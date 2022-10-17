Президент Грузии Зурабишвили допустила пересмотр безвизового режима с Россией

Президент Грузии Саломэ Зурабишвили допустила пересмотр безвизового режима для граждан России, который дает им возможность находиться на грузинской территории в течение 360 дней, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В Кишиневе после переговоров с президентом Молдавии Майей Санду Саломэ Зурабишвили назвала нынешний режим «либеральным» и «менее приемлемым» в «условиях агрессии России».

По ее словам, посещение россиянами Грузии в такое время является «вызовом».

«Не сказала бы, что это опасность», – отметила президент Грузии, признав, что среди граждан России, прибывающих в Грузию, немало грузин, ранее покинувших родину.

Она заявила, что грузинское общество «должно быть уверено в использовании всех механизмов, упреждающих появление опасности».

«Не исключаю, что нам придется пересмотреть (правила безвиза). Это должно решить правительство», – отметила она.

Президент Грузии 17 октября находится с рабочим визитом в Кишиневе. Она заверила в неизменности курса ее страны в евроатлантическое пространство и в очередной раз высказала поддержку Украине в условиях специальной военной операции России.

Ранее власти Грузии неоднократно заверяли, что не намерены пересматривать правила посещения гражданами России их страны. Грузинская оппозиция требует ужесточений вплоть до того, чтобы взимать с россиян деньги за пересечение границы.