|
|
МЧС: При крушении Су-30 в Иркутске погибли два пилота, жертв среди населения нет
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В результате падения самолета на частный двухэтажный дом в Иркутске два пилота погибли, жертв среди населения нет, сообщили в пресс-службе МЧС России.
В ведомстве отметили, что погибли два пилота, жертв среди населения нет, передает «Интерфакс» данные МЧС.
Также отмечается, что пожар на земле локализован.
Напомним, в воскресенье истребитель Су-30 потерпел крушение в Иркутске, военный самолет упал после взлета на двухэтажный дом.
Монтян заметила любопытную деталь при использовании «Гераней» на Украине
Правозащитница Татьяна Монтян заметила, что Киев не использует ПВО для защиты от ударов «Гераней»
|
|
Киевский режим, несмотря на поставки западных систем ПВО, отказывается использовать их для защиты энергетической инфраструктуры, предпочитая отправлять подобные комплексы на линию фронта, что привело к серьезным проблемам на Украине, заявила правозащитница и журналистка Татьяна Монтян.
В своем авторском Telegram-канале Монтян указала, что Вооруженные силы России в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины начали использовать ударные БПЛА «Герань-2» для нанесения ударов по украинской военной и энергетической инфраструктуре, однако ВСУ не могут защитить ее от ракетных ударов.
По словам Монтян, ВСУ обладают большим количеством различных систем ПВО, которые были переданы Западом, но киевский режим фактически отказался использовать их для защиты энергетических объектов инфраструктуры, отправив на линию фронта.
Монтян заявила, что вместо зенитных установок электростанции от атак с воздуха прикрывают патрульные полицейские с автоматами.
«В цивилизованном мире нормой считается, когда военные, в первую очередь, защищают безопасность мирных граждан, но это не касается Киева, у которого основной задачей является конфликт против России», – написала правозащитница.
Монтян уверена, что стратегия, избранная Киевом, грозит серьезными проблемами для Украины и полностью лишиться энергетического потенциала.
Ранее в офисе Зеленского сообщили, что около 1,5 млн человек в шести областях Украины остались без света из-за ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
Газета ВЗГЛЯД писала, как российские удары беспилотниками лишают Украину возможности экспортировать электроэнергию в Европу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американский офицер назвал способ быстро парализовать ВСУ
Офицер армии США Дэвис заявил, что перекрытие линий снабжения Украины на границе с Польшей парализует ВСУ
|
|
Если сухопутный маршрут из Польши через Волынскую и Львовскую области будет отрезан, Вооруженные силы Украины утратят боеспособность, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
Дэвис в статье для 19Fortyfive написал, что в случае перекрытия путей поставок из Польши, альтернативный вариант снабжения ВСУ через Карпаты будет крайне сложным и ограниченным по пропускной способности, передает РИА «Новости».
Подполковник считает, что в этом случае у ВСУ быстро закончатся боеприпасы и ракеты для систем HIMARS, в то время, как у России линии снабжения благополучно продолжат обеспечивать войска всем необходимым.
По мнению обозревателя, удар по Волыни и Львовской области обескровил бы армию Зеленского и заставил его начать переговоры или потерпеть разгромное поражение.
Ранее бывший офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер заявил, что уязвимость Украины перед холодом является главной слабостью киевского режима.
До этого сообщалось, что ракетными ударами России по территории Украины было разрушено около 30% энергетической инфраструктуры страны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Показаны кадры прилета новейшей российской ракеты «Изделие 305» в окно здания ВСУ
В Сети появилось видео попадания ракеты «Изделие 305» в окно здания ВСУ
|
|
В зоне проведения специальной военной операции российской армейской авиацией активно применяются новые ракеты типа «воздух – поверхность», известные под названием «Изделие 305», ролик с применением ракеты появился в Сети, сообщили СМИ.
Как сообщает «Российская газета», многоцелевыми управляемыми ракетами вооружены ударные вертолеты Ми-28НМ «Ночной охотник» и Ка-52.
В Сети появился ролик, в котором показано, как «изделие» влетает в окно здания, в котором находится техника ВСУ, причем во время полета оператор сообщает, что цель будет поражена «в окошечко».
«Изделие 305» впервые представили на выставке «Армия-2021». Ракету разработали в коломенской компании КБМ. Это оружие предназначено для поражения днем и ночью одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей. Дальность полета ракеты составляет 14,5 км, ее стартовый вес – 105 килограммов, вес осколочно-фугасной боевой части – 25 кг.
До этого опытный образец модернизированного вертолета Ка-52М выполнил серию успешных стрельб крылатыми ракетами «Изделие 305».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Во Франции главу ЕК назвали сумасшедшей после заявления по Украине
Французский политик назвал Урсулу фон дер Ляйен сумасшедшей после ее заявления по Украине
Французский политический деятель Флориан Филиппо посчитал главу главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен сумасшедшей из-за ее заявлений по поводу необходимости регулярных дотаций Украине.
«Урсула совершенно сошла с ума! Заприте ее!», – цитирует РИА «Новости» его сообщение в Twitter (заблокирован на территории России). Он расшифровал: «1,5 миллиарда в месяц для Украины Зеленского, что составляет 18 млрд в год. А тем временем континент будет жить в условиях дефицита, безработицы и нормирования».
Политик заявил, что безумных европейских чиновников нужно остановить.
Ранее сообщалось, что конгрессмены США намерены до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 млрд долларов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Запорожье задержан глава предприятия «Мотор сич»
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: В Запорожье задержали главу предприятия «Мотор сич» Богуслаева
Правоохранительные органы Украины задержали в городе Запорожье главу предприятия «Мотор сич» Вячеслава Богуслаева, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Как сообщил Рогов в своем Telegram-канале, в городе Запорожье по подозрению в госизмене задержали директора предприятия «Мотор сич» Героя Украины Вячеслава Богуслаева, его под конвоем везут в Киев. По имеющимся у Рогова данным, ему грозит пожизненное заключение. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией», в субботу у 83-летнего Богуслаева дома прошли обыски, входные двери вскрывали спецоборудованием.
Напомним, 4 октября российские военные нанесли ракетный удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где был организован склад боеприпасов и шло производство и ремонт военной техники Вооруженных сил Украины, в результате было уничтожено свыше 15 тонн боеприпасов, включая снаряды к американской РСЗО HIMARS, и два вертолета Ми-24.
Литву и Румынию по просьбе России не пустили на заседание СБ ООН по Украине
Представителей Литвы и Румынии не допустили на заседание СБ ООН по Украине по просьбе России
Представители Литвы и Румынии не смогли попасть на заседание Совбеза ООН по Украине из-за отказа со стороны Габона, председательствующего в Совете; на недопуске этих стран настояла Россия.
По настоянию России к участию в заседании не пустили представителей Литвы и Румынии. Москва сочла, что в совещании было слишком много стран ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Тема заседания касалась гуманитарной ситуации в зоне конфликта, в нем приняли участие представители Украины, Словакии, Польши, Германии и Греции.
Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания выразил недоумение в связи с таким количеством выступающих, учитывая, что встреча проходила в формате брифинга, а не дебатов, где может участвовать неограниченное число стран. Небензя отмечал, что кроме удлинения времени проведения заседания представители Словакии, Польши, Греции и Германии ничего не вносят, он также добавил, что позицию этих стран мог озвучить представитель Евросоюза.
Постпред отметил, что «ничего, кроме желания засветиться на экранах национального телевидения», в этом не видит.
Позже постпред страны при ООН Ритис Паулаускас выразил протест Габону за то, что Вильнюсу не дали возможности выступить от имени стран Балтии и Чехии.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя отказался слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы, который позволил себе переход на личности в разговоре о российских дипломатах.
До этого Кислица зачитал призыв к России немедленно прекратить специальную военную операцию, перечислив поддержавшие заявление страны. Их оказалось 54 из 193 государств, которые входят в ООН.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На юге Украины пропал доступ в интернет
В нескольких областях Украины зафиксированы перебои с доступом в интернет
Перебои с доступом в интернет зафиксированы на юге Украины, сложная ситуация сложилась в Николаевской и Хмельницкой областях, следует из данных международной службы NetBlocks.
В сообщении на странице организации NetBlocks в Twitter говорится, что данные работы сети, показывают перебои с интернетом на юге Украины. В компании соотнесли их с ракетными ударами в субботу утром, передает ТАСС.
По данным службы, сложности с доступом в интернет есть в Ровненской, Волынской и Житомирской областях.
NetBlocks – неправительственная организация, основанная в 2017 году, которая занимается мониторингом работы интернета.
Ранее по всей Украине объявили воздушную тревогу, сообщалось о взрывах в Кировоградской, Волынской, Ровненской, Хмельницкой, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Черниговской областях.
В офисе Зеленского сообщили, что около 1,5 млн человек в шести областях Украины остались без света из-за ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВКС России уничтожили украинский самолет
Минобороны сообщило об уничтожении самолета ВСУ экипажем истребителя Су-30СМ
Во время выполнения полетного задания летчики-истребители Су-30СМ ВКС России обнаружили и уничтожили самолет ВСУ, сообщило Министерство обороны России.
По данным Минобороны, экипажи отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике украинских войск.
Во время выполнения полетного задания летчики-истребители Су-30СМ обнаружили и уничтожили самолет ВСУ, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России в районе населенного пункта Перемога Николаевской области сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Врачи подрались из-за умершего пациента в Карелии
В Кемской больнице в Карелии произошла драка между врачами из-за пациента, который умер после госпитализации
Заведующий отделением и терапевт Кемской больницы в Карелии подрались из-за пациента, который умер, несколько часов дожидаясь госпитализации.
СМИ сообщают, что на видео не попало начало конфликта. Первым ударил коллегу 53-летний терапевт, который привез в больницу пациента с онкологией и инфарктом. Второй участник драки 32-летний завотделением несколько часов отказывался госпитализировать его без соответствующих документов, передает RT.
Уточняется, что врачи подрались в Кемской больнице еще в сентябре, главврач заведения только сейчас заявил что решил передать материалы в полицию.
По данным СМИ, завотделением после драки вышел на больничный, а потом уволился из больницы.
Ранее в Московской области мужчина проник в хирургическое отделение местной больницы и избил несколько человек.
Киев пригрозил Европе «миграционным цунами» и потребовал оружие
Власти Украины пригрозили Европе новым всплеском потока мигрантов и потребовали поставок оружия
|
|
Украина находится на грани гуманитарной катастрофы, и если Запад не предоставит ей системы ПВО, ему грозит «миграционное цунами», заявил Frankfurter Allgemeine Zeitung премьер-министр республики Денис Шмыгаль.
По его словам, якобы Россия в стремлении лишить Украину электроснабжения, отопления и канализации может спровоцировать гуманитарную катастрофу, с целью создать в Европе новый кризис с беженцами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Если на Украине не будет электричества, отопления или воды, это может спровоцировать новое миграционное цунами», – указал Шмыгаль, заявив, что Украине нужны средства противовоздушной обороны.
Так, премьер подчеркнул, что Украина с нетерпением ждет следующей партии боеприпасов.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять вооружение западного производства, в том числе немецкие танки Leopard 2 («Леопард-2»).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Time: Россия хорошо знает главное уязвимое место Украины
Time: Созданная при СССР энергосистема стала главным уязвимом местом Украины, о котором хорошо осведомлена Россия
|
|
Энергетическая отрасль стала главным уязвимым местом Украины, о котором хорошо осведомлена Россия, так как украинская энергосистема была создана во времена СССР, выразила мнение обозреватель издания Time Сиара Ньюджент.
Автор статьи напомнила, что благодаря советским инженерам бывшие союзные республики при СССР получили развитую и разветвленную сеть теплоснабжения, обеспечивающую города дешевым и универсальным отоплением, передает РИА «Новости».
Как отметила Ньюджент, спустя тридцать лет после обретения странами независимости, несмотря на серьезное ухудшение качества обслуживания в последние годы из-за недостаточных инвестиций, централизованное теплоснабжение по-прежнему составляет львиную долю выработки тепла в Эстонии, Литве и Словакии.
На Украине, по имеющимся у автора данным, по состоянию на 2021 год 53% городских домохозяйств полагались на централизованное теплоснабжение. Как считает Ньюджент, именно энергетическая отрасль стала ключевым уязвимым местом Украины, так как Москва обладает глубокими знаниями о тепловой системе, построенной в советскую эпоху.
Ранее в офисе Зеленского заявили о критической ситуации с энергетикой на Украине и посоветовали всем гражданам готовиться к отключениям теплоснабжения, электроэнергии и водоснабжения. Как отметил военный обозреватель Александр Хроленко, российские ракетные удары по энергосистеме Украины лишают Киев способности управлять армией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Политолог: Философ Фукуяма наложил санкции на Шуфутинского
Российский политолог высмеял Френсиса Фукуяму за нелюбовь к Михаилу Шуфутинскому
|
|
На закате карьеры профессору Фукуяме для защиты либерального мирового порядка потребовалось наложить санкции на Михаила Шуфутинского, заявил программный директор Валдайского клуба Андрей Сушенцов. Фукуяма входит в группу экспертов, которые подбирают новых кандидатов в санкционные списки. Помимо Шуфутинского Фукуяма предлагает ввести санкции против других «российских пропагандистов», в частности, Ольги Бузовой, Гарика Харламова, Евгения Петросяна и других представителей шоу-бизнеса.
«В группе американо-украинских мудрецов, породивших этот список, состоит Фрэнсис Фукуяма, апологет либерального мирового порядка, 30 лет назад написавший резонансную работу о его тупике. Так сложилась жизнь, что на закате карьеры профессору Фукуяме для защиты либерального мирового порядка потребовалось наложить санкции на Михаила Шуфутинского», – пишет в своем Telegram-канале декан факультета международных отношений МГИМО, программный директор Валдайского клуба Андрей Сушенцов.
Эксперт особо отметил, что «Фукуяма наложил санкции на Шуфутинского». «Жизнь смелее нашего воображения», – считает Сушенцов.
Так политолог отреагировал на сообщения о том, что в США подготовили очередной предварительный список «российских пропагандистов», против которых нужно ввести персональные санкции. Помимо Шуфутинского Фрэнсис Фукуяма, известный как автор книги «Конец истории», предлагает таких звезд шоу-бизнеса как Ольга Бузова, Анна Седокова, Гарик Харламов, Евгений Петросян, Дана Борисова и Леонид Якубович.
В подготовке списка, помимо Фукуямы, участвовали бывший посол США в России Майкл Макфол, проживающий в США бывший зампред Центробанка России Сергей Алексашенко, а также экономист Сергей Гуриев, перебравшийся во Францию.
Фукуяма был в числе тех, кто до спецоперации на Украине призывал президента США Джо Байдена опубликовать список санкций, которые Вашингтон будет готов немедленно ввести против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. В июне МИД России запретил Фукуяме въезд в РФ. Всего в этом списке более тысячи фамилий американских граждан, в числе которых есть актер Морган Фримен, глава совета директоров компании Meta* (запрещенная в России экстремистская организация) Марк Цукерберг.
Российские артисты уже попадали в «черные списки». Ранее президент Украины Владимир Зеленский вводил персональные санкции против Ольги Бузовой, Николая Баскова и Льва Лещенко, Олега Газманова, Надежды Бабкиной, Юлии Чичериной, Гарика Харламова, Стаса Михайлова и Тимати.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В результате взрыва на военном складе в Узбекистане повреждено почти 4 тыс. зданий
Более 3,7 тыс. зданий повреждены из-за взрыва на военном складе в Узбекистане, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Как сообщили в администрации Сырдарьинской области, 3742 нежилых и жилых помещения получили частичные повреждения кровли, перекрытий, дверей и окон в результате взрыва на складе Минобороны Узбекистана, передает ТАСС.
Там добавили, что в пострадавших зданиях уже установлено 2 тыс. квадратных метров окон, работы продолжаются, а для оценки ущерба создали специальную рабочую группу.
Напомним, в субботу Минздрав Узбекистана сообщил, что в результате взрыва на складе министерства обороны в Сырдарьинской области 16 человек пострадали, четверо были доставлены в больницу.
Зеленский призвал мир нанести удар по Кремлю
Зеленский: Мир должен ударить по Кремлю, если Россия атакует офис президента Украины
|
|
В случае удара России по «центру принятия решений» на улице Банковой в Киеве, где расположен офис президента Украины, мир должен будет нанести ответный удар по Кремлю, считает украинский президент Владимир Зеленский, об этом он заявил в интервью канадским телеканалам CTV и CBC.
Как заявил Зеленский в интервью канадским телеканалам CTV и CBC, в случае удара по центрам принятия решений в Киеве, страны мира должны ответить аналогичным ударом по Кремлю. При этом, по словам Зеленского, не имеет значения, является Украина страной НАТО или нет, сообщает РБК.
Между тем жители Британии, читающие The Sun, возмутились таким заявлением президента Украины, передает «МК».
«А можно НАС не впутывать в это дело, чувак?» – прокомментировал соответствующую статью пользователь belizemarc.
«Ну спасибо за попытки развязать ядерный холокост!» – написал Larry50451030.
Ранее бывший посол Франции в Москве Клод Бланшмезон заявил, что действия Украины по организации теракта на Крымском мосту преследовали цель спровоцировать Россию на реакцию, которая послужила бы предлогом для вовлечения стран Запада в конфликт.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Херсонские власти сообщили о больших потерях ВСУ
Власти Херсона заявили об отбитых российскими военными атаках ВСУ
Союзными войсками РФ отражены очередные атаки украинских войск в Херсонской области, на линии фронта все без изменений, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов в своем Telegram-канал написал, что на фронтах Херсонской области Российской Федерации все без изменений.
По его словам, несмотря на постоянные попытки украинских войск пробить линии обороны, союзные войска Российской Федерации отбивают все атаки. ВСУ несут очень большие потери в живой силе и технике, указал он.
Стремоусов также добавил, что эвакуация мирного населения правобережной части Херсонской области продолжается.
Накануне Стремоусов заявил, что атаки противника в Херсоне отбиты, продолжается перемещение людей.
Ранее сообщалось, что жителей Херсона призвали незамедлительно покинуть город в субботу и переправиться на левый берег Днепра из-за напряженной ситуации.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД