Эксперты рассказали о цифровой трансформации в России и указали на требующие внимания направления

АНО «Цифровая экономика», представители компаний-учредителей, а также отраслевые эксперты оценили результаты реализации нацпрограммы «Цифровая экономика», выделили основные направления, на которые стоит обратить внимание при ее реализации.

Владимир Путин провел рабочую встречу с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Вице-премьер доложил о результатах работы правительства за последние два с половиной года. Значительную часть повестки составили вопросы цифровой трансформации и развитие IT-отрасли.

В докладе Путину Дмитрий Чернышенко отметил, что все целевые показатели цифровой трансформации перевыполнены: выросли в разы доли массовых социально значимых услуг, которые граждане получают онлайн.

АНО «Цифровая экономика», представители компаний-учредителей, а также отраслевые эксперты прокомментировали доклад вице-премьера. Они рассказали о своих цифровых сервисах, которые составляют конкуренцию западным аналогам; оценили результаты реализации нацпрограммы «Цифровая экономика», выделили основные направления, на которые стоит обратить внимание при реализации нацпрограммы, затронули тему доменной индустрии.

По словам гендиректора АНО «Цифровая экономика» Сергея Плуготаренко, необходимо решить вопросы цифровизации, цифрового суверенитета, обеспечения доступа к интернету на новых территориях РФ, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он также добавил, что в России много талантливых IТ-специалистов, работают в крупных технологических компаниях, есть множество сервисов, не только не зависящих от импортных решений, но и конкурирующих с мировыми аналогами.

Их существование становится возможным благодаря российской облачной инфраструктуре и дата-центрам, подчеркнул эксперт. Их создают отечественные компании в сфере IТ, а государство в свою очередь развивает единую цифровую платформу Гостех. Она позволит вывести предоставление государственных услуг в интернете на качественно новый уровень.

Первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал о цифровых технологиях как основе экосистемы Сбера, он отметил, что 84% кредитов розничные клиенты уже оформляют онлайн, без посещения офисов. А 100% решений по кредитам физлицам и более 60% по оборотным и овердрафтным кредитам юрлицам принимается искусственным интеллектом, почти без участия человека. Тот же искусственный интеллект как главная цифровая технология XXI века значительно повышает эффективность бизнеса. Финансовый эффект от его внедрения в Сбере в прошлом году составил 205 млрд рублей, а по итогам 2022 года мы ожидаем еще более высокого показателя, – отметил Ведяхин.

В Ростелекоме отметили прорыв в развитии оптической инфраструктуры на всей территории страны благодаря нацпрограмме «Цифровая экономика».

«Задачи государства по подключению социально значимых учреждений, а также проект устранения цифрового неравенства (УЦН) позволили проложить сотни тысяч километров новых волоконно-оптических линий связи до десятков тысяч населенных пунктов и объектов. Все это повышает доступность цифровых услуг для населения, потому что позволяет подключать дома и квартиры на базе созданной оптической инфраструктуры. В 2021 году стартовал второй этап проекта, который предусматривает установку базовых станций мобильной связи четвертого поколения (LTE), то есть с высокоскоростным мобильным интернетом, в малых сельских поселениях с населением от 100 до 500 человек. В первый год подключили 1,2 тыс. сел и деревень, сейчас работы ведутся еще в 2 тыс. населенных пунктов», заявили в компании.

По словам директора Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрея Воробьева, обеспечение безопасности цифрового пространства становится сейчас как никогда актуальным. Он отметил, что поддержка главных реестров доменов .RU и .РФ осуществляется теперь с помощью отечественного ПО и отечественных технологий. Создана и эффективно функционирует экосистема безопасности российской доменной зоны, которая складывается из взаимодействия между лучшими практиками российских компаний, формирования партнерских отношений между всеми игроками рынка, а также адекватной нормативно-правовой базы.

«Координационный центр вместе со своими партнерами – компетентными организациями – осуществляет непрерывный мониторинг реестра национальных доменов .RU и .РФ, что позволяет вовремя отслеживать нарушения и в отдельных случаях не только успешно бороться, но и предотвращать противоправные действия», – подчеркнул он.