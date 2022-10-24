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ФСБ задержала подозреваемого в финансировании «Исламского батальона «Крым» украинца
ФСБ задержала подозреваемого в финансировании НВФ «Исламский батальон «Крым» украинца
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Гражданина Украины задержали по подозрению в финансировании незаконного вооруженного формирования (НФВ) «Исламский батальон «Крым», сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Уголовное дело возбуждено в отношении 20-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 208 УК РФ (финансирование незаконного вооруженного формирования), приводит сообщение ТАСС.
В ведомстве утверждают, что гражданин Украины переводил деньги для покупки индивидуальных рационов питания, предметов обмундирования и иных средств защиты для действующего на территории Украины НВФ «Исламский батальон «Крым». Отмечается, что это формирование противодействует вооруженным силам России.
Кроме того, сообщается, что организатор украинского нацбатальона «Крым» Нариман Билялов объявлен в международный розыск, сообщает РИА «Новости».
Ранее сотрудники управления ФСБ и ГУ МВД по Свердловской области задержали местного жителя по подозрению в диверсии.
Авиаэксперт назвал возможную причину серии крушений боевых самолетов на жилые дома
Авиаэксперт Гусаров: Чем больше полетов боевой авиации, тем выше риски ЧП
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Чем выше интенсивность полетов боевой авиации, тем больше вероятность инцидентов, подобных авиакатастрофам в Ейске и Иркутске, сказал газете ВЗГЛЯД авиационный эксперт Роман Гусаров, комментируя крушение истребителя Су-30 при вылете с аэродрома Иркутского авиазавода. Самолет упал на жилой дом.
«Боевая авиация активно летает не только в зоне СВО, но и по всей стране. Едва ли не каждый день поступают новости об учениях ВКС. Но чем больше полетов, тем выше риски возникновения всякого рода нештатных ситуаций», – отметил руководитель портала «Авиа.ру» Роман Гусаров. Эксперт отметил, что не только в России, но и в западных странах активизировались полеты военных самолетов – и это становится причиной похожих инцидентов. «В середине прошлой недели в американском штате Юта разбился истребитель F-35 ВВС США», – напомнил Гусаров.
Чем больше летают, тем больше вероятность случаев отказов техники, вновь отметил эксперт. Этим обстоятельством можно объяснить тот факт, что инцидент близ Иркутска произошел менее чем через неделю после крушения Су-34 в Ейске Краснодарского края, полагает Гусаров.
При этом эксперт упомянул крупную катастрофу, произошедшую около 25 лет назад там же, в Иркутске. В декабре 1997 года транспортный самолет ВВС России Ан-124 рухнул на жилые дома окраинного микрорайона Авиастроителей и полностью разрушился. Тогда погибли 72 человека – 14 пассажиров и девять членов экипажа, а также 49 человек на земле. Расследование катастрофы Ан-124 показало, что при вылете транспортника из иркутского аэропорта у самолета на высоте 66 метров отказали три из четырех двигателей.
«Самолеты разные, между событиями прошло несколько десятков лет», – отметил Гусаров. Общей чертой можно считать то, то в обоих случаях произошло падение на жилой дом. «Проблема понятна – города разрослись, вплотную приблизились к аэродрому, и сейчас сплошь и рядом имеет место ситуация, когда самолеты (и военные, и гражданские) взлетают в сторону населенных пунктов. Эту ситуацию уже никак не изменить – ни населенные пункты не переместить, ни аэродром», – подчеркнул собеседник.
Ранее, комментируя авиакатастрофу в Ейске, Гусаров указывал, что жилая застройка в городе находится близко к аэродрому. Похоже обстоит дело и в Иркутске, отметил сейчас собеседник. «Если с аэродромом Иркутского авиазавода ситуация еще более-менее приемлема, то городской аэропорт располагается прямо около жилых кварталов», – подчеркнул Гусаров.
По сообщению властей Иркутской области, истребитель Су-30 упал на частный двухэтажный дом на улице Пржевальского на северной окраине города. Площадь пожара после падения самолета составила 200 квадратных метров, сообщили в главном управлении МЧС региона. После крушения самолета без света остаются 150 домов в городе.
Два пилота погибли, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) агентству пояснили, что самолет совершал приемо-сдаточный полет. По словам представителей ОАК, для расследования происшествия создана комиссия, в работе которой примут участие специалисты предприятий авиационной промышленности и профильных институтов.
В понедельник в Ейске при наборе высоты потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Су-34 . По данным Минобороны, самолет взлетал с военного аэродрома и выполнял учебно-тренировочный полет. Причиной падения стало возгорание одного из двигателей при взлете. Экипаж катапультировался. В результате крушения в Ейске во дворе дома 13 человек погибли, 19 пострадали, повреждения получили 72 квартиры. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала обстоятельства инцидента в Ейске.
Названа причина крушения Су-34 в Ейске
В силовых структурах рассказали о попавших в двигатели Су-34 в Ейске чайках
Истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в Ейске в результате попадания в его двигатели двух птиц, сообщили в силовых структурах.
Как сообщили в силовых структурах, когда самолет взлетал, в его двигатели попали две чайки – останки птиц обнаружены при осмотре обломков Су-34 специалистами. В результате загорелся один из двигателей, что и привело к крушению Су-34, передает ТАСС.
Напомним, Су-34 потерпел крушение в жилом квартале в Ейске. Экипаж катапультировался. В результате крушения в Ейске 13 человек погибли, 19 пострадали, повреждения получили 72 квартиры. В воскресенье в Иркутске истребитель Су-30СМ упал на частный дом, погибли летчики-испытатели, среди жителей города жертв нет.
Шойгу проинформировал министра обороны Британии о возможной провокации Украины с «грязной бомбой»
Шойгу предупредил Анкару, Лондон и Париж о провокации Киева с «грязной бомбой»
Министр обороны России Сергей Шойгу довел озабоченности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы» министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, сообщила пресс-служба Минобороны России.
В Telegram-канале Минобороны России сообщили, что телефонные переговоры министров состоялись в воскресенье.
Также сообщается, что в воскресенье состоялись телефонные переговоры Шойгу и министра обороны Турецкой Республики Хулуси Акара. Глава российского ведомства также довел до коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».
Ранее Шойгу в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню выразил ему озабоченность о возможном применении Киевом «грязной бомбы».
Также сообщалось, что власти Украины готовят на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса.
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Отражена попытка ВСУ прорыва обороны в Херсонской области
Стремоусов: В районе реки Ингулец в Херсонской области отбита попытка прорыва ВСУ
На Андреевском направлении в районе реки Ингулец в Херсонской области отбита попытка вооруженных сил Украины прорвать линию обороны, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов сообщил в своем Telegram-канале о задержании в ночь на понедельник, 24 октября, группы украинских диверсантов на бериславском участке в Херсонской области.
Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем российских войск.
Накануне Стремоусов сообщил, что украинские войска пытаются прорваться на территорию Херсонской области, но российские силы отражают все их атаки.
Эксперт объяснил заявление Си Цзиньпина о новом пути развития Китая
Китаист Лукин: Си Цзиньпин во внешней политике выберет националистический курс
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Переизбрание Си Цзиньпина на пост генсека Компартии Китая сопровождалось приходом в руководство людей, лично преданных Председателю. Китайская власть во внутренней политике продолжит жесткую борьбу с коррупцией и олигархией, а во внешней – будет сотрудничать с Москвой не в ущерб себе, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Александр Лукин. ЦК Компартии Китая избрал Си генеральным секретарем на третий срок.
«Переизбрание Си Цзиньпина было практически гарантированным. Это стало ясно еще пять лет назад – с того момента, когда была изменена конституция КНР. Тогда, по предложению прошлого, XIX съезда Компартии Китая, Всекитайское собрание народных представителей – парламент страны, внес поправки: было снято ограничение в два срока пребывания на посту председателя КНР. Ясно, что это готовилось под третий срок Си Цзиньпина», – отметил директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО МИД России Александр Лукин. По его оценке, переизбрание главы государства еще и на высший партийный пост лишь свидетельствует о уже сложившемся положении вещей.
Слухи о том, что в канун пленума ЦК КПК в партийном руководстве развернулась подковерная борьба группировок, были преувеличены иностранной прессой, полагает китаист. По его оценке, никаких явных следов такой борьбы, и тем более, попыток сместить Си с руководящих постов не обнаруживается. «Велись дискуссии об отдельных элементах политики государства – например, как действовать в условиях пандемии COVID, как лучше развивать экономику страны, вести внешнюю политику – но это не борьба, а именно что внутренние дискуссии», – отметил Лукин.
С другой стороны, кадровые назначения, последовавшие за XX съездом КПК и пленумом ЦК партии, говорят о том, что Си Цзиньпин еще больше укрепил свою власть, указал эксперт. «Председатель провел в руководство партии людей, которые связаны только с ним», – рассказал Лукин. С другой стороны, отметил собеседник, из центрального комитета были выведены люди, связанные с комсомолом. В частности, в обновленный состав ЦК не вошел премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, которого относят к «комсомольцам», уточнил эксперт.
Выступая по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва, Си заявил: Китай построил общество средней зажиточности и теперь вступает на путь строительства современного социалистического государства, что является целью второго столетия Китайской народной республики. Это программное заявление по сути – лишь риторическая фигура, полагает Лукин. «Товарищ Си Цзиньпин употребляет много новых терминов. Но что за ними стоит, трудно сказать, – комментирует собеседник. – По крайней мере, никаких серьезных политических изменений мы не видим. Скорее всего, это просто бюрократическое словотворчество, которое напоминает риторику брежневских времен – «развитой социализм» и тому подобное».
В действительности же, Си многое изменил в политике страны, но это никак не описывается словами, которые генсек произносил с партийной трибуны, заметил китаист. «Следует ожидать продолжения курса, который в реальности состоит из нескольких основных составляющих, – прогнозирует Лукин. – Это: решительная и жесткая борьба с коррупцией, нулевая терпимость в борьбе с пандемией (пусть даже и за счет некоторых экономических успехов), крайняя централизация власти, сокращение экономического и политического влияния регионов, а также борьба с олигархами и разного рода публичными личностями, которые с точки зрения КПК претендуют на слишком серьезное влияние».
Во внешней политике будет так же, как и ранее, проводиться активный, и можно даже сказать, националистический курс, полагает китаист. «Пекинское руководство исходит из того, что Китай – страна сильная, мощная, и такая, которая может на собственном примере показать другим странам, как надо развиваться», – подчеркнул Лукин.
При этом, отметил он, Китай явно не будет стремиться к конфронтации по тайваньскому вопросу. «Но Пекин обозначил красные линии, за которыми он, пусть и нехотя, но применит силу, – напомнил Лукин. – Это произойдет, в случае, если Тайвань официально объявит о своей независимости». Сейчас, напомним, остров определяет себя не как независимую «Республику Тайвань», а как продолжение Китайской республики, существовавшей на материке в 1912-1949 годах. В перспективе это открывает возможность воссоединения Тайваня и материкового Китая по принципу «одна страна – две системы». Отметим, что в своем выступлении Си Цзиньпин не исключил силового варианта воссоединения КНР и Тайваня. А на XX съезде КПК в устав партии внесли положение о пресечении и противодействии сепаратистам, выступающим за независимость Тайваня. О том, что Китай может присоединить остров силой, говорил и госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Что касается отношений Китая и России, то Пекин и так поддерживает Москву по мере сил, – продолжает Лукин. – Но Китай действует не в ущерб себе. Слишком явная поддержка России, в частности, в военной сфере, может привести к санкциям со стороны США против китайской экономики и китайских банков. Поэтому КНР, думаю, продолжит эту линию поддержки России с учетом собственных интересов».
ЦК Компартии Китая переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок, сообщило агентство Синьхуа. Голосование прошло на первом пленуме ЦК Компартии Китая 20-го созыва. Накануне генсек ЦК КПК и председатель КНР Си, выступая на XX съезде партии, призвал совершенствовать механизмы борьбы с санкциями и систему национальной безопасности.
Американская пресса, комментируя съезд правящей партии Китая и обновление его руководства, критиковала Пекин за несоблюдение гендерного баланса. Никто не ожидал, что женщина войдет в ближайшее окружение Си, но многие следящие за происходящим в Китае удивились, что женщины вообще не попали ни в Политбюро, ни в Постоянный комитет, отмечала журналист The New York Times Александра Стивенсон. Как сообщила старший преподаватель Сиднейского университета, изучающий гендер и политику в Китае Минглу Чень, это дает понять, что КПК все еще остается патриархальным институтом.
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Россия подписала с Ираном контракт на газовые турбины
Директор иранской компании Ношади сообщил о контракте на поставку газовых турбин в Россию
С Россией подписано экспортное соглашение о поставке ей 40 газовых турбин, сообщил управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади.
Ношади сообщил, что Иран и Россия подписали соглашение об отправке в Россию турбин иранского производства. Он подчеркнул, что 85% оборудования, необходимого для газовой промышленности, создается внутри страны, что и позволило заключить соответствующее соглашение с российской стороной, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.
Напомним, из-за санкций против России пострадала Германия, так как введенные против Москвы санкции помешали передаче российской стороне турбин «Северного потока» после ремонта.
«Интер РАО» купила российские активы в сфере машиностроения, которые принадлежали Siemens, включая 65% в СП с «Силовыми машинами» – ООО «Современные технологии газовых турбин».
Названа предварительная причина крушения Су-30 в Иркутске
РИА «Новости»: Летчики разбившегося в Иркутске Су-30 потеряли сознание в полете
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Летчики истребителя Су-30 не смогли отвести падающий самолет от жилого сектора Иркутска, по предварительным данным, из-за потери сознания в полете, рассказал представитель экстренных служб.
Уточняется, что причиной обморока летчиков Су-30 в Иркутске могла стать ошибка наземного персонала при подготовке кислородных баллонов к полету, из-за чего в баллонах остался азот, передает РИА «Новости».
Тем временем Следственный комитет назвал две основные версии катастрофы Су-30 в Иркутске: отказ техники и ошибка в технике пилотирования.
В данный момент спецслужбы ведут допосмотр места происшествия, проводится проверка образцов топлива, а также назначены химические и судебно-медицинские экспертизы и проведен допрос руководства и сотрудников авиапредприятия.
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о летчиках, погибших накануне в результате крушения истребителя Су-30, Максиме Конюшине и Викторе Крюкове.
В данный момент в Иркутске приступили к устранению разлива горючего на месте падения Су-30.
Подорвавшийся на мине журналист Пегов рассказал о своем состоянии
Получивший ранение в ногу журналист Семен Пегов рассказал, что после операции с ним все хорошо.
Он рассказал журналистам, что возвращался после работы на передовой, но на что конкретно наступил в поле сказать сложно. Пегов добавил, что ноги остались целы, он поблагодарил донецких медиков за проведенную операцию, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Пегов получил ранение под Донецком. По словам врачей, мужчина пострадал при подрыве противопехотной мины «Лепесток».
Бойцы ВДВ уничтожили колонну бронетехники ВСУ
Российские десантники разгромили колонну бронетехники ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения колонны бронетехники ВСУ бойцами российских ВДВ.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, российские беспилотники обнаружили передвижение колонны бронетехники ВСУ, а артиллерия ВДВ из гаубиц Д-30 уничтожила порядка 10 танков и бронированных машин, а также до 50 человек живой силы противника. Оставшаяся техника поспешила покинуть поле боя.
Ранее Минобороны показало уничтожение десантниками прятавшихся в лесу диверсантов ВСУ.
Силуанов оценил реакцию ОПЕК на попытку диктата цен на нефть со стороны G7
Силуанов указал на негативное отношение ОПЕК к попытке G7 диктовать цены на нефть
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Страны ОПЕК отвергли попытку навязывания государствами G7 предельных цен на нефть, сообщил глава Минфина России Антон Силуанов.
Силуанов, оценивая эффективность предложенного G7 механизма введения предельных цен на российскую нефть, заявил, что Россия не станет продавать нефть по предельным ценам, так как в таком случае предлагается диктат цен покупателем над формированием цен по рыночному принципу, передает РБК.
По его словам, и страны ОПЕК сочли невозможным такой подход. В результате было решено снизить добычу нефти и продемонстрировать, что регулирование рынка – за производителем. Он признал, что потребители могут вводить ограничения, но «если при таких ограничениях не будет поставляться нефть, тогда для них возникнет обратный эффект в результате роста цен». Как заявил Силуанов, сложилась непростая ситуация с точки зрения интересов покупателей и продавцов.
Он сообщил, что Россия исходит из «достаточно консервативных» параметров, предполагая цену нефти в 70 долларов за баррель при 68 рублях за доллар. Объем добычи – на уровне 10 млн баррелей в сутки. Даже при таких установках нефтегазовые доходы превысят 8 трлн рублей (заложенный в бюджет базовый объем нефтегазовых доходов), сообщил он.
Напомним, страны ОПЕК+ собрались провести самое резкое сокращение добычи нефти с начала пандемии в 2020 году. При этом США так и не удалось организовать международную коалицию по введению потолка цен на российскую нефть.
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Вучич назвал приближением к «идеальному шторму» размещение дивизии США в Румынии
Президент Сербии Вучич назвал приближением к «идеальному шторму» размещение дивизии США в Румынии
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Размещение в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США приближает резкое обострение ситуации, считает президент Сербии Александар Вучич.
Выступая на заседании Центрального комитета Сербской прогрессивной партии он подчеркнул, что «мы приближаемся к тому, что я назвал идеальным штормом на прошлом заседании», его выступление вело агентство TANJUG.
«Достаточно посмотреть, с какими силами сейчас Россия входит на Украину. Когда вы видите, что американцы прислали свое абсолютно самое лучшее подразделение в мире, а это 101-я воздушно-десантная дивизия, привезли ее в Румынию (и разместили) в нескольких километрах от границы с Украиной, тогда вам становится ясно, что нас ждет, дойдет ли до прямого столкновения или нет. Вам ясно, что здесь нет никаких уступок, и мне ясно, как это будет развиваться дальше и как отразится на нашей стране», – сказал Вучич, сообщает ТАСС.
Командиры 101-й дивизии воздушно-десантных войск США, которую Вашингтон разместил летом в Румынии на фоне обострения отношений между Россией и НАТО, заявляют о готовности американских войск войти на территорию Украины. В интервью каналу CBS News командир боевой группы 2-й бригады полковник Эдвин Маттаидесс заявил, что солдаты «готовы к сражению уже ближайшей ночью, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО».
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В Иркутске после падения истребителя Су-30 на жилой дом объявили режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Ленинском районе Иркутска из-за падения истребителя Су-30, сообщила пресс-служба администрации города.
В сообщении говорится, что мэр города Иркутска Руслан Болотов с 20:00 (15:00 мск) ввел на территории Ленинского округа режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в результате авиационного происшествия, передает ТАСС.
Напомним, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что истребитель Су-30 потерпел крушение в Иркутске, военный самолет упал после взлета на двухэтажный дом. В МЧС России сообщили, что оба пилота погибли, никто из мирных жителей не пострадал. СК возбудил уголовное дело. В ОАК заявили, что Су-30СМ упал во время приемо-сдаточного полета.
Журналист Пегов подорвался на мине под Донецком
Журналист Семен Пегов получил ранение под Донецком, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.
Поддубный в своем в Telegram-канале указал, что у Пегова ранение ноги, но «ходить будет на своих двоих». По словам врачей, мужчина пострадал при подрыве противопехотной мины «Лепесток».
В Республиканском травматологическом центре (РТУ) Донецка ТАСС сообщили, что у Пегова минно-взрывная травма, в результате чего была повреждена стопа. Состояние журналиста оценивается как средней степени тяжести.
Директор РТЦ Андрей Боряк рассказал, что Пегов уже находится на операции. Вероятнее всего, после медицинской помощи он сможет ходить.
Семен Пегов – российский военный журналист и создатель проекта WarGonzo. Ранее он освещал конфликт Абхазии с Грузией. Также он был корреспондентом сайта LIFE.ru, для которого он среди прочего освещал конфликт на востоке Украины.
Ранее сообщалось, что мужчина получил ранение из-за срабатывания сброшенной украинскими войсками противопехотной мины «Лепесток» в Куйбышевском районе Донецка.
Украина потеряла около 90% ветряной и 50% солнечной энергетики
В ходе боевых действий Украина потеряла 90% ветряной и до 50% солнечной энергетики, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.
«Мы потеряли уже где-то 90% ветра и до 40-50% солнца. Это огромные потери... У нас был большой скачок в «зеленой энергетике» в 2019 году. В 2020-м от 10 до 11% всей энергосистемы составляла зеленая энергетика. Мы имели стратегию к 2030 году выйти минимум на 25% зеленой энергетики», – сказал Галущенко в интервью каналу «Мы-Украина», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что ряд объектов инфраструктуры поврежден в результате ударов в Николаевской области за сутки.
Эксперт: Применение «грязной бомбы» на Украине ударит по репутации Киева
Политолог Дудаков: После звонков Шойгу провокация Киева с «грязной бомбой» маловероятна
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В случае применения Украиной «грязной бомбы» страны Запада попытались бы обвинить в этом Россию. Но после серии телефонных разговоров министра обороны Сергея Шойгу странам Запада никто не поверит, а украинская провокация теперь маловероятна. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог-американист Малек Дудаков.
«Очевидно, что патроны Украины – США и Британия – будут выгораживать Украину даже в ситуации, когда она готова применить оружие массового поражения (ОМП). Если эта провокация действительно будет исполнена киевским режимом, то впоследствии мы услышим заявления из Вашингтона и Лондона о том, что они якобы не знали о планах Киева», – отметил политолог-американист Малек Дудаков.
Он напомнил, что подобную реакцию Запада на «самодеятельность» Киева мы уже наблюдали в случаях с терактом в отношении Дарьи Дугиной и взрывом на Крымском мосту. «В нынешней ситуации все будет точно так же», – предрекает Дудаков. Но после того, как Сергей Шойгу позвонил своим коллегам, применение Украиной «грязной бомбы» скрыть будет невозможно.
«Реакция Запада будет предсказуемой: они будут обвинять Россию, вводить в отношении нас новые санкции. Но им не удастся добиться своей ключевой задачи – полной тотальной изоляции России от всего остального мира. На мой взгляд, ни Китай, ни Индия, ни страны Латинской Америки, ни Африки не поверят в то, что Россия, у которой есть тысячи ядерных боеголовок, будет собирать какую-то «грязную бомбу», чтобы применить ее на Украине. Это противоречит базовой военной логике», – подчеркнул собеседник.
Кроме того, на Западе понимают, что применение «грязной бомбы» в большей степени ударит по репутации Киева, добавил Дудаков. По его мнению, теперь подобная провокация киевского режима маловероятна.
Собеседник также скептически относится к заявлению Лондона о готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине. «На текущий момент это пустые слова, – считает Дудаков. – Британия, с одной стороны, заявляет о желании помочь в разрешении конфликта. Но, с другой стороны, те условия, которые выдвигает Лондон – а именно тезисы о том, что Россия должна вернуться к границам до 23 февраля и оставить Крым – неприемлемы».
«Вероятно, Британия и США заговорили о деэскалации еще и потому, что Лондон и Вашингтон не хотят повышать ставки. Сейчас говорят о применении Киевом «грязной бомбы». А что дальше? Лондон и Вашингтон говорят базовые вещи, но дипломатический этикет не имеет под собой реального желания идти на серьезные переговоры с Россией», – констатировал политолог.
При этом тот факт, что даже в этой непростой ситуации контакты между министрами сохраняются, позитивен. «Мир и так стоит на грани большой войны. И конечно, телефонные переговоры позволяют минимизировать риски ядерного конфликта. Однако, как мы видим по ситуации на Украине, вероятность применения киевским режимом «грязной бомбы» сохраняется, хотя, на мой взгляд, она все-таки маловероятна», – заметил Дудаков.
Собеседник также не исключил, что сведения о подготовке Киевом провокации были получены нашей разведкой. «Слухи о том, что на Украине создается «грязная бомба», мы слышим уже какое-то время, – напомнил политолог. – Допускаю, что сейчас это уже не просто слухи, а достоверные данные, полученные нашими спецслужбами. Они, видимо, и стали основой для нашей позиции».
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с коллегами из Великобритании, Франции и Турции, заявив об обеспокоенности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы».
Позже пресс-секретарь военного ведомства США, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер сообщил, что в ходе переговоров шефа Пентагона Ллойда Остина и Шойгу в воскресенье Остин «отверг любые предлоги для российской эскалации», но отметил важность двусторонних контактов.
В понедельник Вашингтон, Лондон и Париж сообщили, что не считают обоснованными предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом «грязной бомбы».
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