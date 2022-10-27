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Глава «Новатэка» сообщил о сокращении поставок газа из России в Европу на 47%
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Россия сократила поставки газа в Европу на 50 млрд кубометров за последние 4-5 месяцев, на 1 октября падение составило 47%, сообщил глава «Новатэка» Леонид Михельсон.
«Эти поставки почти полностью были замещены СПГ – его потребление Европа нарастила на 65%. Дополнительный объем поставок через европейские регазификационные терминалы составил 43 млрд кубометров, 29 [млрд кубометров] из которых пришлись на США», – передает ТАСС его слова.
Он добавил, что поставки в Корею и Японию остались примерно на уровне 2021 года, а в Китай Индию – сократились на 23% и 19% соответственно.
Также он добавил, что мировой экономике понадобится в течение 2023–2024 годов 60-70 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) из-за сокращения поставок трубопроводного газа. Он добавил, что предстоящая зима будет самой легкой из следующих трех, так как ЕС успел наполнить хранилища газом.
«Но никаких крупных вводов до 2026 года мы не видим, в 2023 году в мире будут (вводы) на 18 млн т, в 2024 году – 11 млн, в 2025 году – примерно столько же», – сказал он.
Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что все страны Евросоюза должны быть готовы отказаться от импорта российского газа.
В Кремле прокомментировали заявление Чехии об отказе покупать газ через Турцию
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа состоит не только из Чехии, отказавшейся от покупки газа через Турцию, у других стран Европы может быть другая позиция.
«Господин Юзеф Сикела, наверное, знает, что на европейском континенте гораздо больше стран, чем Чехия, и у них могут быть разные позиции, в разные этапы, в разные моменты, разная адекватность в восприятии происходящего и так далее и тому подобное», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Ранее глава Минпрома и торговли Чехии Юзеф Сикела заявил, что Чехия ожидает, что Европа не будет закупать российский газ по «газовому хабу» в Турции.
Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез заявил о том, что принципиальное соглашение с Россией по созданию в республике газового хаба достигнуто.
Эксперт объяснил спешку США при размещении в Европе тактических атомных бомб B61-12
Генерал-майор Золотарев: Европа будет настаивать на сохранении у себя новых ядерных бомб США
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Вашингтон заменит старые бомбы на более современные, которые в чем-то даже безопаснее. Но сам факт такого размещения вызовет у России немалые опасения из-за растущей геополитической напряженности в Европе, заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор в отставке Павел Золотарев. Ранее газета Politico сообщила, что США решили ускорить размещение в Европе атомных бомб B61-12.
«Возможное сокращение сроков замены ядерных бомб B61 на B61-12 диктуется геополитической обстановкой. К сожалению, мы все еще наблюдаем эскалацию конфликта на Украине и обострение отношений с Западом», – сказал замдиректора Института США и Канады РАН, руководитель Фонда поддержки военной реформы, генерал-майор в отставке Павел Золотарев.
По словам собеседника, новая модификация бомб серьезно отличается от своей предшественницы. «Основное различие заключается в том, что она обладает большей возможностью в части регулирования мощности заряда. Помимо этого, снаряд оснащен хвостовым оперением, которое позволяет сделать бомбу более управляемой и точной. Так что это, скорее, повышает общий уровень безопасности, как бы странно это не звучало», – рассуждает он.
«Другое дело, что оружие будет размещено в Европе. А мы всегда настаивали на том, что его вовсе надо оттуда убрать. Штаты сохранили его даже после 1991 года, когда было принято решение о ликвидации подобного вида вооружения в Европе. Тогда они были вынуждены прислушаться к мнению европейцев, которые просили оставить его для «большего спокойствия». В нынешних условиях эта поддержка останется», – уверен эксперт.
«Сам факт наличия ядерного вооружения в Европе, будь то старая или новая модификация, для нас тревожен. Но изменить ситуацию будет очень непросто, поскольку мы с НАТО являемся противниками. При этом отмечу, что в наших доктринальных документах об этом не говорится, а вот у них – да», – акцентирует собеседник.
«Вместе с тем я не думаю, что России стоит как-то реагировать на действия Вашингтона. Увеличивать численность тактического ядерного оружия или его перебазировать ближе к границам НАТО с военной точки зрения нецелесообразно, поскольку сделает наш арсенал более уязвимым», – заключил Золотарев.
Ранее газета Politico со ссылкой на дипломатическую телеграмму и источники сообщила, что США решили ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе. Изначально планировалось, что они будут доставлены не раньше весны 2023 года, однако сейчас речь идет о декабре.
В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сказал изданию, что США «не собираются обсуждать в деталях вопрос о ядерном арсенале», и отметил, что модернизация B61 ведется много лет. По его словам, старые вооружения заменяются на более современные «в качестве давно запланированных усилий по модернизации».
Тем не менее Politico считает, что решение Вашингтона по замене вооружений, которые находятся на европейских складах для потенциального использования, происходит на фоне усиления напряженности Запада и России.
Газета ВЗГЛЯД писала, что американские термоядерные свободнопадающие бомбы семейства B61 хранятся на шести авиабазах в пяти странах: Бельгии, Германии, Нидерландах, Турции и Италии (в последней – две базы). Общая емкость специализированных хранилищ на них порядка 350 бомб, но непосредственно развернуто сейчас, по неофициальным оценкам, в районе ста бомб.
Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что Польша также готова к размещению на своей территории американского ядерного оружия.
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Глава Еврокомиссии назвала условия помощи в восстановлении Украины
Фон дер Ляйен: Украина получит финансирование на восстановление при условии реформ и равенства полов
Восстановление Украины будет профинансировано на условиях проведения демократических реформ, транспарентности, подотчетности, равенства полов и инклюзивности, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Берлине на международной донорской конференции по восстановлению страны.
По ее словам, Всемирный банк оценивает уровень ущерба экономики Украины в 350 млрд евро.
Глава ЕК заявила, что Еврокомиссия готова стать секретариатом для координационной платформы, которая будет управлять всеми международными средствами, выделяемыми на восстановление Украины, передает ТАСС.
Между тем советник украинского президента по вопросам экономики Александр Роднянский заявил, что Украине ежемесячно требуется 4–5 млрд долларов иностранной помощи, чтобы страна функционировала как государство и чтобы, в частности, выплачивались пенсии.
Эксперт Юшков: России сложно отказать Турции в просьбе о скидках и отсрочке платежей за газ
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Турция решила по полной воспользоваться теми возможностями на рынке газа, которые перед ней открылись. По этой причине она активно добивается скидок на газ и отсрочек по платежам. России тяжело отказать ей в этом, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.
«Логика Анкары, вероятно, заключается в том, чтобы получить экономические бонусы за счет разрешения на строительство российского газового хаба в стране», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Несмотря на то, что Турции крайне выгодно создание хаба, они это преподносят как серьезную уступку Москве. А чтобы мы согласились на предложенные условия, на первый план выносится личность самого Эрдогана», – добавляет собеседник.
«Анкара указывает на то, что президент страны является удобным и предсказуемым для России политиком, с которым Владимиру Путину довольно комфортно договариваться. А в случае удачной сделки Эрдоган получит дополнительные очки для переизбрания летом будущего года», – рассуждает эксперт.
Юшков также уверен, что России сложно отказать Турции в данном случае. «Если, например, мы не согласимся на отсрочку по платежу, то Анкара может указать на то, что Москва уже дала такую возможность Венгрии. И это при том, что Венгрия – член ЕС», – пояснил он.
«Будет хорошо, если нам удастся договориться с Турцией о завершении уже имеющихся контрактов по старым правилам. А все экономические бонусы прописать уже в последующих соглашениях на дополнительные мощности. Но тогда Анкара должна будет нарастить закупки, однако делать она этого, судя по всему, пока не планирует», – заключил Юшков.
Напомним, Турция попросила отсрочку на часть платежей за российский газ. Как заявил министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати, в этой связи Анкара ждет «хороших новостей» от Москвы.
Министр также рассказал, что Турция закупает у России «огромное количество» газа и поэтому рассчитывает получить скидку на топливо, передает Financial Times. Какую конкретно скидку запросила турецкая сторона, не уточняется. Кроме того, ранее Небати заявил, что Турция при необходимости способна закупать и транспортировать нефть из России без западного финансирования или страхования.
Вместе с тем во вторник Турция начала свою часть работы по созданию газового хаба. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез. По его словам, работа начата, согласованы связи между компаниями которые занимаются трубопроводами (Botas) и турецкой энергетической биржей (Epias). Министр подчеркнул, что у Анкары есть цель стать газовым центром и центром торговли, осталось закончить работы на турецкой стороне.
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа сможет получать российский газ через хаб в Турции, о создании которого он договорился с главой российского государства Владимиром Путиным. Газета ВЗГЛЯД объясняла, как реализация проекта повлияет на экономическую ситуацию в мире.
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Военный эксперт Сивков оценил возвращение Британии в европейскую «Военную мобильность»
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Сейчас британские войска в Европе рассматриваются как иностранные, и это затрудняет логистические процессы при переброске войск. Поэтому Лондон намерен решить эту проблему, присоединившись к европейской программе «Военная мобильность». Об этом газете ВЗГЛЯД заявил доктор военных наук Константин Сивков.
«У Британии есть проблемы с логистикой после того, как страна вышла из Евросоюза. Дело в том, что с правовой точки зрения британские войска и техника, перемещаемые по территории европейских стран, считаются иностранными. Естественно, решение всех юридических процедур в разы затягивает процесс перемещения войск и техники, несмотря на то, что большинство этих стран вместе с Британией находятся в НАТО», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
По его мнению, возвращение Британии в программу «Военная мобильность» продиктовано тем, что Лондон хочет устранить эти препятствия и исправить некоторые военные ошибки. «Европа располагает в целом достаточными коммуникационными, транспортными возможностями для переброски войск. В данном случае вопрос исключительно правовой, хотя развитие программы наверняка приведет к дополнительному расширению транспортной инфраструктуры в странах ЕС, включая государства Восточной Европы», – считает собеседник.
Очевидно и то, почему именно сейчас Британия озаботилась решением этого вопроса. «Европа де-факто находится в состоянии войны с Россией. Противостояние идет полным ходом. В этих условиях, по мнению британцев, им нужно устранить правовые препятствия для перемещения войск и техники по территории Европы на будущий театр военных действий», – пояснил Сивков.
России в этой связи необходимо также наращивать логистические возможности и продолжать мобилизацию экономики и ресурсов, привлекая к этим процессам современных специалистов с конструкторским мышлением. «Они должны мыслить категориями поиска и применения потребных для СВО ресурсов и учитывать баланс потребностей, который необходим для фронта и развития нашей экономики. Без этого выдержать военное противостояние с 30 странами Запада у нас не получится», – полагает Сивков.
Ранее газета The Times сообщила о том, что Британия и ЕС подпишут соглашение, которое позволит Лондону быстро перемещать войска по территории стран Евросоюза. По словам главы Минобороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, итоговый план стороны намерены утвердить в ноябре. При этом новое соглашение связано с военными действиями на Украине.
«Я действительно рада, что Великобритания присоединится к соглашению, потому что прямо сейчас мы видим, как важно Соединенное Королевство, это важный партнер, когда речь идет о военном сотрудничестве в вопросе помощи Украине», – сказала она.
В частности, Британия намерена присоединиться к программе «Военная мобильность» (Military Mobility), из которой Лондон вышел после Brexit. На Западе эту программу нередко называют «военным безвизом», поскольку она призвана устранить бюрократические барьеры при переброске войск и бронетехники, а также направлена на улучшение транспортной и логистической инфраструктуры.
Одним из авторов этой идеи являлся Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе. В 2017 и 2018 годах многие военные чиновники из стран НАТО жаловались на то, что они не могут просто так перебрасывать технику из одной страны в другую без предварительных уведомлений и согласований, причем срок согласований мог длиться от нескольких суток до нескольких недель.
Также Ходжес отмечал, что на согласование документов о переброске войск, например, из Германии в Польшу, уходит неделя, и командующие НАТО хотели бы упростить процедуры для военных колонн, участвующих в маневрах. Таким образом, как считают эксперты, американцы и британцы хотели сократить затраты времени и ресурсов на перемещение войск поближе к границам России, либо для ротации в тех формированиях, которые уже и так размещены в странах Восточной Европы.
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Турция попросила отсрочку на часть платежей за российский газ
Глава Минфина Турции Небати сообщил о просьбе к Газпрому об отсрочке части платежей за газ
Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати заявил, что Анкара ждет «хороших новостей» по вопросам отсрочки части платежей за газ из России и возможности скидок на российский газ.
Как отметил Небати в интервью газете Financial Times, Турция активно требует скидку на большой объем российского газа и попросит Газпром об отсрочке платежа, передает РИА «Новости».
Ранее Небати заявил, что Турция при необходимости способна закупать и транспортировать нефть из России без западного финансирования или страхования.
В России оценили запрос Латвийской православной церкви на автокефалию
Религиоведы: В Латвии может повториться украинский вариант раскола православной церкви
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Латвийская православная церковь – слишком маленькая, чтобы стать автокефальной. Для этого ей необходимо иметь как минимум четыре архиерея, в ЛПЦ их только двое, поэтому она нежизнеспособна, заявил газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Силантьев. Ранее ЛПЦ попросила патриарха Кирилла об автокефалии.
«Очевидно, что Латвийская православная церковь (ЛПЦ) действует под нажимом властей Латвии. А Рига, как мы видим, сегодня демонстрирует антироссийскую политику даже в большей степени, чем крупные европейские государства. С другой стороны, русофобия – характерная черта для стран Прибалтики», – отметил доктор церковной истории, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.
Он напомнил, что ранее сейм Латвии признал «независимость» ЛПЦ от Московского патриархата. «Насколько я знаю – на днях это звучало из уст и отца Николая Балашова и митрополита Павла – пока в Московскую патриархию не поступало никаких документов с просьбой об автокефалии ЛПЦ. Поэтому пока рано судить, как будет развиваться ситуация, но думаю, что латвийские власти будут продолжать всячески давить на церковь и добиваться автокефального статуса», – считает собеседник.
В данной ситуации пытаются реализовать тот же сценарий, что и имел место на Украине, убежден Петрушко. «Напомню, что тогда пришлось организовывать так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ). Но в Латвии нет параллельной структуры, нет раскольничьей организации, которая могла бы претендовать на это. Поэтому, думаю, и вмешательства Константинополя здесь менее вероятно, хотя полностью исключать такой возможности не стоит», – добавил историк.
По словам собеседника, существует несколько причин, препятствующих получению автокефалии. «Во-первых, церковь не может исходить из политической конъюнктуры и вопрос о предоставлении автокефалии ЛПЦ должен решаться прежде всего исходя из соображений, насколько она будет полезна для православия в Латвии. Очевидно, получение автокефалии сразу поставит церковь в полную зависимость от местной власти», – указал собеседник.
«Во-вторых, автокефалию может предоставить только Поместный собор, – продолжил Петрушко. – Но сперва из-за коронавируса и локдауна, а потом и из-за осложнения политической ситуации как Поместный собор, так и Архиерейский собор не собирались несколько лет. И сейчас созвать Архиерейский собор будет затруднительно хотя бы в силу того, что архиереи зарубежных епархий вряд ли на него смогут прибыть».
Кроме того, ЛПЦ – слишком маленькая церковь, чтобы стать автокефальной, добавил в свою очередь директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев.
«Надо иметь как минимум четыре архиерея, в ЛПЦ их только двое. А для рукоположения нового архиерея требуется минимум трое живых архиереев. Церковь нежизнеспособна с меньшим количеством архиереев. И даже четыре человека – это предел. Если два архиерея скончаются – это конец», – отметил Силантьев. Он убежден, что никакой автокефалии ЛПЦ не будет.
В то же время Петрушку считает, что латвийское государство продолжит давление на церковь. «К сожалению, приходится констатировать, что руководство церкви по каким-то причинам оказалось очень подвержено этому влиянию. Мы не услышали возражений по поводу вмешательства государства в дела ЛПЦ. Понятно, что ситуация тяжелая, и им сложно противостоять этому давлению», – резюмировал Петрушко.
Ранее Латвийская православная церковь на Соборе приняла обращение к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой предоставить ей статус независимой церкви. Уточняется, что делегаты Собора подписали обращение к патриарху Кириллу в связи с внесением изменений в закон о Латвийской православной церкви, устанавливающих ее независимость, уточняет «Интерфакс».
В случае, если предстоятель РПЦ не удовлетворит просьбу, ЛПЦ может просить о решении этого вопроса в Константинопольском патриархате и через него получить автокефалию. Однако, как заметил научный ассистент факультета теологии Латвийского университета Никита Андреев, это станет разрывом отношений и даже конфликтом с Москвой. Отмечается, что если независимость ЛПЦ не будет признана ни Московским, ни Константинопольским патриархатом, она будет считаться раскольнической.
Ранее сообщалось, что президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Сейм был внесен законопроект о полном отделении Латвийской православной церкви (ЛПЦ) от Московской патриархии. По словам главы Латвии, таким образом «Латвийское государство признает, что Латвийская православная церковь является полностью самостоятельной и независимой Церковью. Она не зависит от власти любой другой Церкви за пределами Латвии».
На фоне этого с обвинением в адрес Риги выступила Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС). «Вопрос поддержки православных общин в стране рассматривается исключительно как предмет политического торга, а тысячелетние канонические нормы Православия государство игнорирует», говорится в заявлении.
По мнению авторов обращения, принятие упомянутого закона очень напоминает недавние события на Украине, а именно инициативы прежнего главы государства Петра Порошенко, который «путем прямого давления и коррупционных механизмов пытался «даровать автокефалию» Украинской Православной Церкви, затем изменить ее название и так далее».
С критикой выступили и исламские организации. Так, в заявлении президиума Центрального духовного управления мусульман России сказано, что «подобные действия являются грубейшим вмешательством в духовную жизнь религиозных институтов, неуважением к правам и интересам верующих и их историческому выбору».
По мнению муфтиев, традиционные религии являются источником и основой сохранения в обществе морально-ценностных установок, оберегают человечество от падения в пропасть безумия и саморазрушения.
Координационный центр мусульман Северного Кавказа, в свою очередь, указал на то, что решение латвийского сейма предоставить ЛПЦ независимости от Русской православной церкви вступает в явное противоречие международным нормам о невмешательстве государства во внутреннее управление религиозной организации.
Кроме того, Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид заявил, что власти Латвии используют Латвийскую православную церковь (ЛПЦ) против Московского патриархата и России, официальное же заявление ЛПЦ в ответ на объявление Сеймом Латвии независимости Латвийской православной церкви от РПЦ является «беззубым и инфантильным».
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США захотели обеспечить Украину альтернативными источниками энергии
Кирби заявил о попытках США найти для Украины альтернативные источники энергии на зиму
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США и их союзники пытаются понять, что можно сделать для Украины в вопросе обеспечения альтернативными источниками энергии, учитывая приближение зимы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Кроме того, как заявил Кирби, США работают над передачей Киеву систем ПРО и ПВО, способных защитить украинскую энергетическую инфраструктуру от российских ракет и БПЛА. Кирби считает, что вооруженные силы Украины не могут «остановить все беспилотники и все ракеты», но демонстрируют «достаточно хорошую работу, нейтрализуя некоторые» из угроз, передает ТАСС.
По его мнению, удары по инфраструктуре Украины подготавливались Москвой «в течение какого-то времени» и не были прямым ответом на атаку на Крымский мост. Таким образом Россия в том числе пытается помешать украинским военным осуществлять обеспечение, «проводить операции, осуществлять коммуникацию и маневры», считают в Вашингтоне.
Напомним, по словам украинских властей, на Украине в результате российских ударов ситуация с энергетикой стала критической. Президент страны Владимир Зеленский предупредил, что предстоящая зима будет самой сложной в украинской истории.
Глава Минфина Германии призвал страны ЕС отказаться от газа из России
Глава Минфина Германии призвал все страны Евросоюза отказаться от российского газа
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Все страны Евросоюза должны быть готовы отказаться от импорта российского газа, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер в интервью японскому изданию Nikkei.
Министр финансов Германии выразил мнение, что все страны в Европе должны быть готовы обойтись без российского газа. В целом Линднер, как отмечает издание, настороженно отреагировал на идею введения газового эмбарго, отметив, что идеальным вариантом был бы добровольный отказ от российского газа со стороны европейских стран, передает ТАСС.
Он также заявил, что Германии необходимо постепенно отказаться от газа из РФ и в конечном итоге прекратить весь импорт, чтобы окончательно устранить зависимость от поставок российских энергоносителей. Линднер выразил мнение, что необходимо как можно быстрее стать полностью независимыми от России и устранить весь импорт. Он назвал такую позицию четким сигналом России в бесполезности попыток оказания давления.
В минувшую субботу президент Торгово-промышленной палаты Германии (ТТП) Петер Адриан предупредил о возможности остановки части экономики ФРГ к концу 2022 года из-за энергетического кризиса. Ранее президент России Владимир Путин предложил Германии определить, что для Берлина важнее: интересы народа или НАТО.
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Латвийская православная церковь попросила патриарха Кирилла об автокефалии
Латвийская православная церковь решила обратиться к патриарху Кириллу, чтобы ей предоставили статус независимой церкви
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Латвийская православная церковь на недавнем Соборе приняла обращение к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой предоставить ей статус независимой церкви, сообщают на Латвийском телевидении.
Уточняется, что делегаты Собора подписали обращение к патриарху Кириллу в связи с внесением изменений в закон о Латвийской православной церкви, устанавливающих ее независимость, передает «Интерфакс».
В случае, если предстоятель РПЦ не удовлетворит просьбу, ЛПЦ может просить о решении этого вопроса в Константинопольском патриархате и через него получить автокефалию.
Однако, как заметил научный ассистент факультета теологии Латвийского университета Никита Андреев, это станет разрывом отношений и даже конфликтом с Москвой.
Отмечается, что в случае, если независимость ЛПЦ не будет признана ни Московским, ни Константинопольским патриархатом, она будет считаться раскольнической.
Ранее сообщалось, что президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Сейм (парламент страны) был внесен законопроект о полном отделении Латвийской православной церкви (ЛПЦ) от Московской патриархии.
По словам главы Латвии, таким образом «Латвийское государство признает, что Латвийская православная церковь является полностью самостоятельной и независимой (автокефальной) Церковью. Она не зависит от власти любой другой Церкви за пределами Латвии».
Ранее газета ВГЛЯД писала о том, чем можно ответить на русофобию в Прибалтике.
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В Польше предупредили о переходе поляков на опасное топливо
Жители Польши начали покупать опасный бурый уголь для отопления
В Польше для обогрева домов начали массово скупать опасный для здоровья бурый уголь, сообщает обозреватель польского портала Money.pl Катажина Бартман.
Так, с начала продаж бурого угля в шахтах за десять дней законтрактовано 7,5 тонны топлива. При этом польское правительство отмечает, что раньше его покупали самые бедные, а сейчас скупают все, кто может, передает РИА «Новости» со ссылкой на Money.pl.
По словам публициста, в новейших печах использовать этот уголь нельзя, так как высока вероятность аварий. Таким образом, власти пытаются перебросить все проблемы на граждан, боясь их гнева в случае холодной зимы, считает она.
По мнению эксперта по энергетической безопасности Фонда Пулаского Пшемыслава Залеского, что правительство Польши открыло все возможные пути по приобретению топлива, чтобы избежать кризиса в обществе. Он добавил, что в контексте доставки каменного угля с побережий проще позволить гражданам использовать для отопления более доступный уголь – бурый.
Другой эксперт – сотрудник пресс-службы организации PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna Сандра Апанасенек, заявила, что качество польского угля не соответствует экологическим нормам – он содержит полтора процента серы, что превышает границу нормы в 1,3%. Резюмируя, она добавила, что помимо негативного влияния на систему отопления, это также вредит здоровью людей.
Страны ЕС нарастили в июле импорт товаров из России
Большинство стран Евросоюза в июле увеличили импорт товаров в Россию в годовом выражении
Шесть стран ЕС в июле расширили экспорт товаров в Россию в годовом выражении, а импорт российских товаров увеличили сразу 16 государств ЕС, следует из расчетов данных национальных статистических ведомств.
Так, Словения увеличила импорт в шесть раз, Кипр – в 3,4 раза, Чехия – в 3,1 раза, Греция в три раза и Италия в 2,2 раза. Также среди нарастивших импорт значатся Австрия (на 12%), Бельгия (89%), Болгария (95%), Венгрия (77%), Германия (10%), Испания (68%), Люксембург (16%), Нидерланды (15%), Румыния (9%), Словакия (21%) и Хорватия (2%), передает РИА «Новости».
При этом отмечается, что в месячном выражении нарастили экспорт в Россию восемь стран ЕС. Сильнее всего показатель вырос у Румынии (78%), Литвы (28%) и Нидерландов (21%). Также выросли поставки бельгийских, болгарских, испанских, словенских и хорватских товаров.
По информации статистических ведомств, в июле в лидерах по экспорту оказалась Хорватия, которая поставила в Россию товаров примерно на 18,4 миллиона евро, и Словения (98 миллионов евро), что больше прошлогодних показателей на 59% и 56% соответственно. Также нарастили экспорт товаров в годовом выражении Эстония (16%), Болгария (10%), Австрия (5%) и Латвия (1%).
Еврокомиссия назвала целью ЕС конфискацию активов России
Еврокомиссия заявила, что ЕС собирается конфисковать активы России, несмотря на сложности
Евросоюз собирается не замораживать, а конфисковать активы России в Европе, хотя для этого еще необходимо подготовить юридическую базу, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Берлине.
Он пояснила, что процесс конфискации активов не так прост с юридической точки зрения, передает ТАСС.
По словам фон дер Ляйн, в ЕС предстоит большая работа по созданию безупречных законных оснований для конфискации российских активов.
Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие российские активы, в том числе золотовалютные резервы, украдены конкретными странами Запада.
Назван срок подключения Мелитополя к российскому газу
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Большая часть Мелитопольского района Запорожской области будет подключена к единой газотранспортной системе России к концу этого месяца, рассказал газете ВЗГЛЯД глава Мелитопольского района Андрей Сигута. Первым запорожским городом, жителям которого начали подавать газ из России, стал Бердянск.
«Газификация проходит практически в плановом режиме, между собой соединены уже две трети участков. У нас работает три организации, которые идут по своему графику. Как мы и планировали, вся Запорожская область и Мелитопольский район в частности, будут полностью газифицированы в конце октября», – сообщил глава Мелитопольского района Андрей Сигута.
По словам Сигуты, некоторые районы могут быть подключены к газу чуть позже – в начале ноября. «Но к началу отопительного сезона все наши граждане будут с газом. Сейчас также разрабатывается методика «социального угля», который продается по приемлемой цене. Поставщики определены. Все жители, которым положены соответствующие льготы, будут ими обеспечены, о чем мы объявим дополнительно», – заверил собеседник.
Одновременно проводится подключение новых потребителей – газ приходит и в те районы, где его раньше вообще не было. «В частности, активная работа ведется по Приазовскому району. В дальнейшем газификация будет только расширяться», – пообещал Сигута, добавив, что доступ к газу остается одним из самых интересующих местное население вопросов.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА «Новости», что Запорожская область подключена к единой газотранспортной системе РФ. Первым городом, куда начали подавать газ, стал Бердянск. «Газ подается на котельные и предприятия города. Централизованное газоснабжение уже восстановлено в 35 многоквартирных и 165 частных жилых домах. В тепле уже находится три тысячи жителей города. Работы по восстановлению газоснабжения только начались», – рассказал Рогов.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Бердянске к газу подключены также хлебокомбинат, Бердянский ЖБК и дом престарелых. «К вечеру понедельника были подключены порядка 500 абонентов частного сектора и сейчас продолжаются пуски многоквартирного сектора», – пишет Балицкий в своем Telegram-канале. «Следующий на подключение – Мелитополь и Мелитопольский район», – отметил глава области.
По его словам, во время подключения местные специалисты сталкиваются с проблемой подземных и наружных прорывов газопровода, но восстановительные работы проводятся на месте. «Благодарен Министерству энергетики РФ за возможность постоянного и автономного от Украины пути поставки газа в Запорожскую область с территории Донецкой народной республики. Наши жители будут с газом, со светом, в тепле встречать зиму, чего не скажешь о подконтрольных Киеву территориях», – отметил Балицкий.
По данным Минстроя области, регион готов к отопительному сезону на 80%. В частности, готовность Мелитополя составляет 94%, Мелитопольского района – 72%, Бердянска – 92%, Васильевки – 74%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия в июле начала экстренное строительство газопровода в освобожденные районы Запорожской области из ДНР. Решение запитать Мелитополь, Бердянск и другие города и села российским топливом было принято после того, как Киев прекратил подачу газа в эту часть области.
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Европейские промышленники выступили против санкций ЕС на российский алюминий
Reuters: Пять европейских промышленников выступили против санкций ЕС на российский алюминий
Пять европейских промышленных ассоциаций просят власти Евросоюза не вводить запрет на алюминий из России, так как соответствующие санкции могут стать причиной закрытия тысяч европейских компаний, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление промышленных ассоциаций.
По данным Reuters, совместное заявление сделали Европейская федерация потребителей алюминия (FACE), немецкий Федеральный союз содействия развитию экономики и внешнеэкономических связей (BWA), Национальная ассоциация итальянских производителей литейного оборудования (Amafond), Итальянская ассоциация стали (Assofermet), а также Итальянская ассоциация литейщиков (Assofond).
Агентство пишет, что ассоциации направили властям ЕС письмо, в котором «потребовали срочного вмешательства Европейской комиссии и стран-членов ЕС против угроз запрета российского алюминия, равно как высоких тарифов или санкций в отношении него, которые представляют непосредственную и критическую угрозу для европейской алюминиевой промышленности», передает РИА «Новости».
Ссылаясь на заявление промышленников, Reuters отмечает, что для небольших потребителей алюминия прямым следствием ввода мер против российского металла может стать «потенциальное закрытие тысяч компаний и десятки тысяч безработных в Европе». Также агентство пишет, что в заявлении промышленников говорится, что те, кто призывают к принятию мер против российского металла, «либо являются его основными конкурентами, либо пользуются вариантами поставок, недоступными для подавляющего большинства членов европейской алюминиевой промышленности».
Отмечается, что, несмотря на отсутствие санкций, некоторые компании уже заявили, что откажутся от российских металлов, а американская компания Alcoa продвигает запрет на государственном уровне. В то же время, пишет Reuters, запрет на российский алюминий рассматривает Лондонская биржа металлов (LME), проводя опрос своих клиентов.
Один из лидеров мировой алюминиевой отрасли – российская компания «Русал». На ее долю в 2021 году пришлось 5,6% мирового производства алюминия. Основные акционеры «Русала» – «Эн+ Груп» (56,88% акций) и Sual (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении.
Ранее сообщалось, что в марте-июне импорт никеля и алюминия из России в США и страны ЕС вырос на 70%.