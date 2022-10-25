В ЛНР обнаружили предназначенный для проведения терактов тайник украинских диверсантов

Time: Россия хорошо знает главное уязвимое место Украины

Time: Созданная при СССР энергосистема стала главным уязвимом местом Украины, о котором хорошо осведомлена Россия

Энергетическая отрасль стала главным уязвимым местом Украины, о котором хорошо осведомлена Россия, так как украинская энергосистема была создана во времена СССР, выразила мнение обозреватель издания Time Сиара Ньюджент.

Автор статьи напомнила, что благодаря советским инженерам бывшие союзные республики при СССР получили развитую и разветвленную сеть теплоснабжения, обеспечивающую города дешевым и универсальным отоплением, передает РИА «Новости».

Как отметила Ньюджент, спустя тридцать лет после обретения странами независимости, несмотря на серьезное ухудшение качества обслуживания в последние годы из-за недостаточных инвестиций, централизованное теплоснабжение по-прежнему составляет львиную долю выработки тепла в Эстонии, Литве и Словакии.

На Украине, по имеющимся у автора данным, по состоянию на 2021 год 53% городских домохозяйств полагались на централизованное теплоснабжение. Как считает Ньюджент, именно энергетическая отрасль стала ключевым уязвимым местом Украины, так как Москва обладает глубокими знаниями о тепловой системе, построенной в советскую эпоху.

Ранее в офисе Зеленского заявили о критической ситуации с энергетикой на Украине и посоветовали всем гражданам готовиться к отключениям теплоснабжения, электроэнергии и водоснабжения. Как отметил военный обозреватель Александр Хроленко, российские ракетные удары по энергосистеме Украины лишают Киев способности управлять армией.

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