Минторг США отозвал экспортные привилегии у «Уральских авиалиний»

Киевлянин: Россия впервые ударила по центру принятия решений в столице Украины

В отличие от мифического «бункера Зеленского», в офисах «Укрэнерго» принимаются действительно важные решения, влияющие на способность промышленности поддерживать боеспособность ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог, киевлянин Алексей Нечаев, комментируя атаку дронов по объектам в центре Киева.

«Украинское командование сообщает о том, что с юга на север летело не менее 40 дронов, львиная доля которых пришлась на Киев. Учитывая, что от линии боевого соприкосновения до Киева более 400 километров, это наглядно иллюстрирует состояние украинской системы ПВО», – отметил политолог Алексей Нечаев.

«Если верить данным местных властей, то в Киеве произошло пять взрывов. По кадрам в Сети можно сделать вывод, что они пришлись на район Центрального железнодорожного вокзала – это улицы Жилянская и Симона Петлюры (бывшая Коминтерна). Там расположен комплекс зданий «Укрэнерго», несколько офисов компаний, управляющих энергорынком страны, а также Центральное диспетчерское управление объединенной энергосистемы Украины», – отмечает собеседник.

«По состоянию на 13.00 мск пока не ясна степень поражения офисов «Укрэнерго» и диспетчерского управления, но эта атака укладывается в логику серии ударов по энергообъектам Украины, которую мы наблюдали на прошлой неделе. Власти страны последовательно лишаются возможности экспортировать электроэнергию на Запад, зарабатывать на этом, а внутри страны – перераспределять энергию в пользу промышленных предприятий», – допускает политолог.

«Вместе с тем офис Зеленского сконцентрировал свое внимание на разрушении дома, который расположен напротив одного из зданий «Укрэнерго». Местные одиозные политики, приехав туда, нашли обломки дрона с надписью «за Белгород», после чего призвали сбивать аппараты из стрелкового оружия. Тут стоит отметить, что самодеятельность в подобных вопросах приводит к печальным последствиям: несбитый дрон, к примеру, должен был нанести удар по офису «Энергоатома», а сбитый – повредил соседнее с ним здание. Теперь офис Зеленского «смакует» эти кадры», – добавил киевлянин.

«Но в целом ВС России впервые нанесли удар по «центру принятия решений», о которых так много пишут и говорят в соцсетях. Только в отличие от мифического «бункера Зеленского», в офисах «Укрэнерго» действительно принимаются важные решения, влияющие на способность промышленности поддерживать боеспособность ВСУ. Если подобные удары станут систематическими, это значительно упростит ход спецоперации на Украине», – заключил Нечаев.

Ранее стало известно о том, что ВС России в последние сутки продолжили наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и системы энергетики Украины.

Все назначенные объекты поражены, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Напомним, утром понедельника воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре российские ВС начали наносить неделю назад.

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