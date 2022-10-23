В «Росэнергоатоме» назвали удары ВСУ по гостинице в Энергодаре намеренными

Советник гендиректора «Росэнергоатома» Карчаа считает, что ВСУ намерено нанесли удар по гостинице в Энергодаре

Украинские войска намерено нанесли удар по гостинице в Энергодаре, где должна была остановиться команда «Росэнергоатома», заявил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

Карчаа отметил, что в этом гостевом доме никто, кроме него и членов команды, не жил. По его словам, он был против проживания там кого-либо, потому что он понимал, что объект находится в зоне пристального внимания. «Если о моем приезде сначала в четверг, потом в пятницу знало достаточно большое количество людей, то про перенос моего переезда на субботу знали единицы», – уточнил он, передает РИА «Новости».

Он выразил определенную уверенность, в том, что этот удар был посвящен ему и членам команды.

Напомним, что ВСУ нанесли три удара по гостинице в Энергодаре Запорожской области, где жили сотрудники «Росэнергоатома», в момент атаки их не было в здании.