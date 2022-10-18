В США допустили возможность нападения Турции на Грецию

NYT: Турецкие войска однажды ночью могут внезапно появиться в Греции

Главный дипломатический корреспондент The New York Times в Европе Стивен Эрлангер выразил мнение, что в условиях высокой инфляции и падения курса лиры турецкие войска «могут внезапно появиться однажды ночью» в Греции.

По мнению автора, президент Турции Тайип Эрдоган сталкивается с растущими политическими и экономическими трудностями перед выборами, которые пройдут весной 2023 года, поэтому с лета он усиливает угрозы в адрес Греции – своего союзника по НАТО, используя тезисы военных ястребов и ультранационалистов, передает РИА «Новости».

Как утверждается в статье, некоторые дипломаты и аналитики даже предсказывают полномасштабную войну между этими странами НАТО, в то время как многие европейские чиновники отмечают, что угроза становится все более серьезной и может привести к существенным последствиям.

Как считает корреспондент, растущая напряженность между Грецией и Турцией, входящими в НАТО, угрожает добавить новое сложное измерение к усилиям Европы по сохранению своего единства против России и в борьбе с экономическим и энергетическим кризисами.

Как отмечается в материале, Турция уже стала проблемным и непредсказуемым союзником своих партнеров по НАТО. Несмотря на активное участие Анкары в качестве посредника между Россией и Украиной, особенно в сделке по разрешению экспорта украинского зерна, Эрдоган отказался вводить санкции против России и, по мнению автора статьи, еще больше сблизился с президентом РФ Владимиром Путиным, что вызывает опасения со стороны США.

Автор материала также считает, что Вашингтон благодарен Эрдогану за поддержку Украины и оправдывает отказ Анкары вводить санкции против России «трудным положением» Турции с точки зрения стратегии, дипломатии и экономики. При этом Соединенные Штаты, по мнению Эрлангера, в резкой форме призвали Турцию не делать «что-то в Эгейском море или Восточном Средиземноморье, что принесет неприятности НАТО».

По мнению автора статьи, эскалация риторики Анкары в отношении Греции привлекает особое внимание, так как на фоне ухудшающегося экономического положения в Турции, растущей инфляции и обесценивающейся лире Эрдоган может принять неожиданные решения, чтобы отвлечь население от внутренних проблем.

Напомним, в конце сентября Турция обвинила Грецию в нарушении демилитаризованного статуса островов в Эгейском море. В начале сентября глава МИД Греции Никос Дендиас в письмах главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу предупредил об угрозе серьезного конфликта с Турцией.

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