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Песков: Путин продолжает держать на контроле подготовку мобилизованных
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Президент России Владимир Путин продолжает держать в поле внимания ситуацию с подготовкой мобилизованных, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент продолжает работать и, конечно же, держать это в поле своего внимания, сказал представитель Кремля, комментируя поездку главы государства на полигон в Рязанской области, где проходят подготовку мобилизованные военнослужащие.
Песков не стал анонсировать, планирует ли Путин посетить и другие полигоны. Президент достаточно живо интересовался тем, как происходит процесс подготовки, ему была предоставлена на этот счет исчерпывающая информация, передает ТАСС слова Пескова.
Представитель Кремля добавил, что ситуация с ошибками при проведении частичной мобилизации во многом выправилась. Он призвал дождаться, когда мобилизация будет завершена по всей стране.
Песков также сообщил, что конкретная дата завершения частичной мобилизации в России пока не названа.
Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
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Президент Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.
Путин заявил, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях необходимо оформить военное положение, передает РИА «Новости».
Свое решение глава государства озвучил во время заседания Совета безопасности РФ в среду.
«Мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации, а о принятом решении проинформирована Государственная дума», – приводит ТАСС слова Путина.
Согласно тексту указа, опубликованном на сайте Кремля, учитывая, что против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила, военное положение вводится с 20 октября 2022 г. с ноля часов на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей военное положение.
Правительству в соответствии с предложениями Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и Главного управления специальных программ президента РФ поручено в трехдневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение.
Кроме того, правительству поручено подготовить проект указа Президента Российской Федерации об образовании координационного совета при Правительстве Российской Федерации в целях обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции.
По его словам, жители новых регионов выразили свою волю быть с Россией.
«Киевский режим, как известно, отказался признать волю и выбор людей, отвергает любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы, гибнут мирные люди. Неонацисты используют откровенно террористические методы, диверсии на объектах жизнеобеспечения», – добавил Путин.
По его словам, киевский режим создает бандитское подполье, засылает людей на российскую территорию, чтобы устраивать диверсии.
Президент упомянул то, что именно украинскими спецслужбами был организован взрыв на Крымском мосту, и отметил, что Россия пресекла теракты и в других регионах.
Путин поручил создать штабы территориальной обороны в регионах России
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Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности (СБ) заявил, что необходимо создать штабы территориальной обороны в регионах, также он отметил, что губернаторы получают дополнительные полномочия по обеспечению безопасности в регионах.
Он подчеркнул, что губернаторы «должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержание общественного порядка, повышение устойчивости работы экономики, промышленности, [по] налаживанию и расширению выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции», передает ТАСС.
«Для координации работы главы регионов получат полномочия создавать соответствующие штабы. Поручаю правительству, Министерству обороны, другим ведомствам оказывать им все необходимое содействие», – указал глава государства.
Также он отметил, что «в сегодняшней ситуации считаю необходимым наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов. Соответствующий указ также сегодня подписан», – сказал глава государства.
Ранее Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.
Путин поручил ввести в приграничных территориях с Украиной средний уровень реагирования
Президент России Путин заявил, что предусмотрены несколько уровней реагирования на риски в сфере безопасности
Президент России Владимир Путин поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования.
Несколько уровней реагирования на риски, возникающие в сфере безопасности, будут предусмотрены в президентском указе, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ, передает РИА «Новости».
Согласно указу президента, средний уровень реагирования касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.
Он подразумевает, что руководители регионов «осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, отдельных мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения».
Ранее Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
В Общественной палате поддержали идею об увеличении срока службы в армии
Член ОП Герасев: Увеличение срока военной службы необходимо для более тщательной подготовки молодых людей
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Для освоения современной военной техники года срочной службы в армии недостаточно. Оптимальным сроком станет два года, сказал газете ВЗГЛЯД зампредседателя комиссии Общественной палаты по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Илья Герасев, комментируя предложение сенатора Владимира Джабарова увеличить срок срочной службы в армии до двух лет.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в России следует обдумать вопрос возвращения двухгодичной срочной службы в армии, передает «Парламентская газета». Сенатор подчеркнул, что благодаря возвращению к двухлетней службе численность армии увеличится в два раза, а также за первый год службы тяжело обучиться обращаться с военной техникой.
«Если говорить о профессионализме, сколько человеку необходимо времени, чтобы набрать навыки, то двухлетний срок может позволить достигнуть этого. Год, наверное, не тот срок, за который можно овладеть какой-то военной техникой, вооружением. Человеку все-таки нужен какой-то срок для адаптации и для того, чтобы чему-то научиться. Тем более новейшая техника и вооружение требуют более глубокого изучения», – говорит Герасев.
Он напоминает, что во времена Советского Союза срок службы в армии до 1968 года составлял три года, позже его сократили до двух лет. С января 2008 года в России срок службы вовсе уменьшили до года. Собеседник признает, что трехлетняя служба действительно была излишней, но также замечает, что для подготовки хорошей армии года недостаточно. В связи с этим оптимальным сроком он считает два года.
«Это еще и обусловлено тем, чтобы увеличить количество военнослужащих, которые проходят военную службу, в два раза. Территории нашей страны – огромны, их нужно пытаться охранять. Я не имею в виду то, чтобы молодые люди принимали участие в боевых действиях. Но находиться внутри страны, проходить тут обучение, почему бы и нет?» – задается вопросом эксперт.
Член ОП обращает внимание на то, что такое решение поведет за собой определенные траты для государства, ведь продление срока службы означает то, что содержание молодых людей в армии увеличится еще на один год – это дополнительные расходы на еду, спальные места, ресурсы и прочие нужды. Однако в нынешней ситуации это необходимая мера, заключил Герасев.
В апреле прошлого года глава правительства Армении Никол Пашинян высказался, что систему срочной службы в армии «нужно вообще поменять». Так он предложил идею сокращения срока, или «идею проведения раз в пять лет двух- или трехмесячной службы», что позволит «молодым людям овладеть минимальными военными навыками».
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Путин упразднил Ростуризм
Президент России Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его функций Минэкономразвития.
Согласно указу президента России Владимира Путина, Федеральное агентство по туризму будет упразднено, его функции передадут Министерству экономического развития, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Сообщается, что упразднить Ростуризм решено « в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов государственной власти».
Депутат объяснил влияние военного положения на перемещение граждан в России
Депутат Госдумы Водолацкий заявил, что военное положение не повлияет на перемещение граждан внутри России
Введение военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях не повлияет на перемещение граждан внутри страны, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
По его словам, военное положение в новых регионах России не повлияет на выезд в субъекты страны и перемещение среди них, передает ТАСС. Он не уточнил, коснется ли это выезда за рубеж.
Ранее Владимир Путин ввел военное положение в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
Кроме того, Путин поручил ввести в приграничных территориях с Украиной средний уровень реагирования.
Власти Курской области сообщили о создании территориальной обороны
Курский губернатор Старовойт заявил о наполовину сформированном резерве для территориальной обороны
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Состав мобилизационного резерва для обеспечения территориальной обороны наполовину сформирован в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в эфире канала «Россия-24».
По словам Старовойта, для формирования мобилизационного резерва и создания территориальной обороны набирается персонал, с которым заключается контракт. Они обеспечиваются всем необходимым, и в обозначенное время по обозначенному сигналу прибудут к месту сбора для создания территориальной обороны.
«Эта работа ведется не первый месяц. И практически наполовину у нас этот состав сформирован, сейчас более активно будем вести эту работу», – цитирует ТАСС Старовойта.
По его словам, на время краткосрочного обучения резервистам выдадут личное оружие, после обучения оно будет храниться на складах под охраной.
Старовойт напомнил, что в Курской области с первых обстрелов действовал штаб. «В соответствии с указом президента полномочия штаба расширяются, уточняется его состав. Мне видится, что выстраивается новая система реагирования на текущую ситуацию, <...> региональный уровень – это штаб территориальной обороны», – добавил губернатор.
Напомним, президент России Владимир Путин принял решение ввести режим военного положения в четырех новых регионах России: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
Между тем на приграничных с Украиной территориях введен другой режим – «средний уровень реагирования».
Газета ВЗГЛЯД выяснила, чем отличаются друг от друга особые режимы и каковы задачи координационного совета с участием правительства и силовых структур.
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Турция показала испытания баллистической ракеты «Тайфун»
Yeni Akit: Турция успешно испытала баллистическую ракету «Тайфун»
Турция успешно провела испытания баллистической ракеты «Тайфун» собственного производства, сообщили турецкие СМИ.
По данным издания Yeni Akit, испытания разработанной компанией Roketsan ракеты прошли в районе города Синоп, где ранее Турция провела испытания российских ЗРС С-400. По данным издания, ракета поразила цель за 458 секунд на расстоянии 561 километр, передает ТАСС.
Другие подробности учений и технические характеристики ракеты не приводятся.
Между тем на вооружении ВС Турции стоят ракеты «Бора-1» (Bora-1) с радиусом поражения 280 км для систем залпового огня, которые должны заменить в войсках американские MGM-140 ATACMS.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил об успешных испытаниях в стране ракеты «воздух – воздух».
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Эрдоган заявил о тяжелых потерях России и Украины
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Анкара не теряет надежды на диалог между лидерами России и Украины, обе стороны несут тяжелые потери, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в самолете по возвращении из Азербайджана.
Эрдоган рассказал, что по итогам последнего общения с президентом России Владимиром Путиным у него сложилось впечатление о смягчении позиции российского лидера в вопросе диалога с Украиной. Кроме того, он рассказал, что накануне общался с президентом Украины Владимиром Зеленским, и «почувствовал в его речи отсутствие преграды и готовность к решению этого вопроса». «Мы не теряем надежды на мир», – передает Anadolu слова турецкого лидера.
В начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. При этом президент Путин подчеркивал, что Россия всегда говорила об открытости к мирному урегулированию украинского конфликта. Глава государства призывал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.
Комментируя предложение российского лидера по формированию в Турции международного газового хаба, Эрдоган отметил, что Европа не может покрывать спрос за счет газа из России. «Каковы их ожидания? Они думают, если Турция станет центром этого хаба, будут ли удовлетворены такие потребности в природном газе из Турции или нет», – приводит его слова РИА «Новости». «Кроме того, есть фактор Трансанатолийского трубопровода (TANAP). Сможет ли Европа покупать газ из Азербайджана в нужном количестве? Мы проанализируем все эти вопросы и предпримем соответствующие шаги», – отметил президент Турции.
Кроме того, Эрдоган высказался на тему «зернового соглашения». По его словам, по состоянию на 20 октября из портов Украины отбыли 363 сухогруза с 8 млн тонн агропродукции. Как сообщил президент Турции, около 62% этой продукции поставлены на рынки Европы, 19,5% – в Азию, 13% – в страны Африки, 5,3% – в страны Ближнего Востока. «Самые неразвитые страны получили лишь 454 тыс. 626 тонн агропродукции, это 5,7% от общего объема. Основными статьями экспорта по коридору стали кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, рапс и подсолнечный шрот. Доля этих видов агропродукции в общем объеме составляет около 96%», – сказал он.
Президент Турции считает, что нет никаких препятствий для продления «зернового соглашения». «К такому выводу я пришел по итогам переговоров с президентами Украины и России. Думаю, что любое препятствие, которое может возникнуть на этом пути, можно будет устранить», – сказал Эрдоган.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, на каких условиях России будет выгодно продление зерновой сделки.
Также Эрдоган назвал успешной поездку в Джебраильский и Зангиланский районы Азербайджана. «Вместе с моим дорогим братом Ильхамом Алиевым мы приняли участие в открытии Зангиланского международного аэропорта. Зангилан имеет стратегически важное расположение, а построенная воздушная гавань будет вносить важный вклад не только в развитие Азербайджана, но и региона в целом», – сказал турецкий лидер. Восстановление коммуникаций между регионом и остальным миром, укрепление транспортных путей являются стратегическими шагами, заявил он.
Глава турецкого государства отметил, что работы по восстановлению «освобожденных от оккупации» территорий Азербайджана продолжаются активными темпами. Он выразил уверенность, что шаги, предпринятые Азербайджаном для привлечения инвестиций, в скором времени превратят Карабах в яркую звезду региона.
Комментируя тему высказывания американского сенатора Боба Менендеса, выступившего против поставок самолетов F-16 в Турцию, Эрдоган выразил надежду на то, что подобные заявления никак не скажутся на реализации сделки, поскольку не отражают позицию официальных структур США. «Как вам известно, работы по F-16 начались в прошлом году, и на данный момент продолжаются в соответствии с графиком. Это подтверждает и глава Пентагона в ходе встреч с нашим министром обороны. США поддерживают процесс на уровне властей, министерства, в военной плоскости», – сказал глава турецкого государства.
По словам Эрдогана, поставка F-16 в Турцию – важное событие не только для Турции, но и для НАТО. Чем сильнее Турция, чем выше ее боеготовность, тем мощнее потенциал альянса, подчеркнул он, добавив, что в вопросе модернизации ВВС, как и ранее в обеспечении потребностей в сфере ПВО, у Турции есть альтернативы США.
Путин начал заседание Совета безопасности России
Президент Путин начал «большое» заседание Совбеза по видеосвязи
Президент России Владимир Путин проводит первое с мая «большое» заседание Совета безопасности в формате видеосвязи. Обсуждать планируется нейтрализацию угроз национальной безопасности в миграционной сфере.
Также на заседании обсудят регулирование процессов миграции. С докладом по теме выступит зампред СБ Дмитрий Медведев, который является главой межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, передает ТАСС.
Между тем заседания Путина с постоянными членами СБ проходят регулярно.
Глава МАГАТЭ Гросси удивился информированности Путина о ситуации на Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ Гросси: Путин очень уверен в том, что делает
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси признался, что его удивила информированность президента России Владимира Путина о положении дел на Запорожской АЭС.
Как рассказал Гросси в интервью телеканалу Telefe, Путин очень уверенный в том, что он делает. Глава МАГАТЭ добавил, что его поразило то, что Путин детально знает технические характеристики АЭС и понимает его предложения по обеспечению безопасности, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил об опасной политизации в сфере атомной деятельности и призвал к снижению такой риторики.
Истребитель F-35 ВВС США разбился на авиабазе в штате Юта
Истребитель F-35 потерпел крушение в среду в штате Юта в США, сообщили в 388-м авиационном крыле ВВС США.
Согласно сообщению подразделения в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), истребитель F-35 из 388-го авиационного крыла потерпел крушение на северном конце ВПП авиабазы Хилл. Пилот успел катапультировался, передает ТАСС. Причины происшествия не называются, на месте работают спасатели.
Напомним, в январе новейший американский истребитель F-35 Lightning II потерпел аварию, когда пытался совершить посадку на авианосец в Южно-Китайском море.
Политолог объяснила различие регионов во время военного положения
Политолог Кислицына объяснила разницу в четырех уровнях готовности регионов
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«Введены меры по аналогии с теми, которые мы видели во время пандемии, – расширяются функции губернаторов. Страна у нас большая, и все регионы вне зависимости от ситуации грести под одну гребенку не стоит», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына, комментируя указы президента о введении военного положения в отдельных частях России.
«Теперь регионы делятся на четыре уровня готовности. В первой группе вводится военное положение. Это недавно вошедшие в состав России Херсонская и Запорожская области, а также ЛНР и ДНР. Но фактически там и так идут боевые действия.
Во вторую категорию выделены приграничные регионы. Это восемь областей и республик, которые граничат с Украиной или до недавних пор с ней граничили. Почти с самого начала спецоперации так или иначе до этих восьми регионов доносились отголоски боев. Именно поэтому там введен «средний уровень» реагирования», – указала руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.
«Все восемь регионов, которые вошли во второй уровень готовности, относятся к Центральному и Южному федеральным округам. В остальных краях и областях этих двух округов вводится третья категория – уровень «повышенной готовности». Вся остальная страна находится в состоянии базовой готовности», – объясняет Кислицына.
Немаловажное обстоятельство – губернаторы теперь возглавят штабы теробороны, добавляет политолог. «Они обязаны теперь не только координировать работу разных служб, но и превратиться в «точку сборки» деятельности всей региональной и местной власти, а также силовых структур. Это важная перемена с точки зрения передачи компетенций с федерального уровня на региональный», – уточнила эксперт.
Указ легализует и так вполне понятные действия региональных властей не только по обеспечению безопасности на местах, но и по снабжению подшефных военных подразделений и мобилизованных земляков, добавляет Кислицына.
Отдельно эксперт обратила внимание на тему выплат мобилизованным. «Это очень важно. Дело в том, что региональные меры финансовой поддержки для них – очень разные, бюджеты разных областей и республик тоже разнятся. И решение президента уравновесить это все федеральной выплатой позволит избежать «вилки», избежать несправедливости. Теперь мобилизованные получат одинаковую сумму помощи», – подытожила Кислицына.
В среду президент Владимир Путин провел совещание Совбеза, в ходе которого было объявлено о решении ввести военное положение в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.
Президент поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования – это касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя. Руководители данных регионов «осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов».
Также объявлено о создании в правительстве координационного совета для решения вопросов обеспечения спецоперации, который возглавит премьер-министр Михаил Мишустин. Путин также подписал указ о наделении губернаторов дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности.
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Путин проверил подготовку мобилизованных на полигоне в Рязанской области
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Президент России Владимир Путин посетил один из полигонов ЗВО в Рязанской области, где проходят подготовку мобилизованные, и проверил их навыки и снаряжение.
Путин проверил вопросы боевого слаживания подразделений и готовность мобилизованного личного состава к выполнению задач в районе спецоперации. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту о прохождении мобилизованными гражданами курса боевой подготовки по различным военно-учетным специальностям, а также боевого слаживания в составе подразделений, передает ТАСС.
Путин также проинспектировал практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке, наблюдал за преодолением мобилизованными военнослужащими десантно-штурмовой полосы в составе взвода и упражнением по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.
Также президент посетил многофункциональный стрелковый комплекс.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Песков ответил на вопрос о дате завершения частичной мобилизации
Песков: Точной даты завершения частичной мобилизации пока нет
Конкретная дата завершения частичной мобилизации в России пока не названа, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Он напомнил, что 14 октября глава государства Владимир Путин говорил, что мобилизация завершится примерно за две недели. Какой-то более точной даты нет, передает РИА «Новости» слова представителя Кремля.
Песков также пообещал, что сообщения о том, что мобилизованные одной из бригад были отправлены на фронт без должной подготовки и понесли большие потери, будут проверяться. Эти вопросы непосредственно относятся к компетенции Министерства обороны, отметил представитель Кремля.
Ранее Песков говорил, что решение о завершении кампании по частичной мобилизации пока не принято, однако некоторые регионы уже выполнили план.