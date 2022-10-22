Захарова обвинила страны ЕС в затягивании конфликта на Украине

Официальный представитель МИД Захарова назвала конфронтационной политику Брюссела

Решения, принятые на заседании саммита ЕС о военной помощи Украине, подтвердили конфронтационный характер политики Евросоюза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова подчеркнула, что Евросоюз не демонстрирует готовность решить мирным путем конфликт на Украине, инвестируя средства в затягивание военных действий. Принятые на заседании Совета ЕС решения лишний раз подтвердили конфронтационный характер политики Евросоюза, говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.

Также дипломат указала, что в ЕС направлены решения о дополнительном (еще на 500 млн евро) финансировании поставок оружия ВСУ и о создании миссии ЕС по военной поддержке Украины. Захарова добавила, что Евросоюз будет тренировать и оснащать вооружением боевиков, которые будут уничтожать мирное население и инфраструктуру.

«Готовы ли в ЕС разделять ответственность за эти преступления?» – добавила Захарова.

Ранее главы МИД стран Евросоюза на встрече в Люксембурге приняли решение о начале тренировочной миссии для украинских военных, а также выделения финансирования.

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