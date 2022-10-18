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В США допустили возможность нападения Турции на Грецию
NYT: Турецкие войска однажды ночью могут внезапно появиться в Греции
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Главный дипломатический корреспондент The New York Times в Европе Стивен Эрлангер выразил мнение, что в условиях высокой инфляции и падения курса лиры турецкие войска «могут внезапно появиться однажды ночью» в Греции.
По мнению автора, президент Турции Тайип Эрдоган сталкивается с растущими политическими и экономическими трудностями перед выборами, которые пройдут весной 2023 года, поэтому с лета он усиливает угрозы в адрес Греции – своего союзника по НАТО, используя тезисы военных ястребов и ультранационалистов, передает РИА «Новости».
Как утверждается в статье, некоторые дипломаты и аналитики даже предсказывают полномасштабную войну между этими странами НАТО, в то время как многие европейские чиновники отмечают, что угроза становится все более серьезной и может привести к существенным последствиям.
Как считает корреспондент, растущая напряженность между Грецией и Турцией, входящими в НАТО, угрожает добавить новое сложное измерение к усилиям Европы по сохранению своего единства против России и в борьбе с экономическим и энергетическим кризисами.
Как отмечается в материале, Турция уже стала проблемным и непредсказуемым союзником своих партнеров по НАТО. Несмотря на активное участие Анкары в качестве посредника между Россией и Украиной, особенно в сделке по разрешению экспорта украинского зерна, Эрдоган отказался вводить санкции против России и, по мнению автора статьи, еще больше сблизился с президентом РФ Владимиром Путиным, что вызывает опасения со стороны США.
Автор материала также считает, что Вашингтон благодарен Эрдогану за поддержку Украины и оправдывает отказ Анкары вводить санкции против России «трудным положением» Турции с точки зрения стратегии, дипломатии и экономики. При этом Соединенные Штаты, по мнению Эрлангера, в резкой форме призвали Турцию не делать «что-то в Эгейском море или Восточном Средиземноморье, что принесет неприятности НАТО».
По мнению автора статьи, эскалация риторики Анкары в отношении Греции привлекает особое внимание, так как на фоне ухудшающегося экономического положения в Турции, растущей инфляции и обесценивающейся лире Эрдоган может принять неожиданные решения, чтобы отвлечь население от внутренних проблем.
Напомним, в конце сентября Турция обвинила Грецию в нарушении демилитаризованного статуса островов в Эгейском море. В начале сентября глава МИД Греции Никос Дендиас в письмах главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу предупредил об угрозе серьезного конфликта с Турцией.
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Киевлянин: Россия впервые ударила по центру принятия решений в столице Украины
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В отличие от мифического «бункера Зеленского», в офисах «Укрэнерго» принимаются действительно важные решения, влияющие на способность промышленности поддерживать боеспособность ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог, киевлянин Алексей Нечаев, комментируя атаку дронов по объектам в центре Киева.
«Украинское командование сообщает о том, что с юга на север летело не менее 40 дронов, львиная доля которых пришлась на Киев. Учитывая, что от линии боевого соприкосновения до Киева более 400 километров, это наглядно иллюстрирует состояние украинской системы ПВО», – отметил политолог Алексей Нечаев.
«Если верить данным местных властей, то в Киеве произошло пять взрывов. По кадрам в Сети можно сделать вывод, что они пришлись на район Центрального железнодорожного вокзала – это улицы Жилянская и Симона Петлюры (бывшая Коминтерна). Там расположен комплекс зданий «Укрэнерго», несколько офисов компаний, управляющих энергорынком страны, а также Центральное диспетчерское управление объединенной энергосистемы Украины», – отмечает собеседник.
«По состоянию на 13.00 мск пока не ясна степень поражения офисов «Укрэнерго» и диспетчерского управления, но эта атака укладывается в логику серии ударов по энергообъектам Украины, которую мы наблюдали на прошлой неделе. Власти страны последовательно лишаются возможности экспортировать электроэнергию на Запад, зарабатывать на этом, а внутри страны – перераспределять энергию в пользу промышленных предприятий», – допускает политолог.
«Вместе с тем офис Зеленского сконцентрировал свое внимание на разрушении дома, который расположен напротив одного из зданий «Укрэнерго». Местные одиозные политики, приехав туда, нашли обломки дрона с надписью «за Белгород», после чего призвали сбивать аппараты из стрелкового оружия. Тут стоит отметить, что самодеятельность в подобных вопросах приводит к печальным последствиям: несбитый дрон, к примеру, должен был нанести удар по офису «Энергоатома», а сбитый – повредил соседнее с ним здание. Теперь офис Зеленского «смакует» эти кадры», – добавил киевлянин.
«Но в целом ВС России впервые нанесли удар по «центру принятия решений», о которых так много пишут и говорят в соцсетях. Только в отличие от мифического «бункера Зеленского», в офисах «Укрэнерго» действительно принимаются важные решения, влияющие на способность промышленности поддерживать боеспособность ВСУ. Если подобные удары станут систематическими, это значительно упростит ход спецоперации на Украине», – заключил Нечаев.
Ранее стало известно о том, что ВС России в последние сутки продолжили наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и системы энергетики Украины.
Все назначенные объекты поражены, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Напомним, утром понедельника воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре российские ВС начали наносить неделю назад.
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Поставки бракованных микрочипов из Китая в Россию выросли в 20 раз
«Коммерсант»: Доля бракованных микросхем из Китая выросла с двух до 40%
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Доля поставляемых российским компаниям из Китая бракованных микросхем и компонентов с начала военных действий на Украине выросла с 2% до 40%, сообщил источник на рынке электроники.
Как рассказал источник издания «Коммерсант», причиной таких изменений стал отказ иностранных дистрибуторов от работы с российскими партнерами, и попытка наладить каналы поставок через альтернативных поставщиков.
Как рассказал изданию топ-менеджер крупного российского производителя электроники, нехватка компонентов, которую вызвала пандемия, усугубилась санкциями против России, после чего производители начали закупать микрочипы у неофициальных поставщиков, не отвечающих за качество своего товара.
Ранее гендиректор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух заявил, что необходим запуск собственного российского производства микрочипов, но сейчас можно надеяться лишь на поставки из дружественных стран.
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Медведев отреагировал на желание Израиля поставлять оружие Украине
Медведев: Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями
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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на заявление израильского министра по делам диаспоры Нахмана Шая о том, что Израилю вслед за США и странами НАТО следует оказать военную помощь Киеву.
Медведев в своем Telegram-канале заявил, что возможные военные поставки Украине стали бы «очень опрометчивым шагом» для Израиля. По его словам, это разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами.
Медведев отметил, что «бандеровские выродки как были нацистами, так и остались ими». Достаточно посмотреть на символику их современных прихвостней, написал он.
«Если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями…» – заключил Медведев.
Ранее в понедельник израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил, что Израилю нужно последовать примеру Соединенных Штатов и стран НАТО и оказать военную помощь украинским властям. По его словам, это будет ответом на якобы имевшие место поставки России иранских баллистических ракет. При этом слухи о поставках иранского оружия в Россию опровергали как в Москве, так и в Тегеране.
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Стрельбу на военном полигоне открыли добровольцы из Таджикистана
Стали известны имена открывших стрельбу на полигоне в Белгородской области
Стрельбу на полигоне в Белгородской области, в результате которой погибли 11 человек, открыли граждане Таджикистана, заключившие в Москве контракты с Минобороны, сообщил источник, близкий к Следственному комитету.
Источник, знакомый с ходом расследования, отметил, что стрельбу на военном полигоне устроили граждане Таджикистана 1999 и 1998 года рождения Аминзод Тоджиддин и Мехроб Рахмонов, мобилизованные военкоматом Чертановского района Москвы, пишет РБК.
В военную часть, которая расположена в селе Солоти Валуйского городского округа, они прибыли 11 октября, где спустя четыре дня открыли огонь из автоматов по другим участникам стрельб и были уничтожены ответным огнем.
Напомним, в субботу Минобороны сообщило, что граждане «одной из стран СНГ» устроили теракт на полигоне Западного военного округа – террористы открыли огонь из стрелкового оружия по подразделению. В результате погибли 11 человек, еще 15 человек получили ранения. Террористы были уничтожены. Возбуждено уголовное дело «по факту преступных действий в Белгородской области». По данным «Коммерсанта», дело возбудили по статье об убийстве, но к ней могут добавить и ст. 205 («Теракт»).
В Киеве сообщили о новых ударах по центру города
Военная администрация Киева сообщила об ударах по объектам критической инфраструктуры
Нанесены удары по объектам критической инфраструктуры, сообщили в киевской военной городской администрации. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о новых взрывах в центре города.
Сообщение об ударах по объектам Киева размещено в Telegram-канале киевской военной горадминистрации.
Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил о двух новых взрывах в Шевченковском районе города и призвал оставаться в укрытиях.
Ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога, сообщалось о взрывах в центре столицы Украины.
Также воздушная тревога объявлена в Одессе и в Николаевской области.
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Самолет упал на многоэтажный дом в Ейске
ТАСС: Предположительно военный самолет упал на жилой дом в Ейске
Самолет, предположительно военный, упал на жилой девятиэтажный дом. По данным Минобороны, крушение потерпел Су-34. На место ЧП прибыли пожарные и скорая помощь.
Очевидцы сообщают, что самолет упал в районе жилого дома на Коммунистической улице. К месту направлены пожарные бригады и вертолеты, передает ТАСС. В здании начался пожар.
Сообщается, что после падения самолета была слышна серия хлопков.
Министерство обороны подтвердило падение самолета Су-34. В ведомстве уточнили, что экипаж катапультировался.
Причиной падения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. Самолет упал во время набора высоты при взлете с военного аэродрома Южного военного округа, сообщили в военном ведомстве. По данным МО, самолет выполнял учебно-тренировочный полет.
Собянин объявил о завершении мобилизации в Москве
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Процесс мобилизации в столице завершен в полном объеме, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Явка по мобилизационным повесткам более не требуется.
Пункты сбора призванных в рамках мобилизации будут закрыты 17 октября 2022 года в 14.00. Также все повестки, разосланные по месту жительства и предприятиям, прекращают действие, написал Собянин в своем блоге.
Мэр подчеркнул, что мобилизация стала огромным испытанием для тысяч жителей города, однако задача по мобилизации была выполнена в первую очередь благодаря чувству долга, ответственности и патриотизму жителей столицы.
Собянин отметил, что власти столицы будут оказывать прямое содействие Министерству обороны в материально-техническом обеспечении. Совместно с властями региона, куда отправились мобилизованные москвичи, столичные власти будут содействовать улучшению быта в воинских частях.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.
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Добровольцы из Нижегородской области погибли на полигоне под Белгородом
Губернатор Никитин сообщил о гибели контрактников из Нижегородской области на полигоне под Белгородом
В результате теракта на полигоне в Белгородской области погибли добровольцы-контрактники из Нижегородской области, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
В своем Telegram-канале Никитин написал, что на службу они ушли добровольно, заключив контракты с Минобороны.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших и заверил, что семьям будет оказана необходимая помощь. Психологическое сопровождение родных уже организовано военным комиссаром, добавил он.
Число погибших нижегородцев глава региона не уточнил.
Напомним, в субботу два гражданина одной из стран СНГ совершили теракт на полигоне Западного военного округа в Белгородской области. В результате погибли 11 человек, еще 15 человек получили ранения. Террористы, открывшие огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения, были уничтожены. Возбуждено уголовное дело.
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Кличко сообщил о взрывах в Киеве
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В Шевченковском районе Киева произошло два взрыва, сообщил мэр Виталий Кличко. Председатель Сумской обладминистрации Дмитрий Живицкий сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры в Сумской области Украины. О пожаре на объекте энергоинфраструктуры сообщают и в Днепропетровской области.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в Telegram, что «столицу атаковали дроны-камикадзе». По его словам, Украине требуется «больше систем ПВО и как можно скорее», у Киева «нет времени на медленные действия».
В Киеве была объявлена воздушная тревога. В свою очередь украинские СМИ сообщают, что над зданием национальной энергетической компании «Укрэнерго» поднимаются клубы дыма. По информации СМИ, после одного из попаданий начался сильный пожар, передает ТАСС.
Живицкий сообщил в Telegram: «В Роменском районе Сумской области с утра взрыв на объекте критической инфраструктуры».
Как сообщил в Telegram глава обладминистрации в Днепропетровской области Украины Валентин Резниченко, «ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры», начался сильный пожар.
Напомним, вечером в воскресенье прогремели взрывы в Одесской области и в Николаеве. В ночь на понедельник сообщалось о пожаре на объектах промышленной инфраструктуры в Николаеве и взрыве в городе Запорожье.
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В Крыму встретили ОМОН «Беркут», вернувшийся на отдых из зоны СВО
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Бойцы крымского спецподразделения Росгвардии «Беркут» вернулись из зоны специальной военной операции на Украине, сообщают в соцсетях.
«Крымский ОМОН «Беркут» Росгвардии вернулся из зоны СВО, где они с честью исполнили свой долг», – говорится в сообщении Telegram-канала VZВОД, которое также опубликовал телеведущий Владимир Соловьев.
Напомним, «Беркут» был спецподразделением МВД Украины. Во время евромайдана его бойцы противостояли украинским радикалам, многие из силовиков в этих столкновениях получили ранения, некоторые погибли. После госпереворота новые власти Украины объявили бойцов «Беркута» виновными в смертях участников беспорядков, спецподразделение было распущено, на его бывших сотрудников начались гонения.
Многие из «беркутовцев» переехали в Россию. В Крыму, который воссоединился с Россией, а также в Донбассе возвращавшихся «беркутовцев» встречали как героев. В Донбассе «беркутовцы» поддержали ДНР и ЛНР. В России «Беркут» решили включить в состав подразделений специального назначения ОМОН МВД России под тем же названием. В результате «Беркут» стал особым подразделением Росгвардии в Крыму и Севастополе. Его сотрудники были представлены к медалям «За ратную доблесть» и «За возвращение Крыма».
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Вернувшиеся из плена военные ЛНР рассказали о пытках
Военные ЛНР рассказали об избиениях и пытках в лагерях для пленных на Украине
Вернувшиеся из украинского плена 11 военнослужащих народной милиции ЛНР рассказали о пытках, избиениях и психологическом давлении, которые пришлось пережить в лагерях на Украине, сообщили в оборонном ведомстве республики.
Советник врио главы ЛНР Анна Сорока в видео, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции, сообщила, что удалось вернуть из плена 11 бойцов, которые выжили в украинском плену. По ее словам, военные рассказали об ужасах пребывания в военных лагерях для пленных на территории Украины: и избиение, и пытки, и выбитые зубы, и шрамы, и особо тяжелые случаи есть, и психологическое давление.
Всех освобожденных доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу, где медики произведут медосмотр, также им предстоит работа с силовиками ЛНР.
По словам главного врача ЛРКБ Олега Вольмана, первичный осмотр показал, что военные не нуждаются в экстренной неотложной медицинской помощи, общее состояние их можно расценить как средней тяжести, передает ТАСС.
«Начнем полное их обследование, будут проведены анализы, исследования органов и систем, после чего будут сделаны выводы, какие специалисты и какое лечение им необходимы. <…> В случае необходимости будет проводиться коррекция психологического состояния», – подчеркнул он.
Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении из плена 20 российских солдат, их удалось вернуть после переговорного процесса по обмену.
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Минобороны подтвердило падение Су-34 в Ейске
Военный самолет Су-34 упал в Ейске при наборе высоты
Самолет Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты, самолет взлетал с военного аэродрома Южного военного округа, сообщили в Минобороны.
Причиной падения, по данным ведомства, стало возгорание одного из двигателей при взлете. Экипаж катапультировался, передает ТАСС. По данным МО, самолет выполнял учебно-тренировочный полет.
Самолет упал во дворе многоэтажного дома, после падения произошло возгорание топлива.
В экстренных службах уточнили, что пожар распространился на площади 2 тыс. кв. метров. 15 квартир жилого дома повреждены.
Напомним, самолет упал на жилой девятиэтажный дом, в здании начался пожар.
Су-34 – российский двухместный всепогодный фронтовой бомбардировщик, предназначенный для поражения наземных, воздушных, наводных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО. Су-34 эффективно может вести маневренный воздушный бой.
Уволен глава мобилизационного управления Петербурга
Беглов освободил от должности главу мобилизационного управления администрации Петербурга Шевченко
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от занимаемой должности начальника мобилизационного управления администрации Виктора Шевченко, сообщила администрация губернатора.
Беглов освободил от занимаемой должности начальника мобилизационного управления администрации губернатора Санкт-Петербурга Виктора Шевченко, говорится в сообщении на сайте администрации Санкт-Петербурга. Причины освобождения от должности Шевченко не сообщаются.
Теперь эту должность занял бывший первый заместитель начальника управления Владимир Буянов, передает РИА «Новости».
Ранее райсуд в Санкт-Петербурге прекратил производство по трем искам об отмене призыва по частичной мобилизации, при этом двое местных жителей передумали судиться с военкоматом без объяснения причин, еще один получил отсрочку.
Уточняется, что один из истцов, Михаил Мутыгуллин, отказался от иска, поскольку получил отсрочку. Еще двое местных жителей не объяснили причины отказа от тяжбы с военкоматом.
В их числе – Даниил Бакалинский, ранее заявлявший, что военная служба противоречит его убеждениям, и просивший заменить ее альтернативной гражданской службой. Он стал первым жителем Петербурга, который решил оспорить решение о призыве по частичной мобилизации в суде.
Напомним, генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что многих неурядиц при частичной мобилизации можно было бы избежать, если бы состоящие в запасе, как и положено по закону, предоставляли в военные комиссариаты актуальные данные о себе.
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Названы сроки первого полета импортозамещенного Sukhoi Superjet New
Глава Минпромторга Мантуров: Первый полет импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet New запланирован на весну 2023-го
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Первый полет импортозамещенного самолета SSJ, получившего название SSJ New, запланирован на весну следующего года, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров.
В докладе премьер-министру Михаилу Мишустину Мантуров заявил, что первый полет SSJ New планирует совершить весной 2023 года, передает РИА «Новости».
По его словам, сертификация SSJ New запланирована на декабрь 2023 года, планируется выпускать 20 таких машин в год.
Как сообщил Мишустин, российские власти помогут в оснащении современным оборудованием заводов, связанных, в частности, с производством лайнеров МС-21, на что выделят 15 млрд рублей, что позволит авиапрому выйти на серийное производство не менее 36 лайнеров в год.
При этом Мишустин уточил, что первая партия оборудования будет законтрактована в 2022 году, остальное поступит в течение следующих трех лет.
Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» до 2030 года приобретет 339 самолетов российского производства: 210 самолетов МС-21, 89 самолетов SSJ New и 40 Ту-214.
Минобороны показало уничтожение десантниками прятавшихся в лесу диверсантов ВСУ
Минобороны опубликовало видео уничтожения российскими десантниками прятавшихся в лесу диверсантов ВСУ
Министерство обороны России опубликовало видео, снятое беспилотником, на котором российские десантники уничтожают диверсионные группы вооруженных сил Украины, скрывающиеся в лесополосе.
Видео опубликовано в Telegram-канале российского военного ведомства.
Средствами БПЛА соединение ВДВ обнаружило диверсионно-разведывательные группы ВСУ и бронированную технику, замаскированную в лесополосе. Военнослужащие нанесли удар артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, в результате удара были уничтожены шесть танков, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также живая сила противника.
13 октября Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники и боевиков ВСУ, пытавшихся атаковать позиции российских подразделений в Херсонской области.