Власти Кировоградской области Украины поразили важные энергообъекты

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22 октября, суббота | Последнее обновление — 11:43 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В большинстве регионов Украины объявили новую воздушную тревогу
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Для противостояния крайне изощренной форме неоколониализма – монополии мировой финансовой системы и эмиссии сверхвалюты в виде доллара США – требуется деколонизация на принципиально иной, опережающей технологии.
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Как бы странно это ни звучало, но каждый, например, российский гражданин, выезжающий на любую несуверенную территорию: в Евросоюз, или Грузию, или Таиланд, или еще в какую-нибудь американскую криптоколонию, может быть схвачен американскими спецслужбами.
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Надеюсь, что кампания против пропаганды нетрадиционных отношений не превратится в преследование тех, кто эти отношения практикует. Ведь права геев, лесбиянок, трансгендеров и идеология, которая на них спекулирует – вещи разные и слабо связанные друг с другом.
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На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Власти Кировоградской области Украины поразили важные энергообъекты
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Важные энергетические объекты поражены в Кировоградской области Украины, сообщил глава областной администрации Андрей Райкович.
По его словам, ракетные удары наносились по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Голованевском районах Кировоградской области, передает ТАСС.
Местных жителей и предпринимателей власти призывают ограничить потребление электроэнергии.
Ранее украинские СМИ сообщили о поражении объекта энергетической инфраструктуры в Одесской области.
Эрдоган заявил о тяжелых потерях России и Украины
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Анкара не теряет надежды на диалог между лидерами России и Украины, обе стороны несут тяжелые потери, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в самолете по возвращении из Азербайджана.
Эрдоган рассказал, что по итогам последнего общения с президентом России Владимиром Путиным у него сложилось впечатление о смягчении позиции российского лидера в вопросе диалога с Украиной. Кроме того, он рассказал, что накануне общался с президентом Украины Владимиром Зеленским, и «почувствовал в его речи отсутствие преграды и готовность к решению этого вопроса». «Мы не теряем надежды на мир», – передает Anadolu слова турецкого лидера.
В начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. При этом президент Путин подчеркивал, что Россия всегда говорила об открытости к мирному урегулированию украинского конфликта. Глава государства призывал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.
Комментируя предложение российского лидера по формированию в Турции международного газового хаба, Эрдоган отметил, что Европа не может покрывать спрос за счет газа из России. «Каковы их ожидания? Они думают, если Турция станет центром этого хаба, будут ли удовлетворены такие потребности в природном газе из Турции или нет», – приводит его слова РИА «Новости». «Кроме того, есть фактор Трансанатолийского трубопровода (TANAP). Сможет ли Европа покупать газ из Азербайджана в нужном количестве? Мы проанализируем все эти вопросы и предпримем соответствующие шаги», – отметил президент Турции.
Кроме того, Эрдоган высказался на тему «зернового соглашения». По его словам, по состоянию на 20 октября из портов Украины отбыли 363 сухогруза с 8 млн тонн агропродукции. Как сообщил президент Турции, около 62% этой продукции поставлены на рынки Европы, 19,5% – в Азию, 13% – в страны Африки, 5,3% – в страны Ближнего Востока. «Самые неразвитые страны получили лишь 454 тыс. 626 тонн агропродукции, это 5,7% от общего объема. Основными статьями экспорта по коридору стали кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, рапс и подсолнечный шрот. Доля этих видов агропродукции в общем объеме составляет около 96%», – сказал он.
Президент Турции считает, что нет никаких препятствий для продления «зернового соглашения». «К такому выводу я пришел по итогам переговоров с президентами Украины и России. Думаю, что любое препятствие, которое может возникнуть на этом пути, можно будет устранить», – сказал Эрдоган.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, на каких условиях России будет выгодно продление зерновой сделки.
Также Эрдоган назвал успешной поездку в Джебраильский и Зангиланский районы Азербайджана. «Вместе с моим дорогим братом Ильхамом Алиевым мы приняли участие в открытии Зангиланского международного аэропорта. Зангилан имеет стратегически важное расположение, а построенная воздушная гавань будет вносить важный вклад не только в развитие Азербайджана, но и региона в целом», – сказал турецкий лидер. Восстановление коммуникаций между регионом и остальным миром, укрепление транспортных путей являются стратегическими шагами, заявил он.
Глава турецкого государства отметил, что работы по восстановлению «освобожденных от оккупации» территорий Азербайджана продолжаются активными темпами. Он выразил уверенность, что шаги, предпринятые Азербайджаном для привлечения инвестиций, в скором времени превратят Карабах в яркую звезду региона.
Комментируя тему высказывания американского сенатора Боба Менендеса, выступившего против поставок самолетов F-16 в Турцию, Эрдоган выразил надежду на то, что подобные заявления никак не скажутся на реализации сделки, поскольку не отражают позицию официальных структур США. «Как вам известно, работы по F-16 начались в прошлом году, и на данный момент продолжаются в соответствии с графиком. Это подтверждает и глава Пентагона в ходе встреч с нашим министром обороны. США поддерживают процесс на уровне властей, министерства, в военной плоскости», – сказал глава турецкого государства.
По словам Эрдогана, поставка F-16 в Турцию – важное событие не только для Турции, но и для НАТО. Чем сильнее Турция, чем выше ее боеготовность, тем мощнее потенциал альянса, подчеркнул он, добавив, что в вопросе модернизации ВВС, как и ранее в обеспечении потребностей в сфере ПВО, у Турции есть альтернативы США.
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В Госдуме обозначили сроки окончания мобилизации
Депутат Госдумы Останина заявила, что число мобилизованных достигло 260 тыс. человек
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Число мобилизованных граждан России на сегодня 260 тысяч человек, на следующей неделе частичная мобилизация закончится, сообщила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина по итогам встречи с замминистра обороны РФ Николаем Панковым.
По словам Останиной, Панков сообщил, что уже мобилизовано 260 тысяч человек, осталось выполнить контрольную цифру мобилизации только на 14%, передает ТАСС.
Также она отметила, что мобилизация завершится на следующей неделе, это подтвердили замминистра, статс-секретарь министерства обороны Николай Панков и начальник мобилизационного отдела Евгений Бурдинский.
Она сказала, что в пятницу приняла участие в совещании с Панковым и Бурдинским, где обсуждались вопросы о предоставлении отсрочки многодетным родителям и семьям, в которых есть дети с инвалидностью.
Министерство обороны (МО) РФ примет решение об освобождении от отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации отцов двоих детей, срок беременности супруг которых составляет более 22 недель, пояснила Останина.
Также может рассчитывать на отсрочку отец одного ребенка, супруга которого беременна более 22 недель двойней.
«Здесь уже вступает в силу человеческий фактор, потому что в регионах возглавляют мобилизационные комиссии губернаторы. Если будет справка [о двойне] от наблюдающего врача-гинеколога, понятно, что это семья, где трое детей уже. Таких семей немного», – уточнила депутат.
Также Останина призвала в таких исключительных случаях обращаться в комитет Думы. «Немедленно сама обращусь и вмешаюсь», – добавила она.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конкретная дата завершения частичной мобилизации в России пока не названа.
Также Песков заявил, что возможность призыва в армию женщин не обсуждается.
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Эксперт указал на военный смысл лишения Украины электричества
Военный обозреватель Хроленко заявил, что при лишении Украины электричества страна потеряет способность управления ВСУ
Российские ракетные удары лишают Украину электричества для того, чтобы Киев потерял способность управления и переброски сил украинской армии, заявил военный обозреватель Александр Хроленко.
Хроленко отметил, что российские ракетные удары или «десятидневный Армагеддон» привел к уничтожению 30% энергосистемы Украины», говорится в Telegram-канале «Sputnik Ближнее Зарубежье».
По его словам, все, что касается железнодорожных перевозок, разведки и связи, требует электроэнергии. Если цель будет достигнута, а она, скорее всего, будет достигнута, то Украина потеряет способность управления и переброски сил украинской армии, указал Хроленко.
Ранее в офисе Зеленского заявили о критической ситуации с энергетикой на Украине, там посоветовали всем украинцам готовиться к отключениям теплоснабжения, электроэнергии и водоснабжения.
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Командир дивизии США допустил ввод американских войск на Украину
CBS News: Командир дивизии США заявил о готовности американских войск войти на территорию Украины в случае эскалации
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Командир 101-й дивизии воздушно-десантных войск США, которую Вашингтон разместил в Европе на фоне обострения отношений между Россией и НАТО, заявил о готовности американских войск войти на Украину в случае военной эскалации или атаки на НАТО вопреки уверениям Белого дома, сообщил телеканал CBS News.
Как отмечается в публикации, 101-я воздушно-десантная дивизия армии США была размещена в Европе впервые почти за 80 лет на фоне обострения отношений между Россией и военным альянсом НАТО под руководством США, передает РИА «Новости».
В материале говорится, что командир «Кричащих орлов» несколько раз сообщил телеканалу, что они готовы к сражению уже ближайшей ночью и, хотя они прибыли для защиты территории НАТО, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, то они полностью готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины.
По имеющимся у телеканала сведениям, 101-я воздушно-десантная дивизия США «Кричащие орлы» представляет собой легкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тыс. американских военнослужащих, размещенную на территории Румынии.
Напомним, в августе представительство США в НАТО сообщило, что перебросили в Европу в рамках усиления восточного фланга альянса военнослужащих элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США, которая принимала участие во Второй мировой войне. В том же месяце профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в статье для журнала Foreign Affairs выразил мнение, что сложившаяся вокруг российской спецоперации на Украине ситуация может обернуться вмешательством в конфликт Соединенных Штатов.
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Сын Фридмана назвал себя украинцем и попросил снять с него санкции
Единственный сын Фридмана назвал себя украинцем и попросил снять с него персональные санкции
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Сын миллиардера Михаила Фридмана Александр Ожельский в видеообращении на видеохостинге YouTube назвал себя украинцем и попросил Киев снять с себя «несправедливые» персональные санкции со стороны властей Украины.
Ожельский в видеообращении, опубликованном на личной странице в Instagram* (соцсеть заблокирована в России, принадлежит компании Meta*, которую суд в России признал экстремистской организацией и запретил), выразил удивление, что Киев не принял во внимание его отношение к специальной военной операции России на Украине. По словам Ожельского, он с первого дня выступает против спецоперации России и ходил на митинги в поддержку Украины в Лондоне. Сын Фридмана также завил, что сейчас живет в Дубае, покинул Россию 24 февраля и больше в Российскую Федерацию не возвращался и не планирует, хотя оставил там друзей и бизнес, сообщает Forbes.
Сын миллиардера назвал введение санкций со стороны Украины настолько несправедливым и нечестным, насколько это вообще возможно. Ожельский заявил, что считает себя украинцем, у него на Украине якобы есть родные и он привык туда ездить.
Напомним, 1 октября СНБО ввел санкции против российских предпринимателей Олега Дерипаски и Михаила Фридмана, а также украинских политиков Виктора Медведчука и Виктора Януковича.
В МИД объяснили необходимость разговора министров обороны России и США
Дипломат Гаврилов: Вашингтон инициировал разговор министров обороны России и США для исключения рисков и случайностей
Состоявшийся по инициативе Вашингтона разговор министров обороны России и США Сергея Шойгу и Ллойда Остина был необходим для устранения недопонимания и исключения рисков, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Отвечая на вопрос о целях разговора Шойгу и Остина, Гаврилов в эфире телеканала «Россия-24» указал на необходимость устранить недопонимание между Россией и США, чтобы не было случайностей. По его словам, российская и американская стороны работали над предотвращением инцидентов на море, в воздушном пространстве над кораблями и в более глобальном – ядерном аспекте. Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями отметил важность этих контактов и того, что американцы сделали первый шаг в этом направлении, передает ТАСС.
Ранее в пятницу в российском военном ведомстве сообщили, что Шойгу обсудил с Остином актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине. Накануне российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что отношения России и США находятся в крайне плохом состоянии, однако Москва и Вашингтон обречены на разговоры о стратегической стабильности.
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В Тбилиси назвали представителей властей Украины «абсолютно неадекватными»
Председатель грузинского парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Ираклий Берая назвал «абсолютно неадекватным» советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который пообещал «освободить Грузию», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Крайне возмутительны такие заявления представителя власти Украины», – отметил депутат от правящей «Грузинской мечты».
Арестович, в частности, накануне во время одного из выступлений отметил, что Украина «будет вынуждена освободить Грузию, Молдавию, Армению», для чего Киев может использовать «до миллиона повоевавших» в боевых действиях против России.
В свою очередь, вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила, что Киев «продолжает попытки втянуть Грузию в военные действия» против России.
«Мягко говоря, такие попытки вызывают сожаление, – отметила она. – Этого не произойдет, приоритет правительства Грузии заключается в сохранении мира в стране».
«Хватит учить нас уму-разуму, займитесь Украиной», – посоветовала вице-премьер Грузии советнику офиса Владимира Зеленского.
По словам Теи Цулукиани, подобные заявления «просто поразительны», но делаются они регулярно.
«У нас есть обязательства сдержанности, так как там война. Но также у нас есть обязательства перед собственным народом не допустить войну здесь», – заявила зампред правительства Грузии.
Накануне в правящей «Грузинской мечте» подвергли критике решение президента Украины Владимира Зеленского ввести в действие решение Совета нацбезопасности страны о санкциях, под которые попали и родственники и партнеры грузинского миллиардера, экс-премьера-министра Бидзины Иванишвили.
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Украина ввела особый документ для возвращающихся из России граждан
Премьер-министр Украины Шмыгаль: Киев вводит специальные документы для граждан, возвращающихся из РФ
Правительство Украины решило ввести специальное удостоверение личности для граждан, которые желают вернуться на Украину из России, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Шмыгаль в своем Telegram-канале написал, что правительство запускает документ-удостоверение личности на возвращение на Украину.
По его словам, такой документ могут получить члены семей украинских граждан, которых якобы «депортировали» в Россию. Для этого им нужно обратиться в Государственную миграционную службу Украины или в министерство реинтеграции, указал премьер, передает РИА «Новости».
Сколько сейчас таких граждан, есть ли они вообще, для каких целей вводится этот специальный документ, отличающий одних граждан от других, Шмыгаль не уточнил.
Ранее сообщалось, что украинское руководство на совещании согласовало проект закона об уголовной ответственности за получение паспорта российского гражданина.
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Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США
Минобороны: Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США Остином
Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине, сообщили в российском военном ведомстве.
По сообщению Минобороны, в пятницу прошли телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны США Ллойда Остина, в ходе которых обсуждалась ситуация на Украине и актуальные проблемы международной безопасности, передает ТАСС.
Ранее глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов обсудил с председателем КНШ ВС США Марком Милли ситуацию на Украине.
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ВДВ России уничтожили батальон ВСУ с танками из Македонии и Словении
Воздушно-десантные войска России уничтожили батальон Вооруженных сил Украины на танках из Македонии и Словении
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Российские десантники уничтожили на криворожском направлении батальон украинских вооруженных формирований, укомплектованный танками Т-72 из Македонии и Словении в рамках программы помощи от стран НАТО, свидетельствуют видеокадры досмотра сожженной техники ВСУ на поле боя.
В результате успешной обороны на криворожском направлении одним из десантных подразделений российской армии был полностью уничтожен 1-й механизированный батальон 28-й отдельной механизированной бригады украинских военных вместе с танками Т-72, поставленных Украине по программе помощи от стран НАТО. Также на кадрах можно увидеть уничтоженные МТЛБ и БРДМ противника, передает РИА «Новости».
Накануне в Минобороны сообщали, что ВСУ пытались прорвать оборону российских войск на Николаево-Криворожском направлении в районе пунктов Новая Каменка – Червоный Яр Херсонской области, однако благодаря введенному танковому резерву российские войска уничтожили более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 бронемашин ВСУ.
Напомним, в начале августа Северная Македония передала Украине танки. Москва назвала большой ошибкой передачу Северной Македонией танков Т-72 Украине. О поставках танков на Украину Словенией в сентябре заявляла министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.
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В Херсонской области за сутки отбиты две попытки наступления ВСУ, уничтожено более 120 украинских военных
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За последние сутки на Николаево-Криворожском направлении российские войска сорвали две попытки наступления подразделений ВСУ в составе ротных тактических групп возле населенных пунктов Давыдов Брод и Сухой Ставок Херсонской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Предотвращены попытки ночного проникновения в тыловые районы до 20 диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Огнем российской артиллерии уничтожены более 120 украинских военнослужащих, шесть бронемашин, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
У населенного пункта Новая Каменка Херсонской области уничтожен ангар с украинской военной техникой иностранного производства, отчитались в Минобороны.
Подразделения ВСУ на Запорожском направлении пытались мелкими группами атаковать российские позиции в районе Времевского выступа. Однако все атаки были отражены, противник отброшен на исходные позиции. Ликвидировано не менее 40 украинских военнослужащих, два танка, три бронемашины, перечислили в Минобороны.
Ударами армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районах Дробышево ДНР и Нововознесенское Херсонской области поражены три пункта управления и 69 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 167 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
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Российские войска поразили восемь пунктов дислокации ВСУ и иностранных наемников
В восьми пунктах временной дислокации в районах населенных пунктов Камышеваха Запорожской области, Безыменное, Садок, Пятихатки Херсонской области, Артемовск, Краматорск ДНР, городов Николаев и Запорожье поражены подразделения ВСУ и иностранных наемников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Под населенным пунктом Украинка Херсонской области и городом Запорожье уничтожены два склада боеприпасов ВСУ. Кроме того, у населенного пункта Новогригоровка Николаевской области уничтожено хранилище топлива, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО за сутки уничтожены шесть украинских беспилотников в районах Каховской ГЭС, населенных пунктов Новоандреевка ДНР, Скадовск, Высокое Херсонской области, перечислили в Минобороны.
В воздухе сбиты 33 снаряда американской реактивной системы HIMARS и две противорадиолокационных ракеты HARM, сообщил Конашенков.
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Воздушная тревога объявлена по всей Украине
«Страна.ua»: Сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине
Воздушная тревога утром в субботу звучит по всей Украине, сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua».
Как пишет «Страна.ua», вся территория Украины находится под угрозой ракетного удара. Сигналы воздушной тревоги слышны в Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Харьковской, Одесской областях, передает РИА «Новости».
Как передает ТАСС, информацию с предупреждением в телеграм-каналах распространили главы Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской Ровненской и Черновицкой областей, а также мэр Хмельницкого.
По данным сервиса «Воздушные тревоги на Украине», сирены также звучат в Закарпатской и Львовской областях.
Между тем украинский телеканал «Пятый» сообщил о взрывах в Днепре.
Напомним, в субботу ночью воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях.
В Магаданской области выполнили план по частичной мобилизации
Губернатор Магаданской области Носов заявил о выполнении плана по частичной мобилизации
Магаданская область полностью выполнила задачи по частичной мобилизации, заявил губернатор региона Сергей Носов.
«Мной принято решение и подписано соответствующее постановление о выплате единовременной помощи в размере 150 тыс. рублей для всех колымских бойцов (добровольцев, контрактников, мобилизованных)», – заявил он в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, сумма позволит военным и их семьям не снижать уровень качества жизни. Также еще одной мерой поддержки стала ежемесячная денежная выплата по основному месту работы в бюджетной сфере в размере 70% от зарплаты. Дети военных получат компенсацию за детский сад в размере 100%, школьников обеспечат бесплатным горячим питанием, а студенты получат дополнительную стипендию, передает ТАСС.
Также семьи военнослужащих с 1 октября освобождены от оплаты коммунальных услуг, кроме взносов на капремонт.
В ряде районов Киева и области пропало электроснабжение
СМИ Украины сообщают о пропавшем электроснабжении в Киеве и области
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Электроснабжение вновь пропало в нескольких районах Киева и области, сообщает украинское интернет-издание «Страна».
«Из разных районов Киева и Киевской области сообщают об отключении света», – говорится в сообщении в Telegram-канале издания, передает РИА «Новости».
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что российские удары коснулись минимум половины мощностей генерации тепловой энергии в стране.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Ранее эксперт объяснил газете ВЗГЛЯД военный смысл лишения Украины электричества.
Накануне власти Украины сообщили, что на территории страны сократят рабочий день и объем энергопотребления в домохозяйствах и на предприятиях страны, уменьшат количество рейсов общественного транспорта.
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