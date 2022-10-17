В Британии планируют военный переворот

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17 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 09:27  |  vz.ru
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Россия и Турция разделят Европу надвое

Россия разыграет новый газовый гамбит Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Россия выдвинула идею, которая может радикальным образом повлиять на экономический ландшафт всей Европы. Речь идет о создании на территории Турции газового хаба – системы распределения и дальнейшей перепродажи российского газа. В случае реализации проект принесет одной группе стран колоссальные выгоды, а другая группа будет подсчитывать большие убытки. Подробности...
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Для дискредитации российской армии использовали «Виагру»

Спецпредставитель ООН Прамила Паттен не представила ни одного доказательства в подтверждение своих лживых обвинений Zeus/ТАСС
Изобретение фальшивок о действиях российской армии на Украине вышло на новый уровень. На этот раз заявления о «массовых изнасилованиях» и даже «использовании для этого «Виагры» прозвучали от спецпредставителя генсека ООН. Новые обвинения в адрес российских военных один в один повторяют фейки, стоившие поста одному из украинских чиновников – и даже те, что придумывались еще двести лет назад. Подробности...
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Как в России готовят операторов боевых беспилотников

В России немного вузов, где учат новой военной специальности – оператор боевого дрона Георгий Зимарев/РИА Новости
Отечественный ВПК наладит крупномасштабный выпуск БПЛА различных типов, заявили в Совбезе России. Одновременно Минобороны заявляет об особом значении массовой подготовки операторов боевых дронов. Где и как можно овладеть этой профессией, какие требования предъявляются к ее обладателям и почему операторы БПЛА настолько важны для армии?  Подробности...
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Прибалтика дерется за российский транзит

Порты Прибалтики по-прежнему зависят от российского транзита portofventspils.lv
Страны Прибалтики встали в авангарде антироссийских санкций – но в то же время, как выяснилось, отчаянно конкурируют за проходящий через их территорию транзит российских грузов. В частности, некоторые из них даже наращивают транспортировку зерна из России. Однако даже эта лазейка в ближайшее время для Прибалтики может закрыться. Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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В Британии планируют военный переворот

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Вряд ли консерваторам удастся спасти Соединенное Королевство от экономического коллапса. Британская экономика рушится, как карточный домик. Подробности...

Теряя близких, мы обретаем – родных

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Западная пропагандистская машина ударила в самую нашу сердцевину – по многим семьям, живущим на русской земле. По разные стороны баррикад оказались родные люди. Русские ненавидят и предают русских? Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

НАТО находится на украинской развилке

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Альянс пытается понять, как ему выходить из украинской ситуации. Выходить если уж не с победой (которая с каждым днем становится все менее вероятной), то хотя бы без потери лица. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Россия превратит Турцию в Германию

Ядерный удар по Украине и ответ НАТО

Антироссийская резолюция ООН. Что думать?

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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Можно ли считать Турцию надежным внешнеторговым партнером для России на ближайшие годы?
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Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?
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Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
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    Владимир Прохватилов

    В Британии планируют военный переворот

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		17 октября 2022, 08:52

    На днях британский таблоид Daily Express разразился пугающим заголовком: «Бен Уоллес назначен «чрезвычайным премьер-министром», поскольку Лиз Трасс дается 10 дней, чтобы спасти свое премьерство».

    Бен Уолллес это, на минуточку, действующий военный министр, а в статье политического редактора газеты Дэвида Мэддокса речь идет о том, что в кулуарах конференции Консервативной партии Великобритании лидеры тори договорились сместить Лиз Трасс с поста премьера, как не оправдавшую «высокое доверие» партии, и заменить ее нынешним министром обороны Уоллесом, снабдив его чрезвычайными полномочиями. 

    Депутаты-консерваторы Палаты общин уже составили, но пока еще не послали «бедной Лизе» «черную метку», то есть список кандидатов на замену незадачливой премьерши, в котором с явным преимуществом лидирует действующий военный министр. Некоторые горячие головы среди консерваторов, как, например, бывший министр культуры Надин Доррис, уже открыто призывают Лиз Трасс покинуть свою должность, так как она «утратила доверие», и назначить новые парламентские выборы. Министр финансов Британии Кваси Квартенг отправлен в отставку. Раздаются голоса даже в пользу возвращения на Даунинг-стрит лохматого гуляки Бориса Джонсона. А все оттого, что дела не только у партии тори, но и всей некогда великой Британии, плохие.

    Лиз Трасс стремительным домкратом тянет консерваторов на дно электоральных предпочтений. Рейтинги Трасс обрушились до исторического минимума. Только 14% британцев сейчас относятся к ней положительно. Почти три четверти (73%) негативно относятся к премьер-министру, в том числе более половины (55%) – крайне негативно. Бориса Джонсона к концу его премьерства тоже не обожали, но все-таки не до такой степени. Среди консерваторов сторонников Трасс лишь 30%.

    Кстати, даже падающий рейтинг Консервативной партии рушится менее стремительно, чем нарастает народная нелюбовь к незадачливой тезке покойной монархини. Партию тори положительно оценивают аж целых 20% населения Соединенного Королевства. Не Бог весть что, но все же поболее, чем число поклонников Лиз Трасс. Вот поэтому партийные боссы и хотят заменить наломавшую экономических дров даму жестким, но прагматичным военным министром с чрезвычайными полномочиями. Вряд ли консерваторам удастся спасти Соединенное Королевство от экономического коллапса. Британская экономика рушится, как карточный домик.

    Фото: PA Images/Reuters

    Последние опросы показывают, что треть британских семей экономит на продуктах питания – покупают продукты подешевле и худшего качества. Каждая десятая семья ест только холодные блюда, чтобы сэкономить на готовке, не тратясь на электричество и газ.

    Адам Скорер, исполнительный директор благотворительной организации National Energy Action, которая пытается искоренить топливную бедность, сказал The Guardian: «Людям приходилось выбирать между отоплением и едой. Этой зимой у миллионов не будет даже такого выбора. Наиболее уязвимые, в том числе дети, будут голодать и мёрзнуть по мере стремительного роста цен на энергоносители, несмотря на государственную поддержку».

    Директора британских школ бьют тревогу, предупреждая о «душераздирающем росте»  голодающих детей (‘heartbreaking’ rise in hungry children). Дети настолько голодны, что едят жвачку или прячутся на игровой площадке, потому что не могут позволить себе платный обед, согласно сообщениям директоров школ по всей Англии. В одной из школ лондонского района Льюишем ребенок «притворялся, что ест из пустой коробки для завтрака», потому что он не имел права на бесплатное школьное питание и не хотел, чтобы их друзья знали, что у него дома нет еды. И я сейчас не сгущаю краски – я пересказываю публикации британских же СМИ, можете сами пройти по ссылкам.

    По данным благотворительной организации Child Poverty Action Group, 800 тысяч детей из бедных семей не имеют право на бесплатное школьное питание. Половина родителей вскоре могут отказаться от использования стиральных машин и стирать детскую одежду вручную, чтобы  экономить на электричестве. Зимой 55% британских домохозяйств грозит «топливная нищета» (fuel poverty), когда люди не в состоянии платить за отопление своих домов. Ударными темпами растет движение неплательщиков за коммуналку Don’t Pay UK, таких «отказников» уже 200 тысяч. Они каждую неделю проводят митинги, в ходе которых дружно сжигают свои платёжки.

    Но это еще цветочки, а энергокризисные ягодки поспеют зимой. Энергокризис этой зимой станет беспрецедентным и просто обнулит и так катастрофически низкие рейтинги консерваторов. На днях все британские газеты вышли с заголовками: «Возвращение в темные века» (Return To The Dark Ages). Этой зимой будут введены трехчасовые ежедневные отключения электричества из-за нехватки газа. Лейбористы заявили, что происходящее – «это не вина Путина, а прямое следствие политики консерваторов».

    В поисках причины разразившего кризиса, который угрожает британской экономике полным коллапсом, ротшильдовский журнал The Economist не идет дальше констатации фатальных ошибок правительства Лиз Трасс, которое попыталось  навязать стране так называемую «трассономику»: объявило о вмешательстве в политику Банка Англии, снижении налогов и налоговых льготах, отменило запланированное повышение корпоративного налога, изменило надбавки для банкиров.

    «Сказать, что все стало плохо – ничего не сказать», – пишет этот рупор лондонского Сити. – Правительство утратило контроль над экономикой».

    А когда канцлер казначейства, то есть министр финансов, Квази Квартенг предложил так называемый «мини-бюджет», предусматривающий налоговые льготы на 45 миллиардов фунтов, это привело к резкому падению британской валюты. Британский фунт рухнул до исторического минимума. Финансовая катастрофа – это еще не самое страшное, что может ожидать Туманный Альбион этой зимой. Британские СМИ пишут, что из-за нехватки российского газа страну могут ждать блэкауты (Blackout Fear), когда начнут отключаться электростанции и страна просто замерзнет. Британская энергокомпания National Grid уже предупредила о веерных отключения электроэнергии, что вызвало  неподдельный страх у многих британцев, которые не представляют, как они переживут грядущие морозы без света и тепла.

    В прокуренных коридорах британской власти уже осознали невозможность предотвратить надвигающуюся социальную катастрофу и строят планы фактического военного переворота. Но согреют ли чрезвычайные полномочия любого из возможных преемников Лиз Трасс миллионы голодных и холодных британцев, если нет и не будет русского газа?

    Зима, которая обещает быть на редкость холодной, не замедлит с ответом на этот вопрос.     

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