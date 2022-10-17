В Британии планируют военный переворот

На днях британский таблоид Daily Express разразился пугающим заголовком: «Бен Уоллес назначен «чрезвычайным премьер-министром», поскольку Лиз Трасс дается 10 дней, чтобы спасти свое премьерство».

Бен Уолллес это, на минуточку, действующий военный министр, а в статье политического редактора газеты Дэвида Мэддокса речь идет о том, что в кулуарах конференции Консервативной партии Великобритании лидеры тори договорились сместить Лиз Трасс с поста премьера, как не оправдавшую «высокое доверие» партии, и заменить ее нынешним министром обороны Уоллесом, снабдив его чрезвычайными полномочиями.

Депутаты-консерваторы Палаты общин уже составили, но пока еще не послали «бедной Лизе» «черную метку», то есть список кандидатов на замену незадачливой премьерши, в котором с явным преимуществом лидирует действующий военный министр. Некоторые горячие головы среди консерваторов, как, например, бывший министр культуры Надин Доррис, уже открыто призывают Лиз Трасс покинуть свою должность, так как она «утратила доверие», и назначить новые парламентские выборы. Министр финансов Британии Кваси Квартенг отправлен в отставку. Раздаются голоса даже в пользу возвращения на Даунинг-стрит лохматого гуляки Бориса Джонсона. А все оттого, что дела не только у партии тори, но и всей некогда великой Британии, плохие.

Лиз Трасс стремительным домкратом тянет консерваторов на дно электоральных предпочтений. Рейтинги Трасс обрушились до исторического минимума. Только 14% британцев сейчас относятся к ней положительно. Почти три четверти (73%) негативно относятся к премьер-министру, в том числе более половины (55%) – крайне негативно. Бориса Джонсона к концу его премьерства тоже не обожали, но все-таки не до такой степени. Среди консерваторов сторонников Трасс лишь 30%.

Кстати, даже падающий рейтинг Консервативной партии рушится менее стремительно, чем нарастает народная нелюбовь к незадачливой тезке покойной монархини. Партию тори положительно оценивают аж целых 20% населения Соединенного Королевства. Не Бог весть что, но все же поболее, чем число поклонников Лиз Трасс. Вот поэтому партийные боссы и хотят заменить наломавшую экономических дров даму жестким, но прагматичным военным министром с чрезвычайными полномочиями. Вряд ли консерваторам удастся спасти Соединенное Королевство от экономического коллапса. Британская экономика рушится, как карточный домик.

Последние опросы показывают, что треть британских семей экономит на продуктах питания – покупают продукты подешевле и худшего качества. Каждая десятая семья ест только холодные блюда, чтобы сэкономить на готовке, не тратясь на электричество и газ.

Адам Скорер, исполнительный директор благотворительной организации National Energy Action, которая пытается искоренить топливную бедность, сказал The Guardian: «Людям приходилось выбирать между отоплением и едой. Этой зимой у миллионов не будет даже такого выбора. Наиболее уязвимые, в том числе дети, будут голодать и мёрзнуть по мере стремительного роста цен на энергоносители, несмотря на государственную поддержку».

Директора британских школ бьют тревогу, предупреждая о «душераздирающем росте» голодающих детей (‘heartbreaking’ rise in hungry children). Дети настолько голодны, что едят жвачку или прячутся на игровой площадке, потому что не могут позволить себе платный обед, согласно сообщениям директоров школ по всей Англии. В одной из школ лондонского района Льюишем ребенок «притворялся, что ест из пустой коробки для завтрака», потому что он не имел права на бесплатное школьное питание и не хотел, чтобы их друзья знали, что у него дома нет еды. И я сейчас не сгущаю краски – я пересказываю публикации британских же СМИ, можете сами пройти по ссылкам.

На эту тему

По данным благотворительной организации Child Poverty Action Group, 800 тысяч детей из бедных семей не имеют право на бесплатное школьное питание. Половина родителей вскоре могут отказаться от использования стиральных машин и стирать детскую одежду вручную, чтобы экономить на электричестве. Зимой 55% британских домохозяйств грозит «топливная нищета» (fuel poverty), когда люди не в состоянии платить за отопление своих домов. Ударными темпами растет движение неплательщиков за коммуналку Don’t Pay UK, таких «отказников» уже 200 тысяч. Они каждую неделю проводят митинги, в ходе которых дружно сжигают свои платёжки.

Но это еще цветочки, а энергокризисные ягодки поспеют зимой. Энергокризис этой зимой станет беспрецедентным и просто обнулит и так катастрофически низкие рейтинги консерваторов. На днях все британские газеты вышли с заголовками: «Возвращение в темные века» (Return To The Dark Ages). Этой зимой будут введены трехчасовые ежедневные отключения электричества из-за нехватки газа. Лейбористы заявили, что происходящее – «это не вина Путина, а прямое следствие политики консерваторов».

В поисках причины разразившего кризиса, который угрожает британской экономике полным коллапсом, ротшильдовский журнал The Economist не идет дальше констатации фатальных ошибок правительства Лиз Трасс, которое попыталось навязать стране так называемую «трассономику»: объявило о вмешательстве в политику Банка Англии, снижении налогов и налоговых льготах, отменило запланированное повышение корпоративного налога, изменило надбавки для банкиров.

«Сказать, что все стало плохо – ничего не сказать», – пишет этот рупор лондонского Сити. – Правительство утратило контроль над экономикой».

А когда канцлер казначейства, то есть министр финансов, Квази Квартенг предложил так называемый «мини-бюджет», предусматривающий налоговые льготы на 45 миллиардов фунтов, это привело к резкому падению британской валюты. Британский фунт рухнул до исторического минимума. Финансовая катастрофа – это еще не самое страшное, что может ожидать Туманный Альбион этой зимой. Британские СМИ пишут, что из-за нехватки российского газа страну могут ждать блэкауты (Blackout Fear), когда начнут отключаться электростанции и страна просто замерзнет. Британская энергокомпания National Grid уже предупредила о веерных отключения электроэнергии, что вызвало неподдельный страх у многих британцев, которые не представляют, как они переживут грядущие морозы без света и тепла.

В прокуренных коридорах британской власти уже осознали невозможность предотвратить надвигающуюся социальную катастрофу и строят планы фактического военного переворота. Но согреют ли чрезвычайные полномочия любого из возможных преемников Лиз Трасс миллионы голодных и холодных британцев, если нет и не будет русского газа?

Зима, которая обещает быть на редкость холодной, не замедлит с ответом на этот вопрос.