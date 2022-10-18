Путин одобрил идею повторной вакцинации от коронавируса

Эксперты оценили планы Украины создать БПЛА для удара по Москве

Военные эксперты оценили планы Киева создать беспилотник для удара по Москве

У Украины есть техническая база для производства беспилотников с полезной нагрузкой до 75 кг. С другой стороны, заявленная «Укроборонпромом» дальность в 1 тысячу километров вызывает вопросы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Так он оценил озвученные в понедельник планы украинской «оборонки» создать аппарат, превосходящий российский «Герань-2».

«В целом на Украине на данный момент имеется все, чтобы производить подобного рода ударные беспилотники. Хотя, конечно, заявление о дальности их полета в одну тысячу километров сильно смущает. Реалистичнее выглядит цифра в 500 км. В частности, украинцы производили морские противокорабельные ракеты «Нептун». Дальность их полета составляла 280 км, но масса боевой части – 150 кг. Соответственно, если уменьшить массу боевой части до 75 кг, то дальность возможно увеличить как раз до около 500 км», – отмечает Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД.

Эксперт напоминает, что на Украине имелись мощности для производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «Имелась и хорошая инженерная школа, и большой потенциал в производстве ракетной техники, в частности, днепропетровский завод «Южмаш», который выпускал наши межконтинентальные баллистические ракеты. В стране также есть хорошее производство ракет класса «воздух – воздух». Плюс к этому сегодня на Украине появилось финансирование и поддержка Запада. На этой волне, я думаю, они могут чем-то удивить в вооружении», – полагает Козюлин.

Как напомнил в комментарии РИА Новости эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов, в последние годы на Украине появилось несколько проектов беспилотных авиационных систем, в том числе крупноразмерных: «Горлица» – разработка КБ «Антонов», беспилотник «Сокол-300» с головным разработчиком – киевским КБ «Луч», и проект тяжелого разведывательно-ударного дрона по технологии «стелс» Ace One, разработанный частной компанией Ace. Правда, отмечает эксперт, ни один из упомянутых проектов пока не был реализован.

«Создать беспилотный летательный аппарат, способный пролететь 1 тысячу км с боевой частью 75 кг (упомяну только два параметра, присутствующие в пресс-релизе «Укроборонпрома»), – это решаемая задача для любой относительно развитой страны», – в свою очередь, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Центра анализа, стратегий и технологий (АСТ) Сергей Денисенцев. «Дальше будут вопросы – какой будет система управления и наведения аппарата, какая помехоустойчивость, какая силовая установка и соответственно скорость и высота полета. Наконец, какова будет стоимость и массовость производства. Украине потребуется технологическая помощь и поставки импортных компонентов, но ничего нереалистичного в этой заявке нет», – отметил Денисенцев.

Федутинов скептически оценил заявления «Укроборонпрома» о планах создать аналог «Герани-2». По мнению Федутинова, вброс в СМИ информации о новой разработке был вызван либо желанием поднять боевой дух в момент атак российских БПЛА, «либо желанием подогреть интерес к теме, которую готовят для презентации с целью получения финансирования».

При этом эксперт отмечает, что сами по себе заявленные характеристики аппарата, в том числе дальность действия в 1 тысячу километров, не выглядят «чем-то фантастическим, особенно если речь идет о невозвращаемом аппарате». Исходя из того, что боевая часть украинского беспилотника должна весить 75 кг, размерность аппарата предполагается существенно большей, чем у «Гераней-2», – добавил Федутинов.

Но не в пользу воплощения проекта свидетельствует то, что ни одна из упомянутых выше разработок тяжелых боевых беспилотников не была реализована, отмечает эксперт. Кроме того, Федутинов напомнил о коррупции «в распоряжающихся финансами заказывающих структурах» и о явно завышенных обещаниях местных разработчиков. Так что планы «Укроборонпрома» иначе, как авантюризмом назвать невозможно, делает вывод Федутинов.

С другой стороны, эксперт не исключает, что украинский ОПК может переоборудовать закупленные за границей гражданские дроны в беспилотники-камикадзе. Подобные тактики уже применялись при атаках на штаб Черноморского флота в Севастополе, на Новошахтинский НПЗ в Ростовской области и на аэродром Шайковка в Калужской области.

В понедельник «Укроборонпром» сообщил о том, что уже завершена разработка беспилотника, сопоставимого с иранским Shahed-136 или с российским БПЛА «Герань-2» с дальностью полета 1 тысяча километров и массой боевой части в 75 кг. В Киеве не скрывают, что такая дальность позволит аппарату долететь до Москвы.

Для сравнения, у стоящих на вооружении ВСУ турецких беспилотников Bayraktar TB2 дальность радиуса действия составляет 150 км, а максимальная грузоподъемность 55 кг.

При этом отметим, что в понедельник украинское командование признало «прилет» по Киеву 40 российских беспилотников. В результате авиаударов были поражены офис «Укрэнерго» и Центральное диспетчерское управление объединенной энергосистемой Украины, отметил политолог, киевлянин Алексей Нечаев.

России необходимо налаживать выпуск в большом количестве беспилотных летательных аппаратов, они доказали свою эффективность при проведении специальной военной операции на Украине, подчеркнул в понедельник зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД