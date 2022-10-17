В Тбилиси устроили митинг за отставку мэра из-за гибели девочки в фонтане

Митинг с требованием отставки мэра Тбилиси Кахи Каладзе начался в понедельник у здания городской администрации в связи с гибелью 13-летней девочки от удара током в фонтане в Вакийском парке столицы Грузии на второй день его открытия после продолжительной реставрации, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Каладзе – в отставку!» – с такими лозунгами вышли на митинг молодежные активисты и члены оппозиционных партий.

Они считают, что мэр должен взять на себя политическую ответственность за трагедию и подать в отставку, не дожидаясь окончания расследования, которое ведет МВД Грузии.

Участники митинга говорят о коррупции в мэрии и о том, что тендеры выигрывают близкие к чиновникам лица и компании.

Каха Каладзе был переизбран мэром на второй четырехлетний срок два года назад.

Власти обещают строго наказать всех виновных за гибель девочки.