Путин рассказал о потерях войск Украины

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27 октября, четверг  |  Последнее обновление — 21:40  |  vz.ru
Разделы

Как Россия подпортила жизнь Boeing

Почему Boeing оказался слабее своих конкурентов AP/TASS
Один из двух крупнейших авиаконцернов в мире Boeing отчитался о колоссальных убытках. Они выросли в 78 раз. Его главный соперник – европейский Airbus выглядит в финансовом плане намного лучше. По крайней мере, в первом полугодии концерн все еще оставался прибыльным. Что же происходит с авиационными гигантами и какую роль в их бедах сыграла Россия? Подробности...
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Идеями о Крыме Зеленский подал Европе два опасных сигнала

Зеленский прямо заявляет, что «карт-бланш» в вопросе нападения на ядерную державу, частью которой является Крым, оставляет за собой
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз дал понять миру, насколько опасен его режим. Очередное мероприятие в формате так называемой Крымской платформы отмечено предложением о коллективном разделе территорий России и напоминанием, что для Украины этот раздел не подчиняется правилам. В том числе правилам США. Подробности...
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Украина превращает Запорожье во второй Мариуполь

В районе завода «АвтоЗАЗ» были замечены тысячи иностранных наемников @official.zaz
Украина перебрасывает свежие силы на Запорожский фронт в район Гуляйполя и в направлении Каховского водохранилища. В оккупированном ВСУ Запорожье появились тысячи иностранных наемников. «АвтоЗАЗ» и другие бывшие гиганты советской индустрии Киев превращает в крепости по образцу мариупольской «Азовстали». Как Российской армии взломать оборону противника в Запорожье?  Подробности...
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Борьба с американскими спутниками над Украиной требует сложных решений

Спутники США могут стать законными целями удара при их применении в конфликте на Украине. Однако поразить их не так просто Rocket Lab/Global Look Press
МИД России предупредил о возможности удара по спутникам США, которые задействованы в конфликте на Украине. В то же время Москва предлагает США и другим странам мира договориться о демилитаризации космоса, но на взаимной основе. О поражении каких спутниковых систем идет речь? И почему у такого шага со стороны России могут быть не только позитивные, но и негативные последствия?  Подробности...
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Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
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Быть ненормальным стало модно

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Почему они активно таскают своих киндеров на гей-парады? Почему младенцам покупают кукол, снабженных сразу двумя половыми признаками – и мужскими, и женскими? Почему мальчиков наряжают в розовые платьица? Подробности...

Главная задача мобилизационной экономики – обеспечить успех на фронте

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Мобилизационная экономика при капитализме не имеет ничего общего с советской административной системой, тем более ничего общего с ситуацией времен Великой Отечественной войны. Подробности...

Центральная Азия по-прежнему наша

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Среднеазиатские постсоветские государства по-прежнему имеют для нас важнейшее значение, особенно когда мы говорим о развороте от евроцентризма к многополярному миру. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Как поссорились Макрон и Шольц

Массовая мобилизация на Украине

Киев расписал трофеи за победу над Россией

Обсуждение: 4 комментария
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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Обсуждение: 8 комментариев
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
  • Донбасское

  • Запорожское

  • Харьковское

  • Херсонское
Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
  • Меньше недели

  • Меньше месяца

  • Меньше полугода

  • Меньше года

  • У меня были только длительные сроки работы на одном месте
До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
  • Полностью

  • Выборочно, с минимальным ущербом для мирного населения

  • Отказаться от подобных ударов
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин рассказал о потерях войск Украины
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    Путин назвал главную цель специальной военной операции Путин: Запад везде видит происки Кремля Путин назвал запредельным уничтожение европейских газопроводов Путин рассказал о подробностях заключения контракта Газпрома с Молдавией
    Путин подтвердил свою позицию, что русские и украинцы – один народ Путин: Западный бизнес шепчет на ухо о возвращении в Россию в ближайшем времени Путин: Россия не считает себя врагом Запада Путин заявил, что всегда предполагает подслушивание разговоров с Макроном

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    Киев копает обходной путь в НАТО

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    Захарова раскрыла детали «исхода» Собчак из России

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    Спецсудно с оборудованием прибыло для обследования повреждений на «Северном потоке»

    опасения немцев


    Стало известно об отказе немецких солдат служить из-за ситуации на Украине

    Видео

    альтернативное членство


    Киев копает обходной путь в НАТО

    колоссальные убытки


    Как Россия подпортила жизнь Boeing

    серьезные разногласия


    Фундамент Евросоюза затрещал по швам

    крепость «АвтоЗАЗ»


    Украина превращает Запорожье во второй Мариуполь

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    новый премьер-министр


    Геворг Мирзаян: Риши Сунак продолжит толкать Лондон к пропасти

    игра с шулерами


    Александр Свистунов: Пора поднять интеллектуального «Веселого Роджера»

    острое противостояние


    Сергей Худиев: Улица русского святого в Нью-Йорке может стать тропинкой в будущее

    на ваш взгляд


    Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?

    Путин рассказал о потерях войск Украины

    Путин заявил, что потери войск Украины всегда доходят до соотношения один к семи или восьми
    		    27 октября 2022, 20:33
    Фото: Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Киевский режим не жалеет своих граждан, поэтому вооруженные силы Украины несут большие потери, иногда соотношение доходит до 1 к 10 (один военный союзных сил к 10 военным Украины), заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Не жалеют и борются с Россией до последнего украинца. Потери там местами, знаете, – это я говорю об этом с сожалением, – потери бывают 1 к 10, 1 к 8, последнее время почти всегда – 1 к 7, 1 к 8. Людей не жалеют совсем», – передает РИА «Новости» слова Путина. 

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Россия скоро выставит против ВСУ больше высококачественных бойцов, а Украине, как сейчас, будет уже нечего противопоставить.


    Летчик МиГ-31 ВКС России рассказал об уничтожении украинского Су-24 в воздухе
    Минобороны показало работу МиГ-31 в зоне спецоперации
    		    27 октября 2022, 11:21
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны показало видео работы истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31 в зоне спецоперации. Украинский летчик безуспешко пытался уклониться от атаки российского самолета.

    Как говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале, в ходе патрулирования в зоне спецоперации российский МиГ-31 обнаружил Су-24 противника и выпустил по нему ракету «воздух – воздух». Украинский пилот пытался уклониться от атаки, но был сбит.

    Ранее Минобороны показало уничтожение Су-25 замаскированных украинских позиций.

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    Арестович заявил об ухудшении ситуации под Херсоном для ВСУ
    Советник главы офиса президента Украины Арестович: Ситуация в Херсонской области меняется в неприятную для ВСУ сторону
    		    27 октября 2022, 03:55
    Фото: YouTube/Alexey Arestovych
    Текст: Антон Никитин

    Ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для украинских вооруженных сил сторону, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина (признан в России СМИ-иноагентом).

    Арестович сообщил, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для вооруженных сил Украины сторону. По словам украинского чиновника, на этот участок фронта дополнительно переброшено около шести батальонно-тактических групп ВС России. По имеющимся у него данным, всего их там уже под 30 или за 30. Он отметил, что это огромная военная сила, которую будет очень-очень тяжело «смолоть», передает РИА «Новости».

    Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы России отразили все попытки ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод, в результате украинским войскам пришлось откатиться на прежние рубежи с большими потерями в личном составе и в бронетехнике.

    В тот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные готовятся дать отпор ВСУ под Херсоном, на место прибывает все больше мобилизованных, все больше людей вступают в добровольческие отряды.

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    Коментарии (32)
    Политолог объяснил причины народной популярности генерала Суровикина
    Эксперт Данилин объяснил причины народной популярности генерала Суровикина
    		    27 октября 2022, 08:30
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Олеся Отрокова

    Запрос общества был не на определенную фигуру во главе российских войск в Донбассе. Народ уже давно ждал результата, твердого ответа на ту войну, которую ведут против России страны западной коалиции. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Павел Данилин, объясняя феномен популярности командующего украинской спецоперацией Сергея Суровикина.

    «Вопрос не в том, успел ли что-то сделать генерал Суровикин, чтобы заслужить какую бы то ни было популярность. Начались масштабные бомбардировки инфраструктуры городов, находящихся под властью киевского режима. И не имеет значения, стоит ли за этим лично Суровикин, или то, что происходит, – просто реализация давно разработанного плана. В любом случае общество ассоциирует фронтовые новости с фигурой этого генерала, и народ они удовлетворяют», – объясняет директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

    «В Донбассе и раньше убивали русских людей. Сейчас и в Донбассе, и в Запорожье, и в Херсоне убивают наших солдат. Естественно, что наше общество требует решительного ответа на такие действия», – добавляет политолог.

    Причем на уровень популярности генерала слабо повлияло недавнее телеинтервью Суровикина, добавляет эксперт. «Генерал вообще-то не должен блистать красноречием. Задачи генерала четко и верно обозначать военные задачи, одерживать победы на фронте, а не строить сложносочиненные предложения. У генерала совсем другая работа», – резюмировал эксперт.

    Напомним, что источник в британской военной разведке заявил изданию Politico: после назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим спецоперацией на Украине в действиях ВС РФ произошли заметные изменения, в частности – повысилась тактическая слаженность. «Как военный стратег Суровикин известен своей эффективностью, какой бы жестокой она ни была», – добавил британский офицер.

    Ранее эксперты отмечали, что тезисы, прозвучавшие в телеинтервью командующего СВО Суровикина, ценны как для нашей армии, так и для всех россиян, желающих сформировать для себя целостную картину происходящего в зоне спецоперации. По мнению экспертов, назначение Суровикина означает новый виток в проведении спецоперации.

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    Коментарии (66)
    Cерия взрывов прогремела ночью в Запорожье
    Ночью в городе Запорожье прогремели шесть взрывов
    		    27 октября 2022, 08:21
    Фото: t.me/vrogov
    Текст: Александра Юдина

    Шесть взрывов произошли ночью в подконтрольном Киеву городе Запорожье, после чего произошла детонация боеприпасов, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    В своем Telegram-канале он уточнил, что взрывы были слышны в нескольких районах Запорожья и южном пригороде. На данный момент известно, что всего было шесть взрывов, на два из которых сработала ПВО, а оставшиеся долетели до огневых позиций украинских военных.

    По словам Рогова, в четверг наблюдаются небольшие перебои с электричеством. Он также подчеркнул, что население города понимает, что наибольшую опасность им несут действия украинских сил ПВО, которые сбивают ракеты над жилыми кварталами.

    Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что город Запорожье и его промышленные предприятия становятся укрепрайоном наподобие Мариуполя и «Азовстали».

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    Предотвращен прорыв «Кракена» и иностранного легиона под Сватово
    Полковник МВД ЛНР Киселев: Иностранный легион и «Кракен» пытались прорваться под Сватово
    		    27 октября 2022, 12:58
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения 92-й бригады украинских войск, подразделения «Кракен» и иностранный легион пытались прорвать оборону на Сватовском направлении, сообщил полковник полиции Луганской народной республики Виталий Киселев.

    По его словам, за последние несколько суток прорвать оборону русских войск пытались иностранный легион, 92-я бригада и националистическое подразделение ВСУ, причем «Кракен» предпринимал попытку прорвать позиции войск ЛНР на Сватово и Кременной, а наемники из Восточной Европы атаковали район Сватово, передает РИА «Новости».

    Киселев рассказал, что артиллерийским ударом из гаубиц «Мста-С» российские войска нанесли предупреждающий удар, и украинские силы понесли потери в технике и личном составе.

    Он уточнил, что еще одна группа была уничтожена у Берестового силами российской авиации.

    Ранее Киселев рассказал, что украинские военные пытаются организовать хаотичное наступление под Лисичанском, союзные силы успевают отбивать атаки.

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    Российские войска уничтожили плацдарм ВСУ на восточном берегу Жеребца
    		    27 октября 2022, 13:58
    Фото: Александр Река/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Плацдарм украинских силовиков на Краснолиманском направлении, откуда они пытались контролировать трассу Кременная – Сватово, был уничтожен на восточном берегу реки Жеребец, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    По словам Пушилина, на восточном берегу реки Жеребец был уничтожен плацдарм противника, откуда проводились мероприятия на трассу Кременная – Сватово, передает ТАСС.

    Он добавил, что на этом направлении союзные силы смогли перейти в конрнаступление и выбить украинских военных из населенных пунктов Новосадовая и Макеевка Краснолиманского района.

    Ранее полковник полиции Луганской народной республики Виталий Киселев сообщил, что подразделения 92-й бригады украинских войск, подразделения «Кракен» и иностранный легион пытались прорвать оборону на Сватовском направлении.

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    Власти Херсонской области объявили о перемещении администрации региона
    Стремоусов: Администрация Херсонской области перемещена на левый берег реки Днепр
    		    27 октября 2022, 06:30
    Фото: t.me/Stremousov_Kirill
    Текст: Антон Никитин

    Администрация Херсонской области перемещена на левобережную часть, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

    Как сообщил Стремоусов РИА «Новости», администрация Херсонской области перемещена из Херсона на левобережную часть.

    Вместе с этим он заверил, что все стоящие перед администрацией Херсонской области задачи по обеспечению жизнедеятельности региона выполняются, снабжение правобережной части Херсонской области и регионального центра необходимыми товарами, включая продукты питания и медикаменты, не прекращается. Он также сообщил, что выплаты зарплат оставшимся бюджетникам, пенсий и соцпособий продолжаются.

    Заместитель главы администрации региона заверил, что Херсон готов к отопительному сезону, городские службы работают в специальном режиме.

    Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы России отразили все попытки ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод. В тот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные готовятся дать отпор ВСУ под Херсоном, на место прибывает все больше мобилизованных, люди вступают в добровольческие отряды.

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    Появились данные о погибшем на Украине наемнике из США
    CNN: Тело погибшего на Украине американского наемника опознали по татуировкам

    27 октября 2022, 06:59

    Текст: Антон Никитин

    Тело погибшего в ходе боевых действий на стороне вооруженных сил Украины американского наемника удалось опознать по татуировкам, сообщил телеканал CNN.

    Американский телеканал сообщил, что имя погибшего Джошуа Джонс, ему было 24 года, останки были обнаружены в ДНР. По имеющихся у телеканала данным, тело Джонса удалось опознать по татуировкам и другим внешним признакам, передает РИА «Новости».

    Отец Джошуа подтвердил, что Госдепартамент США уведомил его о передаче тела сына, уточняется, что это произошло неподалеку от Васильевки в Запорожской области. В американском внешнеполитическом ведомстве пообещали вернуть останки семье.

    Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайс сообщил, что Россия передала Украине останки американского наемника.

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    Освобожденный боец рассказал, как ВСУ добили его раненых сослуживцев
    Освобожденный из плена боец ЛНР Чупра рассказал, как ВСУ добивали его раненых сослуживцев

    27 октября 2022, 09:38

    Текст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ при взятии в плен убили двух раненых военнослужащих Народной милиции Луганской народной республики, когда у группы попавших в окружение бойцов не осталось возможностей к сопротивлению, сообщил освобожденный из украинского плена боец ЛНР Александр Чупра.

    По его словам, отряд ЛНР занял круговую оборону, но как оказалось, все безуспешно, поскольку боекомплект закончился. Чупра рассказал, что к нему подошел солдат ВСУ, который добивал раненых, и сначала хотел его пристрелить, но увидел, что тот живой, передает РИА «Новости».

    «Сначала хотели добить, я (сказал): «Я живой, не надо убивать, все нормально, не стоит». Он мне ответил: «Поднимайся, ты уже в плену». И в этот момент я вижу, как другого парня, который не возле меня лежал, а в метре от меня – его в голову добили. Нам завязали руки за спиной, другим скотчем обмотали лица. Попало в плен нас шесть человек. Два «двести» (убили украинские силовики, чтобы не брать в плен раненых)», – рассказал военнослужащий об обстоятельствах пленения украинскими войсками.

    Ранее украинские военные из 25-й бригады в видеообращении, после того как их бросили на передовой с приказом добить раненых, чтобы не проводить эвакуацию, заявили, что командиры отдают им приказы о расстреле мирных жителей при заходе в населенные пункты.

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    При отражении атак ВСУ на трех направлениях за сутки уничтожено более 240 украинских военных
    		    27 октября 2022, 14:08
    Фото: vk.com/mil

    Противник силами двух ротных групп, усиленных наемниками, на Купянском направлении предпринял попытку напасть на позиции российских подразделений у населенных пунктов Орлянка и Николаевка Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Однако все атаки были отражены, уничтожено до 60 украинских военнослужащих, танк, шесть бронемашин, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Батальонная тактическая группа ВСУ предприняла попытку наступления на Краснолиманском направлении возле населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР). Но действиями подразделений российских войск подразделения противника остановлены.

    В результате ликвидированы более 120 украинских военнослужащих, три танка, четыре бронемашины, отчитались в Минобороны.

    Две усиленные ротные тактические группы ВСУ атаковали позиции российских войск на Николаево-Криворожском направлении у населенных пунктов Малая Александровка Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области.

    Ответным огнем наступление противника было сорвано. Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, шесть бронемашин.

    Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ рядом с населенными пунктами Степовая Новоселовка Харьковской области, Трифоновка, Андреевка Херсонской области, Колодези Донецкой народной республики, а также 62 артподразделения, живая сила и военная техника в 186 районах.

    Кроме того, в районе Павлограда Днепропетровской области уничтожено украинское оборонное предприятие по производству твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ.

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    Путин назвал главную цель специальной военной операции

    27 октября 2022, 18:43

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин заявил, что главная цель российской специальной военной операции – помощь населению Донбасса.

    «План был и цель одна – помощь людям, которые проживают на Донбассе. Вот из этого мы исходим», – сказал Путин, выступая в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

    О конкретных действиях Генерального штаба глава страны сообщать не стал, добавив, что об этом в деталях не говорят. 

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    В Севастополе предотвратили атаку БПЛА на Балаклавскую ТЭС
    Атака БПЛА на Балаклавскую ТЭС в Севастополе не повлияла на электроснабжение города

    27 октября 2022, 09:34

    Текст: Александра Юдина

    Беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе в ночь на четверг, в результате чего загорелся один из трансформаторов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    В своем Telegram-канале он уточнил, что загоревшийся трансформатор находился на профилактике и не работал. К моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было, так как работники ТЭС успели справиться с возгоранием, при этом обошлось без пострадавших.

    Развожаев также уточнил, что на электроснабжение Севастополя данный инцидент не повлиял, большого ущерба удалось избежать благодаря принятым мерам по безопасности станции.

    Ранее СМИ сообщали, что США могут поставить Украине зенитно-ракетный комплекс HAWK. 

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    Российский снайпер нейтрализовал украинскую БМП
    Снайпер с позывным Рубик рассказал о подбитой из винтовки украинской БМП

    27 октября 2022, 11:41

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Снайпер-разведчик с позывным Рубик рассказал, как подбил из крупнокалиберной винтовки нападавшую на его группу украинскую боевую машину пехоты БМП-2.

    По его словам, украинская БМП-2 начала работать по группе, в которой находился Рубик, после чего выстрелом из крупнокалиберной винтовки удалось заклинить башню бронемашины, и она спешно покинула поле боя, передает РИА «Новости».

    По словам Рубика, в задачу разведчиков-снайперов входит непосредственно поражение противника, добыча информации и вылазки. Он добавил, что на выявление слабых мест украинских подразделений уходит до трех недель. При этом противник иногда выявляет разведчиков и отвечает крайне жестко.

    «Бывает так, что им удается засечь наш подход, тогда противник накрывает нас очень плотным огнем – минометы, артиллерия и прочее, старается снайперскую группу не просто подавить, а полностью уничтожить», – рассказал снайпер.

    Ранее участвующий в специальной военной операции России на Украине снайпер, использующий в бою сверхдальнобойную винтовку SVLK-14S «Сумрак», получил звание Героя России.

    Коментарии (0)
    Сформирован штаб теробороны Херсонской области
    Стремоусов: Штаб теробороны Херсонской области cформирован и готов к работе
    		    27 октября 2022, 09:16
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Штаб территориальной обороны сформирован и работает в структуре администрации Херсонской области, сообщил вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов.

    По его словам, это – не тот штаб, в котором сидят люди, здесь давно работает целая структура в составе администрации, передает ТАСС.

    Также вице-губернатор отметил, что сейчас ситуация на линии боевого соприкосновения остается без изменений, а все попытки украинских боевиков прорвать ее безуспешны.

    Ранее Стремоуов объявил, что власти Херсонской области переместились на левобережную часть. 

    До этого замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы России отразили все попытки ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод. В тот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные готовятся дать отпор ВСУ под Херсоном, на место прибывает все больше мобилизованных, люди вступают в добровольческие отряды.

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    Цистерны с топливом загорелись в Шахтерске из-за обстрела ВСУ
    Мэр Шахтерска Шатов сообщил о возгорании цистерн с топливом после обстрела украинскими военными железной дороги в ДНР

    26 октября 2022, 23:18

    Текст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины нанесли удар по Шахтерску в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате загорелись цистерны с топливом, сообщил мэр города Александр Шатов.

    Как сообщил мэр города, в результате удара ВСУ по Шахтерску, по предварительной информации, произошло попадание в район железной дороги с последующим возгоранием цистерн с топливом, передает ТАСС.

    В свою очередь в МЧС ДНР сообщили, что для ликвидации пожара на железнодорожной станции в Шахтерске в результате обстрела со стороны ВСУ направлен пожарный поезд 54-й пожарно-спасательной части города Иловайска, для ликвидации пожара привлечено десять пожарных автоцистерн.

    Напомним, в среду утром ВСУ обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра.

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