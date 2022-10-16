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В Минздраве Германии допустили закрытие больниц из-за энергокризиса
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Из-за инфляции и энергетического кризиса в Германии может закрыться ряд больниц, заявил министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах в интервью телеканалу ARD.
«Больницы находятся в особой ситуации. Если мы не отреагируем быстро и по-настоящему решительно, они будут закрыты», – цитирует его РИА «Новости».
Во вторник он вместе с министром финансов Кристианом Линднером обсудит суммы и порядок реализации помощи больницам, однако речи не идет создании особого фонда, аналогичного тому, как то было в случае бундесвера, добавил он.
Ранее сообщалось, что правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания.
Жертвами теракта на полигоне в Белгородской области стали 11 человек
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В результате теракта, совершенного на полигоне в Белгородской области, погибли 11 человек, 15 человек пострадали; террористы уничтожены, сообщили в Минобороны России.
Минобороны сообщило, что граждане «одной из стран СНГ» устроили теракт на полигоне Западного военного округа – террористы открыли огонь из стрелкового оружия по подразделению. Нападение произошло во время занятия по огневой подготовке с «лицами, изъявившими желание участвовать в спецоперации».
Сообщается, что «11 человек получили смертельные ранения», 15 были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. В результате ответного огня были уничтожены оба террориста, передает ТАСС.
Напомним, в результате украинского теракта на Крымском мосту погибли четыре человека. Кроме того, силами ФСБ удалось предотвратить теракты в Московском регионе и Брянске. Ветеран «Альфы» Алексей Филатов указывал, что украинские террористы ведут полноценную диверсионную работу.
Сын фигуранта дела о теракте на Крымском мосту пожаловался на «подставу»
Сын фигуранта дела о теракте на Крымском мосту Максим Соломко назвал ситуацию с отцом подставой и бредятиной
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Максим Соломко считает, что ситуация, в которой оказался его отец Роман Соломко – фигурант дела о теракте на Крымском мосту – является «подставой».
Максим Соломко объяснил, по какой причине его отец, житель Херсона, ездил в Грузию. По версии Соломко, поездка нужна была, чтобы оплатить услуги таможенного брокера и задекларировать груз, передает РИА «Новости».
«Он должен был там оставить деньги, мы оставили официально свои документы от фирм… Мы все официально подали, мы официально себе на фирму все это везли… Это же подстава! У меня просто слов нет от всей этой ситуации», – сказал Максим Соломко, также сообщив, что его отец «уехал в Крым числа 8–9-го». По его словам, «мало кто верит, что он замешан», это «такая бредятина».
В коттедже Романа Соломко сейчас делают ремонт. Коттедж расположен недалеко от пятиэтажки, где находится квартира, принадлежащая его жене Ирине. Прораб сообщил, что последний раз видел хозяина дома 10 октября: «Он ездит капельницы себе ставить в больнице, он утром в понедельник поехал себе капельницу ставить. Не знаю, что за болезнь у него, я в это не лезу». После прораб общался на тему ремонта с женой Соломко.
«Максимум, что я знаю, что он ездил в Крым договаривался, чтобы привезти отсюда зерно туда, оттуда товар сюда… Они туда зерно отвезли, поменялись на товар, товар сюда привезли… Пиво (возили из Крыма), сухарики, чипсы. Сейчас должны косить подсолнух, чтобы семечки на Крым везти», – рассказал прораб.
Некоторые соседи назвали Романа Соломко приветливым и занятым, его часто видели, когда он говорил по телефону. Один из соседей подчеркнул, что Романа Соломко – «фермер, бизнесмен, постоянно в разъездах, фермер же дома не сидит». По словам жены соседа, Соломко был не очень общительным с ними, а после того как случился конфликт по вопросу размежевания участка, когда Соломко построил гараж на участке, общение прекратилось.
Жена Соломко – начальник в объединении совладельцев многоквартирного дома. Житель пятиэтажки, где находится ее квартира, сообщил, что «она то в коттедже, то в квартире, ее все знают». «Вообще, у нас дом, где живут глухонемые в основном», – сказал он.
Напомним, в ФСБ России сообщили, что теракт организовал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Задержаны восемь соучастников подготовки теракта. Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на паллетах. В августе груз из Одессы прибыл в болгарский Русе, затем его направили в Грузию, потом – в Армению. Для переправки груза были привлечены граждане Украины Михаил Цюркало, Денис Ковач, Роман Соломко, граждане Грузии Сандро Иносаридзе, брокер по имени Леван и гражданин Армении Терчанян Артур.
В Италии заявили о энергетическом шоке невиданного масштаба
Глава Nomisma Energia Табарелли назвал невиданным масштаб энергетического шока в Италии и Европе
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Европа и Италия переживают энергетический шок невиданного ранее масштаба, итальянцам нужно готовиться к нормированному потреблению газа зимой, заявил глава итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли.
Табарелли заявил о «невиданных ранее вещах». Так, по его словам, в октябре наблюдается рост тарифов практически в два раза, хотя с начала 2022 года они держались на одном уровне. Он указал, что прежде за кубометр газа платили 0,7–0,8 евро, в начале 2022 года – 1,37 евро, в октябре цена преодолела отметку в 2,3 евро. Прежде он предположил, что в Италии придется ввести план нормированного потребления газа при отсутствии поставок из России, передает ТАСС со ссылкой на Repubblica.
Напомним, руководитель ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескальци считает, что следующая зима будет еще сложнее, чем наступающая. Сообщалось, что Газпром и покупатели в Италии договорились по вопросу поставок российского газа.
Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что во время зимнего пика холодов могут замерзнуть целые города Европы.
В среду президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил, что власти Европы пытаются свалить на Россию свои ошибки, но она не виновата в том, что европейцы вынуждены запасаться на зиму дровами, как в Средневековье.
В Москве завершились переговоры по зерновой сделке
Замглавы МИД России Вершинин завершил переговоры с представителями ООН по зерновой сделке
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Переговоры замглавы МИД России Сергея Вершинина с замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом и главой Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен по зерновой сделке завершились.
Как сообщает РИА «Новости», они продолжались более двух с половиной часов. Обсуждение проходило в Доме приемов МИД России на Спиридоновке.
Ранее сообщалось, что представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что замгенсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан отправятся в Москву.
Целью поездки Гриффитс и Гриспан станет продление и расширение зерновой сделки и содействие экспорту российского зерна и удобрений, уточнил Дюжаррик.
22 июля Россия и Украина (по отдельности) подписали соглашение с Турцией и ООН под гарантии Запада относительно процедуры вывоза украинского зерна. Параллельно была достигнута договоренность о том, что одновременно с разблокированием вывоза украинского зерна из оставшихся под контролем Киева причерноморских портов Запад не будет мешать экспорту российского продовольствия. На тот момент никаких санкций против российского зерна не было, однако Запад ввел различные ограничения на процессы обеспечения самого экспорта.
Однако, как указал глава российского государства Владимир Путин, «формально с наших удобрений сняты санкции, как и с продовольствия, но фактически ограничения существуют». «Есть ограничения, связанные с логистикой, с фрахтом судов, с проводкой денег, со страхованием. Многие из этих элементов ограничений сохраняются», – пояснил он.
Как заявлял постпред России при ООН Василий Небензя, поскольку в рамках зерновой сделки по Украине так и не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений, Москва может отказаться от ее продления.
Китай призвал своих граждан покинуть Украину
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Китайским гражданам, которые находятся на Украине, нужно повысить меры предосторожности и эвакуироваться, заявили МИД Китая и китайское посольство на Украине.
Такая рекомендация дана в связи с напряженной ситуацией в сфере безопасности на Украине. Посольство обещало помочь в организации эвакуации людей, нуждающихся в этом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Global Times.
Украинский блогер и политик Анатолий Шарий, комментируя данную информацию, заявил в Telegram, что «колоссальные перегруппировки и сосредоточения новых сил вкупе с запущенным Россией новым военным спутником говорят об одном» – в ближайшие две недели «будет то, что впоследствии в учебниках истории назовут «переломом в войне 2022 года».
Напомним, в начале недели Россия обрушила на Украину несколько волн ракетных ударов. Удары наносились преимущественно по объектам энергетической инфраструктуры. В последующие дни российские войска продолжили наносить ракетные удары по Украине.
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Командир «Ахмата» оценил ежедневные потери ВСУ
Командир спецподразделения «Ахмат» Алаудинов: Потери ВСУ по всей линии фронта составляют около 500 человек в день
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Уровень потерь Вооруженных сил Украины по всей линии фронта составляет около 500 человек в день, сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» секретарь Совета безопасности Чеченской Республики, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов.
По словам Алаудинова, в 100-километровой зоне ответственности «Ахмата» противник теряет более 100 человек в день, не считая вооружения, техники и оснащения. Он добавил, что по всей линии фронта можно однозначно говорить о потерях ВСУ до 500 человек, передает ТАСС.
Алаудинов добавил, что ВСУ массово бросают тела своих погибших на поле боя и не отчитываются об их количестве, потому что в противном случае народ начнет осознавать реальные масштабы ежедневных потерь украинских сил.
Ранее один из бойцов ЧВК «Вагнер» рассказал, что семьям, родным, близким и сослуживцам военнослужащих ВСУ не сообщают о потерях, их записывают без вести пропавшими, чтобы не платить компенсации за погибших.
В Белоруссии предотвратили серию терактов
«Беларусь-1»: ГУБОПиК задержали несколько человек, готовящих теракты и диверсии в Беларуси
Сотрудники ГУБОПиК задержали несколько человек, готовящих теракты и диверсии в Беларуси, сообщает телеканал «Беларусь 1».
По сообщению телеканала «Беларусь 1», задание по закладке бомб и информацию о получении компонентов СВУ задержанные получили из чат-бота. Задержанные признались в содеянном и выразили готовность сотрудничать со следствием. Оперативная работа продолжается.
Ранее МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что президент республики Александр Лукашенко провел ряд совещаний с силовыми структурами, по итогам которых был введен режим КТО.
ВС России сорвали попытку наступления войск Украины на Купянском направлении
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На Купянском направлении ВС России сорвали попытку наступления войск Украины, уничтожено до 50 украинских военных, сообщили в Минобороны России.
Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, на Купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения российской артиллерии сорвана попытка наступления 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин и три пикапа с крупнокалиберными пулеметами.
Кроме того, в районе населенного пункта Загрызово Харьковской области уничтожены три американские гаубицы М777. В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожена наведенная ВСУ переправа через реку Оскол для выдвижения резервов, подвоза боеприпасов и материальных средств.
На Краснолиманском направлении ударами ракетных войск и артиллерии пресечены попытки противника форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики.
На Запорожском направлении в районе населенного пункта Времевка Донецкой народной республики российские войска продолжали уничтожать противника на занимаемых рубежах и овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Нескучное Донецкой народной республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, один танк и три боевых машины пехоты.
Кроме того, ударами российских беспилотных летательных аппаратов уничтожены четыре радиолокационные станции артиллерийской разведки ВСУ «Зоопарк» и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
Ранее сообщалось, что российская артиллерия и разведка работают над выявлением и уничтожением противника на севере ЛНР, где украинские подразделения группируются для возможного удара на линии Сватово – Кременная.
Гладков выразил соболезнования семьям жертв теракта в Белгородской области
Всем пострадавшим в результате теракта, совершенного на полигоне в Белгородской области, оказывается помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в Telegram, что на территории одной из воинских частей совершен теракт, в результате которого погибли и ранены «многие военнослужащие». Он заверил, что у региона есть лекарства, врачи и «все необходимое» для помощи пострадавшим.
Губернатор выразил соболезнования семьям погибших. «Мы с вами. Все, что зависит от нас, мы поможем тем, кто сейчас находится в наших больницах», – сказал он. По словам Гладкова, жителей Белгородской области среди раненых и погибших нет.
Напомним, в результате теракта погибли 11 человек, 15 человек пострадали. Террористы, как сообщило Минобороны – граждане «одной из стран СНГ». Они открыли огонь из стрелкового оружия, когда проходило занятие по огневой подготовке с добровольцами. В результате ответного огня были уничтожены оба террориста.
В «Азове» велели убивать на «Азовстали» желавших сдаться
Сержант «Азова» Швец сообщил о «зеленом свете» на казнь желавших сдаться на «Азовстали» украинских солдат
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Находившиеся на «Азовстали» в Мариуполе украинские командиры приказали расстреливать солдат, которые хотели сдаться или сбежать, сообщили пленные из украинского националистического полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).
Сержант полка Михаил Швец рассказал: «Азовсталь»... если кто-то хочет там сбежать или сдаться, давали зеленый (свет), так сказать, на расстрел». По его совам, боец с позывным Дэнсон хотел бросить оружие и сбежать, так как был из Мариуполя. Швец сообщил, что Дэнсону пригрозили расстрелом. Солдат предупредили: «Если свалишь, то тебе пуля». Данную информацию подтвердил и старший сержант Виталий Катранич: «Командир мне сказал: «Кто будет выходить – их расстреливать как дезертиров», – передает РИА «Новости».
Боевики также сообщили, что убивали мирных жителей. Швец рассказал, что стрелял по мирному жителю во время перестрелки. По его версии, во время боя с российскими военными выбежал «гражданский с белой повязкой». «Я не увидел, что это гражданский, просто на рефлексе стрельнул в него один выстрел. На следственном комитете все признал», – сказал он.
Другой член «Азова» (запрещен в России) Ренат Алиев сообщил, что в начало апреля в Мариуполе «случайно в ходе боя» убил четверых гражданских из снайперской винтовки Драгунова. По его версии, он «заметил движение, но не распознал, противник это или нет», жертвами оказались гражданские.
Также пленные сообщили, что видели, как украинский танк обстреливал жилые дома и как украинский националист расстрелял в магазине пожилого человека. Кроме того, националист с позывным Фриц застрелил пленного россиянина, а в ответ на возмущение мирных жителей убил двоих из них.
В мае территорию комбината «Азовсталь» полностью взяли под контроль российские силы. Комбинат был полностью освобожден от боевиков нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено в России) и морпехов 36-й бригады вооруженных сил Украины.
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Глава Газпрома предупредил о последствиях введения потолка цен на газ
Глава Газпрома Миллер: Введение потолка цен на газ может привести к прекращению поставок
Введение потолка цен на газ нарушит условия действующих контрактов и повлечет за собой прекращение поставок со стороны Газпрома, заявил глава компании Алексей Миллер в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Вы знаете, на самом деле мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение – это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок», – сказал он, передает ТАСС.
Напомним, глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель. По ее словам, именно по такой цене Россия торговала и раньше.
Позже она пояснила, что США не просят соблюдать политику потолка цен на российскую нефть страны, не входящие в коалицию, которая вводит эти ограничения.
В МИД Украины заявили о стремлении князя Владимира привести Киев в ЕС
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Министерство иностранных дел Украины заявило в Twitter, что еще князь Владимир в 10 веке решил, что Киев должен вступить в Евросоюз.
Ведомство написало, что Украина и Европа всегда были друзьями, в 988 году князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и решил, что Киеву нужно вступить в ЕС, передает РИА «Новости».
В МИД Украины подчеркнули, что как и прежде Украина живет с этой идеей и защищает Европу от России.
Ранее Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. В Кремле заявили, что будут относиться к этому вопросу с повышенным вниманием.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что сюжет о «древних украх», которые выкопали Черное море, как оказалось, не просто затасканный анекдот. На Украине существует целый разряд соответствующей литературы, которая замаскирована под серьезные исторические исследования, а на самом деле является дешевой фантазией.
Также историк Федор Гайда рассказал газете ВЗГЛЯД о реальном, а не придуманном современными киевскими политиками, происхождении слов «Украина» и «украинец», и объяснил, как возникла фальшивая концепция «Украины-Руси».
Маск заявил о продолжении финансирования Starlink на Украине
Основатель Tesla Маск заявил, что продолжит оплачивать спутниковую связь Starlink на Украине
Спутниковая компания Starlink будет бесплатно работать для нужд Украины, заявил миллиардер, основатель Tesla Илон Маск.
Маск написал в Twitter, что Starlink по-прежнему теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, но он продолжит «бесплатно финансировать украинское правительство», передает РИА «Новости».
По его словам, сумма, которую запрашивает Starlink для обеспечения значительного преимущества на поле боя, меньше стоимости одного нового спутника GPS.
Ранее в Литве призвали союзников оплатить Украине обслуживание Starlink.
Пентагон заявлял, что может найти партнеров, альтернативных Маску, для обеспечения военных Украины спутниковой связью.
Напомним, глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине и предложил это сделать Пентагону.
Миллиардер Маск пояснил, что лишь следует совету обматерившего его бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Маск устроил скандал вокруг интернета для ВСУ.
Мурашко назвал число ежегодно умирающих от остановки сердца россиян
Министр здравоохранения Мурашко заявил, что в РФ ежегодно умирают от остановки сердца до 250 тыс. человек
От внезапной остановки сердца в России ежегодно погибают до 250 тыс. человек, поэтому важно, чтобы находящиеся рядом люди могли провести комплекс мер по восстановлению работы сердца для спасения жизней, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на обучающем флешмобе «Дети спасают жизни!».
Мурашко в приветствии участникам флешмоба пояснил, что в нашей стране до 250 тыс. человек ежегодно погибают от внезапной остановки сердца, передает РИА «Новости».
Он отметил, что правительство России уделяет значительное внимание вопросам качества медицинских услуг, модернизации диагностической и лечебной базы, внедрению современных медицинских технологий, подготовке квалифицированных медицинских кадров, но медицинские работники не всегда могут моментально оказаться рядом с пострадавшим, когда счет идет на секунды и минуты.
По его словам, во многих случаях внезапная коронарная смерть наступает при свидетелях, и уметь провести простой комплекс мероприятий по восстановлению и поддержанию сердечной деятельности – первостепенная задача для обеспечения непрерывности «цепи выживания.
Мурашко подчеркнул, что исследования показали, что, если обучить школьника старше 12 лет, и далее в период его обучения в школе под контролем учителей уделять не более двух часов в год на поддержание этого навыка, это позволит реально сохранить многие жизни.
В Херсонской области объяснили смысл выезда мирных жителей в другие регионы
Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов рассказал о целях выезда мирных жителей
Жители правобережной части Херсонской области оставляют населенные пункты, чтобы дать возможность военным зачистить территорию от ВСУ и перейти в наступление, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
По словам Стремоусова, жители, правобережной части области начали покидать свои дома, чтобы ВС России имели возможность зачистить территорию, занятую ВСУ и перейти в наступление, передает РИА «Новости».
По его словам, уезжают в первую очередь люди с детьми, Россия предоставила им возможность не жить под постоянными обстрелами и сменить обстановку.
Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо обратился к российскому правительству с просьбой помочь с организацией выезда мирных жителей в приграничные регионы России, так как ВСУ ежедневно наносят удары по области. При этом он отметил, что строгой рекомендации жителям покинуть Херсонскую область нет.