Показаны кадры прилета новейшей российской ракеты «Изделие 305» в окно здания ВСУ

Кириенко на Форуме классных руководителей отметил роль учителей в воспитании героев СВО

Кириенко: Вместе с героями спецоперации награды должны получать их учителя

Россия выиграет нынешнюю войну против Запада – как непосредственно в боях, так и на информационных фронтах. И одними из тех, кто кует победу, являются учителя, воспитывающие героев спецоперации, заявил на открытии Форума классных руководителей в Москве первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Согласно последним социологическим исследованиям, в России 83% родителей, а также бабушек и дедушек поддерживают введение в школах церемонии подъема флага и пения гимна, а также уроков «Разговоры о важном» – об этом в ходе открытия Форума классных руководителей в Гостином дворе рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, отметивший тенденции роста патриотического настроения в обществе.

Помимо этого, он указал на вклад учителей в становление новых героев в ходе нынешней спецоперации на Украине. «Нам надо вместе подумать, чтобы соответствующую награду от общества получал не только герой СВО, но и тот учитель, что сформировал в нем это чувство патриотизма и чувство гордости. И нам всем важно вести воспитательную работу так, чтобы ребята понимали, насколько любая сложность и любые перемены открывают для них пространство возможностей, увидели их и поверили в них. И вы для них – самый главный пример», – подчеркнул Кириенко.

Также первый замруководителя администрации президента напомнил: Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной. «Мы обязательно выиграем и эту войну: и «горячую», и экономическую, и ту самую психологическую, информационную войну, которая ведется против нас. Но для этого необходимо, чтобы это была именно народная война, чтобы каждый человек чувствовал свою сопричастность и имел возможность внести свой вклад в нашу общую победу», – сказал он.

Кириенко указал, что каждый вклад в победу ценен. «Кто-то письмом бойцу, кто-то на производственных предприятиях, обеспечивая необходимые поставки оборудования. Кто-то, выполняя, наверное, самую важную задачу, потому что из всего этого противостояния самая важная битва – это битва за будущее, значит, за молодежь. Самые главные в этой битве – это вы», – сказл он, обращаясь к собравшимся на форуме классным учителям.

Отдельно первый замруководителя администрации президента акцентировал внимание на работе добровольческого движения «Мы вместе», участники которого стараются, чтобы «не было ни одной семьи участника специальной военной операции, которая не чувствует помощь и поддержку». «Эта помощь и поддержка может быть разная: где-то надо прийти наколоть дрова, где-то надо прогуляться с собакой, где-то посидеть с больным человеком и побыть с детьми, пока мама идет на работу, где-то не забыть поздравить с днем рождения, просто сказать доброе слово», – пояснил Кириенко.

Форум классных руководителей доказывает, что в России с каждым годом растет социальный и профессиональный статус, а также престиж всех педагогических специальностей без исключения. Кроме того, педагог становится наставником учеников не только в сугубо школьных дисциплинах, но и, например, в патриотическом воспитании, рассказала газете ВЗГЛЯД участница Форума, учительница волгоградской частной школы «Поколение» Инна Миронова.

По словам собеседницы, она с учениками организовала телемост с Челябинскими коллегами, в ходе которого волгоградцы рассказывали о Мамаевом кургане, а уральские школьники и учителя – о «трудовом фронте», о создании бронетехники, которую отправляют на передовую. «Все это крайне важно особенно сейчас – через такие параллели я объясняю детям о том, почему Россия была вынуждена начать спецоперацию и о том, что сейчас в целом происходит на наших западных рубежах», – сказала она.

Миронова подчеркнула: учитель, как наставник, должен рассказывать детям, что необходимо на государственном уровне напоминать всем народам о недопустимости возобновления фашизма и повторения ситуации, предшествовавшей Второй мировой войне. «Когда дети спрашивают, почему важно проводить парады в День Победы, я показывают им фильм «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма, а также привожу им речь писателя Даниила Гранина во время выступления в Бундестаге», – рассказала собеседница.

Открывшийся в Москве в субботу Всероссийский Форум классных руководителей объединил на одной площадке 1300 активистов школьного образования и кураторов групп среднего профессионального образования из всех 89 регионов России. Для участия в форуме участники прошли конкурсный отбор из 64 тыс. желающих.

Участники встретились в Гостином дворе, чтобы обсудить организацию воспитательной работы при реализации образовательных программ, психологию воспитания и обучения, инклюзивное, семейное образование и другие актуальные для современного педагога вопросы.

В ближайшие два дня участники форума на шести тематических круглых столах и восьми мастер-классах, а также в формате познавательных встреч разберут актуальные для профессионального сообщества темы.