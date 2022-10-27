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Глава Минфина Германии призвал страны ЕС отказаться от газа из России
Глава Минфина Германии призвал все страны Евросоюза отказаться от российского газа
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Все страны Евросоюза должны быть готовы отказаться от импорта российского газа, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер в интервью японскому изданию Nikkei.
Министр финансов Германии выразил мнение, что все страны в Европе должны быть готовы обойтись без российского газа. В целом Линднер, как отмечает издание, настороженно отреагировал на идею введения газового эмбарго, отметив, что идеальным вариантом был бы добровольный отказ от российского газа со стороны европейских стран, передает ТАСС.
Он также заявил, что Германии необходимо постепенно отказаться от газа из РФ и в конечном итоге прекратить весь импорт, чтобы окончательно устранить зависимость от поставок российских энергоносителей. Линднер выразил мнение, что необходимо как можно быстрее стать полностью независимыми от России и устранить весь импорт. Он назвал такую позицию четким сигналом России в бесполезности попыток оказания давления.
В минувшую субботу президент Торгово-промышленной палаты Германии (ТТП) Петер Адриан предупредил о возможности остановки части экономики ФРГ к концу 2022 года из-за энергетического кризиса. Ранее президент России Владимир Путин предложил Германии определить, что для Берлина важнее: интересы народа или НАТО.
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В Кремле прокомментировали заявление Чехии об отказе покупать газ через Турцию
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа состоит не только из Чехии, отказавшейся от покупки газа через Турцию, у других стран Европы может быть другая позиция.
«Господин Юзеф Сикела, наверное, знает, что на европейском континенте гораздо больше стран, чем Чехия, и у них могут быть разные позиции, в разные этапы, в разные моменты, разная адекватность в восприятии происходящего и так далее и тому подобное», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Ранее глава Минпрома и торговли Чехии Юзеф Сикела заявил, что Чехия ожидает, что Европа не будет закупать российский газ по «газовому хабу» в Турции.
Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез заявил о том, что принципиальное соглашение с Россией по созданию в республике газового хаба достигнуто.
Шольца насмешили просьбы немецких избирателей к Путину
Шольца развеселили жалобы избирателей на стоимость жизни и просьбы решить этот вопрос с Путиным
В Сети появилось видео того, как избиратели в Мюнхене пожаловались канцлеру Германии Олафу Шольцу на дороговизну продуктов и призвали его попытаться решить этот вопрос через президента России Владимира Путина.
Видео публикует Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
«Восемь евро за донер! Я плачу восемь евро за донер! Поговорите с Путиным, чтобы донер снова стоил четыре евро! Пожалуйста!» – выкрикнул один из избирателей.
В ответ на это канцлер только улыбнулся, сел в автомобиль и уехал.
Между тем в МВФ ранее предупредили, что в 2023 году Европа может вновь столкнуться с рекордными ценами на газ и электричество, даже если выдержит ближайшую зиму.
Германия и ЕК призвали к «плану Маршалла» для Украины
Шольц и фон дер Ляйен призвали разработать «план Маршалла» и платформу по координации помощи для Украины
Для Киева нужен «план Маршалла», также требуется разработать платформу для координации помощи в восстановлении Украины, заявили канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Во вторник в Берлине пройдет экспертная конференция по вопросам восстановления Украины. На ней Шольц и фон дер Ляйен намерены обсудить «наилучшие» варианты помощи Киеву со стороны «мирового сообщества». Указывается, что процесс восстановления Украины определит, какой страной она станет. «Даже если с историческими сравнениями всегда нужно быть осторожными, речь идет ни больше ни меньше, как о создании нового плана Маршалла XXI столетия», – приводит ТАСС текст совместной статьи Шольца и фон дер Ляйен для Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Шольц и фон дер Ляйен считают это «задачей поколений» и называют Украину кандидатом на вступление в ЕС, поэтому, по их словам, путь восстановления окажется и путем Украины в Евросоюз. Они заявили, что Киев «защищает в том числе основанный на правилах международный порядок, основы мирного сосуществования и процветания во всем мире». «Когда мы поддерживаем Украину, мы, таким образом, строим наше будущее и будущее нашей общей Европы», – говорится в статье.
Они призвали поддерживать Украину, отметив, что против России введены жесткие санкции, Киев получает оружие, «мировое сообщество» поддерживает экономику Украины. Кроме того, упрощается экспорт украинских товаров. Указывается, что Всемирный банк оценил ущерб от боевых действий в 350 млрд евро. В статье говорится, что ни сам Киев, ни его отдельные союзники не справятся с такими расходами в одиночку, поэтому проблему нужно решать совместно, привлекая также частных доноров и компании.
Канцлер Германии и председатель Еврокомиссии призвали к прозрачности расходования средств. Они призвали «создать основы для инклюзивной донорской платформы, которая бы координировала процесс немедленного восстановления разрушенной инфраструктуры, а также долгосрочного восстановления».
Напомним, планом Маршалла называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом. Шольц заявил, что на восстановление Украины понадобятся миллиарды, эта задача окажется более масштабной, чем план Маршалла по восстановлению Европы после Второй мировой войны.
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Главу ФРГ призвали после беседы с Зеленским встретиться с Путиным
Депутат бундестага Крупалла призвал президента Германии Штайнмайера после визита на Украину провести встречу с Путиным
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита на Украину должен убедить руководителя страны Владимира Зеленского в необходимости заключения мира, а затем вылететь в Москву, заявил сопредседатель немецкой партии АдГ Тино Крупалла.
Федеральный президент Штайнмайер хочет увидеть разрушения в Киеве и послать знак солидарности с Украиной, отметил сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла. Но он отметил, что «эта цель является односторонней».
По его мнению, Штайнмайер «должен использовать авторитет и опыт, чтобы разъяснить коллеге (Зеленскому) необходимость скорейшего заключения мира».
«Для этого Зеленский должен, наконец, продемонстрировать готовность к переговорам с Россией», – приводит слова Крупаллы РИА «Новости».
Немецкий депутат подчеркнул, что после визита на Украину главе ФРГ нужно встретиться и с российской стороной. «Штайнмайер должен ... затем вылететь в Москву и провести переговоры с президентом Путиным», – отметил он.
И уже после завершения мирных переговоров, полагает он, можно будет говорить о восстановлении Украины.
Напомним, накануне Штайнмайер гарантировал Киеву политическую, экономическую и военную помощь.
Во вторник он прибыл на Украину с необъявленным визитом и вечером он час провел в бомбоубежище во время воздушной тревоги.
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Глава Еврокомиссии назвала условия помощи в восстановлении Украины
Фон дер Ляйен: Украина получит финансирование на восстановление при условии реформ и равенства полов
Восстановление Украины будет профинансировано на условиях проведения демократических реформ, транспарентности, подотчетности, равенства полов и инклюзивности, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Берлине на международной донорской конференции по восстановлению страны.
По ее словам, Всемирный банк оценивает уровень ущерба экономики Украины в 350 млрд евро.
Глава ЕК заявила, что Еврокомиссия готова стать секретариатом для координационной платформы, которая будет управлять всеми международными средствами, выделяемыми на восстановление Украины, передает ТАСС.
Между тем советник украинского президента по вопросам экономики Александр Роднянский заявил, что Украине ежемесячно требуется 4–5 млрд долларов иностранной помощи, чтобы страна функционировала как государство и чтобы, в частности, выплачивались пенсии.
Эксперт Юшков: России сложно отказать Турции в просьбе о скидках и отсрочке платежей за газ
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Турция решила по полной воспользоваться теми возможностями на рынке газа, которые перед ней открылись. По этой причине она активно добивается скидок на газ и отсрочек по платежам. России тяжело отказать ей в этом, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.
«Логика Анкары, вероятно, заключается в том, чтобы получить экономические бонусы за счет разрешения на строительство российского газового хаба в стране», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Несмотря на то, что Турции крайне выгодно создание хаба, они это преподносят как серьезную уступку Москве. А чтобы мы согласились на предложенные условия, на первый план выносится личность самого Эрдогана», – добавляет собеседник.
«Анкара указывает на то, что президент страны является удобным и предсказуемым для России политиком, с которым Владимиру Путину довольно комфортно договариваться. А в случае удачной сделки Эрдоган получит дополнительные очки для переизбрания летом будущего года», – рассуждает эксперт.
Юшков также уверен, что России сложно отказать Турции в данном случае. «Если, например, мы не согласимся на отсрочку по платежу, то Анкара может указать на то, что Москва уже дала такую возможность Венгрии. И это при том, что Венгрия – член ЕС», – пояснил он.
«Будет хорошо, если нам удастся договориться с Турцией о завершении уже имеющихся контрактов по старым правилам. А все экономические бонусы прописать уже в последующих соглашениях на дополнительные мощности. Но тогда Анкара должна будет нарастить закупки, однако делать она этого, судя по всему, пока не планирует», – заключил Юшков.
Напомним, Турция попросила отсрочку на часть платежей за российский газ. Как заявил министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати, в этой связи Анкара ждет «хороших новостей» от Москвы.
Министр также рассказал, что Турция закупает у России «огромное количество» газа и поэтому рассчитывает получить скидку на топливо, передает Financial Times. Какую конкретно скидку запросила турецкая сторона, не уточняется. Кроме того, ранее Небати заявил, что Турция при необходимости способна закупать и транспортировать нефть из России без западного финансирования или страхования.
Вместе с тем во вторник Турция начала свою часть работы по созданию газового хаба. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез. По его словам, работа начата, согласованы связи между компаниями которые занимаются трубопроводами (Botas) и турецкой энергетической биржей (Epias). Министр подчеркнул, что у Анкары есть цель стать газовым центром и центром торговли, осталось закончить работы на турецкой стороне.
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа сможет получать российский газ через хаб в Турции, о создании которого он договорился с главой российского государства Владимиром Путиным. Газета ВЗГЛЯД объясняла, как реализация проекта повлияет на экономическую ситуацию в мире.
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Швейцарию попросили отказаться от нейтралитета ради Украины
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт направила письмо швейцарской коллеге Виоле Амхерд с просьбой направить реэкспортом боеприпасы к поставленным ФРГ Киеву зенитным самоходным установкам Gepard, сообщает издание Spiegel.
В распоряжении Spiegel оказался документ, в котором Ламбрехт призвала Амхерд выдать соответствующую лицензию на реэкспорт соответствующих 35-миллиметровых боеприпасов, произведенных в Швейцарии, сообщает РИА «Новости».
Ранее правительство Швейцарии заявило о приверженности политике нейтралитета, которая была обоснована в предыдущем правительственном докладе на эту тему в 1993 году. В Берне подчеркивают важность того, чтобы швейцарский нейтралитет «был понят и признан в Европе и во всем мире», сообщает ТАСС. Ранее Швейцария отказала в просьбах о поставках касок и бронежилетов для ВСУ и не стала принимать на лечение раненых украинских военных.
Водителя в Германии оштрафовали на 4 тыс. евро за букву «Z» на машине
Водителя машины в Германии оштрафовали на 4 тыс. евро за символику поддержки российской армии на Украине
В Германии приговорили к крупному денежному штрафу мужчину за то, что он разместил на заднем стекле своего автомобиля букву «Z», которая считается символом поддержки спецоперации России на Украине.
Отмечается, что административный суд в Гамбурге 25 октября признал 62-летнего водителя виновным в одобрении преступных действий и назначил ему штраф в размере 4 тыс. евро, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
В пресс-службе суда добавили, что во время судебного разбирательства ответчик сообщил, что наклеил на автомобиль белый лист формата А4 с синей буквой Z еще в марте. Суд счел, что таким образом немец проявил солидарность с Россией и одобрил военные действия на Украине.
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. На технику, которая задействована в операции, нанесены символы Z, V и O.
Военный эксперт Сивков оценил возвращение Британии в европейскую «Военную мобильность»
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Сейчас британские войска в Европе рассматриваются как иностранные, и это затрудняет логистические процессы при переброске войск. Поэтому Лондон намерен решить эту проблему, присоединившись к европейской программе «Военная мобильность». Об этом газете ВЗГЛЯД заявил доктор военных наук Константин Сивков.
«У Британии есть проблемы с логистикой после того, как страна вышла из Евросоюза. Дело в том, что с правовой точки зрения британские войска и техника, перемещаемые по территории европейских стран, считаются иностранными. Естественно, решение всех юридических процедур в разы затягивает процесс перемещения войск и техники, несмотря на то, что большинство этих стран вместе с Британией находятся в НАТО», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
По его мнению, возвращение Британии в программу «Военная мобильность» продиктовано тем, что Лондон хочет устранить эти препятствия и исправить некоторые военные ошибки. «Европа располагает в целом достаточными коммуникационными, транспортными возможностями для переброски войск. В данном случае вопрос исключительно правовой, хотя развитие программы наверняка приведет к дополнительному расширению транспортной инфраструктуры в странах ЕС, включая государства Восточной Европы», – считает собеседник.
Очевидно и то, почему именно сейчас Британия озаботилась решением этого вопроса. «Европа де-факто находится в состоянии войны с Россией. Противостояние идет полным ходом. В этих условиях, по мнению британцев, им нужно устранить правовые препятствия для перемещения войск и техники по территории Европы на будущий театр военных действий», – пояснил Сивков.
России в этой связи необходимо также наращивать логистические возможности и продолжать мобилизацию экономики и ресурсов, привлекая к этим процессам современных специалистов с конструкторским мышлением. «Они должны мыслить категориями поиска и применения потребных для СВО ресурсов и учитывать баланс потребностей, который необходим для фронта и развития нашей экономики. Без этого выдержать военное противостояние с 30 странами Запада у нас не получится», – полагает Сивков.
Ранее газета The Times сообщила о том, что Британия и ЕС подпишут соглашение, которое позволит Лондону быстро перемещать войска по территории стран Евросоюза. По словам главы Минобороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, итоговый план стороны намерены утвердить в ноябре. При этом новое соглашение связано с военными действиями на Украине.
«Я действительно рада, что Великобритания присоединится к соглашению, потому что прямо сейчас мы видим, как важно Соединенное Королевство, это важный партнер, когда речь идет о военном сотрудничестве в вопросе помощи Украине», – сказала она.
В частности, Британия намерена присоединиться к программе «Военная мобильность» (Military Mobility), из которой Лондон вышел после Brexit. На Западе эту программу нередко называют «военным безвизом», поскольку она призвана устранить бюрократические барьеры при переброске войск и бронетехники, а также направлена на улучшение транспортной и логистической инфраструктуры.
Одним из авторов этой идеи являлся Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе. В 2017 и 2018 годах многие военные чиновники из стран НАТО жаловались на то, что они не могут просто так перебрасывать технику из одной страны в другую без предварительных уведомлений и согласований, причем срок согласований мог длиться от нескольких суток до нескольких недель.
Также Ходжес отмечал, что на согласование документов о переброске войск, например, из Германии в Польшу, уходит неделя, и командующие НАТО хотели бы упростить процедуры для военных колонн, участвующих в маневрах. Таким образом, как считают эксперты, американцы и британцы хотели сократить затраты времени и ресурсов на перемещение войск поближе к границам России, либо для ротации в тех формированиях, которые уже и так размещены в странах Восточной Европы.
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Турция попросила отсрочку на часть платежей за российский газ
Глава Минфина Турции Небати сообщил о просьбе к Газпрому об отсрочке части платежей за газ
Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати заявил, что Анкара ждет «хороших новостей» по вопросам отсрочки части платежей за газ из России и возможности скидок на российский газ.
Как отметил Небати в интервью газете Financial Times, Турция активно требует скидку на большой объем российского газа и попросит Газпром об отсрочке платежа, передает РИА «Новости».
Ранее Небати заявил, что Турция при необходимости способна закупать и транспортировать нефть из России без западного финансирования или страхования.
В России оценили запрос Латвийской православной церкви на автокефалию
Религиоведы: В Латвии может повториться украинский вариант раскола православной церкви
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Латвийская православная церковь – слишком маленькая, чтобы стать автокефальной. Для этого ей необходимо иметь как минимум четыре архиерея, в ЛПЦ их только двое, поэтому она нежизнеспособна, заявил газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Силантьев. Ранее ЛПЦ попросила патриарха Кирилла об автокефалии.
«Очевидно, что Латвийская православная церковь (ЛПЦ) действует под нажимом властей Латвии. А Рига, как мы видим, сегодня демонстрирует антироссийскую политику даже в большей степени, чем крупные европейские государства. С другой стороны, русофобия – характерная черта для стран Прибалтики», – отметил доктор церковной истории, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.
Он напомнил, что ранее сейм Латвии признал «независимость» ЛПЦ от Московского патриархата. «Насколько я знаю – на днях это звучало из уст и отца Николая Балашова и митрополита Павла – пока в Московскую патриархию не поступало никаких документов с просьбой об автокефалии ЛПЦ. Поэтому пока рано судить, как будет развиваться ситуация, но думаю, что латвийские власти будут продолжать всячески давить на церковь и добиваться автокефального статуса», – считает собеседник.
В данной ситуации пытаются реализовать тот же сценарий, что и имел место на Украине, убежден Петрушко. «Напомню, что тогда пришлось организовывать так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ). Но в Латвии нет параллельной структуры, нет раскольничьей организации, которая могла бы претендовать на это. Поэтому, думаю, и вмешательства Константинополя здесь менее вероятно, хотя полностью исключать такой возможности не стоит», – добавил историк.
По словам собеседника, существует несколько причин, препятствующих получению автокефалии. «Во-первых, церковь не может исходить из политической конъюнктуры и вопрос о предоставлении автокефалии ЛПЦ должен решаться прежде всего исходя из соображений, насколько она будет полезна для православия в Латвии. Очевидно, получение автокефалии сразу поставит церковь в полную зависимость от местной власти», – указал собеседник.
«Во-вторых, автокефалию может предоставить только Поместный собор, – продолжил Петрушко. – Но сперва из-за коронавируса и локдауна, а потом и из-за осложнения политической ситуации как Поместный собор, так и Архиерейский собор не собирались несколько лет. И сейчас созвать Архиерейский собор будет затруднительно хотя бы в силу того, что архиереи зарубежных епархий вряд ли на него смогут прибыть».
Кроме того, ЛПЦ – слишком маленькая церковь, чтобы стать автокефальной, добавил в свою очередь директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев.
«Надо иметь как минимум четыре архиерея, в ЛПЦ их только двое. А для рукоположения нового архиерея требуется минимум трое живых архиереев. Церковь нежизнеспособна с меньшим количеством архиереев. И даже четыре человека – это предел. Если два архиерея скончаются – это конец», – отметил Силантьев. Он убежден, что никакой автокефалии ЛПЦ не будет.
В то же время Петрушку считает, что латвийское государство продолжит давление на церковь. «К сожалению, приходится констатировать, что руководство церкви по каким-то причинам оказалось очень подвержено этому влиянию. Мы не услышали возражений по поводу вмешательства государства в дела ЛПЦ. Понятно, что ситуация тяжелая, и им сложно противостоять этому давлению», – резюмировал Петрушко.
Ранее Латвийская православная церковь на Соборе приняла обращение к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой предоставить ей статус независимой церкви. Уточняется, что делегаты Собора подписали обращение к патриарху Кириллу в связи с внесением изменений в закон о Латвийской православной церкви, устанавливающих ее независимость, уточняет «Интерфакс».
В случае, если предстоятель РПЦ не удовлетворит просьбу, ЛПЦ может просить о решении этого вопроса в Константинопольском патриархате и через него получить автокефалию. Однако, как заметил научный ассистент факультета теологии Латвийского университета Никита Андреев, это станет разрывом отношений и даже конфликтом с Москвой. Отмечается, что если независимость ЛПЦ не будет признана ни Московским, ни Константинопольским патриархатом, она будет считаться раскольнической.
Ранее сообщалось, что президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Сейм был внесен законопроект о полном отделении Латвийской православной церкви (ЛПЦ) от Московской патриархии. По словам главы Латвии, таким образом «Латвийское государство признает, что Латвийская православная церковь является полностью самостоятельной и независимой Церковью. Она не зависит от власти любой другой Церкви за пределами Латвии».
На фоне этого с обвинением в адрес Риги выступила Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС). «Вопрос поддержки православных общин в стране рассматривается исключительно как предмет политического торга, а тысячелетние канонические нормы Православия государство игнорирует», говорится в заявлении.
По мнению авторов обращения, принятие упомянутого закона очень напоминает недавние события на Украине, а именно инициативы прежнего главы государства Петра Порошенко, который «путем прямого давления и коррупционных механизмов пытался «даровать автокефалию» Украинской Православной Церкви, затем изменить ее название и так далее».
С критикой выступили и исламские организации. Так, в заявлении президиума Центрального духовного управления мусульман России сказано, что «подобные действия являются грубейшим вмешательством в духовную жизнь религиозных институтов, неуважением к правам и интересам верующих и их историческому выбору».
По мнению муфтиев, традиционные религии являются источником и основой сохранения в обществе морально-ценностных установок, оберегают человечество от падения в пропасть безумия и саморазрушения.
Координационный центр мусульман Северного Кавказа, в свою очередь, указал на то, что решение латвийского сейма предоставить ЛПЦ независимости от Русской православной церкви вступает в явное противоречие международным нормам о невмешательстве государства во внутреннее управление религиозной организации.
Кроме того, Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид заявил, что власти Латвии используют Латвийскую православную церковь (ЛПЦ) против Московского патриархата и России, официальное же заявление ЛПЦ в ответ на объявление Сеймом Латвии независимости Латвийской православной церкви от РПЦ является «беззубым и инфантильным».
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США захотели обеспечить Украину альтернативными источниками энергии
Кирби заявил о попытках США найти для Украины альтернативные источники энергии на зиму
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США и их союзники пытаются понять, что можно сделать для Украины в вопросе обеспечения альтернативными источниками энергии, учитывая приближение зимы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Кроме того, как заявил Кирби, США работают над передачей Киеву систем ПРО и ПВО, способных защитить украинскую энергетическую инфраструктуру от российских ракет и БПЛА. Кирби считает, что вооруженные силы Украины не могут «остановить все беспилотники и все ракеты», но демонстрируют «достаточно хорошую работу, нейтрализуя некоторые» из угроз, передает ТАСС.
По его мнению, удары по инфраструктуре Украины подготавливались Москвой «в течение какого-то времени» и не были прямым ответом на атаку на Крымский мост. Таким образом Россия в том числе пытается помешать украинским военным осуществлять обеспечение, «проводить операции, осуществлять коммуникацию и маневры», считают в Вашингтоне.
Напомним, по словам украинских властей, на Украине в результате российских ударов ситуация с энергетикой стала критической. Президент страны Владимир Зеленский предупредил, что предстоящая зима будет самой сложной в украинской истории.
Латвийская православная церковь попросила патриарха Кирилла об автокефалии
Латвийская православная церковь решила обратиться к патриарху Кириллу, чтобы ей предоставили статус независимой церкви
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Латвийская православная церковь на недавнем Соборе приняла обращение к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой предоставить ей статус независимой церкви, сообщают на Латвийском телевидении.
Уточняется, что делегаты Собора подписали обращение к патриарху Кириллу в связи с внесением изменений в закон о Латвийской православной церкви, устанавливающих ее независимость, передает «Интерфакс».
В случае, если предстоятель РПЦ не удовлетворит просьбу, ЛПЦ может просить о решении этого вопроса в Константинопольском патриархате и через него получить автокефалию.
Однако, как заметил научный ассистент факультета теологии Латвийского университета Никита Андреев, это станет разрывом отношений и даже конфликтом с Москвой.
Отмечается, что в случае, если независимость ЛПЦ не будет признана ни Московским, ни Константинопольским патриархатом, она будет считаться раскольнической.
Ранее сообщалось, что президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Сейм (парламент страны) был внесен законопроект о полном отделении Латвийской православной церкви (ЛПЦ) от Московской патриархии.
По словам главы Латвии, таким образом «Латвийское государство признает, что Латвийская православная церковь является полностью самостоятельной и независимой (автокефальной) Церковью. Она не зависит от власти любой другой Церкви за пределами Латвии».
Ранее газета ВГЛЯД писала о том, чем можно ответить на русофобию в Прибалтике.
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Президент Германии час провел в бомбоубежище на Украине во время воздушной тревоги
Президент Германии во время визита на Украину час провел в бомбоубежище во время воздушной тревоги
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел час в бомбоубежище украинского города Корюковка в Черниговской области из-за воздушной тревоги, сообщает журналист телерадиокомпании ARD Маттиас Дайс.
«Воздушная тревога! Всего через несколько минут после прибытия в Корюковку на севере Украины президент Штайнмайер должен отправиться в бомбоубежище», – сообщил журналист в своем Twitter (заблокирован в России) и опубликовал видео, на котором Штайнмайер отправляется в бомбоубежище, передает РИА «Новости».
В бомбоубежище президент Германии пообщался с жителями и мэром Корюковки. Также сообщалось, что Штайнмайер смог покинуть укрытие спустя час.
Ранее сообщалось, что впервые с начала специальной военной операции России на Украину прибыл президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Орбан выразил готовность защитить Венгрию от ЕС
Орбан заверил в готовности правительства Венгрии защитить страну от исходящих из Брюсселя угроз
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Правительство Венгрии намерено защищать страну от внутренних и внешних угроз, включая угрозы со стороны Брюсселя, заявил глава кабмина Виктор Орбан.
Орбан выступил на церемонии, посвященной 66-ой годовщине венгерского восстания. «Мы узнали в 1956 году, что помочь в трудные времена может только сообщность, не будем заботиться о тех, кто из тени или с Брюссельских высот стреляет в Венгрию, они закончат там же, где и их предшественники», – приводит его слова РИА «Новости».
Он подчеркнул, что у Венгрии есть национальное правительство, которое подготовилось, сохранило в стране экономическую стабильность. Орбан обещал, что правительство обеспечит население рабочими местами, сохранит программу коммунальных платежей.
Венгрия «терпит, когда надо, дает сдачи, когда может», и готова «обнажить мечи, если будет шанс», сказал Орбан. По его словам, каждому венгру нужны «храбрость льва, хитрость змеи и кротость голубя». Он отметил, что «особенно это будет справедливо» для 2023 года. «Вторжение мигрантов на юге, война на востоке и экономический кризис на западе. Это то, с чем мы должны сражаться. Ложка меда в бочке дегтя, что у нас не левое правительство. Можно себе представить, что тут было бы... К счастью, у нас есть сильное единое национальное правительство, которое не боится, если беда бьет по голове», – сказал он.
Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто обозначил «красную линию» в вопросе санкций против России. Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер обвинил частные глобальные корпорации в намерении сделать из ЕС «Соединенные Штаты Европы» без суверенитета. Он подчеркнул, что Венгрия не согласна на это.