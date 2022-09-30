ФСБ задержала подозреваемого в диверсии на железной дороге жителя Свердловской области

Сотрудники управления ФСБ и ГУ МВД по Свердловской области задержали местного жителя по подозрению в диверсии. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

В ведомстве рассказали, что в отношении гражданина, о котором идет речь, следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 281 УК РФ («Диверсия»). Он задержан, с его участием проводятся необходимые следственные действия, передает ТАСС. Иные обстоятельства уголовного дела в интересах следствия на данный момент не разглашаются. В ФСБ особо отметили, что помощь в поиске и задержании оказали коллеги из МВД.

Как уточнил представитель правоохранительных органов, задержанный мужчина на перегоне «Реж – Стриганово» Свердловской железной дороги установил устройство, которое могло привести к сходу подвижного состава с пути.

По словам источника, вмешательство задержанного не привело к трагедии по независящим от него причинам – устройство своевременно заметили и устранили сотрудники РЖД. По его словам, вербовку и инструктирование мужчины по диверсии провели представители Вооруженных сил Украины. Задержанный также оставил граффити в городе Реже с украинскими лозунгами, посвященные запрещенному в России нацбатальону.

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