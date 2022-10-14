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Россия и США обменялись данными в рамках Договора о СНВ
Москва и Вашингтон обменялись данными о количествах стратегических наступательных вооружений
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Россия и США передали друг другу данные о количествах стратегических наступательных вооружений (СНВ) в рамках соответствующего Договора, сообщил МИД России.
Как уточняется в сообщении на сайте ведомства, сведения о суммарных количествах стратегических наступательных вооружений России и США приведены на основе предусмотренных Договором уведомлений.
В заявлении при этом указано, что Вашингтон не учел в своих даных 41 тяжелый бомбардировщик В-52Н, которые объявлены США переоборудованными, и засчитываемые за ними ядерные боезаряды, а также 56 пусковых установок БРПЛ «Трайдент-II», также объявленными переоборудованными. Не учтены и четыре шахтные пусковые установки (ШПУ) МБР, предназначенные для обучения, американская сторона переименовала их в «учебные шахты».
Подчеркивается, что Москва не может подтвердить приведение этих СНВ в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения тяжелых бомбардировщиков и БРПЛ. Российская сторона возражает против произвольной переквалификации ШПУ МБР, предназначенных для обучения, в не предусмотренную ДСНВ категорию «учебных шахт» для того, чтобы не включать их в засчет.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон не хочет полного отношения с Россией. Американская сторона регулярно отмечает, что желает сохранять дипломатические каналы.
Минфин США назвал предельную цену на российскую нефть
Министр финансов США Йеллен предложила ввести предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель
Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен, выступая на мероприятии в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
По ее словам, США знают, что Россия давно была готова продавать нефть и делала это с прибылью по средней цене «в районе 60 с чем-то долларов за баррель». Поэтому, отметила Йеллен, цена Запада в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать нефть, передает ТАСС.
Стоит отметить, что на данный момент цена колеблется между 80 и 100 долларами.
Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России включает в себя потолок цен на нефть.
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Пентагон заявил о планах создать интегрированную ПВО Украины
В Пентагоне заявили, что США добиваются создания Западом интегрированной ПВО Украины
США добиваются того, чтобы страны Запада сообща выстроили интегрированную систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины, передав Киеву необходимые комплексы различной дальности, сообщил председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.
По его словам, Украина просит интегрированную систему ПВО, которая не контролирует все воздушное пространство над Украиной, однако предназначена для обороны приоритетных целей, передает ТАСС.
Рассматриваются различные варианты передачи Киеву средств ПВО/ПРО малой, средней и большой дальности.
«Комбинация всех этих [комплексов] позволит закрыть воздушное пространство [Украины] российским летательным аппаратам <...>», – добавил Милли.
Ранее сообщалось, что американские власти планируют предоставить Украине первые два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS в самом ближайшем будущем.
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Глава МИД Украины признал участие США и Британии в атаке на Россию
Глава МИД Украины Кулеба заявил о подготовке Киевом «контрнаступления» в тесном сотрудничестве с США и Британией
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признался, что контрнаступление на юге Украины готовилось вместе с США и Британией.
Видео разговора Кулебы с российскими пранкерами, которые выдавали себя за бывшего посла США в РФ Майкла Макфола, размещено в Telegram-канале Вована и Лексуса.
«Я вам скажу откровенно, что в тесном сотрудничестве с нашими партнерами, прежде всего с США и Великобританией, мы готовили контрнаступательную операцию на юге», – приводит слова главы МИД Украины РИА «Новости».
В ходе разговора Кулеба заявил, что Соединенные Штаты должны преодолеть «психологический барьер» и начать поставлять Украине системы ПВО «Патриот» и ракет дальнего радиуса действия, а также танки Abrams, «даже какие-нибудь старенькие». Он заверил, что в Киеве «готовы их принимать». Кулеба также выступил с утверждением, что Киев якобы не будет наносить этими ракетами удары по территории России.
Кроме того, министр иностранных дел Украины призвал Соединенные Штаты объявить РФ государством-спонсором терроризма, потому что это стало бы сдерживающим шагом для других стран поддерживать Россию и продолжать торговать с ней.
Напомним, во вторник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о закреплении Соединенных Штатов в статусе участника конфликта на Украине.
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Эксперты оценили озвученный в США «потолок цены» на российскую нефть
Эксперт Юшков: США назвали высокую цену для «потолка» стоимости российской нефти
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Западу приходится устанавливать довольно высокий потолок цен на российскую нефть. Иначе они рискуют и вовсе остаться без нашего сырья. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли эксперты в сфере энергетики Станислав Митрахович и Игорь Юшков, комментируя желание США установить предельную цену на нефть в размере 60 долларов за баррель.
«Заявление России о том, что мы не станем продавать нефть тем, кто поддержал идею потолка цен, серьезно напугало мировое сообщество. Ведь смысл инициативы был в том, чтобы понизить ее стоимость и за счет российского экспорта насытить мировой рынок дешевым сырьем», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«И мы видим трансформацию этих санкций. Если изначально они задумывались как некое наказание для России, то сейчас это лишь инструмент снижения давления на цены на мировом рынке. То есть это уже, по сути, не антироссийские рестрикции, а попытка спастись самим», – обращает внимание собеседник.
«Такая мера могла сработать только при полной поддержке всех импортеров российского топлива. Но ни Индия, ни Китай на это не согласились. Хотя сам потолок в дальнейшем они могут использовать для получения еще больших скидок от России», – предполагает Юшков.
«Наш потенциальный бойкот на фоне недавних решений ОПЕК+ привел к тому, что в США решили дать довольно высокую цену, чтобы для России эти ограничения не были обременительными. Причем я не исключаю, что в Штатах просто посмотрели среднюю стоимость барреля российской нефти на протяжении минувшего года», – говорит эксперт.
«Сейчас скидка на наше сырье составляет порядка 20 долларов с бочки, то есть на деле мы торгуем в районе 70 долларов. Не так давно было и по 62–65 долларов. Но тут уже вопрос принципа. Дело в том, что при рыночной торговле цена может вырасти, и тогда наш доход становится больше. А при наличии потолка заработать сверх нормы просто не получится», – подчеркнул он.
«По идее, если рыночная цена на нефть будет опускаться, то и потолок должен снижаться. Это необходимо для того, чтобы у России был смысл торговать топливом. Если бы Штаты назвали, предположим, ограничение в районе 40 долларов за баррель, то мы бы просто разорвали все контракты», – добавляет Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
«И при таком потолке возникает некая интрига. Россия может договариваться, чтобы компании при перевозке топлива втихаря обсчитывали покупателя. Так, страховые и судоходные компании, например, зарегистрированные в Греции или на Кипре, сделают вид, что помогали перевозить российскую нефть по 60 долларов, а на деле в танкер будет загружено меньше топлива. И тогда в пересчете баррель будет стоить уже под 70», – предполагает собеседник.
«Либо мы можем переключиться на азиатские или ближневосточные судоходные и страховые компании. Ну и свои компании нам надо развивать. На протяжении десятилетий этим не занимались. А теперь у нас есть возможность создать синергетический эффект, где мы сами будем страховать собственные танкеры», – заключил собеседник.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель. По ее словам, именно по такой цене Россия торговала и раньше.
Поэтому, отметила Йеллен, цена Запада в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать нефть, передает ТАСС. Стоит отметить, что на данный момент цена колеблется между 80 и 100 долларами. Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России включает в себя потолок цен на нефть.
При этом первый зампред министра финансов США Адевале Адейемо сообщил, что страны G7 не станут мешать России искать альтернативных перевозчиков. По его словам, по западным тарифам перевозки будут осуществляться только при такой цене, которая позволит странам Африки и Латинской Америки получить отдых от высокой стоимости энергоносителей.
В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российская сторона выступает против нерыночных инструментов, устанавливающих цены на нефть. По его словам, это очень вредит энергетическому рынку.
«Нам нецелесообразно обеспечивать поставки при введении такого инструмента тем потребителям, которые будут пользоваться ограничением цен. Мы будем поставлять нефть только тем, кто будет обеспечивать рыночные механизмы ценообразования», – сказал тогда Новак.
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Трансгендер из США вступил в ряды ВСУ
Трансгендер из США Эштон-Сирилло сообщил, что воюет на стороне ВСУ
Американская журналистка Сара Эштон-Сирилло, родившаяся мужчиной Майклом Джоном Сирилло, официально зачислена в Вооруженные силы Украины.
Журналистка Сара Эштон-Сирилло, которая родилась Майклом Джоном Сирилло, написала в соцсетях, что стала бойцом ВСУ, передает RT.
Трансгендер писала о событиях на Украине для издания LGBTQ Nation, также журналистка рассказывала о геях и трансвеститах в ВСУ.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о влиянии натовских трансгендеров на Украину.
Между тем майора вооруженных сил США Джейми Ли Генри – первого открытого трансгендера-офицера в американской армии – и его жену Анну Габриелян обвинили в шпионаже на Россию.
В США назвали сроки поставок Киеву комплексов ПВО NASAMS
Белый дом сообщил о поставках Киеву двух комплексов ПВО NASAMS в ближайшее время
Американские власти планирует предоставить Украине первые два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS в самом ближайшем будущем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Кирби отметил, что США усердно работают над тем, чтобы передать Украине первые два комплекса NASAMS. По его словам, они сделают это в самом ближайшем будущем, передает ТАСС.
Он также добавил, что США продолжат обсуждать с Украиной возможность поставки ей «дополнительных средств ПВО», но информации об этом пока нет.
Ранее американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заверил, что Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Киеву, включая поставки современных систем противовоздушной обороны.
В августе Пентагон заключил контракт с американским оборонным конгломератом Raytheon Technologies на сумму 182 млн долларов на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины. Замглавы Пентагона Колин Каль заявлял при этом, что Украина получит NASAMS «в следующие несколько месяцев».
NASAMS – передвижной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого и среднего радиуса действия.
Маск пояснил отказ финансировать поставки спутниковых станций связи Starlink Украине
Глава SpaceX Илон Маск заявил, что продолжать возмещать расходы на терминалы, которыми пользуется Украина, неразумно
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Корпорация основателя Tesla не требует возмещения прошлых расходов за использование существующей системы спутников, но дальше оплачивать их не будет из-за неразумности таких трат, заявил американский миллиардер Илон Маск.
У себя в Twitter Маск отметил, что SpaceX не просит возместить прошлые расходы, однако более не сможет осуществлять финансовую поддержку системы, а также не может позволить отправить еще несколько тысяч терминалов, которыми на Украине пользуются в 100 раз больше, чем обычные домохозяйства, ввиду неразумности, передает «Коммерсант».
В ответ на заявление Маска журналист украинского издания Kyiv Post написал в Twitter (запрещен в России), что решение американца больше не оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине последовало через несколько дней после того, как снятый с должности экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник позволил себе нецензурную реплику в адрес Маска.
«Мы всего лишь следуем его совету», – прокомментировал Маск фразу Мельника.
Реакцию Маска на выпад Мельника заметил украинский блогер и политик Анатолий Шарий, который в своем Telegram-канале риторически спросил: «Что, чучелы, не привыкли к таким ответам после унижающихся перед вами и регулярно оскорбляемых вами чиновников ЕС?».
Ранее сообщалось, что возглавляемая американским миллиардером компания SpaceX больше не может оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине и просит Пентагон взять на себя покрытие этих расходов.
По данным CNN, сейчас на Украине работают около 20 тыс. терминалов Starlink. По словам Маска, связанные с этим операции уже обошлись SpaceX в 80 млн долларов, а к концу года превысят 100 миллионов.
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Американцев ужаснули угрозы экс-советника главы Белого дома в адрес Путина
Агрессивные предупреждения экс-советника главы Белого дома Джона Болтона в адрес Владимира Путина шокировали американцев
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Читатели американского журнала Newsweek выразили возмущение после угроз бывшего советника главы Белого дома Джона Болтона в адрес президента России Владимира Путина.
Так, по мнению одного из комментаторов, СМИ должны нести ответственность за распространение «бреда этого сумасшедшего, который может привести к гибели миллиардов людей, передает РИА «Новости» сообщение одного из пользователей.
Еще один комментатор назвал его трусом и манипулятором, который любит насилие до тех пор, пока оно не коснется его самого.
«Зачем США ядерное оружие, если у нас есть сумасшедший Болтон, слова которого могут стать причиной гибели людей, а у него нет никаких угрызений совести по этому поводу», – поделился мнением еще один из читателей.
Другой пользователь добавил, что Болтон уже много лет жаждет войны, только вот он не будет на передовой.
«Болтону лучше успокоиться, нашей стране не нужно ввязываться в очередные проблемы. У США и так их достаточно», – написал пятый комментатор.
Как подытожили читатели, слова Болтона шокируют, он явно не в своем уме.
Ранее в редакционной статье издания The Wall Street Journal журналисты подвергли критике рассуждения главы страны Джо Байдена о ядерной угрозе, отметив, что у президента есть проблемы с коммуникацией.
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В США всполошились из-за поездок голливудских знаменитостей на Украину
Federalist: Любой инцидент с американской знаменитостью на Украине подтолкнет США к прямому конфликту с Россией
Любой инцидент с американской знаменитостью станет поводом для США перейти в прямой конфликт с Россией, считает обозреватель Federalist Джордан Бойд.
В своей статье для Federalist она заявила, что таким знаменитостям, как Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Лев Шрайбер, Джессика Честейн нечего делать в Восточной Европе «в разгар конфликта, балансирующего на грани ядерной войны», передает РИА «Новости».
По мнению обозревателя, если кому-то из них во время поездки причинят вред, Вашингтон использует это как оправдание для втягивания США в этот конфликт.
Автор считает, что подавляющее большинство американцев не хотят участвовать в том, что может очень быстро перерасти в третью мировую войну.
Ранее читатели американской газеты New York Post негативно отреагировали на встречу президента Украины Владимира Зеленского и американской актрисы Джессики Честейн.
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В США объяснили цель публикации данных о роли Украины в убийстве Дугиной
Politico: Данные США об убийстве Дугиной стали предостережением Киеву
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Данные, опубликованные американскими СМИ о причастности Киева к убийству российского политолога Дарьи Дугиной, являются предупреждением Украине в будущем избегать подобного рода провокаций, сообщил источник газеты Politico.
По данным Politico, в отношениях США и Украины возникла напряженность относительно того, как именно реагировать на специальную военную операцию России. Американские власти «были возмущены», когда «украинцы взорвали заминированный автомобиль в Москве», передает ТАСС текст статьи газеты.
По словам знакомого с этим вопросом чиновника, обнародование в последние дни информации о заговоре отчасти должно было послужить предупреждением Украине, чтобы она не повторяла подобного рода провокационных действий, указало издание.
5 октября The New York Times сообщила, что к убийству Дугиной, по мнению разведслужб США, могут быть причастны представители властей Украины. В Кремле заявили, что располагают теми же данными о причастности Киева к смерти россиянки.
Напомним, Дугина, дочь известного российского философа Александра Дугина, погибла вечером 20 августа. Ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья.
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Эксперты объяснили избирательность Байдена в переговорах с Россией
Политолог Дробницкий: Перед выборами Байдену важно показать сохранение контактов с Россией
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Джо Байден хочет показать перед выборами, что его администрация может решать какие-то насущные вопросы, хотя бы в вопросе обмена заключенными. К такому выводу пришли политологи Малек Дудаков и Дмитрий Дробницкий. Ранее президент США заявил, что не готов обсуждать Украину с Владимиром Путиным на саммите G20, но открыт к диалогу по баскетболистке Бриттни Грайнер.
«Байден открыто говорит о том, что ему сейчас не интересно обсуждать с Россией актуальную повестку, связанную с Украиной. США, очевидно, стремятся к эскалации. Но вопросы, связанные с тем же обменом заключенными, обсуждаемы. На этом направлении уже были подвижки – мы помним обмен Ярошенко, есть вероятность обмена Бута», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.
Диалог усложняет практически полное отсутствие актуальных тем, продолжил эксперт. «Например, терроризм и зеленая повестка, которые еще недавно были у всех на слуху, ушли далеко на второй, а то и на третий план. Даже ядерное оружие из контекста нераспространения перешло в контекст возможного применения», – заметил он.
Вместе с тем, если возникают темы, которые напрямую задевают американское общество, Байден готов их поднимать в разговоре с Владимиром Путиным, отмечает американист. «В любом случае, даже если наши отношения заморожены, было бы неплохо сохранять диалог хотя бы на уровне обмена арестованными. Это, как минимум, помогло бы нам вернуть своих граждан на родину», – утверждает Дудаков.
В то же время американист Дмитрий Дробницкий считает, что свою роль на предстоящем саммите сыграет и президент Украины Владимир Зеленский, который заявлял о намерении его посетить.
«Поэтому ничего другого ожидать от Байдена не стоило. Мы увидим на саммите некие показательные выступления. И говорить о российском контроле над возвращенными территориями, конечно, там никто не станет», – уверен эксперт.
«Вместе с тем, для американцев тема обмена заключенными все более значима. Поэтому Байден готов обсудить эту тему с Путиным», – замечает собеседник.
«Также американцы обвиняют Байдена в том, что он создал неконтролируемую ситуацию в отношениях с Россией. Об этом говорят не только республиканцы, но и некоторые демократы, лояльные Белому дому. В этой связи Байдену важно показать сохранение с Россией хоть каких-то контактов», – продолжил американист.
«Примечательно, что сам обмен заключенными обычно не принято обсуждать на президентском уровне – для этого есть рабочие группы. Но сейчас важно показать, что администрация способна не только проваливать все подряд и накалять обстановку вплоть до возможного ядерного противостояния, но и решать какие-то насущные вопросы», – заключил Дробницкий.
Ранее президент США Джо Байден в интервью американскому телеканала CNN сказал, что не видит смысла лично встречаться с российским президентом Владимиром Путиным на саммите G20 на Бали.
Кроме того, он отметил, что не станет обсуждать с Россией сохранение контроля над возвращенными в ее состав территориями, но открыт к диалогу, если Путин захочет поговорить о судьбе осужденной в России баскетболистки Бриттни Грайнер.
Американский президент также усомнился в том, что Москва может применить тактическое ядерное оружие. «Я считаю, что с его стороны безответственно говорить об этом», – добавил глава Белого дома. Президент США предупредил, что использование такого оружия на Украине привело бы к «ужасающим последствиям».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс не намерен сообщать Москве о том, какой будет ответная реакция на применение ядерного оружия.
Напомним, что в Белом доме уже неоднократно говорили о потенциальном обмене баскетболистки Грайнер, получившей девять лет колонии за провоз наркотиков в Россию, и приговоренного еще в 2020 году к 16 года за шпионаж Пола Уилана. Однако до сих пор это не увенчалось успехом.
В обмен Россия, если верить утечкам в западных СМИ, требует освободить Виктора Бута. В качестве второго россиянина, которого могут освободить, называют Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. По другой версии, американская сторона попытается использовать захваченного в Греции Александра Винника, которого Соединенные Штаты обвиняют в киберпреступлении.
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Сенатор Климов: Новые границы России не требуют никакого международного признания
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Антироссийская резолюция ГА ООН наглядно показывает, сколько в мире осталось поистине суверенных стран, способных выразить свою позицию публично. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Андрей Климов. Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию по референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
«ООН возглавляет португалец Антониу Гутерриш. Напомню, что Португалия является страной-членом НАТО и придерживается антироссийской позиции. Кроме того, заседания ГА ООН проходят в Нью Йорке под полным контролем спецслужб и Госдепартамента США. Байден не скрывает давление Штатов на позицию других стран. Не так давно он заявил, что с рядом государств они «проработали» этот вопрос и они обязательно поддержат антироссийскую резолюцию. Таким образом об объективной и независимой оценке говорить не приходится», – рассказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«В мире на сегодняшний день реально существует около 40 полностью суверенных государств – это как раз те, кто воздержался от голосования на ГА ООН или голосовал против. Из них глобальным суверенитетом обладают три страны: Россия, Индия и Китай. Из тех государств, которые голосовали за эту резолюцию, суверенитетом обладают только Соединенные Штаты», – отметил парламентарий.
«Также стоит помнить, что эти 40 суверенных государств представляют наибольшую часть человечества, обладают огромными реальными объемами ВВП, а также являются крупнейшими военными державами и имеют уникальную географическую локацию», – обратил внимание собеседник.
«Именно так нужно считывать результаты голосования по этой резолюции. Все остальное, включая слова Байдена о том, что резолюция якобы показывает истинное отношение мира к действиям России, – это политический цирк. Если бы российское предложение о тайном голосовании было поддержано – результаты были бы прямо противоположные», – добавил сенатор.
«Регулярно участвуя в международных парламентских мероприятиях и форумах, я вижу, как многие страны ненавидят Америку. В кулуарах все с нами общаются и поддерживают, а когда дело доходит до голосований или публичных заявлений – все смотрят в сторону США», – рассказал Климов.
«Самое печальное в данной ситуации, что Соединенные Штаты просто используют Украину в угоду своих политических амбиций. Жалко людей, простых украинцев, которые стали заложниками марионеточного режима, оказавшего у власти в их стране», – сказал собеседник.
«Что касается вопроса, признает ли мировое сообщество новые границы России или не признает – то он неуместен. Этот вопрос уже решила наша страна. И согласно нашей Конституции, нам более не требуется никаких актов международного признания», – убежден парламентарий.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что антироссийская резолюция Генассамблеи ООН показывает отношение мира к действиям России на Украине. «Ставки в этом конфликте ясны всем, и мир послал недвусмысленный сигнал в ответ: Россия не может стереть с карты суверенное государство. Россия не может силой менять границы. Россия не может захватить территорию другой страны и объявить ее своей. Украина имеет те же права, что и любое другое суверенное государство», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, «мир только что продемонстрировал, что он более чем когда-либо сплочен и полон решимости привлечь Россию к ответу за ее нарушения. Вместе с Генассамблеей ООН мы не потерпим незаконных попыток аннексии».
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также заявил, что обеспокоен слишком большим числом воздержавшихся при голосовании на Генассамблее ООН по резолюции, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Напомним, ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. За резолюцию голосовали 143 страны, против – пять, воздержались 35 стран. Против голосовали Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа.
В сентябре постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил СБ ООН совет президента Украины Владимира Зеленского русским «убираться в Россию», о котором говорил глава МИД РФ Сергей Лавров с трибуны ГА ООН. Небензя также указал Западу на связь между территориальной целостностью стран и соблюдением прав всех населяющих их народов.
Байден: Резолюция ГА ООН показывает отношение мира к действиям России на Украине
Президент США Байден: Резолюция ГА ООН показывает отношение мира к действиям России на Украине
Антироссийская резолюция Генассамблеи ООН с отказом признавать референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях показывает, что мир как никогда един в неприятии действий России на Украине, заявил президент США Джо Байден.
«Ставки в этом конфликте ясны всем, и мир послал недвусмысленный сигнал в ответ: Россия не может стереть с карты суверенное государство. Россия не может силой менять границы. Россия не может захватить территорию другой страны и объявить ее своей. Украина имеет те же права, что и любое другое суверенное государство», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, «мир только что продемонстрировал, что он более чем когда-либо сплочен и полон решимости привлечь Россию к ответу за ее нарушения. Вместе с Генассамблеей ООН мы не потерпим незаконных попыток аннексии».
Напомним, ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
За резолюцию голосовали 143 страны, против – пять, воздержались 35 стран. Против голосовали Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа.
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Захарова сравнила позицию США по Украине со сказкой «Волк и семеро козлят»
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Официальный спикер МИД Мария Захарова сочла ложью заявления США о том, что они якобы не ищут конфликта с Россией, и сравнила линию Вашингтона с хитростью волка из сказки братьев Гримм «Волк и семеро козлят».
По ее словам, это история про то, как «миролюбивые» США, которые своими руками совершили два антиконституционных государственных переворота на Украине, и поставляя туда вооружения, и проплачивая все виды военно-технической поддержки киевского режима, заявляют о мире – шнобелевская премия мира, передает радио Sputnik.
По итогу Захарова отметила, что действия США – «что-то совершенно нелогичное». «Нельзя с одной стороны поставлять вооружения одной конфликтующей стороне, при том, что она исповедует человеконенавистническую идеологию, и при этом объявлять, что государство, которое за всем этим стоит, миролюбивое и не хочет деградации ситуации. Это ложь чистой воды», – заключила она.
В Белом доме по итогам разговора президентов США и Украины в очередной раз сообщили, что Джо Байден заверил Владимира Зеленского в намерении продолжать оказывать военную помощь Киеву, включая поставки современных систем противовоздушной обороны.
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Илон Маск опроверг сообщения о переговорах с Путиным
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не обсуждал с Путиным мирный план по Украине
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Разговаривал с президентом России Владимиром Путиным один раз 18 месяцев назад о космосе, заявил миллиардер Илон Маск.
Он добавил, что перед публикацией своего плана урегулирования на Украине не общался с Путиным.
«Я разговаривал с Путиным только один раз около 18 месяцев назад. Речь шла о космосе», – ответил Маск в соцсетях, передает ТАСС.
О якобы состоявшемся разговоре Маска с российским президентом рассказал Ян Бреммер – основатель компании Eurasia Group. Бизнесмен в письме для подписчиков компании сообщил, что якобы Маск сам сообщил ему о деталях разговора с Путиным, пишет издание Vice.
Бреммер со ссылкой на этот пересказ заявил, что президент России якобы подтвердил свою готовность к переговорам, при условиях, что Крым и все присоединенные территории будут российскими, а Украина признает это и останется нейтральным государством, при этом свои цели Россия намерена достичь «несмотря ни на что».
Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби прокомментировал сообщения СМИ о якобы состоявшихся переговорах президента России Владимира Путина и Илона Маска по Украине. Он заявил, что предоставляет право господину Маску самому рассказать о своих переговорах. При этом Кирби отметил, что Маск не является представителем правительства США.
По его словам, когда наступит подходящее время для переговоров с Россией должен определить Зеленский, Белый дом не будет диктовать ему это.
Напомним, Илон Маск предложил план по урегулированию конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Также миллиардер устроил в соцсетях опрос о том, имеют ли право Донбасс и Крым самостоятельно решать свою судьбу.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский запустил опрос о том, какой Маск больше нравится пользователям – который поддерживает Украину или который поддерживает Россию. Маск заверил Зеленского в поддержке Украины. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник обматерил Маска и назвал автомобили Tesla «дерьмом».
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