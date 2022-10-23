Зеленский призвал Украину экономить электроэнергию

Зеленский выступил против «ярких витрин и вывесок» и призвал Украину экономить электроэнергию

На Украине необходимо экономить электроэнергию, местные власти должны следить за ее расходом, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский в видеообращении в Telegram признал, что во многих украинских городах пришлось ввести «графики стабилизационных отключений». По его словам, такие меры необходимы, чтобы у всех на Украине был доступ к электроэнергии в условиях ее дефицита, передает РИА «Новости».

Жители Украины должны «очень сознательно потреблять электричество», стараться не использовать без особой необходимости энергозатратную технику, сказал Зеленский. Кроме того, он отдельно обратился к руководителям общин и мэрам украинских городов, призвав их следить за тем, «чтобы энергия не тратилась впустую». «Сейчас точно не время для ярких витрин и вывесок. Нужно очень бережное отношение к энергопотреблению в публичном пространстве», – сказал он.