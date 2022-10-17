Задержаны заказчик и исполнитель убийства бизнесмена в Подмосковье

Силовики задержали заказчика и исполнителя заказного убийства бизнесмена на рынке в Подмосковье

Задержаны организатор и исполнитель убийства бизнесмена на рынке в Михнево Московской области, фигуранты отправлены под стражу, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.

Убийство произошло на рынке в подмосковном поселке Михнево, неизвестный выстрелил в местного предпринимателя, от полученного ранения в спину он умер на месте.

По словам Врадий, заказчиком убийства стал конкурент бизнесмена, житель Подмосковья. К преступлению он привлек другого знакомого, которому пообещал 1,7 млн рублей, передает РИА «Новости».

По данным источника в правоохранительных органах, погибший и заказчик были коммерсантами, конфликт между ними произошел именно на фоне раздела сфер влияния.

Спустя неделю после совершения преступления силовикам удалось задержать киллера, и на допросе мужчина во всем признался и сдал заказчика, которого позднее тоже задержали, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Врадий отметила, что было предъявлено обвинение двум мужчинам 1989 и 1969 годов рождения по статьям УК РФ «Убийство по найму» и «Организация убийства по найму», оба обвиняемые заключены под стражу

Выяснилось, что исполнитель ранее был судим за незаконный оборот и изготовление оружия и вышел на свободу в сентябре 2021 года.

Ранее в Московском городском суде вынесен приговор троим обвиняемым по делу об убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича, убитого в центре города в 2009 году. Им дали от 18 до 22 лет лишения свободы.