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Пленный командир ВСУ рассказал об убийствах «Азовом» водителей
Подполковник ВСУ рассказал об убийствах водителей боевиками «Азова» ради транспорта
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Не захотевших отдавать автомобили водителей боевики украинского националистического полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) убивали ради транспорта, заявил замначальника командного пункта 56-й отдельной мотопехотной бригады украинских войск подполковник Валентин Алтухов.
По словам Алтухова, в конце марта его подчиненный сержант Черный и его жена попали под обстрел, супруга погибла. Сержант попросил разрешения вывезти своих маленьких детей в Запорожье, вернувшись, он рассказал, как «азовцы»(террористическая организация запрещена в России) расстреливали на месте хозяев автомобилей, если они возмущались требованию их отдавать, передает РИА «Новости».
Подполковник также привел в пример случай, о котором в марте сообщал тогдашний начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, «азовцы» – мужчина и женщина, плюс двое детей пытались пересечь блокпост, и дети вели себя странно. Российским военным удалось разговорить детей, и оказалось, что это не родители, а это люди, которые убили родителей этих детей и пытались таким образом покинуть Мариуполь.
Ранее власти ДНР призвали исключить повторное пленение «азовцев», поскольку очевидно, что это мотивированные и идеологически заряженные бойцы.
Российские войска перешли в наступление на Купянском направлении
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Подразделения российской армии в ходе наступательных действий на Купянском направлении овладели населенным пунктом Горобьевка в Харьковской области, а также нанесли поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Российскими войсками в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области была сорвана попытка атаки усиленной танками ротной группы ВСУ. Ликвидированы более 60 украинских военнослужащих, танк, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В ходе нанесения огневого поражения по выдвигавшимся штурмовым группам 80-й десантно-штурмовой, 71-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ на Краснолиманском направлении около населенных пунктов Розовка и Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР), Ивановка и Карповка Донецкой народной республики (ДНР) сорваны попытки переправы через реку Жеребец. В итоге уничтожены 46 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и шесть бронемашин.
Подразделения ВСУ предпринимали попытки прорыва на Николаево-Криворожском направлении у населенного пункта Брускинское Херсонской области. Ответным огнем российской артиллерии подразделения ВСУ рассеяны и отброшены на исходные рубежи. За минувшие сутки здесь уничтожены более 90 украинских военнослужащих, танк и восемь бронемашин, отчитались в Минобороны.
В районе города Запорожья поражены пункт управления группировки войск ВСУ «Днепр», цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии НПК «Искра», а также живая сила и военная техника в 132 районах, перечислили в Минобороны.
Нанесено поражение двум артиллерийским батареям ВСУ у пунктов Новониколаевка и Трифоновка в Херсонской области, а также взводу американских систем залпового огня HIMARS у населенного пункта Дробышево ДНР. Под Новоивановкой Николаевской области, Одноробовкой Харьковской области и Красным Лиманом ДНР уничтожены три склада боеприпасов, сообщил Конашенков.
Киевлянин: Зеленский поэтапно лишается возможностей для энергоманевра
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Судя по характеру обстрелов, энергетическая инфраструктура Киева поэтапно выводится из строя. Сперва удары наносились по объектам на правом берегу столицы, теперь очередь дошла до левого берега. Тем самым Москва сокращает возможности властей Украины снабжать электроэнергией промышленные и военные предприятия. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил киевский политолог Алексей Нечаев.
«Утром вновь были нанесены удары по энергетической инфраструктуре города. Мэрия сообщила о «прилетах» в Деснянском районе. Судя по видеокадрам в Сети, взрывы прогремели на Троещине в районе ТЭЦ-6. Это одна из крупнейших ТЭЦ, которая снабжает энергией сразу пять районов: три на левом берегу (Деснянский, Днепровский и Дарницкий) и два на правом берегу (Подольский и Оболонский)», – рассказал киевский политолог Алексей Нечаев.
«Масштаб разрушений пока не очень понятен, но с 10.00 мск в левобережной части города фиксируются перебои с подачей воды и света. Кличко в очередной раз призвал горожан экономить электроэнергию и сделать запасы воды на несколько дней. В некоторых микрорайонах появились очереди за водой, вводятся новые графики веерных отключений, вносятся изменения в маршруты троллейбусов и трамваев. Схожая ситуация наблюдается в ряде райцентров Киевской области», – продолжил собеседник.
«Также можно заметить, что в предыдущие дни удары наносились по энергообъектам на правом берегу столицы, теперь очередь дошла до левого берега. Это говорит о системности подхода и некоем плане поэтапного вывода из строя подобных объектов инфраструктуры. Если вчера у офиса Зеленского оставалась возможность перераспределять энергию в пользу промышленных предприятий, то сегодня такие маневры крайне затруднительны. То есть президент Украины поставлен перед выбором, кому дать свет: предприятиям или гражданам? Хочется верить, что граждане для него важнее», – отмечает Нечаев.
«Настроения киевлян при этом разнятся. Кто-то говорит: «О, теперь у нас как в Донецке», где вода подается не во все районы и не каждый день. А кто-то, наоборот, не видит связи между действиями ВСУ и ГУР МО Украины, с одной стороны, и «прилетами» по энергообъектам в Киеве, с другой», – добавил киевлянин.
«Обращают на себя внимание и удары в других регионах. За утро были поражены энергообъекты в Житомире, который остался без света, и в Днепропетровске, где серьезные разрушения отмечаются на Приднепровской ТЭС. Учитывая взаимозависимость регионов Украины в вопросах электроснабжения, офис Зеленского в лице Кирилла Тимошенко уже назвал ситуацию «критической» и призвал всю страну готовиться к блэкаутам», – рассказал политолог.
«Сам же Зеленский сегодня заявил, что с 10 октября на Украине разрушены 30% электростанций и вновь подтвердил отказ от переговоров с Россией. Но, во-первых, озвученная Зеленским цифра вызывает сомнения, потому что в начале прошлой недели министр энергетики Герман Галущенко в интервью западным СМИ называл те же цифры. С тех пор количество обстрелов и их география лишь расширялись. То есть Зеленский, скорее всего, нас обманывает», – допускает собеседник.
«А во-вторых, отказ от переговоров с Москвой и теракты на территории России – это явно не то, что могло бы вернуть свет, воду и тепло в дома граждан Украины. Даже отбитые радикалы понимают, что Запад в этом вопросе украинцам ничем не поможет. Кто-то пытается закупать буржуйки, но всех жителей из 20 регионов обеспечить ими невозможно», – заключил Нечаев.
Ранее в офисе президента Украины заявили о критической ситуации с энергетикой. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы экономить электричество и воду. Также утром в одном из районов Киева после повреждения ТЭЦ пропали свет и вода. Кроме того, Владимир Зеленский призвал украинцев «сделать больше» для сокращения потребления электричества.
«В течение суток ВС РФ продолжили нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины, а также арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства. Все назначенные объекты поражены», – рассказали позже в Минобороны России.
Накануне газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что ВС России впервые ударили по центру принятия решений в столице Украины, а именно по системе зданий «Укрэнерго». При этом удары по украинской инфраструктуре российские ВС начали наносить неделю назад с 10 октября.
Суровикин не исключил принятие непростых решений в ходе СВО
В ходе проведения специальной военной операции Россия будет действовать осознанно и своевременно, но при это не исключая возможности принятия непростых решений, заявил командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин.
«Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений», – заявил Суровикин, передает ТАСС.
Также он подчеркнул, что Россия будет исходить из необходимости максимально сохранить жизни мирных граждан и солдат.
Ранее Суровикин назвал ситуацию в зоне проведения спецоперации напряженной.
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Верховная рада Украины признала «суверенитет» Ичкерии
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Украинский парламент признал «суверенитет» Чеченской республики Ичкерия, свой голос «за» отдали 287 украинских депутатов.
В постановлении, принятом Радой, осуждается «совершение геноцида против чеченского народа». Чеченскую Республику Ичкерия (террористическая организация, запрещена в России) указывают как «временно оккупированную территорию России» в результате вооруженной агрессии, которая была совершена якобы с нарушением Устава ООН, передает «Страна.ua».
Ичкерия является самопровозглашенным непризнанным образованием, существовавшим в 1990-е годы на территории Чеченской республики России. Была ликвидирована в 2000 году. Ни одно из законных правительств государств-членов ООН не признало Ичкерию. В октябре 2007 года самопровозглашенный президент Ичкерии Доку Умаров заявил об упразднении Ичкерии, вместо этого был провозглашен Кавказский эмират.
Депутаты Верховной рады Украины говорили о необходимости дипломатического признания Ичкерии еще в 1995 году.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал юридическим казусом и безграмотностью законопроект Верховной рады Украины о признании суверенитета самопровозглашенной и несуществующей Ичкерии.
Украинский омбудсмен призвал ликвидировать Международный комитет Красного Креста
«Коммерсант»: Украинский омбудсмен призвал ликвидировать Международный комитет Красного Креста
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Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец обвинил Международный комитет Красного Креста (МККК) в том, что представители организации не приехали на границу с неподконтрольной Киеву территорией, чтобы добиться от России доступа к военнопленным в Еленовке, и призвал к ликвидации МККК, сообщили СМИ.
Как пишет «Коммерсант», Лубинец заявил, что приехать для Красного Креста оказалось сложнее, чем размещать «призывы» к обеим сторонам конфликта. По словам украинского омбудсмена, если организация не выполняет свои обязательства, то «она должна быть ликвидирована».
В воскресенье, 16 октября, МККК опубликовал на своем сайте призыв к сторонам конфликта дать доступ к военнопленным. В заявлении организации указано, что 11 ее сотрудники находятся в режиме готовности в Донецке уже несколько месяцев, но пока не получили минимальных гарантий безопасности и разрешения местных властей.
Напомним, 10 октября МККК в решил приостановить свою деятельность на территории Украины по соображениям безопасности.
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Суровикин: Российская группировка на Украине методично «перемалывает» войска противника
Российские силы в ходе специальной военной операции не стремятся к высоким темпам продвижения, а методично «перемалывают» противника, заявил журналистам командующий Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин.
Он подчеркнул, что стратегия «перемалывания» противника не только минимизирует потери России, но и значительно сокращает количество жертв среди мирного населения, передает ТАСС.
Суровикин добавил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) каждые сутки составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными.
Ранее Суровикин рассказал, что ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы.
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Генсек НАТО ответил на вопрос о «ядерном зонтике» для Украины
Генсек НАТО рассказал о нюансах применения инструментов ядерного сдерживания НАТО
Инструменты ядерного сдерживания НАТО применяются для обеспечения коллективной безопасности стран-членов и охраны территории альянса, заявил генсек Йенс Столтенберг.
Так он ответил на вопрос, возможно ли использование «ядерного зонтика» для Украины со стороны стран Североатлантического блока, обладающих ядерным оружием, передает РИА «Новости».
Он добавил, что, когда речь идет об Украине, главная задача альянса – не допустить применение такого оружия.
Ранее в Германии заявили, что у НАТО нет данных о том, что Россия возможно применит ядерное оружие на Украине.
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Суровикин заявил о подготовке Киевом ракетного удара по Каховской ГЭС
Вооруженные силы России получили данные о том, что Киев готовит массированный ракетный удар по плотине Каховской ГЭС, заявил командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.
Также он рассказал о планах Украины подготовить нанесение массированного ракетного удара по по городу без разбора целей. Он добавил, что это может привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения, передает ТАСС его слова.
Ранее Суровикин назвал ситуацию в зоне проведения спецоперации напряженной и не исключил принятие непростых решений в ходе СВО.
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США и Украина пригрозили Ирану за якобы поставки боевых дронов России
Госдеп США совместно с киевскими властями пригрозил Ирану за якобы поставки беспилотников России
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В Белом доме заявили, что Иран, якобы поставляя России боевые беспилотники, нарушает резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН.
Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об имеющихся у США «всесторонних доказательствах» применения Россией иранского оружия против военных и гражданских целей на Украине. В этой связи США продолжат внедрять новые санкции против российско-иранской торговли вооружениями, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Также Белом доме подчеркнули, что технологии, используемые при производстве иранских беспилотников, могут попасть под санкции США, предупредили в американском внешнеполитическом ведомстве. «Углубление альянса между Россией и Ираном – это то, что во всем мире, и особенно в регионе, должно восприниматься как серьезна угроза», – отметил представитель Госдепа.
Киев также присоединился к обвинениям США по отношению к Ирану. МИД Украины потребовал от Тегерана в немедленном порядке прекратить поставки оружия России. В ведомстве даже заявили, что в противном случае Тегеран понесет «самую суровую» ответственность «по преступлениям России против Украины», в том числе в рамках международных судебных процессов, пишет агентство «Анадолу».
«РФ продолжает совершать террористические акты против гражданского населения и критической инфраструктуры Украины, используя боевые беспилотники иранского производства. Предоставление оружия для ведения захватнической войны на Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов России против Украины», – говорится в заявлении украинского дипведомства.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. В Кремле сообщения о якобы поставках России иранских вооружений также называли вбросами.
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Зеленский: На Украине с 10 октября разрушены 30% электростанций
Президент Украины Зеленский заявил, что с 10 октября по всей стране разрушена почти треть электростанций
После ударов с 10 октября на Украине разрушено 30% всех электростанций, это привело к массовым отключениям электричества в стране, сообщил президент Владимир Зеленский.
В своем Twitter Зеленский написал, что отключения электроэнергии затронули всю страну. Украинский президент добавил, что места для переговоров с Россией не осталось.
Ранее в офисе Зеленского заявили о критической ситуации с энергетикой на Украине.
Минобороны сообщило о новых ударах по системам военного управления и энергетики Украины
ВС России продолжили наносить удары высокоточным оружием большой дальности по системам военного управления и энергетики Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Удары также нанесены по арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Все цели были поражены.
Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что после утренних ударов на Украине сложилась критическая ситуация с энергетикой.
На Украине начали переименовывать улицы Степана Бандеры
Сельсовет поселка Тывров в Винницкой области решил переименовывать улицу Степана Бандеры в Логанскую
Сельсовет поселка Тывров в Винницкой области решил переименовывать названную именем Степана Бандеры улицу в Логанскую, сообщила депутат Верховной рады Софья Федина.
Украинский парламентарий опубликовала скрин документа, в котором говорится, что сельсовет действовал в соответствии с «Рекомендациями уполномоченного по защите государственного языка». Жители Тыврова также приняли решение переименовать улицу Галицкой армии в Казацкую, передает РИА «Новости».
Напомним, в сентябре в Днепропетровске переименовали улицу лейтенанта Шмидта в улицу Степана Бандеры.
Россия обвинила Украину и США в нарушении Будапештского меморандума
Замглавы департамента МИД России Воронцов обвинил Украину и США в нарушении Будапештского меморандума
Вашингтон и Киев своими действиями нарушили Будапештский меморандум, заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов на заседании Первого комитета ГА ООН.
Как подчеркнул российский дипломат, договоренности 1994 года были подорваны дестабилизирующим курсом Вашингтона и его союзников на безудержное продвижение НАТО и военное освоение постсоветского пространства в ущерб фундаментальным интересам безопасности России, что в корне противоречит содержанию Будапештского пакета документов, где по сути выражается приверженность принципу равной и неделимой безопасности, передает ТАСС.
Замдиректора департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями подчеркнул, что Киев на протяжении многих лет не соблюдал Будапештский меморандум, в частности, те обязательства, которые предполагали противодействие росту агрессивного национализма и шовинизма. Более того, в Киеве открыто поощряли национализм, причем в его радикальных формах, подчеркнул российский дипломат.
Воронцов указал, что Россия неизменно и в полном объеме выполняет свои обязательства в отношении Украины по меморандуму не применять ядерное оружие и не угрожать его применением против неядерных государств.
В августе Москва назвала несостоятельными обвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума, так как правовой фундамент этой политической декларации был подорван задолго до 2014 года.
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Прибалтика и Польша призвали ЕС расширить санкции против России
Politico: Радикально настроенные страны Евросоюза призвали Еврокомиссию ввести девятый пакет санкций против России
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Некоторые радикально настроенные страны Евросоюза после массированного удара высокоточным оружием по объектам на Украине обратились в Еврокомиссию с призывом ввести девятый пакет санкций против России, сообщили источники в дипломатических кругах ЕС европейскому изданию Politico.
Радикально настроенные страны Евросоюза, включая Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, 14 октября обратились к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложением ввести девятый пакет санкций против России, во вторник они намерены представить обновленное предложение, передает ТАСС.
Обратившиеся к фон дер Ляйен государства требуют ограничить импорт сжиженного природного газа (СПГ), отключить от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT большее число российских банков и запретить передачу России долларовых банкнот. Также предлагается ввести запрет на продажу европейской недвижимости россиянам и на импорт из РФ алмазов.
По словам других дипломатов из ЕС, многие страны блока на встрече 17 октября отметили готовность к разработке нового пакета санкций. Обсуждались расширение санкционных списков, ядерная проблема, закрытие лазеек в предыдущих рестрикциях, а также оказание давления на соседей России для обеспечения соблюдения введенных ограничений.
Ранее в Евросоюзе решили ввести ограничения на нефть и газ из России. Между тем основатель группы Modern Talking Дитер Болен указал на связь санкций Запада против России с инфляцией и нехваткой энергоресурсов в ЕС. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему европейской экономике пророчат «возвращение в Средневековье».
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Мэр Кривого Рога заявил о серьезных разрушениях в городе
Мэр Кривого Рога Вилкул: После обстрела зафиксированы серьезные разрушения
В родном городе Владимира Зеленского Кривом Роге после обстрела зафиксированы серьезные разрушения, заявил мэр Александр Вилкул.
По словам Вилкула, в результате обстрела Кривого Рога есть серьезные разрушения и попадания, передает РИА «Новости».
Ранее во вторник украинское издание «Страна.ua» сообщила, что воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.