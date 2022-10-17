В Подмосковье завершили частичную мобилизацию

Губернатор Московской области Воробьев сообщил о завершении частичной мобилизации в регионе

Мероприятия по частичной мобилизации находящихся в запасе жителей Подмосковья завершились, получившие повестки могут не приходить в военкомат, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Воробьев в своем Telegram-канале написал, что задача Минобороны полностью выполнена, вручение повесток прекращается, те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат.

Губернатор поблагодарил всех, кто не остался в стороне и пришел выполнить свой долг. «Во многом благодаря таким людям, их патриотизму, чувству долга все задачи по мобилизации, поставленные перед Подмосковьем, мы завершили досрочно. Верим и надеемся, что ребята вернутся с победой» – добавил он.

По его словам, регион продолжит оказывать всю необходимую поддержку на передовой. «Мы будем поставлять дополнительное снаряжение, как делали это раньше», – уточнил он.

Также губернатор отметил, что другая важная задача – поддерживать семьи тех, чьи мужья, отцы ушли исполнять воинский долг. «Мы с ними всегда на связи. Никого не оставим без внимания», – резюмировал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что процесс мобилизации в столице завершен в полном объеме, явка по мобилизационным повесткам более не требуется. Военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев объявил о прекращении работы мобилизационных пунктов.