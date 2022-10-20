Зеленский ввел санкции против управделами президента России, Ростелекома и «Алросы»

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20 октября, четверг | Последнее обновление — 14:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперт указал на ключевую роль танков для уничтожения максимума войск врага в Херсонской области
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В современной Польше то ли не понимают, то ли не хотят понять, что размещение на территории их страны чужого ядерного оружия приведет к ликвидации польского суверенитета – а то и самой Польши.
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Я бы на месте локальных авторов и «политологов» избегал соблазна очень уж радужных надежд на «народные противостояния в Европе». Самое интересное сейчас резонирует в арабском мире, в Азии, в Африке. И если нам видеть путинистов – то именно там.
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Сегодня наша страна снова сражается. А у тех, кто формирует общественное мнение, появились гораздо большие возможности, чем когда-либо в прошлом. Но ведь и мы, народ России, уже не настолько информационно-девственны, как во времена перестройки.
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На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Зеленский ввел санкции против управделами президента России, Ростелекома и «Алросы»
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против юридических лиц России, включая Ростелеком, Альфабанк, РФПИ, Русгидро, «Алросу», следует из документа.
Также санкции введены в отношении Управления делами президента РФ, ФГУП «Специальный летный отряд «Россия» управления делами президента РФ, Росгосстраха, АО «Казанский вертолетный завод», ПАО Камаз, АО «Гражданские самолеты Сухого», Московского кредитного банка, передает ТАСС.
Всего в списке указаны 1 374 компании из России.
Ранее страны Прибалтики и Польша предложили расширить санкции против России.
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
СМИ Украины сообщили о стрельбе и взрыве на левом берегу Днепра в Киеве.
Как заявляет украинское издание Страна.ua, в столице Украины сообщалось о стрельбе и взрывах. При этом воздушная тревога в столице не объявлялась, добавляет УНИАН.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Бурштыне Ивано-Франковской области, где расположена теплоэлектростанция.
До этого взрывы были слышны в районе ТЭС в Винницкой области.
Российские войска обратили в бегство прорвавшиеся в Херсонской области батальоны ВСУ
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Подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск на Николаево-Криворожском направлении в районе пунктов Новая Каменка – Червоный Яр Херсонской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Благодаря введенному танковому резерву российские войска уничтожили более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 бронемашин ВСУ.
Они задействовали на узком участке фронта до трех батальонов, в том числе один танковый. Под населенным пунктом Суханово Херсонской области противник сумел вклиниться в оборону российских подразделений, однако за счет введения в бой российским командованием танкового резерва, а также благодаря засадными действиями, противнику нанесено значительное поражение.
В результате украинские подразделения беспорядочно бежали. По переднему краю обороны положение восстановлено, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
На данном направлении за последние сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 бронемашин. Захвачены два танка, боевая машина пехоты и установка разминирования УР-77.
В плен сдались 18 украинских военнослужащих, сообщил Конашенков.
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ВСУ нанесли ракетные удары по Каховской ГЭС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг утром вновь нанесли ракетные удары по Каховской ГЭС в Херсонской области, заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев каналу «Россия-24».
По словам Леонтьева, Каховская электростанция подвергается атакам ВСУ многократно в течение пяти месяцев. Очередной ракетный удар был нанесен в четверг утром, передает ТАСС.
Ранее глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил, что украинские военные могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами.
Командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин заявил о подготовке Киевом массировнного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС и по Херсону – без разбора целей, что может привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения.
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Эксперт пояснил особенности жизни граждан во время военного положения
Эксперт рассказал о влиянии военного положения на жизнь рядовых граждан
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Статус военного положения не влечет за собой объявления полной мобилизации, но это позволит формировать, к примеру, отряды народного ополчения, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. В среду президент Владимир Путин ввел военное положение в четырех новых регионах России.
«Военное положение – это особая форма государственного управления, необходимая для более жесткого соблюдения правил со стороны местных органов власти. Предъявляются повышенные требования к жителям территории, в каких-то случаях речь может идти даже об ущемлении гражданских прав», – пояснил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
В регионах, где объявлено военное положение, действует специфическая система государственного управления. «Вводится комендантский час, в разы снижается самостоятельность местного самоуправления и политических партий, а местные парламенты принимают решения в большей степени в интересах обороны», – отмечает эксперт.
«Владельцев автомобилей, особенно грузовых и внедорожников, могут обязать участвовать в различных мероприятиях, например, в перевозках – вплоть до проведения эвакуации. В общественных целях могут использоваться и другие предметы или средства частной собственности. Кроме того, ужесточается ответственность. Даже неявка на работу может повлечь не административное, а уголовное преследование. Ограничивается проведение увеселительных и других массовых мероприятий», – перечисляет Перенджиев.
Также ужесточаются методы борьбы со шпионами и диверсантами, подчеркнул эксперт. «Будет жестко регламентирован выезд за пределы региона, передвижение транспорта. Даже поход в магазин может быть ограничен», – добавил собеседник.
В среду президент Владимир Путин провел заседание Совета Безопасности РФ, на котором объявил о введении с 20 октября военного положения в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках. Соответствующий указ уже подписан и «будет направлен на утверждение в Совет Федерации, а о принятом решении проинформирована Государственная дума».
Перенджиев подчеркнул, что система управления в новых субъектах России уже де-факто и так функционировала в условиях военного положения – на основе местных законов, однако теперь, с учетом вхождения в состав России ситуацию следовало привести в соответствие федеральному законодательству. «Военно-гражданские администрации в Херсонской и Запорожской областях создавались в условиях военного положения», – подчеркнул эксперт.
Перенджиев добавил, что введение военного положения не подразумевает объявления полной мобилизации местного населения, но у властей появятся возможности для формирования военизированных отрядов, например, народного ополчения, которое сможет охранять не только гражданские, но и военные объекты. «Что касается отправки людей непосредственно на фронт, то она должна проводиться на основе отдельных указов президента как Верховного главнокомандующего», – подчеркнул собеседник.
В Днепропетровской области заявили о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры
Власти Днепропетровской области заявили о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры
Российские войска нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе Днепропетровской области ночью, есть серьезные разрушения, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Резниченко написал в своем Telegram-канале, что в Криворожском районе Днепропетровской области разрушен объект энергетической инфраструктуры, также удар был нанесен по одному из предприятий.
По его словам, люди не пострадали, передает РИА «Новости».
Ранее украинские СМИ сообщали, что взрывы произошли в Бурштыне Ивано-Франковской области, где расположена теплоэлектростанция.
До этого взрывы были слышны в Винницкой области в районе ТЭС.
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На Украине заявили о взрывах в районе ТЭС в Ивано-Франковской области
СМИ: В районе расположения ТЭС в Ивано-Франковской области произошли взрывы
В Бурштыне Ивано-Франковской области произошли взрывы, там расположена теплоэлектростанция, сообщили украинские СМИ.
Эта ТЭС уже была атакована на прошлой неделе, сообщил Telegram-канала «Политика страны».
Бурштынская ТЭС находится на пересечении линий электропередачи, которые соединяют Украину с Румынией, Венгрией и Словакией. В 2002 года ТЭС была отделена от объединенной энергосистемы Украины и работает в составе «Бурштынского острова» и с объединенной энергетической системой европейских стран. Часть мощностей станции работает на внутренний рынок.
До этого взрывы были слышны в районе ТЭС в Винницкой области.
Власти Украины призвали население готовиться к отключению света по всей стране
Власти анонсировали отключение света по всей Украине 20 октября
Временные отключения электроэнергии во всех регионах Украины произойдут в четверг, заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Он отметил, что с 07.00 до 23.00 (совпадает с МСК) необходимо минимизировать пользование электроэнергией. Это касается жителей всех областей страны. Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям. С завтрашнего дня в городах также будет ограничено использование уличного освещения, написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Бурштыне Ивано-Франковской области произошли взрывы, там расположена теплоэлектростанция.
Казахстан отреагировал на внесение Токаева в базу «Миротворца»
Глава МИД Казахстана Тлеуберди прокомментировал внесение президента страны Токаева в базу «Миротворца»
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База «Миротворец» не является госорганизацией, а значит, не отражает официальной позиции Украины, реагировать на нее не стоит, заявил глава Министерства иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.
Тлеуберди указал, что центр «Миротворец» является негосударственной организацией, которая создана журналистами, экспертами и так далее, она не отражает официальной позиции.
По словам главы МИД Казахстана, президент Токаев указан там в связи с его высказыванием, ссылка на которое была размещена еще в 2019 году, поэтому определенная реакция, по мнению Тлеуберди, не нужна.
«Мне кажется понятным, что сейчас, в эпоху информационных войн, вы, как журналисты, должны сами расследовать актуальность этой информации», – приводит Экспресс К слова главы МИД Казахстана.
Ранее президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева внесли в базу украинского сайта «Миротворец» за публичное отрицание агрессии России против Украины в 2014 году.
До этого Владимир Зеленский уволил посла Украины в Казахстане Петра Врублевского после скандального заявления дипломата об убийстве русских.
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Взрывы прогремели в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Взрывы слышны в Николаеве, объявлена воздушная тревога по области и в городе, сообщают украинские СМИ.
Украинское издание «Клименко тайм» сообщило, что несколько взрывов произошло в четверг утром в Николаеве, передает ТАСС.
В Telegram-канале «Общественного» пишут, что из-за взрывов в Николаеве и области объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости».
Ранее власти Днепропетровской области заявили о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры.
Также воздушная тревога была объявлена в нескольких областях Украины.
Байден прокомментировал введение военного положения в новых регионах России
Американский президент назвал «запугиванием» введение военного положения в новых регионах России
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Президент США Джо Байден назвал введение военного положения в новых регионах России «запугиванием», которое якобы отражает «сложное положение» российского лидера Владимира Путина.
По его мнению, введение военного положения означает попытку запугать украинцев, передает РИА «Новости».
При этом заместитель главы пресс-службы госдепа Ведант Патель заявил, что решение российского руководства – «отчаянная тактика в попытке усилить контроль над этими территориями».
Однако он заявил, что Россию не ждут в этих регионах, и народ Украины «отвергает безрассудное и незаконное вторжение и силовой захват земли».
Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования. Согласно указу президента, средний уровень реагирования касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.
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Эксперт усомнился в способности США восстановить энергообъекты Украины
Экономист Лизан: США придется решить несколько ребусов для восстановления энергетических объектов Украины
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Возможно, США попытаются заплатить европейцам за производство комплектующих для энергетической инфраструктуры Украины. Им также придется решать вопрос с кадрами. Вряд ли рабочие из условной Аризоны захотят ехать под Винницу, чтобы ремонтировать там ТЭС, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее в США создали рабочую группу по восстановлению украинской инфраструктуры.
«Очевидно, что у Украины сегодня есть проблемы не только с нехваткой вооружений, но и с тылом. Без электричества Украина практически ничего не сможет производить. Более того, ежедневно где-то горит – то трансформатор, то генератор, то просто линия электропередач. Все это приводит к веерным отключениям, страдает связь», – рассказал экономист и политолог Иван Лизан.
По словам собеседника, поддерживать в рабочем состоянии энергетическую инфраструктуру очень непросто. «Система не сможет все время работать в состоянии ЧП. Например, на электроподстанциях есть масляные выключатели с ограниченным ресурсом – нельзя до бесконечности делать «вкл/выкл». Соответственно, речь пойдет о том, чтобы какие-то агрегаты и узлы для электроподстанций поставляли из Америки», – предполагает он.
«Как это будут ввозить на Украину – отдельный ребус. Так, наши в Мариуполь доставляли трансформатор на 220 кВ. Он просто исполинских размеров, его тащили тягачом. Габариты трансформатора, который привозили на Луганскую ТЭС, равняются двум железнодорожным угольным вагонам, поставленным друг на друга», – приводит пример эксперт.
Экономист добавляет, что в идеальных условиях производить такие агрегаты надо на месте. «Но Запорожский трансформаторный завод, судя по всему, уже не работает. Везти по железной дороге – тоже нетривиальная задача. Особенно с учетом того, что путь может пролегать по городской застройке, где уже совсем не тот ландшафт и крутые повороты. Большой проблемой в этом случае могут стать поврежденные или обветшалые мосты. Они просто не выдержат 150–200 тонн груза», – подчеркивает Лизан.
«Отдельная сложность – изготовить трансформатор. Такие громадины не лежат годами на складах в десятках экземпляров. Есть проблема и с кадрами. Очень сомневаюсь, что условный инженер из Аризоны захочет ехать под Винницу. Это же касается и рабочих. Поэтому пока не очень понятно, что и как собираются США поставлять Украине в перспективе. Да и будут ли?» – продолжает собеседник.
«По идее, Штаты могли бы дать денег европейцам, чтобы те построили необходимую инфраструктуру. Ведь у американцев своя специфическая электросистема. Там даже розетки другие. Возможно, подобным производством мог бы заняться условный Siemens. Но в любом случае из-за бюрократии все это будет очень долго ехать до пункта назначения. Да и не факт, что доедет – боевые действия продолжаются», – заключил Лизан.
Накануне в министерстве торговли США сообщили, что Вашингтон собирается создать совместную рабочую группу с Украиной для изучения ее инфраструктурных потребностей в военное время и планирования постконфликтного восстановления.
Совместное заявление о намерениях подписали украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков, министр торговли США Джина Раймондо и министр транспорта Пит Буттиджеч. Сам Буттиджеч заявил, что США рады создать рабочую группу для помощи украинскому народу в укреплении инфраструктуры сейчас и ее поддержке «после окончания войны», передает РИА «Новости». Решение совпало с усилением российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
Ранее в офисе Зеленского заявили о критической ситуации с энергетикой на Украине, там посоветовали всем украинцам готовиться к отключениям теплоснабжения, электроэнергии и водоснабжения.
Помимо общего ограничения электропотребления, отдельные меры экономии принимаются и на уровне муниципальных образований. Например, в Киеве вместо троллейбусов по многим маршрутам городского транспорта пойдут автобусы. А в Харькове увеличен интервал движения поездов метро.
В Одессе общественный транспорт будет работать, однако освещение на улицах и подсветки коммерческих заведений будут отключены. В Сумах, напротив, отключают водоснабжение, прекращают работу электротранспорта и уличного освещения.
В Николаеве 60% троллейбусов не выйдут из депо, светофоры работать не будут. Схожая ситуация в Виннице, а в Житомире электротранспорт, скорее всего, не будет работать до конца недели.
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Опубликовано видео уничтожения артиллерийской установки ВСУ возле Авдеевки
Артиллеристы 1-й Славянской бригады показали, как взаимодействуют БПЛА и противотанковые пушки
Российские военные показали видео, как артиллеристы 1-й Славянской бригады поразили позиции противника возле поселка Опытное в ДНР при взаимодействии БПЛА и противотанковой пушки МТ-12 «Рапира».
На видео с БПЛА показан удар по артиллерийской установке украинских вооруженных формирований, которую спрятали в развалинах населенного пункта Опытное (Авдеевское направление). Его обнаружил наземный наблюдательный пост, координаты передали артиллеристам, после чего последовал выстрел из противотанковой 100-миллиметровой пушки МТ-12 «Рапира», передает РИА «Новости».
Первый снаряд приземлился с перелетом, после молниеносной корректировки второй выстрел – точно в цель. Судя по масштабу взрыва и цвету, произошла детонация пороховых зарядов орудия.
Ранее артиллеристы 1-й Славянской бригады опубликовали видео уничтожения украинского укрепленного пункта под Донецком.
Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Власти Украины объявили воздушную тревогу во всех областях страны. Ранее поступали сообщения о взрывах в Киеве и Николаеве.
О том, что по всей Украине объявлена воздушная тревога, говорят данные ресурса «Карта воздушных тревог Украины», передает ТАСС.
Ранее в четверг утром воздушная тревога объявлялась в Киеве, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской областях Украины. Украинские СМИ передавали данные о взрывах в Киеве и Николаеве.
Президент Германии отменил визит в Киев по соображениям безопасности
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер по соображениям безопасности отменил запланированный на 20 октября визит в Киев.
Поездка в столицу Украины планировалась в течение нескольких недель, сообщает издание Bild, передает ТАСС.
Канцелярия президента отменила визит, обосновав это «соображениями безопасности». Отмечается, что подобный шаг вызвал в Киеве неудовольствие и даже раздражение.
Представитель правительства Украины заявил, что пока глава страны отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, которые хотят присутствовать в Киеве.
Напомним, в апреле президент Украины Владимир Зеленский отказался принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его «отношений с Россией».
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СМИ: Замглавы Минтранса уйдет в отставку после взрыва на Крымском мосту
РБК: Замглавы Минтранса Суханов уйдет в отставку после теракта на Крымском мосту
Замглавы Минтранса Александр Суханов, который отвечал за транспортную безопасность, включая Крымский мост, покинет пост, сообщили СМИ.
Как сообщил источник РБК, причиной тому стал взрыв на Крымском мосту. Другой близкий к Минтрансу источник подтвердил эту информацию.
О готовящемся увольнении рассказали также источник в одной из структур, подведомственных Минтрансу, и федеральный чиновник. Один источник утверждает, что отставка произойдет до конца недели, а другой утверждает, что все может затянуться или «переиграться».
8 октября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому на ФСБ возлагаются полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация – полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым в период их эксплуатации.
Напомним, на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля с последующим возгоранием цистерн железнодорожного состава. В результате теракта погибли четыре человека.
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