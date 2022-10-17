Стартовало народное голосование за финалистов премии #МЫВМЕСТЕ-2022

В России началось народное голосование за финалистов международной премии #МЫВМЕСТЕ-2022

Народное голосование за финалистов международной премии #МЫВМЕСТЕ-2022 пройдет с 17 октября по 5 ноября. Любой человек может отдать голос за один из 112 социальных проектов, которые борются за победу.

Благодаря голосованию о лучших социальных инициативах узнают в регионах, что поможет гражданам сделать жизнь проще и комфортнее, а авторам проектов – найти единомышленников и партнеров, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Проекты, набравшие наибольшее количество голосов по результатам Народного голосования, получат дополнительные баллы в финале. Они суммируются с оценкой федерального экспертного жюри.

В 2021 году активнее всего в Народном голосовании участвовали жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Кемеровской области и Ханты-Мансийского Автономного округа. Более 127 тыс. человек со всей России отдали свои голоса за понравившиеся проекты.

«Общественное признание – одно из важнейших условий для победы в Премии #МЫВМЕСТЕ-2022. Народное голосование помогает понять, какие проекты по-настоящему значимы для людей, актуальны и востребованы. Люди узнают о социальных инициативах, которые меняют жизнь к лучшему, обмениваются информацией, и благодаря этому проекты находят новую аудиторию», – отметил председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО.РФ, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артём Метелев.

Победителей объявят в декабре на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, приуроченном к Международному дню волонтера, который пройдет 5-7 декабря 2022 г. в Москве. Они получат общественное признание, грант на реализацию своего проекта, медиасопровождение в 2023 году, продвижение на форумах, размещение на платформе ДОБРО.РФ, в социальных сетях и на других площадках партнеров премии.

Напомним, что международная премия #МЫВМЕСТЕ, направленная на поддержку социальных проектов, была запущена Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) и крупнейшей платформой добрых дел в России ДОБРО.РФ по поручению президента России Владимира Путина. Оператором выступает Ассоциация волонтерских центров.