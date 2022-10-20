В Москве открылся экспортный форум «Сделано в России»

В Москве открылся Международный экспортный форум «Сделано в России»

В Москве открылся Международный экспортный форум «Сделано в России», член комитета по экономической политике Государственной думы Сергей Алтухов принял участие в работе форума и прокомментировал основные события на площадке.

«Основная тема сегодняшней экономики – это переформатирование глобальных рынков и трансформация финансовых инструментов. Любые изменения несут не только риски, но и новые широкие возможности для развития, для расширения производства и рынков сбыта. Приспособление к меняющимся условиям может стать реальным толчком к экономическому росту», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По его словам, для бизнеса сейчас открылось широкое окно возможностей по наращиванию производства и замещению тех, кто ушел с наших рынков. Еще один значимый фактор, который стимулирует развитие импортозамещающих производств и экспортеров - это поддержка государства. Благодаря ей удалось в кратчайшие сроки восстановить логистику и производственные цепочки, переориентировавшись на Восток и дружественные страны.

Оценивая перспективы преодоления текущий сложностей в экономической сфере и потенциал экономического роста парламентарий отметил, что за счет увеличения внутреннего потребительского спроса и инвестиций российская экономика вернется к уверенному росту чуть больше, чем через год. Стратегическими приоритетами являются – технологический суверенитет, развитие транспортно-логистической инфраструктуры с учетом переориентации экспортно-импортных потоков, а также поддержка частных инвестиций на внутреннем рынке.

Также Алтухов сообщил, что ему удалось пообщаться с первым вице-премьером правительства России Андреем Белоусовым по поводу реализации крупных инфраструктурных проектов в своем избирательном округе. В частности, речь шла о транспортных развязках и расширению транспортно-логистических узлов в портовых городах, которые позволили бы нарастить экспортный потенциал страны и увеличить перевалку грузов без ущерба интересам жителей.

Еще одной темой форума стало развитие импотозамещающих производств.

«Поддержка государства не только стимулирует развитие таких производств, но и способствует укреплению технологического суверенитета страны. А кроме того, бренд «Сделано в России» формирует лояльную аудиторию отечественным товарам и определенный тип потребительского поведения. Знаю об этом не понаслышке. На Кубани посетители супермаркета всегда предпочтут «Коровку из Кореновки» товарным маркам «Данон», и кубанские вина вместо французских. Мы выбираем отечественное, не только потому, что мы патриоты своей страны, а потому, что наше – значит лучшее!» – сказал Алтухов

В ходе первого дня форума состоялось награждение победителей и призеров конкурса «Экспортер года». Награды из рук первого вице-премьера Правительства России Андрея Белоусова получили 48 компаний в 19 номинациях. Это лучшие экспортеры из восьми федеральных округов и 26 регионов России.