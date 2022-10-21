Макрон обвинил США в двойных стандартах из-за цен на газ

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21 октября, пятница | Последнее обновление — 21:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ряде районов Киева и области пропало электроснабжение
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Для противостояния крайне изощренной форме неоколониализма – монополии мировой финансовой системы и эмиссии сверхвалюты в виде доллара США – требуется деколонизация на принципиально иной, опережающей технологии.
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Как бы странно это ни звучало, но каждый, например, российский гражданин, выезжающий на любую несуверенную территорию: в Евросоюз, или Грузию, или Таиланд, или еще в какую-нибудь американскую криптоколонию, может быть схвачен американскими спецслужбами.
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Надеюсь, что кампания против пропаганды нетрадиционных отношений не превратится в преследование тех, кто эти отношения практикует. Ведь права геев, лесбиянок, трансгендеров и идеология, которая на них спекулирует – вещи разные и слабо связанные друг с другом.
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На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Макрон обвинил США в двойных стандартах из-за цен на газ
Президент Франции Макрон обвинил США в двойных стандартах из-за низких цен на газ на американском рынке
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Американский газ стоит на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам, это двойные стандарты, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
Макрон заявил, что уважает привлекательный выбор американской экономики, но когда американские цены на энергию гораздо дешевле, чем в Европе, потому что США – производитель энергии, это порождает двойные стандарты. Французский президент также указал, что США продают у себя газ в три-четыре раза дешевле, чем Европе, передает РИА «Новости».
По его словам, это должно стать темой для дискуссий, поскольку «речь идет об искренности в трансатлантической торговле».
«Я намерен поднять этот вопрос во время моего визита в США в декабре», – приводит ТАСС слова Макрона.
Ранее стало известно, что участники саммита ЕС обсудили дальнейшую возможность создания европейского картеля для закупок газа, на первом этапе речь пойдет об уровне в 15%.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Евросоюз может спастись от энергетической катастрофы.
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Эрдоган заявил о тяжелых потерях России и Украины
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Анкара не теряет надежды на диалог между лидерами России и Украины, обе стороны несут тяжелые потери, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в самолете по возвращении из Азербайджана.
Эрдоган рассказал, что по итогам последнего общения с президентом России Владимиром Путиным у него сложилось впечатление о смягчении позиции российского лидера в вопросе диалога с Украиной. Кроме того, он рассказал, что накануне общался с президентом Украины Владимиром Зеленским, и «почувствовал в его речи отсутствие преграды и готовность к решению этого вопроса». «Мы не теряем надежды на мир», – передает Anadolu слова турецкого лидера.
В начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. При этом президент Путин подчеркивал, что Россия всегда говорила об открытости к мирному урегулированию украинского конфликта. Глава государства призывал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.
Комментируя предложение российского лидера по формированию в Турции международного газового хаба, Эрдоган отметил, что Европа не может покрывать спрос за счет газа из России. «Каковы их ожидания? Они думают, если Турция станет центром этого хаба, будут ли удовлетворены такие потребности в природном газе из Турции или нет», – приводит его слова РИА «Новости». «Кроме того, есть фактор Трансанатолийского трубопровода (TANAP). Сможет ли Европа покупать газ из Азербайджана в нужном количестве? Мы проанализируем все эти вопросы и предпримем соответствующие шаги», – отметил президент Турции.
Кроме того, Эрдоган высказался на тему «зернового соглашения». По его словам, по состоянию на 20 октября из портов Украины отбыли 363 сухогруза с 8 млн тонн агропродукции. Как сообщил президент Турции, около 62% этой продукции поставлены на рынки Европы, 19,5% – в Азию, 13% – в страны Африки, 5,3% – в страны Ближнего Востока. «Самые неразвитые страны получили лишь 454 тыс. 626 тонн агропродукции, это 5,7% от общего объема. Основными статьями экспорта по коридору стали кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, рапс и подсолнечный шрот. Доля этих видов агропродукции в общем объеме составляет около 96%», – сказал он.
Президент Турции считает, что нет никаких препятствий для продления «зернового соглашения». «К такому выводу я пришел по итогам переговоров с президентами Украины и России. Думаю, что любое препятствие, которое может возникнуть на этом пути, можно будет устранить», – сказал Эрдоган.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, на каких условиях России будет выгодно продление зерновой сделки.
Также Эрдоган назвал успешной поездку в Джебраильский и Зангиланский районы Азербайджана. «Вместе с моим дорогим братом Ильхамом Алиевым мы приняли участие в открытии Зангиланского международного аэропорта. Зангилан имеет стратегически важное расположение, а построенная воздушная гавань будет вносить важный вклад не только в развитие Азербайджана, но и региона в целом», – сказал турецкий лидер. Восстановление коммуникаций между регионом и остальным миром, укрепление транспортных путей являются стратегическими шагами, заявил он.
Глава турецкого государства отметил, что работы по восстановлению «освобожденных от оккупации» территорий Азербайджана продолжаются активными темпами. Он выразил уверенность, что шаги, предпринятые Азербайджаном для привлечения инвестиций, в скором времени превратят Карабах в яркую звезду региона.
Комментируя тему высказывания американского сенатора Боба Менендеса, выступившего против поставок самолетов F-16 в Турцию, Эрдоган выразил надежду на то, что подобные заявления никак не скажутся на реализации сделки, поскольку не отражают позицию официальных структур США. «Как вам известно, работы по F-16 начались в прошлом году, и на данный момент продолжаются в соответствии с графиком. Это подтверждает и глава Пентагона в ходе встреч с нашим министром обороны. США поддерживают процесс на уровне властей, министерства, в военной плоскости», – сказал глава турецкого государства.
По словам Эрдогана, поставка F-16 в Турцию – важное событие не только для Турции, но и для НАТО. Чем сильнее Турция, чем выше ее боеготовность, тем мощнее потенциал альянса, подчеркнул он, добавив, что в вопросе модернизации ВВС, как и ранее в обеспечении потребностей в сфере ПВО, у Турции есть альтернативы США.
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Шольц заявил о независимости Германии от российского газа
Канцлер Германии Шольц заявил, что ФРГ освободилась от зависимости от поставок российских энергоносителей
Германия освободилась от зависимости от поставок российских энергоносителей, намерена сократить потребление газа на 20%, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
По словам Шольца, Германия намерена сократить потребление газа на 20%. Также он сообщил, что ФРГ больше не имеет зависимости от поставок российских энергоносителей, передает ТАСС.
Ранее сопредседатель правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что Германия окажется проигравшей стороной в экономической войне, если не будет запущен «Северный поток – 2» и не пройдут мирные переговоры по Украине.
Напомним, АдГ провела в Берлине антиправительственную акцию, на которую собрались около 8 тыс. человек. Они выступали против политики правительства Олафа Шольца, против роста цен на продовольствие и электроэнергию, а также против санкций в отношении РФ.
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Евросоюз ввел санкции против Ирана из-за спецоперации
Страны Евросоюза ввели санкции против Ирана из-за якобы поддержки Тегераном спецоперации
Страны-члены Европейского союза ввели новые санкции в отношении Ирана из-за якобы оказываемой России поддержке в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили в Брюсселе.
Ограничительные меры коснулись лиц и организаций, которые, как утверждается, причастны к разработке и поставке иранских беспилотников в Россию, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
К ответственности привлекут пять человек и три организации. Им запретят въезд и заморозят активы. Санкции еще должны быть официально утверждены путем письменной процедуры в столицах стран сообщества.
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Боррель оправдался за сравнение мира вне Европы с джунглями
Глава дипломатии ЕС заявил, что его сравнение мира за пределами Европы с джунглями вырвали из контекста
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что его слова о том, что «привилегированная» Европа – это «сад», а остальной мир – «джунгли», были неправильно поняты.
На открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге 13 октября Боррель заявил, что «джунгли», окружающие «сад»-Европу, могут грубо вторгнуться в хорошо отлаженный европейский механизм.
Сейчас Боррель заявил, что информация была неправильно истолкована, а его метафору истолковали как проявление колониального евроцентризма. Дипломат выразил сожаление в связи с этим, передает РИА «Новости».
Боррель подчеркнул, что, напротив, является противником определения «Европы как крепости», которой не касаются проблемы остального мира. Дипломат выступил за более глубокое взаимодействие с окружающим миром, в том числе с Югом.
При этом он отметил, что современный мир все же напоминает джунгли, так как в нем «работает право сильного». Боррель подчеркнул, что Европа противостоит миру, в котором царит политика силы, а взаимозависимость превращается в оружие.
Он добавил, что «джунгли» есть везде, в том числе в сегодняшней Украине.
Однако сам проект строительства современной Европы изначально основывался на отказе от политики силы и «закона джунглей». В Европе удалось заменить правовыми процедурами расчет на силу, поэтому Боррель высказался о «саде».
Дипломат признал, что ни Европа, ни Запад не идеальны, однако тем, кто хочет создать «сад», следует объединиться и правовыми методами противостоять «джунглям».
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Прибалтика и Польша призвали ЕС расширить санкции против России
Politico: Радикально настроенные страны Евросоюза призвали Еврокомиссию ввести девятый пакет санкций против России
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Некоторые радикально настроенные страны Евросоюза после массированного удара высокоточным оружием по объектам на Украине обратились в Еврокомиссию с призывом ввести девятый пакет санкций против России, сообщили источники в дипломатических кругах ЕС европейскому изданию Politico.
Радикально настроенные страны Евросоюза, включая Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, 14 октября обратились к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложением ввести девятый пакет санкций против России, во вторник они намерены представить обновленное предложение, передает ТАСС.
Обратившиеся к фон дер Ляйен государства требуют ограничить импорт сжиженного природного газа (СПГ), отключить от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT большее число российских банков и запретить передачу России долларовых банкнот. Также предлагается ввести запрет на продажу европейской недвижимости россиянам и на импорт из РФ алмазов.
По словам других дипломатов из ЕС, многие страны блока на встрече 17 октября отметили готовность к разработке нового пакета санкций. Обсуждались расширение санкционных списков, ядерная проблема, закрытие лазеек в предыдущих рестрикциях, а также оказание давления на соседей России для обеспечения соблюдения введенных ограничений.
Ранее в Евросоюзе решили ввести ограничения на нефть и газ из России. Между тем основатель группы Modern Talking Дитер Болен указал на связь санкций Запада против России с инфляцией и нехваткой энергоресурсов в ЕС. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему европейской экономике пророчат «возвращение в Средневековье».
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Премьером Италии впервые стала женщина
Лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони представила президенту состав правительства
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По поручению президента Италии Серджо Маттареллы лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони представила состав нового правительства, сообщил генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти.
«Президент Серджо Маттарелла принял Джорджу Мелони и предложил ей сформировать правительство. Она приняла мандат и представила президенту состав министров», – передает ТАСС сообщение.
Церемония принесения присяги премьера состоится в президентском Квиринальском дворце. Новое итальянское правительство будет приведено к присяге 22 октября в 10:00 (11:00 мск).
Мелони стала первой женщиной-премьером в истории Италии.
По ее представлению, главой МВД станет префект Рима Маттео Пьянтедози. Министерство экономики и финансов Италии возглавит Джанкарло Джорджетти, ранее возглавлявший министерство экономического развития. Главой минобороны станет один из основателей «Братьев», бывший замглавы оборонного ведомства Гвидо Крозетто. Министерство экологического перехода, которое занимается вопросами энергетики, возглавит Паоло Дзангрилло. Главой МИД станет вице-президент партии «Вперед, Италия», бывший председатель Европарламента Антонио Таяни, он же занял пост вице-премьера.
Всего в состав правительства вошли 24 человека, из них девять получили должности министров без портфеля.
Напомним, правоцентристская коалиция на парламентских выборах набрала 44,3% в Сенате (верхней палате) и почти столько же в Палате депутатов (нижней палате парламента). Внутри коалиции лидером стала партия «Братья Италии» во главе с Джорджей Мелони, которая набрала 26%.
14 июля стало известно, что премьер-министр Марио Драги подает в отставку. Драги заявлял, что не видит своего правительства без участия движения «5 звезд».
Эрдоган: Европа сможет получать российский газ через Турцию
Президент Эрдоган договорился с Путиным по газовому хабу и поставкам газа в Европу
Европа сможет получать российский газ через хаб в Турции, о создании которого президент Тайип Эрдоган договорился с главой российского государства Владимиром Путиным.
По словам Эрдогана, Европа в настоящее время думает о том, как обеспечить себя энергией зимой.
Президент добавил, что на последней встрече с Путиным он договорился о создании в Турции газового хаба, таким образом страны Европы смогут использовать российский газ через Турцию, передает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД объясняла, как реализация проекта повлияет на экономическую ситуацию в мире.
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Венгрия добилась в ЕС освобождения от потолка цен на газ
Орбан: Венгрия добилась исключения из предложений ЕК по энергетике
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Венгрия на саммите ЕС в Брюсселе добилась того, что если предложения Еврокомиссии о потолке цен на газ и общеевропейских закупках газа будут приняты, для Будапешта будет сделано исключение, сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Орбан уточнил, что Венгрия освобождена от потолка цен на газ. По его словам, теперь это не угрожает безопасному газоснабжению Венгрии, передает РИА «Новости».
Премьер республики сообщил, что Венгрии удалось «предотвратить угрозу» прекращения поставок газа в страну, поскольку другие страны поддержали ее позицию.
Кроме того, сообщил он, страны ЕС договорились о том, что если и будет в Европе совместная закупка газа, это не будет обязательно для Венгрии. Так что для страны и дальше остаются открытыми все варианты покупки, резюмировал Орбан.
Это важно, потому что Венгрия может снизить цену на энергию в стране только в том случае, если будет как можно больше ресурсов и выше конкуренция на венгерском энергетическом рынке, объяснил премьер-министр.
Орбан подчеркнул, что «это была долгая битва», однако властям Венгрии удалось защитить интересы страны.
Перед началом саммита Орбан заявлял, что ценовой потолок на газ для Будапешта означает газовое эмбарго, экономическое самоубийство ЕС не поможет Украине.
Между тем Bloomberg сообщил, что Евросоюз пока отказался от планов немедленно ввести потолок цен на российский газ из-за опасений по поводу безопасности поставок топлива внутри сообщества.
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В Китае назвали «план Маршалла» покупкой Европы Вашингтоном
«Гуаньча»: После Второй мировой войны Вашингтон купил Европу посредством «плана Маршалла»
Рассматривать европейские страны как суверенные государства неверно, по сути они «отдельная часть Соединенных Штатов», после Второй мировой войны Вашингтон купил Европу посредством «плана Маршалла», говорится в статье китайского издания «Гуаньча».
Как отмечает издание, после Второй мировой войны многие европейские страны оказались на грани «банкротства», в результате «местный богач-тиран» – Вашингтон – вложил большое количество денег и купил Европу, в истории это событие стало известно как «план Маршалла», передает РИА «Новости».
Издание констатирует, что после распада СССР Соединенные Штаты стали «держателем контрольного пакета акций Европы». Для получения полной власти над европейским регионом США взращивали проамериканские силы в политической, военной, экономической, финансовой, культурной и других важных областях европейских стран.
В мире не так много по-настоящему независимых государств, их, по мнению издания, «можно пересчитать по пальцам одной руки». Именно по этой причине ЕС идет против здравого смысла и следует за Соединенными Штатами, чтобы творить совершенно глупые вещи, отмечает издание. По словам автора материала, Евросоюз просто реализуют решения «головного офиса».
Напомним, в августе канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что восстановление Украины потребует миллиардов и будет более масштабной задачей, чем реализация «плана Маршалла» по восстановлению Европы после Второй мировой войны.
Власти Молдавии дали кредит «Молдовагазу» под залог газотранспортной системы
Вице-премьер Молдавии Спыну сообщил о выдаче кредита «Молдовагазу» под залог газотранспортной системы
Власти Молдавии выделят кредит «Молдовагазу» под залог газотранспортной системы страны, чтобы компания могла рассчитаться с Газпромом без риска остановки поставок, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
«Мы предложили кредит под залог газотранспортной системы страны. Это решение позволит «Молдовагазу» полностью оплатить Газпрому потребление газа за сентябрь и аванс за октябрь», – написал Спыну в Telegram-канале, передает РИА «Новости».
Ранее в Газпроме сообщили, что могут полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию задолженности.
Размер заключенного кредита составит более 54 млн долларов. Деньги будут выплачены компании 20 октября, вернуть кредит ей придется до 1 мая 2023 года.
В ЕС обсудили создание картеля для закупок газа
Премьер Бельгии: ЕС рассмотрит возможность создания картеля для закупок газа
Участники саммита ЕС обсуждают дальнейшую возможность создания европейского картеля для закупок газа, на первом этапе речь пойдет об уровне в 15% от всего импорта, сообщил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.
Он отметил, что у стран ЕС есть общее желание продолжать работать вместе. При этом он пояснил, что закупками газа занимаются не страны ЕС, а частные компании, передает ТАСС.
В связи с этим, продолжил Де Кроо, есть возможность создания общего предложения о закупках в форме картеля. Важно сначала сделать это для 15% от общего объема импорта, а далее смотреть по ситуации.
Напомним, в ночь на пятницу главы 27 стран-членов ЕС достигли соглашения о мерах борьбы с энергетическим кризисом.
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Голландской компании-оператору «Турецкого потока» вернули лицензию
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что голландскому оператору «Турецкого потока» вернули экспортную лицензию
Власти Нидерландов вернули экспортную лицензию компании South Stream Transport B.V., оператору газопровода «Турецкий поток», по которому российский газ транспортируется через Черное море, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто заявил, что отзыв лицензии не представлял непосредственной угрозы поставкам, но в будущем ситуация не была бы обнадеживающей.
По его словам, власти Нидерландов вернули компании экспортную лицензию, это подтвердил и Газпром, передает РИА «Новости».
Ранее оператор газопровода – зарегистрированный в Нидерландах South Stream Transport B.V., сообщил, что новые санкции Евросоюза от 18 сентября привели к досрочному отзыву экспортной лицензии у компании.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, как отразится на экономике всей Европы создание на территории Турции газового хаба – системы распределения и дальнейшей перепродажи российского газа.
Газпром поставляет газ по «Турецкому потоку» из России через Черное море в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность магистрали – 31,5 млрд кубометров газа в год.
ЕС ввел санкции против производителя иранских беспилотников «Шахед»
ЕС ввел санкции против производителя иранских беспилотников Shahed Aviation Industries и трех генералов
ЕС ввел санкции против производителя иранских беспилотников «Шахед» – Shahed Aviation Industries и трех генералов армии страны, говорится в постановлении Совета ЕС по Ирану, опубликованном в «Официальном журнале ЕС».
Как говорится в сообщении журнала ЕС, Иран оказывает помощь России в агрессии против Украины, поэтому Совет ЕС решил, что три генерала ИРИ и компания Shahed Aviation Industries, связанные с поставками беспилотников России должны быть включены в санкционный список ЕС, передает ТАСС.
Напомним, в среду в Брюсселе сообщили, что страны-члены Европейского союза ввели новые санкции в отношении Ирана из-за якобы оказываемой России поддержке в ходе специальной военной операции на Украине.
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В Молдавии сообщили о полном расчете с Газпромом за текущие поставки
В «Молдовагазе» заявили о полном расчете с Газпромом за текущие поставки
Молдавская компания «Молдовагаз» рассчиталась с Газпромом за текущие поставки газа в страну, заявил председатель правления газораспределительной компании Вадим Чебан.
По его словам, при содействии правительства республики компания перечислила в ПАО «Газпром» 53,5 млн долларов за сентябрьские поставки природного газа, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
«Также предприятие перечислило поставщику 27,4 млн долларов в качестве аванса размером в 50% от общей суммы оплаты поставок за октябрь», – написал Чебан.
Накануне сообщалось, что власти Молдавии выделили кредит «Молдовагазу» под залог газотранспортной системы страны, чтобы рассчитаться с Газпромом.
Канцлер Австрии: Решение о передаче активов РФ для помощи Украине должен принимать суд
Канцлер Австрии Нехаммер сообщил, что вопрос о передаче активов РФ для помощи Украине обсуждается на уровне Минюста ЕС
Решение о передаче замороженных российских активов для помощи Украине должно приниматься в судебном порядке, вопрос также обсуждается на уровне министров юстиции Евросоюза, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер после саммита ЕС в Брюсселе.
Нехаммер отметил, что Австрия занимает однозначную правовую позицию. По его словам, одно дело – конфискация, а другое – применение конфискованных активов. Для этого потребуется решение суда в какой-либо форме, Европа обязалась соблюдать принцип верховенства права, указал он, передает ТАСС.
Канцлер уточнил, что в Совете министров юстиции обсуждается, как решить вопрос.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз должен рассмотреть возможность использования замороженных российских активов для помощи Украине.
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