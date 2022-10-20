Грузинские власти потрясены решением Зеленского о санкциях

В правящей «Грузинской мечте» подвергли резкой критике решение президента Украины Владимира Зеленского ввести в действие решение Совета нацбезопасности страны о санкциях, под которые попали и родственники и партнеры грузинского миллиардера, экс-премьера-министра Бидзины Иванишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Депутат от правящей партии Леван Карумидзе заявил, что «непредставимо разочарован» этим решением украинской стороны.

«Украина стала второй после России страной в мире, которая вводит санкции против грузин», – сказал он.

Другой депутат от правящей партии Михаил Сарджвеладзе назвал это решение Украины «очень плохим».

По его словам, «трудно предсказать, каким будет следующим шаг Украины, например, она может начать процесс признания независимости Абхазии или принимать иные непредсказуемые решения».

Под санкции попали Александр Иванишвили – брат Бидзины Иванишвили, Кетеван Хараидзе – супруга Александра Иванишвили, Уча Мамацашвили – двоюродный брат и доверенное лицо Бидзины Иванишвили, Тате Мамацашвили - племянник Бидзины Иванишвили, сын Учи Мамацашвили.

Предполагается, что они санкционированы из-за помощи России обходить санкции, что в Тбилиси категорически отрицают.

Примечательно, что ранее в четверг глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что Тбилиси продолжит всячески поддерживать Киев на международной арене.

Грузия приняла после 24 февраля десятки тысяч украинских беженцев, поддерживает Украину на всех международных форматах, хотя при этом не ввела санкции против России. Это вызвало гнев президента Украины Владимира Зеленского, поэтому с марта этого года в Грузии нет посла Украины.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД