеральный конструктор ОДК сообщил, что три опытных образца уже испытаны, результаты испытаний получены и можно с уверенностью сказать, что термодинамически машина состоялась, передает ТАСС.
При этом он отметил, что работы над двигателем продолжаются, есть ряд вопросов, которые необходимо решить в ходе проведения сертификационных и инженерных испытаний, которые запланированы до конца 2022 года и на 2023 год.
Напомним, 11 мая в Ростехе сообщили, что Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) завершила программу стендовых испытаний первого опытного образца двигателя ПД-8, который предполагается устанавливать на самолеты SSJ 100 и Бе-200.
Проживающая во Франции россиянка рассказала о нападении украинцев
Проживающая во французском Довиле россиянка рассказала о нападении компании украинцев на ее семью
Компания украинцев напала на семью россиян во французском курортном городке Довиль, а полиция на месте отказалась задержать основного дебошира, рассказала проживающая во Франции россиянка по имени Анастасия.
Анастасия, 13 лет назад приехавшая во Францию из Крыма, с семьей пошла обедать на знаменитый рыбный рынок в Довиле. По словам девушки, за одним из столиков сидела компания из восьми человек, четверо мужчин и четверо женщин, лет 40–45 лет, уже выпивших, все они говорили по-русски.
Девушки из этой компании настойчиво расспрашивали у мамы Анастасии, откуда они, однако мама, распознав у них украинский акцент, отвечать не стала.
Пока они обедали, шумная компания громко разговаривала, пела песни, а затем поставила музыку на телефоне и начала подпевать на весь рынок. На просьбы продавца рынка сделать музыку тише, они делали вид, что не понимают его, передает РИА «Новости».
«Поэтому я подхожу к ним сама и прошу сделать музыку потише. Они на меня начинают наезжать, агрессивно разговаривать. Потом подходит мой папа и говорит: «Почему вы так с ней разговариваете? Она попросила вежливо сделать потише музыку». После чего один из них резко встает, как будто он ждал этого момента, и начинает кидаться на папу: «Ты драться хочешь? Пойдем, отойдем, разберемся!» – передает слова агрессора россиянка.
Она попросила отца не связываться с подвыпившим, и он сел обратно за столик.
«А этот мужчина, пока папа сидел спиной к нему, подошел сзади, взял за шею и ударил локтем в нос! После этого мы начали их разнимать, я стала кричать, что мы вызовем полицию. И я действительно ее вызвала. Приехала полиция. После этого эти мужчины сразу замолчали, ударивший отца мужчина забился в угол, якобы он ни при чем, а женщины начали доставать украинские паспорта и кричать: «Мы украинцы, а они – русские агрессоры!» – сообщила собеседница агентства.
При этом, как подчеркнула Анастасия, никто из ее семьи не обсуждал политику за обедом.
«Украинцы настолько довели полицейского, что он хотел использовать (слезоточивый) газ против них, потому что не мог их угомонить и вывести с этого рынка... Дальше украинцы просили забрать нас в тюрьму, потому что мы русские. Полицейский в какой-то момент сказал агрессивному мужчине: «Если ты такой борзый, давай мы тебя отправим на родину, там иди воюй!» – вспомнила Анастасия.
Однако задерживать агрессора, ударившего ее отца, полицейские отказались, объяснив это тем, что нос не сломан и крови нет.
«Когда полиция уехала, один из украинцев стоял на другой стороне дороги и следил, куда мы пойдем с рынка. В итоге оказалось, что они с нами живут в одном отеле. Мы попросили нас подальше отселить от них. Тут опять одна из украинских женщин начала показывать свой украинский паспорт и говорить: «На каком основании вы спрашиваете, в каком я живу номере? Я украинка, а они – русские агрессоры!» – добавила собеседница агентства.
Анастасия сообщила, что по возвращении в Париж они подали заявление в полицию: отец – по поводу физической агрессии, а она – по поводу угроз по национальному признаку.
«Оба заявления приняли. Врач в полиции также дал папе справку о потере дееспособности на шесть дней (у него был сильный ушиб носа). Сейчас мы ждем заведения уголовных дел», – резюмировала она.
Ранее украинец напал с разбитой бутылкой на соотечественника в баре в Бруклине, посчитав, что тот русский, так как тот говорил на русском языке.
Напомним, в Греции группа украинцев жестоко избила россиянку, историка и археолога Оксану Маряхину, инцидент произошел на Пасху, ей разбили голову.
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