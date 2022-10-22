Российские артисты отреагировали на санкции Киева

Российские артисты прокомментировали готовящиеся против них санкции Киева

Российских артистов не огорчает перспектива попадания в украинский санкционный список, это лишь свидетельствует о бессилии и тщетной попытке киевского режима «наказать» за патриотизм.

«Я всегда говорила, что агрессия – это путь в пропасть. Мы и наблюдаем, как в эту пропасть проваливается захватившее власть в стране правительство Украины, которое, кажется, составляло список на коленке. Иначе как объяснить присутствие в нем Елены Васильевны Образцовой, ушедшей из жизни семь лет назад, – заявила народная артистка России Надежда Бабкина, передает ТАСС.

Список она назвала проявлением бессилия и злобы. Артистка добавила, что санкции не помешают ее творческой деятельности.

В том же ключе прокомментировал появление списка продюсер Иосиф Пригожин. Певец Олег Газманов воспринял новость с иронией и назвал санкционный список «почетным».

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского опубликовали рекомендации по индивидуальным санкциям против российских артистов и журналистов. Всего в перечне указано 166 человек.

Напомним, с 7 октября российская музыка и гастроли российских исполнителей запрещены на территории Украины.