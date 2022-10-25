Новости производства К проекту бережливого производства в Подмосковье подключились более 150 компаний Производство компрессоров и фильтров для жидкостей решили построить в Подмосковье Спрогнозирован рост производства экоупаковки в России В России начали создавать систему беспилотного управления сельхозтехникой Импортозамещение в сфере обработки отходов достигло 95% В России создали композитный материал для импортозамещения в авиастроении «Отечественное производство» - совместный проект АНО Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ и газеты ВЗГЛЯД. Проект направлен на освещение деятельности российского производственного комплекса, информационную поддержку инициатив, связанных с реализацией государственной политики в такой социально значимой сфере как импортозамещение, а также успешных проектов и инициатив по развитию отечественных производств. К проекту бережливого производства в Подмосковье подключились более 150 компаний К участию в президентском проекте «Производительность труда» подключились свыше 150 компаний из Подмосковья 25 октября 2022, 12:59 Текст: Александра Юдина

Одной из них стал комбинат по производству колбасных изделий и копченостей из Лосино-Петровского, где по итогам первого года участия в нацпроекте ожидается рост производительности на 20%, сообщили в руководстве компании. Уточняется, что на предприятии уже прошло стартовое совещание с сотрудниками, где им рассказали о персональных и производственных плюсах участия в президентском нацпроекте, передает телеканал 360. По словам зампредседателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, к участию в президентском проекте уже подключились свыше 150 компаний, при этом одни только приступили к его реализации, а другие уже успели применить его принципы на пилотных участках производства и поделиться результатами этой работы. Как отметила зампред, внедрение новых практик на производствах приводит к значительной оптимизации процесса, позволяет снизить затраты и повысить прибыль. Внедрять новые принципы на производствах в Подмосковье помогает Региональный центр компетенций, чью поддержку получают уже более 80 региональных предприятий. Как добавила директор ООО «Царицыно Эталон» Инна Романюк, в данный момент стоит задача оптимизировать наши производственные процессы. Так, совместно с экспертами РЦК планируется внедрять предприятии принципы бережливого производства, чтобы к концу первого года участия в нацпроекте рост производительности труда вырос на 20%. Ранее в Мосгордуме оценили эффективность офсетных контрактов в импортозамещении. К проекту бережливого производства в Подмосковье подключились более 150 компаний К участию в президентском проекте «Производительность труда» подключились свыше 150 компаний из Подмосковья 25 октября 2022, 12:59 Текст: Александра Юдина

Одной из них стал комбинат по производству колбасных изделий и копченостей из Лосино-Петровского, где по итогам первого года участия в нацпроекте ожидается рост производительности на 20%, сообщили в руководстве компании. Уточняется, что на предприятии уже прошло стартовое совещание с сотрудниками, где им рассказали о персональных и производственных плюсах участия в президентском нацпроекте, передает телеканал 360. По словам зампредседателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, к участию в президентском проекте уже подключились свыше 150 компаний, при этом одни только приступили к его реализации, а другие уже успели применить его принципы на пилотных участках производства и поделиться результатами этой работы. Как отметила зампред, внедрение новых практик на производствах приводит к значительной оптимизации процесса, позволяет снизить затраты и повысить прибыль. Внедрять новые принципы на производствах в Подмосковье помогает Региональный центр компетенций, чью поддержку получают уже более 80 региональных предприятий. Как добавила директор ООО «Царицыно Эталон» Инна Романюк, в данный момент стоит задача оптимизировать наши производственные процессы. Так, совместно с экспертами РЦК планируется внедрять предприятии принципы бережливого производства, чтобы к концу первого года участия в нацпроекте рост производительности труда вырос на 20%. Ранее в Мосгордуме оценили эффективность офсетных контрактов в импортозамещении. Производство компрессоров и фильтров для жидкостей решили построить в Подмосковье 5 октября 2022, 12:55 Текст: Алексей Дегтярев

В Московской области планируется запустить новое производство компрессоров и фильтров для жидкостей, этим займется компания «Полинет», сообщила зампред областного руководства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. Производство запустят на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна», там планируется производить оборудование для фильтрации жидкостей и компрессоры, сказала Зиновьева, передает телеканал 360. «Объем инвестиций в проект составит 53 млн рублей. Продукция нового производства, где создадут около 30 рабочих мест, сможет импортозаместить на рынке зарубежные аналоги», – добавила она. Инвестор намерен сам заниматься циклом по изготовлению оборудования, это будет инновационная продукция на основе собственных разработок. В планах выпускать ежегодно 240 компрессоров и порядка 100 тыс. фильтров. «Полинет» занимается импортозамещением, продукция предприятия не должна уступать по функциональным и эксплуатационным характеристикам иностранным образцам. Новости СМИ2 Спрогнозирован рост производства экоупаковки в России 30 сентября 2022, 14:15 Текст: Алексей Дегтярев

Российский рынок упаковки может вырасти на 30% к концу 2025 года, доля экологичной упаковки может дорасти до 50% от всего объема производимой в стране упаковки, сообщается в исследовании Россельхозбанка. «По оценкам аналитиков Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка, объем российского рынка упаковки может увеличиться на 30% и достигнуть 1,7 трлн рублей к концу 2025 года. При этом доля экоупаковки может составить до 50% от всего объема выпускаемой в России упаковки», – цитирует сообщение банка ТАСС. Отмечается, что сейчас рынок пищевой упаковки оценивают в 1,3 трлн рублей, 80-85% – это российские предприятия. Российские производители изготавливают упаковку в первую очередь из древесины, картон и бумага составляют 36% от сегмента пищевой упаковки, полимеры – 38%, жестяная и алюминиевая продукция –10%, стекло – 12%. На данный момент не фиксируется дефицита упаковочных материалов, хотя приостановили работу несколько предприятий и из страны ушли часть компаний. Замена импортного сырья на белый пищевой картон имеется у бумажных производств в Светогорске и Сыктывкаре. Для упаковки могут применять и бурый картон. Аналитики полагают, что российский рынок упаковки – один из самых быстрорастущих сегментов экономики. В 2023-2025 годах на нем будет наблюдаться устойчивый рост. Главными факторами станут импортозамещение и рост производства упаковки для выпуска пищевых продуктов. В 2022 году повысился тренд на производство российской упаковки и экоупаковки. Экологичной считают упаковку, безопасную для продуктов питания и пригодную для вторичной переработки, а также применимую для повторного использования и способную к биоразложению. Ранее российские ученые создали технологию переработки пластиковых бутылок в высококачественные тепло- и звукоизоляционные материалы, ее разработали химики ВятГУ. В России начали создавать систему беспилотного управления сельхозтехникой 20 сентября 2022, 14:06 Текст: Алексей Дегтярев

В России начали создание системы беспилотного управления сельхозтехникой, управлением тракторов, по замыслу разработчиков, должна заниматься нейросеть, сообщили в Крымском федеральном университете. Комплекс представляет собой обученную нейросеть, систему точного геопозиционирования и набор камер, система должна работать независимо от иностранных сервисов в рамках политики импортозамещения, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение вуза. Управление способно работать как с простой так и с высокотехнологичной техникой, система может работать автономно, без иностранных облачных сервисов и программного обеспечения. «Чтобы опробовать представленные нами технологии, их необходимо соединить на базе любой движущейся сельхозтехники, для начала – это будет минитрактор, собранный в вузе преподавателями и обучающимися. Сверху мы установим камеры в различных спектрах, в том числе тепловизор, стандартные с разнофокусным расстоянием. С помощью них и программного обеспечения система компьютерного зрения сможет фиксировать объекты, а нейросеть – распознавать их для совершения конкретных действий», – заявил глава лаборатории «ФабЛаб» Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Овчаренко. Программа может корректировать движение транспорта при помощи спутниковых координат и окружающих объектов, она способна отличать сорняки от полезных растений и различает живых существ. Новости СМИ2 Импортозамещение в сфере обработки отходов достигло 95% 19 сентября 2022, 12:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Доля отечественного оборудования в сфере обработки бытовых отходов достигла порядка 90-95%, в отрасли обращения с ТКО в целом – около 80%, заявил заместитель гендиректора ППК РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев. «Что касается импортозамещения, оно уже достигло порядка 90-95% по обработке отходов, а в целом, по всем направлениям – около 80%. Мы активно развиваемся, у нас есть даже такой показатель в федпроекте «Комплексная система обращения с ТКО» – импортозамещение. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации ТКО должна быть не более 36% к концу 2024 года, и мы это отслеживаем», – цитирует РИА «Новости» Королева. По его словам, все проекты, в которые инвестирует ППК РЭО, проверяются на импортную составляющую. Этот показатель отслеживает Минпромторг. Каждый раз, когда компании не удается найти альтернативу среди российского оборудования, она должна доказать, что в данном случае без импортного оборудования не обойтись. «Однако наши производители оборудования понимают, что перестраивать производство надо уже сейчас, и это происходит. Большая часть производств у нас в России есть. Мы также смотрим в сторону стран юго-восточной Азии, готовы сотрудничать с Турцией. То, что мы пока не можем сделать сами, идет оттуда», – добавил Королев. «Мусорная» реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданной в том же году ППК «Российский экологический оператор» – курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект «Экология». Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Цель к 2030 году – сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Ранее пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко сообщила, что утвержден план работы правительственной комиссии по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В России создали композитный материал для импортозамещения в авиастроении 15 сентября 2022, 14:25 Текст: Алексей Дегтярев

Российские ученые разработали технологию производства композиционного материала на основе полимерной матрицы и углеродных волокон, это прочный и легкий материал, он позволит заменить иностранные аналоги в авиастроении, сообщили в НИТУ МИСиС. Волокно состоит почти целиком из атомов углерода и имеет малый вес, а также высокую прочность, устойчиво к высоким температурам и коррозии, сообщили в институте «Газете.Ru». Материал подходит для уменьшения конечного веса самолета, что сказывается на потреблении топлива и в конечном итоге эксплуатации воздушного судна и воздействии на окружающую среду. «Говоря о возможностях применения материала, надо смотреть на конкретное изделие, в котором они будут применяться, так как для каждого есть свои условия работы в конструкции, требования по прочности, максимально допустимым деформациям. Соответственно, меняется схема армирования, и степень наполнения (содержание волокон) тоже будет разной. Но если говорить, например, о материалах для авиастроения, оптимальное содержание углеродных волокон будет, скорее, в интервале 60–70 % от общей массы конструкции», – сообщил один из авторов работы, старший научный сотрудник Центра композиционных материалов НИТУ МИСиС, кандидат технических наук Андрей Степашкин. Новости СМИ2