Глава «Новатэка» сообщил о сокращении поставок газа из России в Европу на 47%

В России оценили запрос Латвийской православной церкви на автокефалию

Религиоведы: В Латвии может повториться украинский вариант раскола православной церкви

Латвийская православная церковь – слишком маленькая, чтобы стать автокефальной. Для этого ей необходимо иметь как минимум четыре архиерея, в ЛПЦ их только двое, поэтому она нежизнеспособна, заявил газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Силантьев. Ранее ЛПЦ попросила патриарха Кирилла об автокефалии.

«Очевидно, что Латвийская православная церковь (ЛПЦ) действует под нажимом властей Латвии. А Рига, как мы видим, сегодня демонстрирует антироссийскую политику даже в большей степени, чем крупные европейские государства. С другой стороны, русофобия – характерная черта для стран Прибалтики», – отметил доктор церковной истории, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.

Он напомнил, что ранее сейм Латвии признал «независимость» ЛПЦ от Московского патриархата. «Насколько я знаю – на днях это звучало из уст и отца Николая Балашова и митрополита Павла – пока в Московскую патриархию не поступало никаких документов с просьбой об автокефалии ЛПЦ. Поэтому пока рано судить, как будет развиваться ситуация, но думаю, что латвийские власти будут продолжать всячески давить на церковь и добиваться автокефального статуса», – считает собеседник.

В данной ситуации пытаются реализовать тот же сценарий, что и имел место на Украине, убежден Петрушко. «Напомню, что тогда пришлось организовывать так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ). Но в Латвии нет параллельной структуры, нет раскольничьей организации, которая могла бы претендовать на это. Поэтому, думаю, и вмешательства Константинополя здесь менее вероятно, хотя полностью исключать такой возможности не стоит», – добавил историк.

По словам собеседника, существует несколько причин, препятствующих получению автокефалии. «Во-первых, церковь не может исходить из политической конъюнктуры и вопрос о предоставлении автокефалии ЛПЦ должен решаться прежде всего исходя из соображений, насколько она будет полезна для православия в Латвии. Очевидно, получение автокефалии сразу поставит церковь в полную зависимость от местной власти», – указал собеседник.

«Во-вторых, автокефалию может предоставить только Поместный собор, – продолжил Петрушко. – Но сперва из-за коронавируса и локдауна, а потом и из-за осложнения политической ситуации как Поместный собор, так и Архиерейский собор не собирались несколько лет. И сейчас созвать Архиерейский собор будет затруднительно хотя бы в силу того, что архиереи зарубежных епархий вряд ли на него смогут прибыть».

Кроме того, ЛПЦ – слишком маленькая церковь, чтобы стать автокефальной, добавил в свою очередь директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев.

«Надо иметь как минимум четыре архиерея, в ЛПЦ их только двое. А для рукоположения нового архиерея требуется минимум трое живых архиереев. Церковь нежизнеспособна с меньшим количеством архиереев. И даже четыре человека – это предел. Если два архиерея скончаются – это конец», – отметил Силантьев. Он убежден, что никакой автокефалии ЛПЦ не будет.

В то же время Петрушку считает, что латвийское государство продолжит давление на церковь. «К сожалению, приходится констатировать, что руководство церкви по каким-то причинам оказалось очень подвержено этому влиянию. Мы не услышали возражений по поводу вмешательства государства в дела ЛПЦ. Понятно, что ситуация тяжелая, и им сложно противостоять этому давлению», – резюмировал Петрушко.

Ранее Латвийская православная церковь на Соборе приняла обращение к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой предоставить ей статус независимой церкви. Уточняется, что делегаты Собора подписали обращение к патриарху Кириллу в связи с внесением изменений в закон о Латвийской православной церкви, устанавливающих ее независимость, уточняет «Интерфакс».

В случае, если предстоятель РПЦ не удовлетворит просьбу, ЛПЦ может просить о решении этого вопроса в Константинопольском патриархате и через него получить автокефалию. Однако, как заметил научный ассистент факультета теологии Латвийского университета Никита Андреев, это станет разрывом отношений и даже конфликтом с Москвой. Отмечается, что если независимость ЛПЦ не будет признана ни Московским, ни Константинопольским патриархатом, она будет считаться раскольнической.

Ранее сообщалось, что президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Сейм был внесен законопроект о полном отделении Латвийской православной церкви (ЛПЦ) от Московской патриархии. По словам главы Латвии, таким образом «Латвийское государство признает, что Латвийская православная церковь является полностью самостоятельной и независимой Церковью. Она не зависит от власти любой другой Церкви за пределами Латвии».

На фоне этого с обвинением в адрес Риги выступила Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС). «Вопрос поддержки православных общин в стране рассматривается исключительно как предмет политического торга, а тысячелетние канонические нормы Православия государство игнорирует», говорится в заявлении.

По мнению авторов обращения, принятие упомянутого закона очень напоминает недавние события на Украине, а именно инициативы прежнего главы государства Петра Порошенко, который «путем прямого давления и коррупционных механизмов пытался «даровать автокефалию» Украинской Православной Церкви, затем изменить ее название и так далее».

С критикой выступили и исламские организации. Так, в заявлении президиума Центрального духовного управления мусульман России сказано, что «подобные действия являются грубейшим вмешательством в духовную жизнь религиозных институтов, неуважением к правам и интересам верующих и их историческому выбору».

По мнению муфтиев, традиционные религии являются источником и основой сохранения в обществе морально-ценностных установок, оберегают человечество от падения в пропасть безумия и саморазрушения.

Координационный центр мусульман Северного Кавказа, в свою очередь, указал на то, что решение латвийского сейма предоставить ЛПЦ независимости от Русской православной церкви вступает в явное противоречие международным нормам о невмешательстве государства во внутреннее управление религиозной организации.

Кроме того, Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид заявил, что власти Латвии используют Латвийскую православную церковь (ЛПЦ) против Московского патриархата и России, официальное же заявление ЛПЦ в ответ на объявление Сеймом Латвии независимости Латвийской православной церкви от РПЦ является «беззубым и инфантильным».

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