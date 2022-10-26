Путин счел очень высоким конфликтный потенциал в мире Путин: Известно о планах Киева применить для провокаций «грязную бомбу» Путин рассказал о планах Киева применить «грязную бомбу» 26 октября 2022, 15:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин сообщил, что есть данные о планах Киева использовать для провокаций против Москвы «грязную бомбу». «Известно о планах использовать для провокаций так называемую грязную бомбу», – передает ТАСС слова Путинана встрече с руководителями делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу предупредил глав Минобороны Индии и Китая о возможной провокации Украины с «грязной бомбой». Новости СМИ2

Шольца насмешили просьбы немецких избирателей к Путину Шольца развеселили жалобы избирателей на стоимость жизни и просьбы решить этот вопрос с Путиным 25 октября 2022, 10:50 Текст: Антон Никитин

В Сети появилось видео того, как избиратели в Мюнхене пожаловались канцлеру Германии Олафу Шольцу на дороговизну продуктов и призвали его попытаться решить этот вопрос через президента России Владимира Путина. Видео публикует Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». «Восемь евро за донер! Я плачу восемь евро за донер! Поговорите с Путиным, чтобы донер снова стоил четыре евро! Пожалуйста!» – выкрикнул один из избирателей. В ответ на это канцлер только улыбнулся, сел в автомобиль и уехал. Между тем в МВФ ранее предупредили, что в 2023 году Европа может вновь столкнуться с рекордными ценами на газ и электричество, даже если выдержит ближайшую зиму. Песков назвал причину сокращения контактов Путина с Макроном и Шольцем Пресс-секретарь президента России объяснил причину, по которой Путин сократил контакты с лидерами Франции и Германии 24 октября 2022, 14:16 Текст: Александра Юдина

Сокращение контактов российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем связано с их нежеланием прислушаться к позиции России, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, ни Макрон, ни Шольц последнее время не проявляют желания каким-то образом прислушиваться к позиции российской стороны и участвовать в каких-то усилиях по оказанию посреднических услуг, передает РИА «Новости». Кроме того, Песков отметил, что у Путина не планируется телефонных разговоров с западными лидерами. Напомним, Шойгу в воскресенье провел телефонные разговоры с коллегами из Великобритании, Франции и Турции, заявив об обеспокоенности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы». Однако Госдеп позднее опубликовал заявление, согласно которому США, Великобритания и Франция не считают предупреждения российской стороны обоснованными. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что Запад не провел никакого расследования и сразу же согласовал позицию отрицания предупреждений со стороны России. Сенатор выразил надежду, что оперативные и инициативные действия российской стороны могли сорвать готовившуюся Киевом провокацию с «грязной бомбой», что означает спасение жизней. Минобороны РФ также провело параллели между «грязной бомбой» на Украине и провокацией с химическим оружием в Сирии. Газете ВЗГЛЯД писала, что возможность применения грязной бомбы обсуждалась украинским руководством весной 2015 года. Новости СМИ2 Путин призвал ускорить работу по всем направлениям для нужд СВО Путин заявил о необходимости реалистичной оценки при работе властей в условиях СВО 25 октября 2022, 18:15 Текст: Вера Басилая

Нужны более высокие темпы работы по всем направлениям и реалистичная оценка ситуации, недостаточно идти проторенной дорогой, чтобы достичь качественно нового результата, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск. Президент указал, что необходимы более высокие темпы по всем направлениям и предельно реалистичная оценка ситуации и положения дел в целом, причем это касается не только непосредственно специальной военной операции, но и всей работы практически по всем направлениям, передает РИА «Новости». «Чтобы добиться качественно иного результата, качественно нового результата, недостаточно идти проторенной дорогой, об этом я уже несколько раз сказал, взаимодействуя лишь с узким кругом привычных исполнителей», – заявил президент. Ранее президент России Владимир Путин призвал сформулировать целевые задания «оборонного» совета как можно быстрее. Путин дал гражданство России бывшему вице-президенту Бурунди 24 октября 2022, 16:17 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин дал гражданство России бывшему второму вице-президенту Бурунди Жозефу Буторе. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Буторе Жозеф, родившийся 14 апреля 1969 г. в Бурунди», – передает ТАСС список получивших российское гражданство. Буторе занимал пост второго вице-президента Бурунди с 2015 по 2020 год. В 2018 году он был награжден российским орденом Дружбы. Ранее Путин подписал указ о предоставлении французскому актеру и сценаристу Оливье Сиу, снимающемуся в российском кино, гражданства России. Новости СМИ2 Путин провел тренировку по нанесению массированного ответного ядерного удара Шойгу: Путин руководит тренировкой по нанесению ответного ядерного удара 26 октября 2022, 14:32

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин руководит тренировкой по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу. «Товарищ верховный главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», – доложил министр президенту, сообщает РИА «Новости». На сайте Кремля сообщается, что под руководством президента России Владимира Путина прошла тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. По полигону Кура на Камчатке произведены пуски МБР «Ярс» с космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря. Отмечается, что «задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики». В ходе тренировки проведена проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава. Кроме того, к тренировки стратегических сил сдерживания привлекались самолеты Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что США показали готовность нанести ядерный удар по России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин пригласил Пашиняна и Алиева на трехсторонний саммит Президент России Путин пригласил премьера Армении Пашиняна и президента Азербайджана Алиева на трехсторонний саммит 24 октября 2022, 21:39

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию на очередной трехсторонний саммит, где планируется обсудить весь комплекс трехсторонних и двусторонних вопросов, сообщила представитель МИД России Мария Захарова. Как сообщила Захарова, Москву не могут не беспокоить тревожные тенденции, набирающие обороты в Закавказье. Она отметила, что в этот регион Запад явно пытается перенести отработанные на Украине конфронтационные схемы, сообщается на сайте МИД России. «Бесцеремонный и нахрапистый подход Запада прослеживается и применительно к нормализации армяно-азербайджанских отношений. Не учитываются ни региональная специфика, ни особая чувствительность проблематики. Истинные цели Вашингтона и Брюсселя – отнюдь не выработка компромиссных и сбалансированных решений, а самопиар и выдавливание России из Закавказья», – указала Захарова. Она добавила, что Путин уже пригласил Алиева и Пашиняна в Россию на трехсторонний саммит. Ранее в армянских СМИ появилась информация о том, что между Арменией и Азербайджаном с подачи США составлен секретный проект мирного договора. Если сведения о содержании секретного документа верны, соглашение способно поставить под угрозу позиции России на Южном Кавказе и разрушить саму Армению. Существование «вашингтонского документа», согласованного Баку и Ереваном, означает в будущем уход российских миротворцев из Закавказья и нашей военной базы из Гюмри, считает политолог Семен Багдасаров. По его мнению, реализация этого договора приведет к прекращению военного присутствия Москвы в Армении, а значит, и в Закавказье в ближайшие год-два. Новости СМИ2 Путин назвал основную национальную цель Президент России Путин назвал главной задачей сохранение населения 24 октября 2022, 15:04 Текст: Ольга Иванова

Главной задачей является национальная цель сохранения населения, здоровья и благополучия граждан, сообщил президент России Владимир Путин. В ходе встречи с Путиным вице-премьер Дмитрий Чернышенко отчитался о состоянии дел в курируемой им отрасли развития спорта, сообщает РИА «Новости». По его словам, «благодаря национальной цели сохранения населения, здоровья и благополучия граждан, где Ваше поручение – увеличить долю тех, кто систематически занимается спортом, до 70%». «Это самая главная задача», – отметил Путин. Ранее Путин заявил, что в моногородах существуют проблемы бедности и алкоголизма, власти не должны их «лакировать». Песков сообщил о формате выступления Путина на заседании Координационного совета Песков: Выступления Путина, Мишустина и Собянина на заседании Координационного совета будут открытыми 25 октября 2022, 13:46 Текст: Антон Никитин

Выступления президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина во вторник на заседании Координационного совета (КС) по обеспечению нужд специальной военной операции будут открытыми, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что возможный обмен мнениями, если он произойдет, будет без освещения, в закрытом режиме, передает ТАСС. Напомним, на прошлой неделе Путин принял решение ввести режим военного положения в четырех новых регионах России. На приграничных с Украиной территориях вводится другой режим – «средний уровень реагирования». Кроме того, президент поручил кабинету Михаила Мишустина создать специальный совет для координации работы по повышению безопасности. Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем отличаются друг от друга особые режимы, а также о задачах нового совета. Новости СМИ2 Анонсировано заседание Координационного совета с Путиным по обеспечению нужд СВО В Кремле анонсировали заседание Координационного совета по обеспечению нужд спецоперации под председательством Путина 24 октября 2022, 15:43 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин соберет образованный при правительстве Координационный совет по обеспечению нужд вооруженных сил на фоне спецоперации во вторник, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что дополнительно Путин заслушает доклады премьер-министра России Михаила Мишустина и столичного мэра Сергея Собянина на эту тему. Заседание Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов пройдет в режиме видео-конференц-связи, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что европейские страны начинают ускоренное снабжение украинской армии зимним снаряжением и экипировкой. «Генерал Мороз», по мнению Европы, будет вновь играть на стороне России. Путин заявил о необходимости ориентироваться на реальные потребности армии Путин заявил о необходимости ориентироваться на реальные потребности 25 октября 2022, 18:23 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно ориентироваться на реальную ситуацию, реальные потребности армии по разным направлениям. Об этом он сказал в ходе совещания с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей Вооруженных сил России на фоне спецоперации, предложив составить четкий план. «Снаряжение, что касается вот непосредственно специальной военной операции... специальные средства, другое специальное оборудование должно быть не просто в наличии, они должны быть современными, удобными и эффективными», – передает РИА «Новости» слова президента. По его словам, по каждому направлению должен быть определен четкий конкретный план работ. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и сформировать резервы для личного состава Вооруженных сил России. Новости СМИ2 Путин начал переговоры в Москве с президентом Гвинеи-Бисау Владимир Путин встретился в Москве с президентом Гвинеи-Бисау 25 октября 2022, 15:03 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин во вторник в Москве начал встречу с коллегой из Гвинеи-Бисау, председателем Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Умару Сисоку Эмбало. Президенты России и Гвинеи-Бисау обменяются мнениями о перспективах развития российско-бисайских отношений и по актуальной региональной и международной тематике, говорится в сообщении на сайте Кремля. Также в повестке обсуждений – вопросы развития взаимодействия России с ЭКОВАС, подготовка ко второму саммиту Россия – Африка в июле 2023 года в Санкт-Петербурге. Кремль анонсировал участие Путина в панельной дискуссии на «Валдае» Кремль анонсировал участие президента России Путина в панельной дискуссии на «Валдае» 25 октября 2022, 14:56 Текст: Ольга Иванова

На заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» примет участие президент России Владимир Путин, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также он добавил, что Путин примет участие в панельном обсуждении, передает РИА «Новости». Называть темы выступления Песков не стал. Он также рассказал, что участие представителей Запада в дискуссиях Валдайского клуба связано с его уникальным форматом, который представляет собой открытый разговор о России. «Ведь в свое время, много-много лет назад, он и был создан для того, чтобы в свободном режиме, без каких-то стереотипов свободно обсуждать Россию вместе с теми, кто ей занимается профессионально, вместе с теми, кто хочет докопаться до правды, вместе с теми, кто может высказывать отличные точки зрения, но предпочитает получать информацию от первоисточников. Эта система из года в год показывает свою работоспособность», – сказал пресс-секретарь. Также, по мнению Пескова, дискуссия о мировых проблемах невозможна без учета позиции России. Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года. Новости СМИ2 Путин выразил надежду на развитие отношений России со странами Африки Путин выразил надежду на дальнейшее развитие отношений России со странами Африки 25 октября 2022, 15:39 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин надеется, что Москва и дальше будет развивать отношения со странами Африки. Российский лидер в Москве проводит переговоры с президентом Гвинеи-Бисау, председателем Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Умару Сисоку Эмбало. Президент отметил, что в странах ЭКОВАС проживают 400 млн человек, а ВВП этих стран составляет 550 млрд долларов. Путин подчеркнул, что торговый оборот с Россией «весьма приличный», передает ТАСС. По его словам, просматриваются очень хорошие темпы увеличения торгового оборота. Путин напомнил, что в 2019 году в Сочи прошел первый саммит Россия – Африка, который был весьма успешным. В следующем июле саммит планируется провести в Санкт-Петербурге. Также Путин отметил, что отношения России и Гвинеи-Бисау были хорошими на протяжении всего становления бисайского государства, сейчас отношения развиваются также положительно, хотя необходимо еще много сделать для расширения торгово-экономических и гуманитарных связей. Президент добавил, что рад видеть коллегу в Москве, поскольку в 2023 году будет отмечаться 55-летний двусторонних дипломатических отношений, но впервые проходит встреча между президентами. Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как Россия побеждает Запад в борьбе за Африку. Путин похвалил Чернышенко за сохранение соревновательной активности для спортсменов Путин похвалил Чернышенко за сохранение соревновательной активности для спортсменов из России 24 октября 2022, 15:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин похвалил вице-премьера Дмитрия Чернышенко за то, что властям удается сохранять соревновательную активность для поддержки отечественных спортсменов, отстраненных от международных состязаний, благодаря соревнованиям, организованным внутри страны. По словам Путина, у России получается организовывать хорошие старты внутри страны вместе с партнерами, передает ТАСС. Чернышенко проинформировал, что динамика ввода в эксплуатацию спортивных объектов позволяет сохранять соревновательную активность, а количество состязаний удается нарастить. «Несмотря на то, что пандемия нас подбила в 2020 году, – вы видите, у нас в едином календарном плане были одни цифры, а пандемия их сократила, – теперь мы их возвращаем, несмотря на то, что много международных соревнований нам, по сути дела, остановили и не дали возможность в них участвовать. Тем самым они очень сильно обеднили свои соревнования и сами себя наказали», – заметил вице-премьер. «Это точно», – согласился Путин. Зампред правительства рассказал, что был организован аналог Спартакиады народов СССР, которая до 1991 года была мощной альтернативой Олимпийским играм. Кроме того, по его словам, проведена Всероссийская спартакиада среди сильнейших спортсменов, удалось обеспечить им призовые на таком же уровне, как на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Также Чернышенко проинформировал Путина о новых форматах международных соревнований, таких как «Игры будущего», и о создании Ассоциации спортивных организаций ШОС. На встрече президент и вице-премьер затронули тему развития физкультуры и спорта в новых регионах России. В частности, Путин обратил внимание на плачевное состояние спортивной инфраструктуры в этих субъектах и поинтересовался, сколько времени потребуется на ее восстановление в должном качестве. По словам Чернышенко, отвечающий за стройку вице-премьер Марат Хуснуллин так отладил работу, что мобилизация строительства идет очень высокими темпами. Чернышенко заявил Путину, что победители и призеры Всероссийской спартакиады получили призовые уровня Олимпийских игр и чемпионатов мира. «Мы сделали хороший аналог Спартакиад народов СССР, которые до 1991 года были мощным аналогом Олимпийских игр. Мы Всероссийскую спартакиаду провели, самое главное, что благодаря Михаилу Владимировичу (Мишустину) мы смогли обеспечить призовые, которые сопоставимы с уровнем Олимпийских игр и чемпионатов мира. Для спортсменов это очень важно», – сказал Чернышенко. С 1956 по 1991 год проводились Спартакиады народов СССР. Летние соревнования организовывались в предолимпийский год, зимние – за два года до Игр. До момента распада СССР прошло 10 летних и семь зимних Спартакиад. Напомним, 20 августа министр спорта Олег Матыцин официально открыл Всероссийскую спартакиаду сильнейших спортсменов. Церемония открытия прошла в спорткомплексе «Мегаспорт» в Москве. Новости СМИ2 Путин заявил о необходимости обновлять процедуры и нормативные базы экономики в целом 25 октября 2022, 17:38 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей военных заявил о необходимости обновлять процедуры и нормативные базы и экономики в целом, и отдельных отраслей. «Коллеги много раз и по разным поводам – и в связи с известными ограничениями в сфере экономики, и в связи с проведением специальной военной операции – говорили о необходимости обновления процедур, нормативной базы, принятия решения по самым разным направлениям нашей деятельности», – цитирует его РИА «Новости». По словам Путина, это касается как экономики в целом, так и отдельных отраслей производства, вооруженных сил, обеспечения специальной военной операции всем необходимым. Напомним, на прошлой неделе Путин принял решение ввести режим военного положения в четырех новых регионах России. На приграничных с Украиной территориях вводится другой режим – «средний уровень реагирования». Кроме того, президент поручил кабинету Михаила Мишустина создать специальный совет для координации работы по повышению безопасности. Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем отличаются друг от друга особые режимы, а также о задачах нового совета.