Эксперты дали советы по безопасности детей в информационном пространстве

Эксперты на Тюменском цифровом форуме обсудили вопросы цифровой безопасности детей и работы с негативным контентом

В рамках XV Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий «Инфотех-2022» эксперты обсудили актуальные риски и угрозы для юных пользователей, а также рассказали об уже принятых мерах для их защиты.

Согласно исследованию «Технология защиты детей в интернете» для детей существует 23 риска, куда вошли кибербуллинг, груминг, дипфейки и сексуальные домогательства. По словам председателя альянса по защите детей в цифровой среде Елизаветы Беляковой, существует хартия «Цифровая этика детства», которая основана на пяти ключевых принципах: уважение ребенка как личности, совместная ответственность, сохранение конфиденциальности, ценностная ориентация в онлайн-пространстве и инклюзивный подход, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Эксперт подчеркнула, что воспитать правильное этическое поколение невозможно без работы с родителями, потому что на них много ответственности, но, безусловно, на педагогах лежит большая ответственность.

Мнение о ключевой роли учителей поддержал ведущий аналитик РОЦИТ Урван Парфентьев. Он отметил, что учитель остается одним из основных источников достоверных и качественных знаний, которые мечтают получить дети и родители относительно социализации ребенка в современном мире. Он также добавил, что у нынешних детей социализация в первую очередь цифровая, средний возраст начала самостоятельного использования цифровых устройств оценивается в пять лет.

Парфентьев рассказал о сложностях при работе с негативным контентом, когда речь идет о «темной стороне интернета», то выделяется две категории контента: противоправный и негативный, не являющийся незаконным, но способным нанести вред. Он напомнил, что этот вопрос был рассмотрен на заседании СПЧ при президенте РФ – по итогам работы были определены 20 категорий негативного контента. Поскольку эти категории не являются противоправными, работа с ними должна вестись иначе, считает эксперт.

Он также отметил, что для того, чтобы ребенок мог получить качественную консультацию, и родитель, и преподаватель должны иметь представление о том, что сейчас действительно актуально, чем это вызвано, какие, если можно так сказать, организационные меры можно принять, как лучше поступить.

«При этом соответствующие требования, конечно, предъявляются и к психологам. <…> Сейчас частично эти проблемы решаются работой общероссийского детского телефона доверия, который с самого начала занимался в том числе и проблематикой цифровой безопасности», – заявил Парфентьев.

Также необходимо организовать цифровую гигиену, безопасность через обучение.

Обсуждение поддержал и координатор проекта приложения «Заступник» Александр Петрухин. По его словам, работу с родителями и детьми необходимо проводить комплексно, демонстрируя правильные примеры, нужно показывать примеры с точки зрения блогеров, фильмов, героев нашего времени, которых нужно формировать, создавать самим повестку, риторику, контент для нашего общества.