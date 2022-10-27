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Депутат от ЕР Башанкаев подал заявление о добровольной мобилизации
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Депутат Госдумы от «Единой России» Бадма Башанкаев написал заявление о добровольной мобилизации в военном комиссариате Калмыкии, с первых недель СВО он помогает на фронте вместе с другими врачами-добровольцами.
На счету зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья уже семь командировок на Донбасс. Теперь он будет оказывать медицинскую помощь раненым в зоне проведения СВО на постоянной основе, сообщается на сайте партии.
«В то время, когда такие же, как и я молодые парни из Калмыкии работают на передовой, сидеть и не помогать даже морально, из госпиталя, было бы неправильно. Я избирался из Калмыкии, я калмык, в это время мы одна нация, мы – одна большая помощь нашей великой России», – отметил Башанкаев.
В настоящее время депутат уже прошел все необходимые процедуры и подписал документы.
Напомним, ранее заявление на зачисление в ряды добровольцев СВО в военном комиссариате Москвы написали председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов, который координировал работу медиков-добровольцев в рамках гуманитарной миссии «Единой России», зампред комитета по экономической политике, секретарь Хакасского реготделения «Единой России» Сергей Сокол. В Челябинском военкомате – депутат Госдумы Олег Голиков. К настоящему время они прошли обучение и боевое слаживание, и находятся в зоне СВО.
Также заявления о направлении в зону проведения СВО в военкоматах написали зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай, зампреда комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, их коллеги-депутаты Госдумы от Челябинской области Олег Колесников и от Краснодарского края Евгений Первышов.
Ранее заявления поступили также от замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Игоря Кастюкевича, зампреда комитета по обороне Дмитрия Саблина и других депутатов разного уровня.
Летчик МиГ-31 ВКС России рассказал об уничтожении украинского Су-24 в воздухе
Минобороны показало работу МиГ-31 в зоне спецоперации
Минобороны показало видео работы истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31 в зоне спецоперации. Украинский летчик безуспешко пытался уклониться от атаки российского самолета.
Как говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале, в ходе патрулирования в зоне спецоперации российский МиГ-31 обнаружил Су-24 противника и выпустил по нему ракету «воздух – воздух». Украинский пилот пытался уклониться от атаки, но был сбит.
Ранее Минобороны показало уничтожение Су-25 замаскированных украинских позиций.
Арестович заявил об ухудшении ситуации под Херсоном для ВСУ
Советник главы офиса президента Украины Арестович: Ситуация в Херсонской области меняется в неприятную для ВСУ сторону
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Ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для украинских вооруженных сил сторону, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина (признан в России СМИ-иноагентом).
Арестович сообщил, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для вооруженных сил Украины сторону. По словам украинского чиновника, на этот участок фронта дополнительно переброшено около шести батальонно-тактических групп ВС России. По имеющимся у него данным, всего их там уже под 30 или за 30. Он отметил, что это огромная военная сила, которую будет очень-очень тяжело «смолоть», передает РИА «Новости».
Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы России отразили все попытки ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод, в результате украинским войскам пришлось откатиться на прежние рубежи с большими потерями в личном составе и в бронетехнике.
В тот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные готовятся дать отпор ВСУ под Херсоном, на место прибывает все больше мобилизованных, все больше людей вступают в добровольческие отряды.
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Политолог объяснил причины народной популярности генерала Суровикина
Эксперт Данилин объяснил причины народной популярности генерала Суровикина
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Запрос общества был не на определенную фигуру во главе российских войск в Донбассе. Народ уже давно ждал результата, твердого ответа на ту войну, которую ведут против России страны западной коалиции. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Павел Данилин, объясняя феномен популярности командующего украинской спецоперацией Сергея Суровикина.
«Вопрос не в том, успел ли что-то сделать генерал Суровикин, чтобы заслужить какую бы то ни было популярность. Начались масштабные бомбардировки инфраструктуры городов, находящихся под властью киевского режима. И не имеет значения, стоит ли за этим лично Суровикин, или то, что происходит, – просто реализация давно разработанного плана. В любом случае общество ассоциирует фронтовые новости с фигурой этого генерала, и народ они удовлетворяют», – объясняет директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
«В Донбассе и раньше убивали русских людей. Сейчас и в Донбассе, и в Запорожье, и в Херсоне убивают наших солдат. Естественно, что наше общество требует решительного ответа на такие действия», – добавляет политолог.
Причем на уровень популярности генерала слабо повлияло недавнее телеинтервью Суровикина, добавляет эксперт. «Генерал вообще-то не должен блистать красноречием. Задачи генерала четко и верно обозначать военные задачи, одерживать победы на фронте, а не строить сложносочиненные предложения. У генерала совсем другая работа», – резюмировал эксперт.
Напомним, что источник в британской военной разведке заявил изданию Politico: после назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим спецоперацией на Украине в действиях ВС РФ произошли заметные изменения, в частности – повысилась тактическая слаженность. «Как военный стратег Суровикин известен своей эффективностью, какой бы жестокой она ни была», – добавил британский офицер.
Ранее эксперты отмечали, что тезисы, прозвучавшие в телеинтервью командующего СВО Суровикина, ценны как для нашей армии, так и для всех россиян, желающих сформировать для себя целостную картину происходящего в зоне спецоперации. По мнению экспертов, назначение Суровикина означает новый виток в проведении спецоперации.
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Cерия взрывов прогремела ночью в Запорожье
Ночью в городе Запорожье прогремели шесть взрывов
Шесть взрывов произошли ночью в подконтрольном Киеву городе Запорожье, после чего произошла детонация боеприпасов, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале он уточнил, что взрывы были слышны в нескольких районах Запорожья и южном пригороде. На данный момент известно, что всего было шесть взрывов, на два из которых сработала ПВО, а оставшиеся долетели до огневых позиций украинских военных.
По словам Рогова, в четверг наблюдаются небольшие перебои с электричеством. Он также подчеркнул, что население города понимает, что наибольшую опасность им несут действия украинских сил ПВО, которые сбивают ракеты над жилыми кварталами.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что город Запорожье и его промышленные предприятия становятся укрепрайоном наподобие Мариуполя и «Азовстали».
Предотвращен прорыв «Кракена» и иностранного легиона под Сватово
Полковник МВД ЛНР Киселев: Иностранный легион и «Кракен» пытались прорваться под Сватово
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Подразделения 92-й бригады украинских войск, подразделения «Кракен» и иностранный легион пытались прорвать оборону на Сватовском направлении, сообщил полковник полиции Луганской народной республики Виталий Киселев.
По его словам, за последние несколько суток прорвать оборону русских войск пытались иностранный легион, 92-я бригада и националистическое подразделение ВСУ, причем «Кракен» предпринимал попытку прорвать позиции войск ЛНР на Сватово и Кременной, а наемники из Восточной Европы атаковали район Сватово, передает РИА «Новости».
Киселев рассказал, что артиллерийским ударом из гаубиц «Мста-С» российские войска нанесли предупреждающий удар, и украинские силы понесли потери в технике и личном составе.
Он уточнил, что еще одна группа была уничтожена у Берестового силами российской авиации.
Ранее Киселев рассказал, что украинские военные пытаются организовать хаотичное наступление под Лисичанском, союзные силы успевают отбивать атаки.
Российские войска уничтожили плацдарм ВСУ на восточном берегу Жеребца
Плацдарм украинских силовиков на Краснолиманском направлении, откуда они пытались контролировать трассу Кременная – Сватово, был уничтожен на восточном берегу реки Жеребец, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По словам Пушилина, на восточном берегу реки Жеребец был уничтожен плацдарм противника, откуда проводились мероприятия на трассу Кременная – Сватово, передает ТАСС.
Он добавил, что на этом направлении союзные силы смогли перейти в конрнаступление и выбить украинских военных из населенных пунктов Новосадовая и Макеевка Краснолиманского района.
Ранее полковник полиции Луганской народной республики Виталий Киселев сообщил, что подразделения 92-й бригады украинских войск, подразделения «Кракен» и иностранный легион пытались прорвать оборону на Сватовском направлении.
Власти Херсонской области объявили о перемещении администрации региона
Стремоусов: Администрация Херсонской области перемещена на левый берег реки Днепр
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Администрация Херсонской области перемещена на левобережную часть, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Как сообщил Стремоусов РИА «Новости», администрация Херсонской области перемещена из Херсона на левобережную часть.
Вместе с этим он заверил, что все стоящие перед администрацией Херсонской области задачи по обеспечению жизнедеятельности региона выполняются, снабжение правобережной части Херсонской области и регионального центра необходимыми товарами, включая продукты питания и медикаменты, не прекращается. Он также сообщил, что выплаты зарплат оставшимся бюджетникам, пенсий и соцпособий продолжаются.
Заместитель главы администрации региона заверил, что Херсон готов к отопительному сезону, городские службы работают в специальном режиме.
Накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы России отразили все попытки ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод. В тот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные готовятся дать отпор ВСУ под Херсоном, на место прибывает все больше мобилизованных, люди вступают в добровольческие отряды.
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Появились данные о погибшем на Украине наемнике из США
CNN: Тело погибшего на Украине американского наемника опознали по татуировкам
Тело погибшего в ходе боевых действий на стороне вооруженных сил Украины американского наемника удалось опознать по татуировкам, сообщил телеканал CNN.
Американский телеканал сообщил, что имя погибшего Джошуа Джонс, ему было 24 года, останки были обнаружены в ДНР. По имеющихся у телеканала данным, тело Джонса удалось опознать по татуировкам и другим внешним признакам, передает РИА «Новости».
Отец Джошуа подтвердил, что Госдепартамент США уведомил его о передаче тела сына, уточняется, что это произошло неподалеку от Васильевки в Запорожской области. В американском внешнеполитическом ведомстве пообещали вернуть останки семье.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайс сообщил, что Россия передала Украине останки американского наемника.
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Освобожденный боец рассказал, как ВСУ добили его раненых сослуживцев
Освобожденный из плена боец ЛНР Чупра рассказал, как ВСУ добивали его раненых сослуживцев
ВСУ при взятии в плен убили двух раненых военнослужащих Народной милиции Луганской народной республики, когда у группы попавших в окружение бойцов не осталось возможностей к сопротивлению, сообщил освобожденный из украинского плена боец ЛНР Александр Чупра.
По его словам, отряд ЛНР занял круговую оборону, но как оказалось, все безуспешно, поскольку боекомплект закончился. Чупра рассказал, что к нему подошел солдат ВСУ, который добивал раненых, и сначала хотел его пристрелить, но увидел, что тот живой, передает РИА «Новости».
«Сначала хотели добить, я (сказал): «Я живой, не надо убивать, все нормально, не стоит». Он мне ответил: «Поднимайся, ты уже в плену». И в этот момент я вижу, как другого парня, который не возле меня лежал, а в метре от меня – его в голову добили. Нам завязали руки за спиной, другим скотчем обмотали лица. Попало в плен нас шесть человек. Два «двести» (убили украинские силовики, чтобы не брать в плен раненых)», – рассказал военнослужащий об обстоятельствах пленения украинскими войсками.
Ранее украинские военные из 25-й бригады в видеообращении, после того как их бросили на передовой с приказом добить раненых, чтобы не проводить эвакуацию, заявили, что командиры отдают им приказы о расстреле мирных жителей при заходе в населенные пункты.
При отражении атак ВСУ на трех направлениях за сутки уничтожено более 240 украинских военных
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Противник силами двух ротных групп, усиленных наемниками, на Купянском направлении предпринял попытку напасть на позиции российских подразделений у населенных пунктов Орлянка и Николаевка Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Однако все атаки были отражены, уничтожено до 60 украинских военнослужащих, танк, шесть бронемашин, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Батальонная тактическая группа ВСУ предприняла попытку наступления на Краснолиманском направлении возле населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР). Но действиями подразделений российских войск подразделения противника остановлены.
В результате ликвидированы более 120 украинских военнослужащих, три танка, четыре бронемашины, отчитались в Минобороны.
Две усиленные ротные тактические группы ВСУ атаковали позиции российских войск на Николаево-Криворожском направлении у населенных пунктов Малая Александровка Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области.
Ответным огнем наступление противника было сорвано. Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, шесть бронемашин.
Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ рядом с населенными пунктами Степовая Новоселовка Харьковской области, Трифоновка, Андреевка Херсонской области, Колодези Донецкой народной республики, а также 62 артподразделения, живая сила и военная техника в 186 районах.
Кроме того, в районе Павлограда Днепропетровской области уничтожено украинское оборонное предприятие по производству твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ.
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Путин рассказал о потерях войск Украины
Путин заявил, что потери войск Украины всегда доходят до соотношения один к семи или восьми
Киевский режим не жалеет своих граждан, поэтому вооруженные силы Украины несут большие потери, иногда соотношение доходит до 1 к 10 (один военный союзных сил к 10 военным Украины), заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Не жалеют и борются с Россией до последнего украинца. Потери там местами, знаете, – это я говорю об этом с сожалением, – потери бывают 1 к 10, 1 к 8, последнее время почти всегда – 1 к 7, 1 к 8. Людей не жалеют совсем», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Россия скоро выставит против ВСУ больше высококачественных бойцов, а Украине, как сейчас, будет уже нечего противопоставить.
Путин назвал главную цель специальной военной операции
Президент России Владимир Путин заявил, что главная цель российской специальной военной операции – помощь населению Донбасса.
«План был и цель одна – помощь людям, которые проживают на Донбассе. Вот из этого мы исходим», – сказал Путин, выступая в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».
О конкретных действиях Генерального штаба глава страны сообщать не стал, добавив, что об этом в деталях не говорят.
В Севастополе предотвратили атаку БПЛА на Балаклавскую ТЭС
Атака БПЛА на Балаклавскую ТЭС в Севастополе не повлияла на электроснабжение города
Беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе в ночь на четверг, в результате чего загорелся один из трансформаторов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В своем Telegram-канале он уточнил, что загоревшийся трансформатор находился на профилактике и не работал. К моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было, так как работники ТЭС успели справиться с возгоранием, при этом обошлось без пострадавших.
Развожаев также уточнил, что на электроснабжение Севастополя данный инцидент не повлиял, большого ущерба удалось избежать благодаря принятым мерам по безопасности станции.
Ранее СМИ сообщали, что США могут поставить Украине зенитно-ракетный комплекс HAWK.
Российский снайпер нейтрализовал украинскую БМП
Снайпер с позывным Рубик рассказал о подбитой из винтовки украинской БМП
Снайпер-разведчик с позывным Рубик рассказал, как подбил из крупнокалиберной винтовки нападавшую на его группу украинскую боевую машину пехоты БМП-2.
По его словам, украинская БМП-2 начала работать по группе, в которой находился Рубик, после чего выстрелом из крупнокалиберной винтовки удалось заклинить башню бронемашины, и она спешно покинула поле боя, передает РИА «Новости».
По словам Рубика, в задачу разведчиков-снайперов входит непосредственно поражение противника, добыча информации и вылазки. Он добавил, что на выявление слабых мест украинских подразделений уходит до трех недель. При этом противник иногда выявляет разведчиков и отвечает крайне жестко.
«Бывает так, что им удается засечь наш подход, тогда противник накрывает нас очень плотным огнем – минометы, артиллерия и прочее, старается снайперскую группу не просто подавить, а полностью уничтожить», – рассказал снайпер.
Ранее участвующий в специальной военной операции России на Украине снайпер, использующий в бою сверхдальнобойную винтовку SVLK-14S «Сумрак», получил звание Героя России.
Сформирован штаб теробороны Херсонской области
Стремоусов: Штаб теробороны Херсонской области cформирован и готов к работе
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Штаб территориальной обороны сформирован и работает в структуре администрации Херсонской области, сообщил вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, это – не тот штаб, в котором сидят люди, здесь давно работает целая структура в составе администрации, передает ТАСС.
Также вице-губернатор отметил, что сейчас ситуация на линии боевого соприкосновения остается без изменений, а все попытки украинских боевиков прорвать ее безуспешны.
Ранее Стремоуов объявил, что власти Херсонской области переместились на левобережную часть.
До этого замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы России отразили все попытки ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод. В тот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные готовятся дать отпор ВСУ под Херсоном, на место прибывает все больше мобилизованных, люди вступают в добровольческие отряды.