Депутат от ЕР Башанкаев подал заявление о добровольной мобилизации

Депутат Госдумы от «Единой России» Бадма Башанкаев написал заявление о добровольной мобилизации в военном комиссариате Калмыкии, с первых недель СВО он помогает на фронте вместе с другими врачами-добровольцами.

На счету зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья уже семь командировок на Донбасс. Теперь он будет оказывать медицинскую помощь раненым в зоне проведения СВО на постоянной основе, сообщается на сайте партии.

«В то время, когда такие же, как и я молодые парни из Калмыкии работают на передовой, сидеть и не помогать даже морально, из госпиталя, было бы неправильно. Я избирался из Калмыкии, я калмык, в это время мы одна нация, мы – одна большая помощь нашей великой России», – отметил Башанкаев.

В настоящее время депутат уже прошел все необходимые процедуры и подписал документы.

Напомним, ранее заявление на зачисление в ряды добровольцев СВО в военном комиссариате Москвы написали председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов, который координировал работу медиков-добровольцев в рамках гуманитарной миссии «Единой России», зампред комитета по экономической политике, секретарь Хакасского реготделения «Единой России» Сергей Сокол. В Челябинском военкомате – депутат Госдумы Олег Голиков. К настоящему время они прошли обучение и боевое слаживание, и находятся в зоне СВО.

Также заявления о направлении в зону проведения СВО в военкоматах написали зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай, зампреда комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, их коллеги-депутаты Госдумы от Челябинской области Олег Колесников и от Краснодарского края Евгений Первышов.

Ранее заявления поступили также от замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Игоря Кастюкевича, зампреда комитета по обороне Дмитрия Саблина и других депутатов разного уровня.