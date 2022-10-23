Монтян заметила любопытную деталь при использовании «Гераней» на Украине

Правозащитница Татьяна Монтян заметила, что Киев не использует ПВО для защиты от ударов «Гераней»

Киевский режим, несмотря на поставки западных систем ПВО, отказывается использовать их для защиты энергетической инфраструктуры, предпочитая отправлять подобные комплексы на линию фронта, что привело к серьезным проблемам на Украине, заявила правозащитница и журналистка Татьяна Монтян.

В своем авторском Telegram-канале Монтян указала, что Вооруженные силы России в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины начали использовать ударные БПЛА «Герань-2» для нанесения ударов по украинской военной и энергетической инфраструктуре, однако ВСУ не могут защитить ее от ракетных ударов.

По словам Монтян, ВСУ обладают большим количеством различных систем ПВО, которые были переданы Западом, но киевский режим фактически отказался использовать их для защиты энергетических объектов инфраструктуры, отправив на линию фронта.

Монтян заявила, что вместо зенитных установок электростанции от атак с воздуха прикрывают патрульные полицейские с автоматами.

«В цивилизованном мире нормой считается, когда военные, в первую очередь, защищают безопасность мирных граждан, но это не касается Киева, у которого основной задачей является конфликт против России», – написала правозащитница.

Монтян уверена, что стратегия, избранная Киевом, грозит серьезными проблемами для Украины и полностью лишиться энергетического потенциала.

Ранее в офисе Зеленского сообщили, что около 1,5 млн человек в шести областях Украины остались без света из-за ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Газета ВЗГЛЯД писала, как российские удары беспилотниками лишают Украину возможности экспортировать электроэнергию в Европу.

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