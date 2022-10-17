Минпросвещения рекомендовало школам отказаться от иностранных мессенджеров

Минпросвещения рекомендовало школам не использовать иностранные мессенджеры в образовательном процессе

Минпросвещения России рекомендует ограничить применение в рамках образовательного процесса иностранных мессенджеров и обеспечить апробацию информационно-коммуникационной образовательной платформы («Сферум») с использованием российского мессенджера «VK Мессенджер», сообщили в ведомстве.

Заявление ведомства опубликовано в Telegram. Подчеркивается, однако, что система образования не регламентирует и не регулирует сферу общения и каналы коммуникации, которые используют родители.

В части же образовательного процесса в российских школах используются и активно применяются отечественные программы, такие как информационная система «Моя школа»/«Мой колледж», а также «Сферум» как часть цифровой образовательной среды (ЦОС), которая дополняет классические традиционные формы очного обучения, расширяет возможности, но ни в коем случае не подменяет эти процессы, говорится в сообщении Минпросвещения.

Там отметили, что эти программы уже прошли апробацию и привычны учителям, существенно снизили излишнюю бюрократическую нагрузку, сделав учебный процесс комфортным и интересным для всех участников.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на региональные образовательные министерства сообщила, что Минпросвещения якобы запретило учителям использовать WhatsApp и другие иностранные мессенджеры в образовательном процессе или на рабочих местах, а взамен рекомендовало перейти на использование «VK Мессенджера».

В пресс-службе Минпросвещения уточнили ТАСС, что речь идет исключительно о рекомендациях по работе с государственной системой «Моя школа» и ее компонентами, среди которых есть и элементы от ведущих российских компаний в сфере ИТ.