В России предсказали развитие политического и экономического кризиса в Британии

Политолог Ананьева: Для управления Британией вместо Лиз Трасс могут назначить команду из шести человек

Британские консерваторы ищут механизмы, которые позволили бы отстранить с поста премьера Лиз Трасс вопреки иммунитету, который будет действовать еще 11 месяцев. При этом новый премьер может только смягчить развитие экономического кризиса, сказала газете ВЗГЛЯД эксперт по Британии Елена Ананьева.

«По данным ряда СМИ, следующие парламентские выборы в Британии состоятся через 18 месяцев. Но это слишком малый срок, чтобы можно было исправить ситуацию, потому что страна объективно впадает в серьезный экономический кризис. Новый премьер может только смягчить или усугубить последствия, а Лиз Трасс пока их только усугубляет», – рассказала руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

По ее словам, обратить вспять рост цен на фоне стагнации зарплат невозможно. «К тому же, госдолг Британии приближается к 100% от ВВП. А государственной помощи тем, кто находится в затруднительном материальном положении, будет явно недостаточно для купирования проблем», – отметила собеседница.

Эксперт также напомнила: министр финансов – уже четвертый за четыре месяца – Джереми Хант в понедельник представит свой финансовый план. И в зависимости от его оценки депутаты Консервативной партии будут решать, что делать дальше. «Также есть смысл следить за реакцими рынков и Банка Англии. При этом сама партия в очень тяжелом положении: менять премьера после полутора месяцев невозможно по уставу партии, а оставлять тоже нельзя, потому что Трасс сильно дискредитировала консерваторов», – подчеркнула политолог.

Сейчас британская пресса пишет, что де-факто премьером может стать Джереми Хант, потому что ведущие тяжеловесы-консерваторы не хотят оставлять Трасс у власти. «В кругах консерваторов даже звучат идеи о том, чтобы назначить команду из шести человек, которая управляла бы Британией. Бывший лидер партии Йан Дункан Смит обвинил рядовых консерваторов в том, что они избрали Трасс вместо сильного экономиста Риши Сунака, и заявил, что их нужно отстранить от выборов лидера партии. Поэтому кризис будет развиваться дальше», – добавила Ананьева.

Ранее стало известно, что британский премьер Лиз Трасс в понедельник обратится к умеренным депутатам-консерваторам с призывом сохранить ее на посту после того, как выяснилось, что влиятельные члены партии из так называемой парламентской группы «Комитет 1922 года» вели тайные переговоры о ее смещении и «коронации» нового лидера, пишет The Times.

Тайная дискуссия консерваторов была сосредоточена на условиях, при которых председатель комитета Грэму Брэйди смог бы объявить Трасс об отстранении, хотя по нынешним нормам она в течение года после выборов пользуется иммунитетом от вотума недоверия. По данным СМИ, около 100 членов парламента Великобритании от Консервативной партии могли направить письма Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия Трасс.

Другой влиятельный консерватор Криспин Блант заявил, что для Трасс «игра окончена». По его словам, несмотря на оставшиеся 11 месяцев иммунитета, в парламентской партии может быть создан «такой вес голосов», что изменения в правила будут внесены. «Пока неясно, как именно это произойдет, и по какому механизму, но это произойдет», – заверил он.

Последние опросы показывают, что треть британских семей экономит на продуктах питания – покупают продукты подешевле и худшего качества. Каждая десятая семья ест только холодные блюда, чтобы сэкономить на готовке, не тратясь на электричество и газ.

В поисках причины разразившего кризиса, который угрожает британской экономике полным коллапсом, журнал The Economist констатировал фатальные ошибки правительства Трасс, которое попыталось навязать стране так называемую «трассономику»: объявило о вмешательстве в политику Банка Англии, снижении налогов и налоговых льготах, отменило запланированное повышение корпоративного налога, изменило надбавки для банкиров.

А когда канцлер казначейства, то есть министр финансов Квази Квартенг предложил так называемый мини-бюджет, предусматривающий налоговые льготы на 45 миллиардов фунтов, это привело к резкому падению британской валюты. Британский фунт рухнул до исторического минимума. Финансовая катастрофа – это еще не самое страшное, что может ожидать Туманный Альбион этой зимой.

Британские СМИ пишут, что из-за нехватки российского газа страну могут ждать блэкауты (Blackout Fear), когда начнут отключаться электростанции и страна просто замерзнет, пишет президент Академии реальной политики Владимир Прохватилов в колонке для газеты ВЗГЛЯД.