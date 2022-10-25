Ирландцы раскритиковали недовольного посла Украины

Посвященная высказываниям посла Украины Герасько заметка вызвала негативный отклик читателей TheJournal

Читатели ирландского издания TheJournal резко отреагировали на критику властей страны из-за ситуации с беженцами со стороны посла Украины Ларисы Герасько.

Так, по мнению пользователя Eugene Comiskey, этот посол имеет некоторую наглость критиковать Ирландию, несмотря на то, что страна сделала намного больше, чем большинство других стран ЕС, причем с большими неудобствами для них самих, передает РИА «Новости».

«Лариса Герасько с ее хорошо оплачиваемой работой должна заткнуться и не ныть о неприемлемости ситуации с размещением (украинцев) в Ирландии. Если она хочет помочь, то может обратиться за помощью в местную благотворительную столовую», – заявил Sean Walsh.

Комментатор Paolo Fandango возмутился, отметив, что «этот посол должен благодарить нас, а не кусать руку, которая кормит».

«Украинскому послу следует больше беспокоиться о мужчинах призывного возраста, ищущих убежища в Ирландии, а не о наличии жилья для беженцев», – указал AnDrew Barela.

При этом пользователь Kieran Byrne задался вопросом, сколько ирландцев остались без крова прошлой ночью. «Конечно. Они не имеют значения», – подчеркнул он.

«На какой планете эта женщина? Им сказали, что жилья не хватает, и она говорит, что это неприемлемо. Считает ли она приемлемым быть бездомным для ирландцев? Бездомных вообще быть не должно, но если мест не осталось, то что тогда можно сделать? Уму непостижимо», – возмутилась Helen Kiely-O'Regan.

Резюмируя, пользователь Ger O'Reilly добавил, что «посол Украины должна выполнять свою работу и сообщать своим гражданам, что здесь больше нет мест и что у нас есть 10 тыс. собственных граждан, которые в настоящее время являются бездомными».

Ранее сообщалось, что Герасько раскритиковала власти страны за то, что прибывающие украинские беженцы не имеют жилья. Она назвала ситуацию тревожной и неприемлемой.